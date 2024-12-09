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Избиение военного в Ивано-Франковске: Суд освободил трех нападавших от наказания

Побиття військового у Івано-Франківську: Суд звільнив трьох нападників від покарання

Ивано-Франковский суд назначил условное наказание трем мужчинам, которые в сентябре 2024 года избили участника боевых действий. Тогда у военнослужащего диагностировали многочисленные ушибы головы и тела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда.

Что постановил суд?

Следователи установили, что мужчины шли мимо дома в Ивано-Франковске, где в то время стоял мужчина, одетый в военную форму. Тот подошел к ним и попросил у них денег.

После этого между ними возникла словесная перепалка, а мужчина в форме решил избежать ее продолжения. Когда он отошел от группы мужчин, это их возмутило, они догнали его и начали бить по голове и другим участкам тела.

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В результате пострадавший получил ссадины и синяк возле глаза и на лбу. Судебно-медицинская экспертиза определила это как легкие телесные повреждения.

Наказание для нападающих

Как говорится в приговоре суда, двое подозреваемых раскаялись в содеянном и заключили со следствием соглашение о признании виновности. Суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц. Одному из них назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года, а второму - ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Однако, поскольку оба признали свою вину, то их освободили от отбывания наказания, вместо этого назначив испытательный срок на 1 год.

Дело третьего нападавшего выделили в отдельное уголовное производство.

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Что предшествовало?

Напомним, 11 сентября 2024 года в сети распространилось видео, как в Ивано-Франковске трое молодых людей сзади нападают на военного и избивают его.

Тогда в полиции рассказывали, что конфликт случился после того, как военнослужащий подошел к трем мужчинам с просьбой одолжить ему деньги. Те отреагировали агрессивно и избили военного.

Кроме того, в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который пытался вступиться за военного.

12 сентября правоохранители задержали трех нападавших, которые накануне избили участника боевых действий в Ивано-Франковске.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция проводит расследование по факту избиения военного на Днепропетровщине. К инциденту причастен местный депутат

Автор: 

Ивано-Франковск (830) избиение (9797) приговор (1216) военнослужащие (6133)


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Топ комментарии
+29
А окопи рити не могли присудити на час випраного покарання?
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09.12.2024 18:52
+22
Шикарно! В армію не візьмуть, акуєнне покарання.
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09.12.2024 18:49
+22
А якщо когось із зелених так само відгазделити покарання таке ж буде?
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09.12.2024 18:53
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Шикарно! В армію не візьмуть, акуєнне покарання.
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09.12.2024 18:49 Ответить
А служба в армії під час війни це покарання?
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09.12.2024 19:14 Ответить
У нас і на сьогоднішній час, чи взагалі?
Взагалі - ні не покарання.
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09.12.2024 20:07 Ответить
Им надо было отхерачить какого-то ТЦКуна, тогда б точно посадили.
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09.12.2024 20:20 Ответить
Мене цікавить одне. Що це за військовослужбовець, що ходить і просить грошей? Ніде ні тоді ні зараз про це не пишуть.
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09.12.2024 20:26 Ответить
Поранений,виведений поза штат,900 гривень в місяць
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09.12.2024 20:43 Ответить
Вже 900?! А було ж 800! Вроді ж там шось депутати вирішували це питання? Шо, до цих пір не вирішили? Так поранені вдома, чи на казармі знаходяться? Чи їм пропонують вибирати? Якщо на казармі то повинні їх на забезпечення ставити.
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09.12.2024 21:29 Ответить
Це максимум.І це гидко навіть чути.Тому маємо що маємо
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10.12.2024 00:58 Ответить
А окопи рити не могли присудити на час випраного покарання?
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09.12.2024 18:52 Ответить
В среднем следует считать нормальной следующие дневные нормы выработки на одного землекопа для грунта I группы в траншее 3,3 - 8,5 м3.

Это в день он выроет 3-4 погонных метра траншеи. Минус 3-х разовое питание, проживание, форма. А в вашем случае ещё и охрана. Оно имеет смысл?
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09.12.2024 20:25 Ответить
уклали зі слідством угоду...
оце так закони..
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09.12.2024 18:53 Ответить
А що мали присудити за легкі тілесні, розстріл?
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09.12.2024 19:09 Ответить
а чому це не був замах на вбивство?
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09.12.2024 19:29 Ответить
якби замість того військового ти був, які пісні після того співав?
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09.12.2024 20:20 Ответить
Я не підходжу до незнайомих людей вночі, з проханням позичити мені гроші, знаючи, що я їх не віддам, по суті хотів їх обманути. Наказали шахрая.
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09.12.2024 20:37 Ответить
Якщо навіть хтось до тебе і підійшов, то ти можеш дати грошей, або не дати. Чи ти обовязково мусиш того чоловіка побити? Тоді ти довбаний дебіл і тебе самого мають лікувати. Хоча, ця хвороба не лікується.
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09.12.2024 21:18 Ответить
ВИ ВПЕВНЕНІ, ЩО НАПАДНИКИ СКАЗАЛИ ПРАВДУ* СВІДКІВ ЖЕ Ж НЕ БУЛО.
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09.12.2024 22:43 Ответить
Ну то Жжж Угода в $ та €
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09.12.2024 19:21 Ответить
для цього такий закон і приняли..
але. цей закон був
для тих написаний, хто краде багато..
потім у них не конфісковують накрадене..
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09.12.2024 19:26 Ответить
А якщо когось із зелених так само відгазделити покарання таке ж буде?
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09.12.2024 18:53 Ответить
потрібно. пробувати - але вони на таких броньованих авто їздять, що потрібно Т.Чорновол просити про допомогу....
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09.12.2024 18:58 Ответить
Покарання буде їнше бо вони не військові.
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09.12.2024 20:01 Ответить
Ну,якби вбили,тоді інша справа!
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09.12.2024 18:56 Ответить
"...от коли вб'ють - тоді й приходьте, напишете заяву"
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09.12.2024 19:03 Ответить
Тобто ТЦК відомі їхні персональні дані? Може хоча б іспитовий строк вони зможуть провестив якійсь прославленій бригаді, в якій з толком зможуть зреалізувати свою агресію?

До речі - https://www.youtube.com/watch?v=oOuwljsJmNQ ось чим закінчилась справа Марусі Звіробій, і Софії Федини.
А ось пост їхнього адвоката - https://x.com/psrnk13/status/1864789224890810783 тут і https://x.com/psrnk13/status/1864789447079817545 тут
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09.12.2024 18:59 Ответить
ці достойні джентельмени тцакшнікам своїх тітушок віддають в аренду, щоб тцкашнікам було легше працювати.
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09.12.2024 19:02 Ответить
таких уйобків ні один притомний командир не візьме. Краще візьме когось із тих, хто із виправної установи написав заяву.
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09.12.2024 19:04 Ответить
Гадаєте - після закінчення війни ми будемо жити в країні, в якій тупе агресивне бидло буде киздити залишившихся живими інвалідів?
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09.12.2024 19:29 Ответить
Да здрастуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє. Ти ще будеш так робить? Ні, не буду!!! Ти чистасердешно розкаявся??? Так, чисто і сердешно!!! Ну всьо, ти вільний, і більше так не роби! Добре, так більше не буду, буду по іншому.
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09.12.2024 19:03 Ответить
В окопи когутів, разом із суддею.
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09.12.2024 19:05 Ответить
Очевидно, нападники виявились мажорними франківськими спекулянто мажорами зі зв'язками. А постраждалий - простим солдатом.
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09.12.2024 19:07 Ответить
у них - броня!
вони - недоторкані!
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09.12.2024 19:32 Ответить
Судова система ПРОГНИЛА ПОВНІСТЮ!
Напад групою осіб - умовне покарання..... пздц.
Сподіваюсь побратими у війскового нормальні, фізично здорові.
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09.12.2024 19:14 Ответить
Вона і була гнилою- це ще з часів пізнього совка спадкова суддівська мафія, яку трохи розбавив своїми кадрами Портнов
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09.12.2024 20:54 Ответить
Очманіти
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09.12.2024 19:16 Ответить
Ті хто вам це сказав то не народ а чинуші які паразитують на народі.. Ніхто з адекватних людей вас не робить ворогом.
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09.12.2024 19:32 Ответить
що, вже влк збагатилося... на війні.. достатньо?
що таке дурне каже?

вони не нарід..
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09.12.2024 19:35 Ответить
то їх би вже не було, а війна була б іще далі
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09.12.2024 20:08 Ответить
Якщо цих покидьків відпустили то найімовірніше це якісь мажори.Звичайні,адекватні громадяни ніколи б не напали на того хто їх захищає... або це був людолов.
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09.12.2024 19:36 Ответить
Ситуація взагалі мутна. Постраждалий діючий військовослужбовець, чи ні?
Якщо військовослужбовець, тим паче учасник бойових дій, побирається на паперті, то це ганьба для всіх, - і для держави, і для суспільства.
Тут нічого не зрозуміло, інформація дуже куца і неповна. Він просив грошей на їжу, чи на випивку? Бо це різні ситуації. Від аватарів і на фронті одна шкода. Підставить і себе, і товаришів.
Якщо голодний військовий просив гроші на хліб, - це одна справа, а якщо п'яне мурло у формі чіплялося до цивільних перехожих, - то зовсім інша.

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09.12.2024 19:42 Ответить
Теоретично на випивку, це не привід руки розпускати.
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09.12.2024 19:52 Ответить
постраждалий дістав садна і синець біля ока та на лобі. Джерело: https://censor.net/ua/n3524208

Теорію підтвердили практикою. Згідно з марксіссько-лєнінской філософієй.

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09.12.2024 20:35 Ответить
Будут продовжувати бити військових. Майже другий фронт у тилу.
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09.12.2024 19:58 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (С)
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09.12.2024 20:50 Ответить
Так а что тут такого? Обычная какая то драка с результатом - синяк под глазом. Если бы не резонанс вообще бы все забили б на это дело И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ Б. Оно яйца выеденого не стоит, у нас в шинке каждый вечер по 10 таких дел можно заводить епт...
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09.12.2024 23:45 Ответить
 
 