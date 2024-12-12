"Я інвалід, що ви робите?": военного с пластиной в руке жестко задержала полиция на Днепропетровщине. ВИДЕО
В городе Самар Днепропетровской области работники полиции жестко задержали военного с инвалидностью.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовали в сети.
Конфликт произошел во время проверки документов. Военный попросил полицейских показать свои удостоверения.
По словам мужчины, правоохранители угрожали ему применить физическую силу. На это он ответил, что имеет инвалидность.
"А какая у Вас инвалидность? На голову, да?", - ответил ему полицейский.
После нецензурного ответа на это правоохранители силой задержали мужчину.
В неофициальном Telehram-канале 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады заявили, что пострадавший - военный 25-й отдельной воздушно-десантной бригады с позывным Ямаха, который после тяжелого ранения имеет металлическую пластину в руке.
Он рассказал подробности конфликта:
"Сегодня я был арестован за требование предоставить к ознакомлению документы работников полиции, как они сами утверждают, задержали меня за мелкое хулиганство (то есть мат правонарушений и издевательство со стороны полицейских), правонарушений моего автотранспортного средства не было, что подтверждает отсутствие постановления и фактических доказательств, чего не сказать об их авто. Полицейский сначала издевался, что не понимает о каких документах идет речь и что у него их много. На мое неоднократное замечание, что я инвалид, сказал, что я инвалид на голову (далее в видео), даже не зная, что я испытал тяжелые физические и психические нарушения на войне и по настоящее время лечусь уже более полутора года. Хочу добиться правосудия и показать народу, с чем столкнулся я, вернувшись с войны! Прошу придать огласке, потому что я настроен идти до конца и быть верным присяге защищать народ Украины!".
В полиции Днепропетровщины сообщили, что проводят проверку относительно действий правоохранителей.
"По данному факту руководством главка начата служебная проверка, чтобы установить правомерность действий наряда полиции на месте происшествия. Выясняются все обстоятельства. Информация будет обновлена", - добавили там.
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В той же час наші сапери закінчували розмінування територіїх, доріг та мостів перед рашистськими військами, закінчували відведення 4-х бригад ЗСУ та артилерії. Дорога на материкову Україну відчинена. До того часу тільки розвідка США 28 разів попереджала зє про вторгення рашистів, а ця **** готувала Херсон до здачі разом з продажними мусорами.
до речі де цей покидьок ?
1. Вони не хочуть
2. Мусора бидло по генетиці
3. Вони роблять це спеціально
Мусора, які глузують з військового , ще і інваліда - хворі на усю голову. Падли. На фронт їх, нехай там куражаться
Ніяка війна таких підарасів не виправляє
придушувати будь-яке невдоволення діями влади та сонцесяйного
а скільки у нас відважних поліцаїв стане на захист ЗЄльоних ?
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Значит учителя, фермеры, баристы, фермеры .... это подготовленные, а откормленные менты в тылу с радаром в кустах неподготовленные.
А еще есть стадо откормленных и холеных налоговиков. Пришли сегодня в офис на проверку 4 рыла, 3 мужика и одна женщина.
А еще у налоговиков есть спецназ, очень грозный и отлично экипированный. Они очень любят воевать с женщинами бухгалтерами. Вы когда то видели бухгалтера напавшего на налоговика?
чому мусара не на фронті???
Но уже некоторые сдалали выводы - или экстрасенсы или дегенераты. Так как экстрасенсов не существует, то кто все эти коментаторы вполне понятно. Какой там первый идиот напишет комент про "ментов"? Или с дивана напишет про "на фронт"?
Вони згідно свого закону про полійіцію мають право перевірити у вас документи, але ви не забов'язані їм ці документи показувати. і взагалі нема закону, який вас забов''язує носити документи)
Це не є добре
Хто таку ситуацію провокує? - ВОРОГИ!
ХТО ці вороги????
Хто служив янукану?
Хто називав людей на Майдані бандитами?
Хто зараз керує правоохоронними органами?
Хто обставився своїми людьми в поліції як спрут чи італійський мафіозі?
Хто захищає корумповану систему мусорів?
Хто на підсосі у партнова?
Хто туди-сюди мотався до параші як адвокат?
Хто вбивав полчіщачіченцєв коли вас там не було????
Зміниться зараз, війна закінчиться через пів року нашою перемогою. Станеться через 10 років, війна триватиме 11 років і тд. Все в цьому житті має відповідальність.