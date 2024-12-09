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Побиття військового в Івано-Франківську: Суд звільнив трьох нападників від покарання

Побиття військового у Івано-Франківську: Суд звільнив трьох нападників від покарання

Івано-Франківський суд призначив умовне покарання трьом чоловікам, які у вересні 2024 року побили учасника бойових дій. Тоді у військовослужбовця діагностували численні забої голови та тіла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду.

Що постановив суд?

Слідчі встановили, що чоловіки йшли повз будинок в Івано-Франківську, де в той час стояв чоловік, одягнений у військову форму. Той підійшов до них і попросив у них грошей.

Після цього між ними виникла словесна суперечка, а чоловік у формі вирішив уникнути її продовження. Коли він відійшов від групи чоловіків, це їх обурило, вони наздогнали його і почали бити по голові та інших ділянках тіла.

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Унаслідок цього постраждалий дістав садна і синець біля ока та на лобі. Судово-медична експертиза визначила це як легкі тілесні ушкодження.

Покарання для нападників

Як йдеться у вироку суду, двоє підозрюваних розкаялися у вчиненому й уклали зі слідством угоду про визнання винуватості. Суд визнав їх винними в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Одному з них призначили покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки, а другому — обмеження волі на строк 1 рік і 6 місяців.

Однак, оскільки обидва визнали свою провину, то їх звільнили від відбування покарання, натомість призначивши іспитовий строк на 1 рік.

Справу третього нападника виділили в окреме кримінальне провадження.

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Що передувало?

Нагадаємо, 11 вересня 2024 року в мережі поширилося відео, як в Івано-Франківську троє молодиків ззаду нападають на військового та б’ють його.

Тоді в поліції розповідали, що конфлікт трапився після того, як військовослужбовець підійшов до трьох чоловіків з проханням позичити йому гроші. Ті відреагували агресивно та побили військового.

Крім того, у результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитись за військового.

12 вересня правоохоронці затримали трьох нападників, які напередодні побили учасника бойових дій в Івано-Франківську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція проводить розслідування за фактом побиття військового на Дніпропетровщині. До інциденту причетний місцевий депутат

Автор: 

Івано-Франківськ (516) побиття (931) вирок (1066) військовослужбовці (4733)


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Топ коментарі
+29
А окопи рити не могли присудити на час випраного покарання?
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09.12.2024 18:52
+22
Шикарно! В армію не візьмуть, акуєнне покарання.
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09.12.2024 18:49
+22
А якщо когось із зелених так само відгазделити покарання таке ж буде?
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09.12.2024 18:53
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Шикарно! В армію не візьмуть, акуєнне покарання.
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09.12.2024 18:49 Відповісти
А служба в армії під час війни це покарання?
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09.12.2024 19:14 Відповісти
У нас і на сьогоднішній час, чи взагалі?
Взагалі - ні не покарання.
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09.12.2024 20:07 Відповісти
Им надо было отхерачить какого-то ТЦКуна, тогда б точно посадили.
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09.12.2024 20:20 Відповісти
Мене цікавить одне. Що це за військовослужбовець, що ходить і просить грошей? Ніде ні тоді ні зараз про це не пишуть.
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09.12.2024 20:26 Відповісти
Поранений,виведений поза штат,900 гривень в місяць
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09.12.2024 20:43 Відповісти
Вже 900?! А було ж 800! Вроді ж там шось депутати вирішували це питання? Шо, до цих пір не вирішили? Так поранені вдома, чи на казармі знаходяться? Чи їм пропонують вибирати? Якщо на казармі то повинні їх на забезпечення ставити.
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09.12.2024 21:29 Відповісти
Це максимум.І це гидко навіть чути.Тому маємо що маємо
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10.12.2024 00:58 Відповісти
А окопи рити не могли присудити на час випраного покарання?
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09.12.2024 18:52 Відповісти
В среднем следует считать нормальной следующие дневные нормы выработки на одного землекопа для грунта I группы в траншее 3,3 - 8,5 м3.

Это в день он выроет 3-4 погонных метра траншеи. Минус 3-х разовое питание, проживание, форма. А в вашем случае ещё и охрана. Оно имеет смысл?
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09.12.2024 20:25 Відповісти
уклали зі слідством угоду...
оце так закони..
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09.12.2024 18:53 Відповісти
А що мали присудити за легкі тілесні, розстріл?
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09.12.2024 19:09 Відповісти
а чому це не був замах на вбивство?
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09.12.2024 19:29 Відповісти
якби замість того військового ти був, які пісні після того співав?
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09.12.2024 20:20 Відповісти
Я не підходжу до незнайомих людей вночі, з проханням позичити мені гроші, знаючи, що я їх не віддам, по суті хотів їх обманути. Наказали шахрая.
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09.12.2024 20:37 Відповісти
Якщо навіть хтось до тебе і підійшов, то ти можеш дати грошей, або не дати. Чи ти обовязково мусиш того чоловіка побити? Тоді ти довбаний дебіл і тебе самого мають лікувати. Хоча, ця хвороба не лікується.
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09.12.2024 21:18 Відповісти
ВИ ВПЕВНЕНІ, ЩО НАПАДНИКИ СКАЗАЛИ ПРАВДУ* СВІДКІВ ЖЕ Ж НЕ БУЛО.
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09.12.2024 22:43 Відповісти
Ну то Жжж Угода в $ та €
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09.12.2024 19:21 Відповісти
для цього такий закон і приняли..
але. цей закон був
для тих написаний, хто краде багато..
потім у них не конфісковують накрадене..
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09.12.2024 19:26 Відповісти
А якщо когось із зелених так само відгазделити покарання таке ж буде?
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09.12.2024 18:53 Відповісти
потрібно. пробувати - але вони на таких броньованих авто їздять, що потрібно Т.Чорновол просити про допомогу....
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09.12.2024 18:58 Відповісти
Покарання буде їнше бо вони не військові.
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09.12.2024 20:01 Відповісти
Ну,якби вбили,тоді інша справа!
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09.12.2024 18:56 Відповісти
"...от коли вб'ють - тоді й приходьте, напишете заяву"
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09.12.2024 19:03 Відповісти
Тобто ТЦК відомі їхні персональні дані? Може хоча б іспитовий строк вони зможуть провестив якійсь прославленій бригаді, в якій з толком зможуть зреалізувати свою агресію?

До речі - https://www.youtube.com/watch?v=oOuwljsJmNQ ось чим закінчилась справа Марусі Звіробій, і Софії Федини.
А ось пост їхнього адвоката - https://x.com/psrnk13/status/1864789224890810783 тут і https://x.com/psrnk13/status/1864789447079817545 тут
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09.12.2024 18:59 Відповісти
ці достойні джентельмени тцакшнікам своїх тітушок віддають в аренду, щоб тцкашнікам було легше працювати.
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09.12.2024 19:02 Відповісти
таких уйобків ні один притомний командир не візьме. Краще візьме когось із тих, хто із виправної установи написав заяву.
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09.12.2024 19:04 Відповісти
Гадаєте - після закінчення війни ми будемо жити в країні, в якій тупе агресивне бидло буде киздити залишившихся живими інвалідів?
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09.12.2024 19:29 Відповісти
Да здрастуєт наш суд, самий гуманний суд в мірє. Ти ще будеш так робить? Ні, не буду!!! Ти чистасердешно розкаявся??? Так, чисто і сердешно!!! Ну всьо, ти вільний, і більше так не роби! Добре, так більше не буду, буду по іншому.
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09.12.2024 19:03 Відповісти
В окопи когутів, разом із суддею.
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09.12.2024 19:05 Відповісти
Очевидно, нападники виявились мажорними франківськими спекулянто мажорами зі зв'язками. А постраждалий - простим солдатом.
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09.12.2024 19:07 Відповісти
у них - броня!
вони - недоторкані!
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09.12.2024 19:32 Відповісти
Судова система ПРОГНИЛА ПОВНІСТЮ!
Напад групою осіб - умовне покарання..... пздц.
Сподіваюсь побратими у війскового нормальні, фізично здорові.
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09.12.2024 19:14 Відповісти
Вона і була гнилою- це ще з часів пізнього совка спадкова суддівська мафія, яку трохи розбавив своїми кадрами Портнов
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09.12.2024 20:54 Відповісти
Очманіти
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09.12.2024 19:16 Відповісти
Ті хто вам це сказав то не народ а чинуші які паразитують на народі.. Ніхто з адекватних людей вас не робить ворогом.
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09.12.2024 19:32 Відповісти
що, вже влк збагатилося... на війні.. достатньо?
що таке дурне каже?

вони не нарід..
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09.12.2024 19:35 Відповісти
то їх би вже не було, а війна була б іще далі
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09.12.2024 20:08 Відповісти
Якщо цих покидьків відпустили то найімовірніше це якісь мажори.Звичайні,адекватні громадяни ніколи б не напали на того хто їх захищає... або це був людолов.
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09.12.2024 19:36 Відповісти
Ситуація взагалі мутна. Постраждалий діючий військовослужбовець, чи ні?
Якщо військовослужбовець, тим паче учасник бойових дій, побирається на паперті, то це ганьба для всіх, - і для держави, і для суспільства.
Тут нічого не зрозуміло, інформація дуже куца і неповна. Він просив грошей на їжу, чи на випивку? Бо це різні ситуації. Від аватарів і на фронті одна шкода. Підставить і себе, і товаришів.
Якщо голодний військовий просив гроші на хліб, - це одна справа, а якщо п'яне мурло у формі чіплялося до цивільних перехожих, - то зовсім інша.

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09.12.2024 19:42 Відповісти
Теоретично на випивку, це не привід руки розпускати.
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09.12.2024 19:52 Відповісти
постраждалий дістав садна і синець біля ока та на лобі. Джерело: https://censor.net/ua/n3524208

Теорію підтвердили практикою. Згідно з марксіссько-лєнінской філософієй.

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09.12.2024 20:35 Відповісти
Будут продовжувати бити військових. Майже другий фронт у тилу.
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09.12.2024 19:58 Відповісти
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (С)
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09.12.2024 20:50 Відповісти
Так а что тут такого? Обычная какая то драка с результатом - синяк под глазом. Если бы не резонанс вообще бы все забили б на это дело И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ Б. Оно яйца выеденого не стоит, у нас в шинке каждый вечер по 10 таких дел можно заводить епт...
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09.12.2024 23:45 Відповісти
 
 