В Ивано-Франковске задержаны трое мужчин, избившие военного, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали трех нападавших, которые накануне, 11 сентября, избили участника боевых действий в Ивано-Франковске. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Накануне в сети распространилось видео, как трое молодых людей сзади нападают на военного и избивают его.

Что известно об избиении военного?

В полиции рассказали, что конфликт произошел после того, как 40-летний военнослужащий подошел к трем мужчинам в возрасте 26, 21 и 17 лет с просьбой одолжить ему деньги на собственные нужды. На это молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку.

"Полицейские немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего. 40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска, обнаружили по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела", - говорится в сообщении.

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Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который увидел избиение военнослужащего и пытался заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.

Задержание нападавших

Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.





Сейчас решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение наказывается сроком до четырех лет лишения свободы.

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