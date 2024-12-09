Побиття військового в Івано-Франківську: Суд звільнив трьох нападників від покарання
Івано-Франківський суд призначив умовне покарання трьом чоловікам, які у вересні 2024 року побили учасника бойових дій. Тоді у військовослужбовця діагностували численні забої голови та тіла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду.
Що постановив суд?
Слідчі встановили, що чоловіки йшли повз будинок в Івано-Франківську, де в той час стояв чоловік, одягнений у військову форму. Той підійшов до них і попросив у них грошей.
Після цього між ними виникла словесна суперечка, а чоловік у формі вирішив уникнути її продовження. Коли він відійшов від групи чоловіків, це їх обурило, вони наздогнали його і почали бити по голові та інших ділянках тіла.
Унаслідок цього постраждалий дістав садна і синець біля ока та на лобі. Судово-медична експертиза визначила це як легкі тілесні ушкодження.
Покарання для нападників
Як йдеться у вироку суду, двоє підозрюваних розкаялися у вчиненому й уклали зі слідством угоду про визнання винуватості. Суд визнав їх винними в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Одному з них призначили покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки, а другому — обмеження волі на строк 1 рік і 6 місяців.
Однак, оскільки обидва визнали свою провину, то їх звільнили від відбування покарання, натомість призначивши іспитовий строк на 1 рік.
Справу третього нападника виділили в окреме кримінальне провадження.
Що передувало?
Нагадаємо, 11 вересня 2024 року в мережі поширилося відео, як в Івано-Франківську троє молодиків ззаду нападають на військового та б’ють його.
Тоді в поліції розповідали, що конфлікт трапився після того, як військовослужбовець підійшов до трьох чоловіків з проханням позичити йому гроші. Ті відреагували агресивно та побили військового.
Крім того, у результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитись за військового.
12 вересня правоохоронці затримали трьох нападників, які напередодні побили учасника бойових дій в Івано-Франківську.
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Взагалі - ні не покарання.
Это в день он выроет 3-4 погонных метра траншеи. Минус 3-х разовое питание, проживание, форма. А в вашем случае ещё и охрана. Оно имеет смысл?
оце так закони..
але. цей закон був
для тих написаний, хто краде багато..
потім у них не конфісковують накрадене..
До речі - https://www.youtube.com/watch?v=oOuwljsJmNQ ось чим закінчилась справа Марусі Звіробій, і Софії Федини.
А ось пост їхнього адвоката - https://x.com/psrnk13/status/1864789224890810783 тут і https://x.com/psrnk13/status/1864789447079817545 тут
вони - недоторкані!
Напад групою осіб - умовне покарання..... пздц.
Сподіваюсь побратими у війскового нормальні, фізично здорові.
що таке дурне каже?
вони не нарід..
Якщо військовослужбовець, тим паче учасник бойових дій, побирається на паперті, то це ганьба для всіх, - і для держави, і для суспільства.
Тут нічого не зрозуміло, інформація дуже куца і неповна. Він просив грошей на їжу, чи на випивку? Бо це різні ситуації. Від аватарів і на фронті одна шкода. Підставить і себе, і товаришів.
Якщо голодний військовий просив гроші на хліб, - це одна справа, а якщо п'яне мурло у формі чіплялося до цивільних перехожих, - то зовсім інша.
Теорію підтвердили практикою. Згідно з марксіссько-лєнінской філософієй.