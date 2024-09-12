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В Ивано-Франковске задержаны трое мужчин, избившие военного, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали трех нападавших, которые накануне, 11 сентября, избили участника боевых действий в Ивано-Франковске. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.

Накануне в сети распространилось видео, как трое молодых людей сзади нападают на военного и избивают его.

Что известно об избиении военного?

В полиции рассказали, что конфликт произошел после того, как 40-летний военнослужащий подошел к трем мужчинам в возрасте 26, 21 и 17 лет с просьбой одолжить ему деньги на собственные нужды. На это молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку.

"Полицейские немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего. 40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска, обнаружили по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела", - говорится в сообщении.

У Івано-Франківську троє чоловіків побили військового. Поліція затримала нападників

Читайте также: Избиение ветерана в Смеле: подозреваемому избрана мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей

Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который увидел избиение военнослужащего и пытался заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.

Задержание нападавших

Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.

Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.

У Івано-Франківську троє чоловіків побили військового. Поліція затримала нападників
У Івано-Франківську троє чоловіків побили військового. Поліція затримала нападників

Сейчас решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение наказывается сроком до четырех лет лишения свободы.

Читайте также: Избиение ветерана в Смеле: подозрение получил еще один фигурант

Автор: 

Ивано-Франковск (830) избиение (9798) Нацполиция (16468) военнослужащие (6139)


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Топ комментарии
+30
Припускаю, що " просив гроші!. Це з пояснень зловмисників. Ви уявляєте, що 40 роічний військовий звертається до групи "відморозків" з питанням дати грошей? Не вірю!
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12.09.2024 10:58
+25
Віддайте цих істот побратимам військового- вони чудово знають що з ними зробити.
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12.09.2024 10:40
+20
Дивно. Військовослужбовець просив грошей... Шо за маячня?
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12.09.2024 10:45
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Правила форума Совет форумчан
Віддайте цих істот побратимам військового- вони чудово знають що з ними зробити.
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12.09.2024 10:40 Ответить
*****,хай по тисяч 500 кожен оплатить моральну компенсацію і тюрми не треба.
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12.09.2024 11:14 Ответить
Звідкіля в них гроші? Цеж та зміна, яку нам держава з суспільством готовить, в голові чупа-чупс, а сама дура-дурой. ОнішеДіііти!!!! з 14 років бухає і курить, цюцюрку встромляє в усяки помийки, і к 25 рокам досягає статусу "чоловік звичайний", хоча ще недавно це було 28 років, та щось змінилось. Но пивний алкоголізм, короткозорість від смартфону, запущена гонорея, рахітизм і вроджена тупість, зразу переводить його в статус інвалід з дитинства, і все, коло замкнулося...
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12.09.2024 13:34 Ответить
Могли б позичити а так тюрма
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12.09.2024 10:41 Ответить
Припускаю, що " просив гроші!. Це з пояснень зловмисників. Ви уявляєте, що 40 роічний військовий звертається до групи "відморозків" з питанням дати грошей? Не вірю!
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12.09.2024 10:58 Ответить
В житті різне може бути,
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12.09.2024 11:15 Ответить
а коли група бичків нападає і б'є одного,то це вже точно ненормально
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12.09.2024 11:16 Ответить
Я дивуюсь, наскільки люди по-різному розуміють одне й те саме побачене.

Вчора тут два десятки досвічених дорослих людей кричали, що все зрозуміло, що то тцк-шник і ті його побили за те що він вимагав гроші. І що нібито тому він не заявляв, адже знає за що його побили.
Я собі такого не можу уявити. На мій погляд, це повна маячня відразу з деяких причин.

А те що військовий напідпитку чіплявся до перехожих, просив гроші, може навіть ображав - цілком ймовірно.
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12.09.2024 12:05 Ответить
А чи може таке бути, щоб військовослужбовець послухавши що його батька "підрізали" на автомобілі почав шукати за номером машини хто це зробив і прийшов
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12.09.2024 12:22 Ответить
Мразота!!! Чотири роки за напад на військового??!!
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12.09.2024 10:42 Ответить
вони вже можуть копати окопи, сили в них достатньо, а розуму для цієї роботи багато не треба..., що скажуть, там і копати...
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12.09.2024 10:42 Ответить
Дійно. Таких потріно відразу відправляти довбати землю для бліндажів.
Натомість, буде пару років проволочок в судах і пару років ( МОЖЕ ! ) тюрми або умовного терміну і "відкос" від мобілізації.
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12.09.2024 11:03 Ответить
праця навіть з мавп людей зробила і таким би корисна робота допомогла
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12.09.2024 11:18 Ответить
шо з вами робиться, люде? - обкварталилися в кінець...
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12.09.2024 10:43 Ответить
Дивно. Військовослужбовець просив грошей... Шо за маячня?
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12.09.2024 10:45 Ответить
а навіть як і підійшов.
відповіді дві - дати гроші, або "нема-гуляй."
бійка не до чого це точно.
***** є з ким битися і це не українські війсковослужбовці...
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12.09.2024 10:51 Ответить
Не переведутся дебилы, до которых за 2.5 года войны не дошло, что военных трогать нельзя, даже когда те немножко не правы. Ежели тот военный быковал и оскорблял, то все равно, разве это причина втроем так избивать.
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12.09.2024 11:11 Ответить
от і яж про це - дядько стільки заробив на війні аж під магазином на піво просить.
може і пьяничка - але бити не треба було...
втрьох відвели на осторонь і забули.
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12.09.2024 11:18 Ответить
поїдуть тпер у Куську обл. руками-нгами махати проти КАБів.
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12.09.2024 11:25 Ответить
нікуди вони не поїдуть - порішають...
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12.09.2024 11:31 Ответить
мож й порішають якщо продадуть автівки та квартири
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12.09.2024 11:33 Ответить
Чому маячня? Якщо навіть пораненим платять менше 1 000 грн. на місяцю.
Далеко не всі, хто приїздить додому з фронту, ідеальні, але це не привід бити їх цілою шоблою на одного, ще й ногами.
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12.09.2024 11:05 Ответить
Так... Я не казав, що привід чи не привід. Зараз є випадки коли алкашня одіває камуфляж і ходить руку протягує. Не бачив я ні одного хто прийшовши з фронту і потім ходив побирався. Є проблеми звернись до ТЦК чи в поліцію, ситуації бувають різні. Он у мене сусід, прийшов з фронту, був поранений, потім два місяці проходив реабілітацію. Зараз ремонт в квартирі робить. А до війни був алкаш алкашом. Зараз не бухає, подружку завів, ведуть себе тихо, сусіди не скаржаться.
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12.09.2024 11:15 Ответить
Але можуть бути і інші випадки, відмінні від того, який знаєте ви.
Інші сімейні обставини, стан здоров'я. Контузії можуть дуже змінити навіть сильну людину, зробити її слабкою і залежною, а поруч не буде навіть рідних ...
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12.09.2024 11:21 Ответить
Я не спорю. Ситуації бувають різні, але це не привід ходити попрошайнічать. Я не оправдовую тих підарасів, що його побили. Взагалі не можна бити нікого. В статті написано шо попрошайнічав військовий. Може він і був на фронті чи в тилу, потім з якоїсь причини звільнений. Військовими можна вважати тих хто служить, або військові пенсіонери.
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12.09.2024 11:31 Ответить
Військовими пенсіонерами стають за яких умов?
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12.09.2024 11:33 Ответить
За вислугою років, отримання інвалідності при проходженні служби.
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12.09.2024 11:36 Ответить
Це може бути другий випадок, або людина приїхала у відпустку.
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12.09.2024 11:39 Ответить
І шо? Ходити гроші просити?
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12.09.2024 11:44 Ответить
Людина може бути не в зовсім адекватному стані. Або в такому стані ті, хто його побив.
В коментарях написали, що тату у вигляді павутиння на лікті, ознака причетності до наркотиків.
В одного із затриманих є таке тату.
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12.09.2024 11:51 Ответить
Слухайте, я виходжу з того шо було написано. Військовий просив грошей, а його побили. Тому я так і написав. Ні я ні ви там не були. Я тих підарасів не виправдовую, їх зараз дуже багато по Україні.
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12.09.2024 12:10 Ответить
Але маячнею для вас було те, що військовий просив гроші, а не те, що за це його жорстоко побив кагал ціла
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12.09.2024 12:15 Ответить
Так, військовий який просить гроші на вулиці, для мене це маячня.
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12.09.2024 13:01 Ответить
Військові-це вчорашні цивільні. Серед них є різні, в тому числі з шахрайськими задатками...
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12.09.2024 11:11 Ответить
Дивна історія. Військовослужбовець з рубашкою на голе тіло і без кашкета просить гроші у молодиків на власні потреби.
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12.09.2024 10:48 Ответить
Все просто...такий же вчорашній бусифікований гопнік....пішов в увал чи відпустку..
Боя інакше не розумію...що значить "попросив грошей"? маячня якась
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12.09.2024 11:17 Ответить
Поліція не повідомляє, що це вчорашній бусифікований гопник, повідомляють, що це 40-річний військовий.
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12.09.2024 11:23 Ответить
зараз 1/4 країни військові
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12.09.2024 11:38 Ответить
І ?
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12.09.2024 11:45 Ответить
Військові не прилетіли з іншої планети, не були найняті як фрацузькі легіонери...це наш народ який пішов захищати Україну як добровільно так і примусово...з усіма притаманними для народа вадами
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12.09.2024 12:36 Ответить
Звичайно.
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12.09.2024 12:41 Ответить
Чомусь мені здається бо було як на цій іллюстрації 1900 року...

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12.09.2024 11:41 Ответить
Добре, що хоч поки що не так. Картина 1918 року.

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12.09.2024 12:39 Ответить
Павутина на лікті - ознака наркомана.
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12.09.2024 10:49 Ответить
Хто вам таке сказав?
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12.09.2024 11:06 Ответить
Це наркоманська масть і це загальновідомо, гугл у поміч.
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12.09.2024 11:13 Ответить
Дурачок,перечитай ще раз гугл
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12.09.2024 11:26 Ответить
1. https://www.youtube.com/watch?v=K3PH0cskt9g тиц 2.47.

2. "Изображение паутины с пауком часто использовалась у наркоманов, которые так же побывали на зоне и значение тату паутина для них - немного отлично. В колониях и тюрьмах Англии такое тату означало, что ее владелец отрицает все законы и государства, то есть это символ непокорства, противостояния и независимости. Паутина, набитая между пальцев, может означать, что этот человек зависим от наркотиков. В Европе такое тату обрело популярность среди националистов и скинхедов, как знак непокорности и противостояния государственным идеям."
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12.09.2024 11:37 Ответить
Тобто, один із затриманих за побиття, наркоман?

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12.09.2024 11:47 Ответить
В купі з цим дуже вирогідно:
"Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Джерело:
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12.09.2024 11:53 Ответить
А де обличчя цих довбой-в? Їх повинні впізнавати.
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12.09.2024 10:50 Ответить
І знову поведінка гопників-росіян. Такі відважні коли били у 6-х одного і в мить стали такими

малюсінькими гномиками, такими лагідними карликами: що ви, та то не ми били, та ми гномики

та карлики такі собі малесенькі. Що виииииии!!!!!

Тьфу, ненавиджу це БИДЛО!
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12.09.2024 10:51 Ответить
мало порядку, тому й бидла багато
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12.09.2024 11:22 Ответить
100%
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12.09.2024 11:37 Ответить
Лаптерилий, нашо ти розповідаєш новини з твого мухосранську?
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12.09.2024 10:54 Ответить
ВАСЯ ПНХ
ТИ НЕ В ТРЕНДІ.
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12.09.2024 10:54 Ответить
Побиратись у формі ЗСУ...
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12.09.2024 11:00 Ответить
Багато неприємного буде після повернення з фронту великої частини тих, хто воюють. Ці люди надивились і пережили таке, що тилові не бачили ні в страшних снах, ні в кіно.
Треба бути реалістами.
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12.09.2024 11:09 Ответить
https://www.google.com/search?q=%D1%82%D1%86%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%82%D1%8F&oq=%D1%82%D1%86%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%82%D1%8F&gs_lcrp=********************************************************************************************************************************************************************************************&sourceid=chrome&ie=UTF-8 тцк побиття - вони усі в формі військових....

і не потрібно мені росказувати, що там військові (10-15% - так), а інше .....
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12.09.2024 11:18 Ответить
Я особисто вам нічого і не розказувала. Це ви ніби як намагаєтесь переконати, що всі, хто у військовій формі, то ТЦК. Але ТЦКашники, як правило, по одному не ходять.
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12.09.2024 11:25 Ответить
А інше - ось воно:
"Службовець ТЦК на Тернопільщині затриманий за продаж гуманітарних авто.
46-річний працівник районного ТЦК незаконно продавав гуманітарні автомобілі, призначені для безкоштовної передачі військовим формуванням. Він намагався продати три автомобілі за 13 200 доларів США: «Opel Frontera», «Jeep Grand Cherokee» та «Nissan X-Trail». Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК."
Тобто ВСІ тцк-шники ЗНАЮТЬ чим вони займаються. Хто вони всі?
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12.09.2024 11:31 Ответить


Всі ці вундервафлі тільки інструмент в руках воїна.
А от хто в нас у воїнах на третьому році війни?
Генерали, які вчаться воювати "по-новому" у кінопродюсерів і клоунів. Замучені двома роками безперервних боїв залишки ветеранів, які добровільно пішли захищати, як вони думали, передову і демократичну країну. Бусифіцироване поповнення, якому мариться в прицілі свого автомата пика мільйонера-людолова з ТЦК.
Одна з головних умов для перемоги, особливо при чісленній перевазі ворога, це глибоко мотивований солдат. Але мотивовані в нас майже закінчуються, що ми і бачимо на Донбасі.
Вибіркова мобілізація розколола суспільство - одні відчувають страхіття війни в окопах під російським вогнем, а інші скаржаться на те, що з діскотеки незручно добиратися додому під час комендантської години, яка здається була введена саме для покращення матеріального становища поліцейської армади в тилу. А мільйонери з ТЦК взагалі будуть згадувати роки війни як найщасливіші в своєму нікчемному житті.
Країна нагадує гнилий кавун, де крім гною залишилася лише кірка з патріотів зі зброєю в руках і ще не поїдене владними лічинками насіння у вигляді волонтерів.
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12.09.2024 11:21 Ответить
Я спдіваюся ти вмотивований і скоро поповниш лави виснажених добровольців? Чи тільки розпатякувати майстер.Звідки ти знаєш,що бачить у приціл ,,виснажений,, доброволець?А може це ти сам бачив через приціл Я впевнений,що ти і такі як ти,навіть якщо припустити ,що у нас все правильно з мобілізацією відбувається,зникла корупція і всі депутати до останнього скликання добровільно пішли в окопи, знайдуть привід відкосити від цієї мобілізації Асоціації з кавуном зовсім дебільні.Ти себе ким вважаєш,кіркою,насінням чи гноєм?
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12.09.2024 11:49 Ответить
Для сліпого - це не мої слова.
Переходять на особистості тільки зедебіли, неуки і "кончені-опущені".
Ви теж воюєте?
"доброволець"????? Я дуже багато спілкувався з Військовими - УСІ ненавидять тцкашних щурів, які поробили собі убд.....
Так, я - не воїн - і не зможу "нормально" воювати - я це признаю, і краще я буду працювати в тилу, заробляючи справжнім військовим на зарплати і т.д. ніж принесу на полі бою тільки більше шкоди, або зовсім нічого корисного.
З кавуном - це точно, найгірше, необумане порівняння - рахувати людей гноєм.
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12.09.2024 16:02 Ответить
Я відвоював своє ще у кінці далеких 70-х там ,,за річкою,, Син мій п*ятий рік не вилазить з окопів,не дивлячись на контузію та два кульових поранення, Після семи місяців шпиталів та реабілітації, відмовився від продовження служби у ТЦК і вже майже рік знову в окопах . Він теж не народився воїном і у нього так само є і дружина і діти.І користі він приніс би не мало працюючи машиністом тепловозу
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12.09.2024 17:14 Ответить
Зараз якийсь відомий "український" адвокат все порішає...
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12.09.2024 11:01 Ответить
Не розумію , як попросив у 3-ох ********* гроші ?
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12.09.2024 11:09 Ответить
Тобто ви їм повірили?
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12.09.2024 13:46 Ответить
Не, ну можно попросить денег типа если на проезд не хватает или на опохмел, но подходить к пьяной гоп компании и у них денег пытаться сбить, это какой то сюр.
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12.09.2024 11:19 Ответить
Потрібно поцікавитися у командира підрозділу, чому його підлеглі побираються на вулиці.
"побили учасника бойових дій в Івано-Франківську" - воював він теж в Івано-Франківську?
Потім нам триндять, що маємо годувати мільйонну армію.
А де цей мільйон знаходиться, в Івано-Франківську?
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12.09.2024 11:37 Ответить
Потрібно поцікавитися у твоєї мами, навіщо її синок побирається тут зі своїми тупими коментарями.
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12.09.2024 12:41 Ответить
Прийми пігулку та здохни
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12.09.2024 12:47 Ответить
ти здохнеш під диваном, ніхто навіть не помітить.
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12.09.2024 12:50 Ответить
Опорожнився, дурнику? Не забудь рота витерти
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12.09.2024 12:52 Ответить
Ei , , eto ni bidlo , a ? Tupoie ruskoie bidlo , takih v vaiennoie vremia na stalbah veshati , nu ili na razmenirovanie !!!
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12.09.2024 11:21 Ответить
Переламать хребти щоб лежали обісрані по вуха
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12.09.2024 11:52 Ответить
а якщо з отморозками була би дівчина, то сказали б що військовий домагався її
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12.09.2024 11:58 Ответить
Навіть якщо повірити в цю маячню. то що заважало їм чемно відмовити і побажати "гарного дня"?
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12.09.2024 12:43 Ответить
А де ж вчорашні писаки про тцк? Де ті суперексперти? Якби тцк дійсно кошмарило, то оці тіпочки не розпивали би горілку у громадських місцях. Може б десь хоч би по подвалах би ховались. Не треба працювати, навчатися, просто нормально себе вести. Краще бухать цілий день, а потім думати як драку закрутити. Але ж в цій ситуації постраждав ще й випадковий перехожий. Добре що інший громадянин викликав поліцію. А якби під роздачу попала би наприклад дитина? Може краще би побільше міліції і тцк у громадських місцях ніж скидуватися на лікування після бійок п'яних тіпів. Ха ха ха.
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12.09.2024 12:50 Ответить
мутная история
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12.09.2024 12:51 Ответить
батько маму любив і вона його теж - тому нас 7
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12.09.2024 13:27 Ответить
короче так. чого просив грошей віг шо бомжара чи військовий. а тих молодиків мобілізувати і в армію хай ідуть в атаку
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12.09.2024 18:14 Ответить
Тобто тепер ці бійцюни так як і Смілівський решатєль сітуації,отримають условку щоб потім ТЦКшників на й посилати???
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12.09.2024 18:48 Ответить
Вже домовились про начебто круту відмазку. Зараз ще судія попросить у них гроші - і вуаля - умовно.
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12.09.2024 20:49 Ответить
 
 