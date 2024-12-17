Жестокое задержание военного с пластиной в руке на Днепропетровщине: Лубинец призвал Выговского провести беспристрастное расследование

В одной из социальных сетей работники Офиса уполномоченного ВР по правам человека обнаружили информацию о конфликте между сотрудниками Национальной полиции Украины и ветераном Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил в телеграм-канале омбудсмен Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, как видно из видео, ветерана остановили для проверки документов, а конфликт начался тогда, когда он попросил полицейских показать свои служебные удостоверения. По полученной информации, в руке у парня стоит металлическая пластина и он является лицом с инвалидностью вследствие войны.

"По состоянию на сегодня органы полиции начали служебное расследование. Я, как Омбудсман Украины, обратился с запросом к Председателю Национальной полиции Украины относительно беспристрастного расследования этого случая, а также для усиления контроля и неукоснительного соблюдения требований законодательства по недопущению подобного в будущем.

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Учитывая резонансность ситуации, подчеркиваю, что такие инциденты могут негативно влиять на репутацию Национальной полиции Украины и снизить уровень доверия общества к правоохранительным органам", - отмечает Лубинец.

Он также сообщил, что держит ситуацию на личном контроле. Также поручил следить за ходом событий своему представителю в Днепропетровской области.

"Ветераны, которые рисковали своей жизнью ради нашей безопасности и свободы, заслуживают уважения и благодарности от общества. Их вклад в защиту нашего государства является неоценимым, и необходимо прилагать все усилия, чтобы такие инциденты не повторялись", - резюмирует Лубинец.

Как сообщалось, военного с пластиной в руке жестко задержала полиция на Днепропетровщине.