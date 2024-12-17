В Украине 1,5 тыс. мобильных огневых групп, но этого недостаточно, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине 1,5 тыс. мобильных огневых групп, однако этого недостаточно.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время заседания Конгресса местных и региональных властей.
"У нас полторы тысячи мобильных огневых групп. Как видите, этого недостаточно. Вопрос не только в количестве, а вопрос в их применении", - сказал он, отвечая на вопрос главы Херсонской ГВА Мрочко по поводу защиты области от российских дронов.
Зеленский заявил, что скоординируется с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским и командирами на херсонском направлении, чтобы решить эту проблему.
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- вже кількадесят разів спостерігав безтурботний проліт шахедів на доступній висоті.. (останній - сьогодні, коли за сильного вітру шахед майже стояв на місці - дирчав-гарчав).. - трошки від'їхати на тій же "Волинянці" з встановленим кулеметом, від села (щоб ніхто не постраждав) і можна було б завалити у полі чи у лісі..але він полетів далі... - зЕбіли-підєрмачні рулять, аби лише зброя не опинилася у руках козаків-патріотів...
Тепер треба мобілізовувати пʼяту і четверту лінію власної охорони, та ще й когось з кварталу, можна набрати тисячу мобільних груп
Або вони тільки на папері, але на них списується зарплата ,солярка, запчастини. Або там всі мазані пристроєні, в основному десь на заході України і просто бухають замість роботи. Бо на Чернігівщині немає ознак такої кількості і близько. Є ознаки РЕБу іноді, але вони прориваються все одно.