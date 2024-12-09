Избиение военного в Ивано-Франковске: Суд освободил трех нападавших от наказания

Ивано-Франковский суд назначил условное наказание трем мужчинам, которые в сентябре 2024 года избили участника боевых действий. Тогда у военнослужащего диагностировали многочисленные ушибы головы и тела.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда.

Что постановил суд?

Следователи установили, что мужчины шли мимо дома в Ивано-Франковске, где в то время стоял мужчина, одетый в военную форму. Тот подошел к ним и попросил у них денег.

После этого между ними возникла словесная перепалка, а мужчина в форме решил избежать ее продолжения. Когда он отошел от группы мужчин, это их возмутило, они догнали его и начали бить по голове и другим участкам тела.

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В результате пострадавший получил ссадины и синяк возле глаза и на лбу. Судебно-медицинская экспертиза определила это как легкие телесные повреждения.

Наказание для нападающих

Как говорится в приговоре суда, двое подозреваемых раскаялись в содеянном и заключили со следствием соглашение о признании виновности. Суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц. Одному из них назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года, а второму - ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.

Однако, поскольку оба признали свою вину, то их освободили от отбывания наказания, вместо этого назначив испытательный срок на 1 год.

Дело третьего нападавшего выделили в отдельное уголовное производство.

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Что предшествовало?

Напомним, 11 сентября 2024 года в сети распространилось видео, как в Ивано-Франковске трое молодых людей сзади нападают на военного и избивают его.

Тогда в полиции рассказывали, что конфликт случился после того, как военнослужащий подошел к трем мужчинам с просьбой одолжить ему деньги. Те отреагировали агрессивно и избили военного.

Кроме того, в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который пытался вступиться за военного.

12 сентября правоохранители задержали трех нападавших, которые накануне избили участника боевых действий в Ивано-Франковске.

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