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Усиление безопасности, деоккупация и получение компенсаций: правительство одобрило план реализации Стратегии морской безопасности Украины

Умєров про план реалізації Стратегії морської безпеки України

Кабинет Министров Украины одобрил разработанный Министерством обороны план реализации Стратегии морской безопасности Украины. Он предусматривает три ключевые задачи.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметил министр, этот план является важным шагом для усиления морской безопасности Украины.

Документ имеет целью обеспечить выполнение задач и целей, определенных Стратегией, которая была одобрена СНБО и введена в действие указом президента.

Основные задачи плана:

  • усиление способности сектора безопасности и обороны Украины, ВМС ВСУ и Морской охраны ГПСУ для противодействия агрессии и реагирования на другие угрозы морской безопасности;
  • деоккупация временно оккупированных территорий побережья, внутренних вод и континентального шельфа Украины;
  • получение компенсаций за потери, нанесенные агрессором, и восстановление морской и речной инфраструктуры, поврежденной в результате войны.

"Спасибо всем, кто присоединился к разработке этого важного документа. Вместе мы приближаем момент, когда Черное и Азовское моря снова будут полностью свободными и безопасными для Украины", - добавил глава оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу по вопросам координации выполнения Стратегии морской безопасности Украины, а также утвердил положение о группе и ее персональный состав.

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Автор: 

Азовское море (1604) безопасность (1102) Кабмин (14025) план (189) Черное море (1476) Умеров Рустем (509)


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Топ комментарии
+3
Буде створено два міністерства. Міністерство Деокупації, і Міністерство отримання компенсацій.
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22.11.2024 21:37
+2
Интересно,сколько ухилянтов на брони писало этот планьчик и сколько премий они себе за него выписали?
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22.11.2024 21:26
+1
Панове! Вважаю, що настав час створити міністерство потужних планів
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22.11.2024 22:10
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Интересно,сколько ухилянтов на брони писало этот планьчик и сколько премий они себе за него выписали?
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22.11.2024 21:26 Ответить
Буде створено два міністерства. Міністерство Деокупації, і Міністерство отримання компенсацій.
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22.11.2024 21:37 Ответить
Панове! Вважаю, що настав час створити міністерство потужних планів
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22.11.2024 22:10 Ответить
Это происходит от того, что те или иные товары не запланированы такими ротозеями как вы.
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22.11.2024 22:27 Ответить
Більше планів богу планів! Жодний з яких ніколи не виконають.
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22.11.2024 22:28 Ответить
О, ще один генератор планів
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23.11.2024 07:50 Ответить
 
 