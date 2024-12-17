В Украине 1,5 тыс. мобильных огневых групп, но этого недостаточно, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине 1,5 тыс. мобильных огневых групп, однако этого недостаточно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"У нас полторы тысячи мобильных огневых групп. Как видите, этого недостаточно. Вопрос не только в количестве, а вопрос в их применении", - сказал он, отвечая на вопрос главы Херсонской ГВА Мрочко по поводу защиты области от российских дронов.

Зеленский заявил, что скоординируется с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским и командирами на херсонском направлении, чтобы решить эту проблему.

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