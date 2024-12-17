Уничтожены 20 из 31 "Шахеда", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы

С ночи на 17 декабря 2024 года противник атаковал Украину 31-м ударным БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражают авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атакует "шахедами" с северного направления, - Воздушные силы

Что удалось уничтожить нашей ПВО?

По данным Воздушных сил, по состоянию на 12.00 подтверждено сбитие 20 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Житомирской и Черкасской областях.

Вследствие активного противодействия Сил обороны 10 вражеских беспилотников не достигли своих целей (локационно потеряны). Один БпЛА - в воздухе!

Попаданий не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

Боевая работа продолжается! Данные могут обновляться.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что обломки сбитых "Шахедов" упали в 4 районах Киева, повреждены авто и окна в домах.