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ветераны (1083) конфликт (824) Нацполиция (16199) военнослужащие (6000) Лубинец Дмитрий (423) Выговский Иван (52)

Жестокое задержание военного с пластиной в руке на Днепропетровщине: Лубинец призвал Выговского провести беспристрастное расследование

Лубінець звернувся до МКЧХ та ООН через страту росіянами українських військовополонених

В одной из социальных сетей работники Офиса уполномоченного ВР по правам человека обнаружили информацию о конфликте между сотрудниками Национальной полиции Украины и ветераном Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, как видно из видео, ветерана остановили для проверки документов, а конфликт начался тогда, когда он попросил полицейских показать свои служебные удостоверения. По полученной информации, в руке у парня стоит металлическая пластина и он является лицом с инвалидностью вследствие войны.

"По состоянию на сегодня органы полиции начали служебное расследование. Я, как Омбудсман Украины, обратился с запросом к Председателю Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства по недопущению подобного в будущем.

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Учитывая резонансность ситуации, подчеркиваю, что такие инциденты могут негативно влиять на репутацию Национальной полиции Украины и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам", - отмечает Лубинец.

Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. Также поручил следить за ходом событий своему представителю в Днепропетровской области.

"Ветераны, которые рисковали своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, заслуживают уважения и благодарности от общества. Их вклад в защиту нашего государства является неоценимым, и необходимо прилагать все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись", - резюмирует Лубинец.

Как сообщалось, военного с пластиной в руке жестко задержала полиция на Днепропетровщине.
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Топ комментарии
+18
Після заяви Лубенця процес відмазування трошки ускладниться, але Управління впорається....
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17.12.2024 15:36
+11
Тобто поліція буде проводити неупереджене розслідування ?

Це як Чікотило проводив би розслідування своїх вбивств.
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17.12.2024 15:37
+7
Проблема не в тому, що владі ПЛЮВАТИ на свавілля силовиків.
Проблема у тому, що влада ЗАОХОЧУЄ свавілля силовиків!
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17.12.2024 15:47
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Неупереджене - це без рукоприкладства?
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17.12.2024 15:35 Ответить
Після заяви Лубенця процес відмазування трошки ускладниться, але Управління впорається....
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17.12.2024 15:36 Ответить
так, є багатий досвід
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17.12.2024 17:10 Ответить
Де тут клоуна поставити?
А ось, 🤡
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17.12.2024 15:37 Ответить
Тобто поліція буде проводити неупереджене розслідування ?

Це як Чікотило проводив би розслідування своїх вбивств.
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17.12.2024 15:37 Ответить
"такі інциденти можуть негативно впливати на репутацію нацполіції" - а дЛубінець ще той жартівник
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17.12.2024 16:23 Ответить
це російське іпсо.
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17.12.2024 15:38 Ответить
Прийти до голови гопніков з проханням неупередженого розслідовання гоп-стопу його підлеглих... Щасти
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17.12.2024 15:42 Ответить
Вигівській відзначив,
що прийняв до уваги заклик Лубінця і в свою чергу закликав
чиновників меншого рангу закликати своїх підлеглих звернути увагу на заклик Лубінця і своє віддзначення щодо цього заклику.
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17.12.2024 15:44 Ответить
Проблема не в тому, що владі ПЛЮВАТИ на свавілля силовиків.
Проблема у тому, що влада ЗАОХОЧУЄ свавілля силовиків!
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17.12.2024 15:47 Ответить
вона тримається на свавіллі
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17.12.2024 17:11 Ответить
Іван Виговський народився на початку https://uk.m.wikipedia.org/wiki/XVII_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F XVII століття на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%80%D1%83%D1%87 Овруччині. Він походив з старовинної української православної шляхти - https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96 Виговських, родове гніздо якої було у https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%B2 Вигові, що на https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Коростенщині
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17.12.2024 15:55 Ответить
Сьогодні мене було заарештовано за вимогу предоставити до ознайомлення документи працівників поліції, як вони самі затверджують, затримали мене за дрібне *********** Джерело: https://censor.net/ua/v3524700
********
Так було *********** чи ні? Якщо було, то чого хвилю підіймати. А якщо не було, треба розбиратися.
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17.12.2024 15:57 Ответить
Так, я вірю йому, що у нього пластина стоїть, але це не означає, що можна першого зустрічного мента посилати нах ....., бо він їх не любить! Тому ї отримав. А потім він може звиздіти що захоче, що ображають.
Пора припиняти звички маланця-блогера Куницького від зелебобіків, який чмирив поліцаїв і цим хизувався. Військовий стан, однако. Можна і проковтнути язика випадково. А розганяють цю тему про ТЦК і поліцаїв поганих - кацапня і місцеві придурки, типу Зефілітиків!
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17.12.2024 16:29 Ответить
А чому пенсіонер Клименко досі на посту. Чекає влада виборів і фальсифікацій зі свого боку? Щоб прикривав?
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17.12.2024 16:02 Ответить
Поліція якщо має будь-які справи-запитання до особи ЗОБОВ'ЯАНАЯ пред'явити своє посвідчення! І це закон, а не захцянки!
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17.12.2024 16:06 Ответить
А у них досі немає посвідчень. Є лиш буквально - "фількина грамота".
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17.12.2024 16:26 Ответить
головне в ході слідста не вийти на клімєнка
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17.12.2024 16:12 Ответить
До стінки зрадників поліцаїв!
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17.12.2024 16:13 Ответить
на перевиховання в 25ку
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17.12.2024 16:14 Ответить
ну просто слів нема
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17.12.2024 16:20 Ответить
карателі
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17.12.2024 16:24 Ответить
"Учитывая резонансность ситуации,"

То есть, впрямую говорится, что если б не было видео(и реакции на него), то никакого расследования не было бы?
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17.12.2024 17:10 Ответить
"репутацию Национальной полиции "
так эта репутация и так уже "ниже плинтуса", куда уж хуже..
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17.12.2024 18:20 Ответить
 
 