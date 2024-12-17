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В Украине 1,5 тыс. мобильных огневых групп, но этого недостаточно, - Зеленский

Зеленський назвав кількість мобільних вогневих груп

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине 1,5 тыс. мобильных огневых групп, однако этого недостаточно.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей.

"У нас полторы тысячи мобильных огневых групп. Как видите, этого недостаточно. Вопрос не только в количестве, а вопрос в их применении", - сказал он, отвечая на вопрос главы Херсонской ГВА Мрочко по поводу защиты области от российских дронов.

Зеленский заявил, что скоординируется с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским и командирами на херсонском направлении, чтобы решить эту проблему.

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Топ комментарии
+12
Ну так виправляй!

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17.12.2024 15:31
+6
В Україні є все і всього достатньо, немає тільки толкового Верховного головнокомандувача, який з кожним днем погіршує нашу ситуацію, деморалізуав і суспільство і військо та зубами і всім тілом тримається за булаву, не знаючи, що з нею робити.
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17.12.2024 15:33
+4
Валодя! Ти ще геолокацію скинь де стоять.....
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17.12.2024 15:37
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Ну так виправляй!

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17.12.2024 15:31 Ответить
А скільки п.дарам потрібно мобільних груп, щоб прикрити Матушку підорассєю?
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17.12.2024 15:32 Ответить
Потрібно 5тис вогневих груп - в 500тис віиськових в засаді - могли б шахеди відстрілювати
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17.12.2024 15:33 Ответить
В Україні є все і всього достатньо, немає тільки толкового Верховного головнокомандувача, який з кожним днем погіршує нашу ситуацію, деморалізуав і суспільство і військо та зубами і всім тілом тримається за булаву, не знаючи, що з нею робити.
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17.12.2024 15:33 Ответить
Валодя! Ти ще геолокацію скинь де стоять.....
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17.12.2024 15:37 Ответить
Додай з Кварталу.
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17.12.2024 15:39 Ответить
...дайте цю роботу військовим пенсіонерам і просто відповідальним, колишнім військовослужбовцям.. їх - тисячі по Україні, але кремлівські козирні дермакі їх сцяться..
- вже кількадесят разів спостерігав безтурботний проліт шахедів на доступній висоті.. (останній - сьогодні, коли за сильного вітру шахед майже стояв на місці - дирчав-гарчав).. - трошки від'їхати на тій же "Волинянці" з встановленим кулеметом, від села (щоб ніхто не постраждав) і можна було б завалити у полі чи у лісі..але він полетів далі... - зЕбіли-підєрмачні рулять, аби лише зброя не опинилася у руках козаків-патріотів...
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17.12.2024 15:46 Ответить
він Верховний, він все про військову справу знає...
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17.12.2024 15:51 Ответить
Саме більше, чого нам не вистачає, так це СВІДОМОГО Верховного Головнокомандувача!!!
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17.12.2024 15:51 Ответить
Куда оно лезет.
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17.12.2024 16:19 Ответить
ПреЗЕдент хоче сказати, що Сирський лох, який не розуміє потрібної кількості і необхідного навчання?...
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17.12.2024 16:22 Ответить
І саме тому 12 наших МВГ зняли з позицій і кинули в піхоту.
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17.12.2024 16:44 Ответить
А Залужний більше року тому назад просив мобілізувати пів мільйона, що вава відповів?
Тепер треба мобілізовувати пʼяту і четверту лінію власної охорони, та ще й когось з кварталу, можна набрати тисячу мобільних груп
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17.12.2024 17:20 Ответить
1500 груп - це можна виставити суцільною лінією від Шостки до Краматорська і далі аж до Одеси. Без розривів, Тоді максмальна відстань, на якій може пролетіти шахед від однієї групи, становитиме десь до 400м. І в цей час по ньому дві групи працюватиме. А більшість пролітатимуть ще ближче. А враховуючи, що залітають вони з кількох відомих напрямків, можна ще більшу щільність мати.

Або вони тільки на папері, але на них списується зарплата ,солярка, запчастини. Або там всі мазані пристроєні, в основному десь на заході України і просто бухають замість роботи. Бо на Чернігівщині немає ознак такої кількості і близько. Є ознаки РЕБу іноді, але вони прориваються все одно.
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17.12.2024 17:25 Ответить
Бреше вовочка і не червоніє,хлопців з мобільних груп переводять в піхоту!
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17.12.2024 18:11 Ответить
 
 