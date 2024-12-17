Уничтожены 20 из 31 "Шахеда", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы
С ночи на 17 декабря 2024 года противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным Воздушных сил, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.
Вследствие активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БпЛА - в воздухе!
Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.
Боевая работа продолжается! Данные могут обновляться.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что обломки сбитых "Шахедов" упали в 4 районах Киева, повреждены авто и окна в домах.
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