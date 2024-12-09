Избиение военного в Ивано-Франковске: Суд освободил трех нападавших от наказания
Ивано-Франковский суд назначил условное наказание трем мужчинам, которые в сентябре 2024 года избили участника боевых действий. Тогда у военнослужащего диагностировали многочисленные ушибы головы и тела.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в приговоре суда.
Что постановил суд?
Следователи установили, что мужчины шли мимо дома в Ивано-Франковске, где в то время стоял мужчина, одетый в военную форму. Тот подошел к ним и попросил у них денег.
После этого между ними возникла словесная перепалка, а мужчина в форме решил избежать ее продолжения. Когда он отошел от группы мужчин, это их возмутило, они догнали его и начали бить по голове и другим участкам тела.
В результате пострадавший получил ссадины и синяк возле глаза и на лбу. Судебно-медицинская экспертиза определила это как легкие телесные повреждения.
Наказание для нападающих
Как говорится в приговоре суда, двое подозреваемых раскаялись в содеянном и заключили со следствием соглашение о признании виновности. Суд признал их виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц. Одному из них назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года, а второму - ограничение свободы на срок 1 год и 6 месяцев.
Однако, поскольку оба признали свою вину, то их освободили от отбывания наказания, вместо этого назначив испытательный срок на 1 год.
Дело третьего нападавшего выделили в отдельное уголовное производство.
Что предшествовало?
Напомним, 11 сентября 2024 года в сети распространилось видео, как в Ивано-Франковске трое молодых людей сзади нападают на военного и избивают его.
Тогда в полиции рассказывали, что конфликт случился после того, как военнослужащий подошел к трем мужчинам с просьбой одолжить ему деньги. Те отреагировали агрессивно и избили военного.
Кроме того, в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который пытался вступиться за военного.
12 сентября правоохранители задержали трех нападавших, которые накануне избили участника боевых действий в Ивано-Франковске.
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Взагалі - ні не покарання.
Это в день он выроет 3-4 погонных метра траншеи. Минус 3-х разовое питание, проживание, форма. А в вашем случае ещё и охрана. Оно имеет смысл?
оце так закони..
але. цей закон був
для тих написаний, хто краде багато..
потім у них не конфісковують накрадене..
До речі - https://www.youtube.com/watch?v=oOuwljsJmNQ ось чим закінчилась справа Марусі Звіробій, і Софії Федини.
А ось пост їхнього адвоката - https://x.com/psrnk13/status/1864789224890810783 тут і https://x.com/psrnk13/status/1864789447079817545 тут
вони - недоторкані!
Напад групою осіб - умовне покарання..... пздц.
Сподіваюсь побратими у війскового нормальні, фізично здорові.
що таке дурне каже?
вони не нарід..
Якщо військовослужбовець, тим паче учасник бойових дій, побирається на паперті, то це ганьба для всіх, - і для держави, і для суспільства.
Тут нічого не зрозуміло, інформація дуже куца і неповна. Він просив грошей на їжу, чи на випивку? Бо це різні ситуації. Від аватарів і на фронті одна шкода. Підставить і себе, і товаришів.
Якщо голодний військовий просив гроші на хліб, - це одна справа, а якщо п'яне мурло у формі чіплялося до цивільних перехожих, - то зовсім інша.
Теорію підтвердили практикою. Згідно з марксіссько-лєнінской філософієй.