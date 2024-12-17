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"Шахеды" атаковали Киевщину: повреждено остекление в доме

шахед над Київщиною

17 декабря 2024 года враг совершил очередную атаку с использованием БпЛА на Киевщину.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, утром тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО.

По его словам, есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - отмечает Кравченко.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, в результате атаки повреждено остекление квартиры в одном из многоэтажных домов и автомобиль.

Оперативные группы продолжают фиксацию последствий утренней атаки.
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Без китайского скота московиты не смогли бы клепать столько шахедов. Подозреваю, что производство идет в китае и на московию их просто экспортируют.
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17.12.2024 14:38 Ответить
 
 