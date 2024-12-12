РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10783 посетителя онлайн
Новости Видео
29 936 162

"Я інвалід, що ви робите?": военного с пластиной в руке жестко задержала полиция на Днепропетровщине. ВИДЕО

В городе Самар Днепропетровской области работники полиции жестко задержали военного с инвалидностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в сети.

Конфликт произошел во время проверки документов. Военный попросил полицейских показать свои удостоверения.

По словам мужчины, правоохранители угрожали ему применить физическую силу. На это он ответил, что имеет инвалидность.

"А какая у Вас инвалидность? На голову, да?", - ответил ему полицейский.

После нецензурного ответа на это правоохранители силой задержали мужчину.

В неофициальном Telehram-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады заявили, что пострадавший - военный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным Ямаха, который после тяжелого ранения имеет металлическую пластину в руке.

Также читайте: Избиение военного в Ивано-Франковске: Суд освободил трех нападавших от наказания

Он рассказал подробности конфликта:

"Сегодня я был арестован за требование предоставить к ознакомлению документы работников полиции, как они сами утверждают, задержали меня за мелкое хулиганство (то есть мат правонарушений и издевательство со стороны полицейских), правонарушений моего автотранспортного средства не было, что подтверждает отсутствие постановления и фактических доказательств, чего не сказать об их авто. Полицейский сначала издевался, что не понимает о каких документах идет речь и что у него их много. На мое неоднократное замечание, что я инвалид, сказал, что я инвалид на голову (далее в видео), даже не зная, что я испытал тяжелые физические и психические нарушения на войне и по настоящее время лечусь уже более полутора года. Хочу добиться правосудия и показать народу, с чем столкнулся я, вернувшись с войны! Прошу придать огласке, потому что я настроен идти до конца и быть верным присяге защищать народ Украины!".

Поліцейські жорстко затримали військового з інвалідністю у місті Самар

В полиции Днепропетровщины сообщили, что проводят проверку относительно действий правоохранителей.

"По данному факту руководством главка начата служебная проверка, чтобы установить правомерность действий наряда полиции на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Информация будет обновлена", - добавили там.

Поліцейські жорстко затримали військового з інвалідністю у місті Самар

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина в полицейской форме устроил конфликт в кафе в Киеве: его задержали, отношения к полиции он не имеет. ФОТОрепортаж

Автор: 

задержание (6675) Нацполиция (16456) военнослужащие (6129) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) Днепропетровская область (3939) Орлівщина (1)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+83
мусорню на фронт
показать весь комментарий
12.12.2024 10:55
+66
Мусора будуть служити будь-якій владі, навіть російській
показать весь комментарий
12.12.2024 11:00
+58
мусорів клименка в тилу тримають для подолання опору населення на всякий випадок і для утримання зельоних ********* при владі.

а прикормлені мусора і раді будуть.
показать весь комментарий
12.12.2024 10:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Правильно не "поліцай", а "мусорило"
показать весь комментарий
12.12.2024 12:14 Ответить
в перші дні вторгнення, парашники своїх поліціїв вводили, для можливого придушення окремих актів непокори громадянського суспільства. та тут і без них стотисячна армія точно таких же "братьських" істот придушить любу спробу опору своїми руками, під мудрим керівництвом дерьмозеків з татаровими та подібною відродженою шоблою.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:29 Ответить
Крім парашників, українські поліцаї теж проводили навчання в м. Херсон під пильним наглядом єрмака, зє, даніорва, монастирського, татарова 12.02.2022 року за 12 діб до повномасшабного вторгнення кацапів. Вже на території Криму стояли колони рашистських військ від Армянська до Першотравневого і Роздольного та від Чонгарського мосту до Джанкоя, готових до вторгнення. Навчання проводили проти цивільних, которі мітингували під українськими державними прапорами та вигукували, - Слава Україні! - тощо.
В той же час наші сапери закінчували розмінування територіїх, доріг та мостів перед рашистськими військами, закінчували відведення 4-х бригад ЗСУ та артилерії. Дорога на материкову Україну відчинена. До того часу тільки розвідка США 28 разів попереджала зє про вторгення рашистів, а ця **** готувала Херсон до здачі разом з продажними мусорами.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:39 Ответить
"Мусора не люди" (с) екс міністр мусорів Аваков

до речі де цей покидьок ?
показать весь комментарий
12.12.2024 11:33 Ответить
У себе в Італії
показать весь комментарий
12.12.2024 11:48 Ответить
Завжди дивуюся. Невже важко було не напружувати ситуацію? Просто взяти і показати свої документи, а потім спокійно і чітко повідомити причину зупинки? Якшо просто перевірка документів, то ще нагадати законодавчий акт, який дозволяє їм це робити (якшо такий взагалі є в природі). І може ще трошки поваги до іншої незнайомої людини...
показать весь комментарий
12.12.2024 11:34 Ответить
В тому і справа, що не було законної причини зупиняти громадянина.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:36 Ответить
Я не юрист, я не впевнений. Десь проскакував відосік, шо там шось таке прийняли, шо тепер можна просто зупиняти і перевіряти документи. Але інформація не перевірена і я не знаю чи насправді це так.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:44 Ответить
во время войны и военного положения - нет законной причины? однако. всяким диверсантам только тачку украсть - и вперед, а они, д*билы, по посадкам шарятся.
показать весь комментарий
12.12.2024 14:16 Ответить
так в тому то і проблема
1. Вони не хочуть
2. Мусора бидло по генетиці
3. Вони роблять це спеціально
показать весь комментарий
12.12.2024 11:36 Ответить
Я завжди показую документи, бо я сцикун і у мене бронь, а коли потрапляю на гоп-стоп кажу забирайте все тільки не бийте
показать весь комментарий
12.12.2024 13:27 Ответить
Практично не бачив адекватних поліцаїв, вся якісь ущербні з дитинства.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:34 Ответить
Это не полиция, и даже не мусора - это гниды
показать весь комментарий
12.12.2024 11:36 Ответить
В він це і не казав. Так, він казав, що інвалід а про пластину це в контексті того, що грубо хапали за руку, в якої пластина і він занепокоївся, що видавлять ії.
Мусора, які глузують з військового , ще і інваліда - хворі на усю голову. Падли. На фронт їх, нехай там куражаться
показать весь комментарий
12.12.2024 12:00 Ответить
Кількісний склад поліцій повинен відповідати кількості населення, а по факту його стало менше вдвічі. І тому хлопці-поліцейські нудяться без діла у тилу і чинять всяку муйню.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:42 Ответить
Зеленого гадьониша геть. Вибори(офлайн)
показать весь комментарий
12.12.2024 11:44 Ответить
Вони тут дурью маються. Треба їх на фронт. Нехай там свою особливість покажуть.
показать весь комментарий
12.12.2024 11:48 Ответить
Аби ж ви їй протидіяли, то була б шана і повага. А так........
показать весь комментарий
12.12.2024 12:32 Ответить
А ви вважаєте, що працює тільки "ДОБРАЯ ВОЛЯ"
показать весь комментарий
12.12.2024 12:55 Ответить
як були мусара підарасами, так і залишилися

Ніяка війна таких підарасів не виправляє
показать весь комментарий
12.12.2024 11:57 Ответить
В милицию идут работать одни милиционеры.
показать весь комментарий
12.12.2024 12:33 Ответить
тому їх і не відправляють на фронт

придушувати будь-яке невдоволення діями влади та сонцесяйного
показать весь комментарий
12.12.2024 12:21 Ответить
ЧОТИРИ міліони незареєстрованої зброї в Україні

а скільки у нас відважних поліцаїв стане на захист ЗЄльоних ?

.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:12 Ответить
Тут заклики: "на фронт", "забагато для населення, що залишилося".... А в нас по місту рекламні плакати розвісили: "йдіть на "службу" в поліцію". То ж "невистачає" ушльопків....
показать весь комментарий
12.12.2024 12:30 Ответить
Ну так миныстр мэвэдэ рассказывал, что менты не подготовленны воевать на фронте.
Значит учителя, фермеры, баристы, фермеры .... это подготовленные, а откормленные менты в тылу с радаром в кустах неподготовленные.
А еще есть стадо откормленных и холеных налоговиков. Пришли сегодня в офис на проверку 4 рыла, 3 мужика и одна женщина.
А еще у налоговиков есть спецназ, очень грозный и отлично экипированный. Они очень любят воевать с женщинами бухгалтерами. Вы когда то видели бухгалтера напавшего на налоговика?
показать весь комментарий
12.12.2024 12:45 Ответить
показать весь комментарий
12.12.2024 12:47 Ответить
зелений клоун з мусарами добивають український народ!
чому мусара не на фронті???
показать весь комментарий
12.12.2024 12:49 Ответить
Мусора патриотов ненавидят, ничего нового. Думаю у этого мусора дома икона с Пашей Мерседесом и ГЕЙоргивскими лентами.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:08 Ответить
скажу Вам по-секрету, вони ще і "бойові" отримують, зараз це просто надбавка.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:09 Ответить
до зустрічі на Майдані, курви !
показать весь комментарий
12.12.2024 13:10 Ответить
Не люблю мусорів.Вважаю,що там важко втриматись порядній людині.Бо як писав Ніцше "тому хто бореться зі злочинністю важко самому не стати злочинцем"А далі йшла його знаменита фраза "бо коли довго вдивляєшся в безодню - безодня починає вдивлятись в тебе"Але по суті.Нема в нашому законодавстві що інвалідність дає якісь преференціі.І жодна металева пластина в руці не дає дозвіл порушувати правила дорожнього руху.Так само як мусорам не вільно робити з себе богів на дорозі,тоді як вони є елементарною "худобою,що пасеться на асфальті" (це з дитячої загадки).І з лексикону цього ветерана я бачу,що то звиклий скандаліст,що шантажує своїм ветеранством,що в принципі не є гідним.Нехай йому то пояснять інші ветерани...
показать весь комментарий
12.12.2024 13:22 Ответить
Отак от отслужил человек, отдал здоровье за родину, а его крутят как матерого уголовника.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:25 Ответить
Коли тупі поліціянти приміняють силу по проханню перелома руки .Потрібно всіх копів відправити підрозділ Дніпра на нуль. одіб відразу поменшало таких долбойобів.
показать весь комментарий
12.12.2024 13:45 Ответить
С видео ничего не понятно, то что инвалид никаких преференций не дает - все равны перед законом. Скрутили - значит бычил, что кстати даже том вырезаном куске видно.

Но уже некоторые сдалали выводы - или экстрасенсы или дегенераты. Так как экстрасенсов не существует, то кто все эти коментаторы вполне понятно. Какой там первый идиот напишет комент про "ментов"? Или с дивана напишет про "на фронт"?
показать весь комментарий
12.12.2024 13:57 Ответить
Кацапе, що ти тут забув? Йди звідси, істото
показать весь комментарий
12.12.2024 15:41 Ответить
Ну называют всех кацапами даже не дегенераты, а просто идиоты, с чем тебя и позрдавляю )))
показать весь комментарий
12.12.2024 17:06 Ответить
Дырявое...пшло отсель кацапсина!
показать весь комментарий
12.12.2024 19:46 Ответить
Ганьба! Поліцаї ви підари і покидьки.Таких гнид треба на 0 множити.Козли.
показать весь комментарий
12.12.2024 14:05 Ответить
Оцю всю мусарну групіровку в повному складі на фронт. Інші - задумаються або побратими відплатять. І терпіти таке не можна.
показать весь комментарий
12.12.2024 14:08 Ответить
Просто садюги! Гірші за кацапів... Хіба тут перевірки треба проводити?!
показать весь комментарий
12.12.2024 15:55 Ответить
Ну що там, де захистики сміття?)
показать весь комментарий
12.12.2024 16:16 Ответить
Это ответ всем, кто пишет- Я на войне с 2022 года! Приду и всех научу! Война с 2014 года! И многие уже пришли, и увидели! Кто кого научит!
показать весь комментарий
12.12.2024 16:53 Ответить
Чомусь згадав-мусаром нє становятця,ім раждаюца...
показать весь комментарий
12.12.2024 16:57 Ответить
У цих так званих "поліціянтів" взагалі немає (і не може бути) ніякого посвідчення державного зразку, тому , що вони є приватною структурою , і не створени законом. Вони такиж самі, як і охорона в супемаркеті чи на базарі тільки з дозволом на зброю.
Вони згідно свого закону про полійіцію мають право перевірити у вас документи, але ви не забов'язані їм ці документи показувати. і взагалі нема закону, який вас забов''язує носити документи)
показать весь комментарий
12.12.2024 18:42 Ответить
був момент коли без цівільних ,охоронці правопорядку,боялись патрулювати вулиці...Потрібен був час,щоб у людей появилась довіра і повага і поліціянти посміліли....От-от прорве і будутьїх пиз"ить
Це не є добре
показать весь комментарий
12.12.2024 20:24 Ответить
Хто буде радіти яущо в нас армія буде проти поліції? - КАЦАПИ!
Хто таку ситуацію провокує? - ВОРОГИ!
ХТО ці вороги????
Хто служив янукану?
Хто називав людей на Майдані бандитами?
Хто зараз керує правоохоронними органами?
Хто обставився своїми людьми в поліції як спрут чи італійський мафіозі?
Хто захищає корумповану систему мусорів?
Хто на підсосі у партнова?
Хто туди-сюди мотався до параші як адвокат?
Хто вбивав полчіщачіченцєв коли вас там не було????
показать весь комментарий
12.12.2024 20:25 Ответить
Пока мужчины воюют, мусора избивают ветеранов! Это пи.ец, оркам даже не нужно ничего захватывать, руZZкий мир уже здесь. Такими темпами скоро "Беркут" вернут зеленые гниды!
показать весь комментарий
12.12.2024 20:31 Ответить
Так це треба створювати загони самооборони, бо хана буде від цих обісцяних мусорів.
показать весь комментарий
12.12.2024 21:38 Ответить
Це вже нова реформована поліція чи ще ні?
показать весь комментарий
12.12.2024 23:48 Ответить
Доїдай Україну!!!! Давай,уррра!Дибільне населення і уродська еліта...Завжди так було і так буде...Націю творять жінки...А жінки в нас на все согласні...І самі ******* подурить...Дуріть дальше...
показать весь комментарий
13.12.2024 12:41 Ответить
сонечко вирішило побикувати, ну і отримало
показать весь комментарий
17.12.2024 16:08 Ответить
о, мусорок зайшов. ти мусорок на іншого ветерана нарвешся, будеш на власних кишках висіти
показать весь комментарий
17.12.2024 17:05 Ответить
дуже страшно,
показать весь комментарий
17.12.2024 17:51 Ответить
То ставлення до людини в Україні. То що зараз відбувається наслідок того і воно буде триватиме доки ставлення до ближнього не зміниться.
Зміниться зараз, війна закінчиться через пів року нашою перемогою. Станеться через 10 років, війна триватиме 11 років і тд. Все в цьому житті має відповідальність.
показать весь комментарий
17.12.2024 23:50 Ответить
Страница 2 из 2
 
 