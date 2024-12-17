Жестокое задержание военного с пластиной в руке на Днепропетровщине: Лубинец призвал Выговского провести беспристрастное расследование
В одной из социальных сетей работники Офиса уполномоченного ВР по правам человека обнаружили информацию о конфликте между сотрудниками Национальной полиции Украины и ветераном Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщил в телеграм-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, как видно из видео, ветерана остановили для проверки документов, а конфликт начался тогда, когда он попросил полицейских показать свои служебные удостоверения. По полученной информации, в руке у парня стоит металлическая пластина и он является лицом с инвалидностью вследствие войны.
"По состоянию на сегодня органы полиции начали служебное расследование. Я, как Омбудсман Украины, обратился с запросом к Председателю Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства по недопущению подобного в будущем.
Учитывая резонансность ситуации, подчеркиваю, что такие инциденты могут негативно влиять на репутацию Национальной полиции Украины и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам", - отмечает Лубинец.
Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. Также поручил следить за ходом событий своему представителю в Днепропетровской области.
"Ветераны, которые рисковали своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, заслуживают уважения и благодарности от общества. Их вклад в защиту нашего государства является неоценимым, и необходимо прилагать все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись", - резюмирует Лубинец.
Как сообщалось, военного с пластиной в руке жестко задержала полиция на Днепропетровщине.
Пожалуйста, подождите...
А ось, 🤡
Це як Чікотило проводив би розслідування своїх вбивств.
що прийняв до уваги заклик Лубінця і в свою чергу закликав
чиновників меншого рангу закликати своїх підлеглих звернути увагу на заклик Лубінця і своє віддзначення щодо цього заклику.
Проблема у тому, що влада ЗАОХОЧУЄ свавілля силовиків!
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Так було *********** чи ні? Якщо було, то чого хвилю підіймати. А якщо не було, треба розбиратися.
Пора припиняти звички маланця-блогера Куницького від зелебобіків, який чмирив поліцаїв і цим хизувався. Військовий стан, однако. Можна і проковтнути язика випадково. А розганяють цю тему про ТЦК і поліцаїв поганих - кацапня і місцеві придурки, типу Зефілітиків!
То есть, впрямую говорится, что если б не было видео(и реакции на него), то никакого расследования не было бы?
так эта репутация и так уже "ниже плинтуса", куда уж хуже..