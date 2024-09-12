У Івано-Франківську затримано трьох чоловіків, які побили військового, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали трьох нападників, які напередодні, 11 вересня, побили учасника бойових дій в Івано-Франківську. Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області, передає Цензор.НЕТ.

Напередодні в мережі поширилося відео, як троє молодиків ззаду нападають на військового та б’ють його.

Що відомо про побиття військового?

У поліції розповіли, що конфлікт трапився після того, як 40-річний військовослужбовець підійшов до трьох чоловіків віком 26, 21 та 17 років з проханням позичити йому гроші на власні потреби. На це молодики відреагували агресивно Між ними та учасником бойових дій виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

"Поліцейські негайно виїхали на місце події, опитали свідків, встановили потерпілого. 40-річного військовослужбовця, мешканця Івано-Франківська, виявили за місцем проживання. Його доставили до медичного закладу. Медики діагностували в нього численні забої голови та тіла", - йдеться у повідомленні.

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Також поліцейські з’ясували, що в результаті сутички постраждав випадковий перехожий, який побачив побиття військовослужбовця та намагався заступитись за нього. Мешканця з тілесними ушкодженнями також доставили до лікарні.

Затримання нападників

Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин.

Свою вину фігуранти визнали. 26 та 21-річних зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України.





Наразі вирішується питання про оголошення трьом фігурантам підозри за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України. Таке правопорушення карається терміном до чотирьох років позбавлення волі.

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