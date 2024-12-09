Побиття військового в Івано-Франківську: Суд звільнив трьох нападників від покарання

Івано-Франківський суд призначив умовне покарання трьом чоловікам, які у вересні 2024 року побили учасника бойових дій. Тоді у військовослужбовця діагностували численні забої голови та тіла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у вироку суду.

Що постановив суд?

Слідчі встановили, що чоловіки йшли повз будинок в Івано-Франківську, де в той час стояв чоловік, одягнений у військову форму. Той підійшов до них і попросив у них грошей.

Після цього між ними виникла словесна суперечка, а чоловік у формі вирішив уникнути її продовження. Коли він відійшов від групи чоловіків, це їх обурило, вони наздогнали його і почали бити по голові та інших ділянках тіла.

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Унаслідок цього постраждалий дістав садна і синець біля ока та на лобі. Судово-медична експертиза визначила це як легкі тілесні ушкодження.

Покарання для нападників

Як йдеться у вироку суду, двоє підозрюваних розкаялися у вчиненому й уклали зі слідством угоду про визнання винуватості. Суд визнав їх винними в хуліганстві, вчиненому групою осіб. Одному з них призначили покарання у вигляді обмеження волі на 2 роки, а другому — обмеження волі на строк 1 рік і 6 місяців.

Однак, оскільки обидва визнали свою провину, то їх звільнили від відбування покарання, натомість призначивши іспитовий строк на 1 рік.

Справу третього нападника виділили в окреме кримінальне провадження.

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Що передувало?

Нагадаємо, 11 вересня 2024 року в мережі поширилося відео, як в Івано-Франківську троє молодиків ззаду нападають на військового та б’ють його.

Тоді в поліції розповідали, що конфлікт трапився після того, як військовослужбовець підійшов до трьох чоловіків з проханням позичити йому гроші. Ті відреагували агресивно та побили військового.

Крім того, у результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який намагався заступитись за військового.

12 вересня правоохоронці затримали трьох нападників, які напередодні побили учасника бойових дій в Івано-Франківську.

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