Усиление безопасности, деоккупация и получение компенсаций: правительство одобрило план реализации Стратегии морской безопасности Украины

Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Он предусматривает три ключевые задачи.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, этот план является важным шагом для усиления морской безопасности Украины.

Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, которая была одобрена СНБО и введена в действие указом президента.

Основные задачи плана:

усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;

деоккупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;

получение компенсаций за потери, нанесенные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

"Спасибо всем, кто присоединился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины", - добавил глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по вопросам координации выполнения Стратегии морской безопасности Украины, а также утвердил положение о группе и ее персональный состав.

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