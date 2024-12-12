"Я інвалід, що ви робите?": военного с пластиной в руке жестко задержала полиция на Днепропетровщине. ВИДЕО

В городе Самар Днепропетровской области работники полиции жестко задержали военного с инвалидностью.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в сети.

Конфликт произошел во время проверки документов. Военный попросил полицейских показать свои удостоверения.

По словам мужчины, правоохранители угрожали ему применить физическую силу. На это он ответил, что имеет инвалидность.

"А какая у Вас инвалидность? На голову, да?", - ответил ему полицейский.

После нецензурного ответа на это правоохранители силой задержали мужчину.

В неофициальном Telehram-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады заявили, что пострадавший - военный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным Ямаха, который после тяжелого ранения имеет металлическую пластину в руке.

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Он рассказал подробности конфликта:

"Сегодня я был арестован за требование предоставить к ознакомлению документы работников полиции, как они сами утверждают, задержали меня за мелкое хулиганство (то есть мат правонарушений и издевательство со стороны полицейских), правонарушений моего автотранспортного средства не было, что подтверждает отсутствие постановления и фактических доказательств, чего не сказать об их авто. Полицейский сначала издевался, что не понимает о каких документах идет речь и что у него их много. На мое неоднократное замечание, что я инвалид, сказал, что я инвалид на голову (далее в видео), даже не зная, что я испытал тяжелые физические и психические нарушения на войне и по настоящее время лечусь уже более полутора года. Хочу добиться правосудия и показать народу, с чем столкнулся я, вернувшись с войны! Прошу придать огласке, потому что я настроен идти до конца и быть верным присяге защищать народ Украины!".

В полиции Днепропетровщины сообщили, что проводят проверку относительно действий правоохранителей.

"По данному факту руководством главка начата служебная проверка, чтобы установить правомерность действий наряда полиции на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Информация будет обновлена", - добавили там.

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