"Шахеды" атаковали Киевщину: повреждено остекление в доме
17 декабря 2024 года враг совершил очередную атаку с использованием БпЛА на Киевщину.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, утром тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО.
По его словам, есть сбитые вражеские цели.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - отмечает Кравченко.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, в результате атаки повреждено остекление квартиры в одном из многоэтажных домов и автомобиль.
Оперативные группы продолжают фиксацию последствий утренней атаки.
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Мрачный скептик
показать весь комментарий17.12.2024 14:38 Ответить Мне нравится 0
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