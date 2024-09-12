В Ивано-Франковске задержаны трое мужчин, избившие военного, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТО
Правоохранители задержали трех нападавших, которые накануне, 11 сентября, избили участника боевых действий в Ивано-Франковске. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области, передает Цензор.НЕТ.
Накануне в сети распространилось видео, как трое молодых людей сзади нападают на военного и избивают его.
Что известно об избиении военного?
В полиции рассказали, что конфликт произошел после того, как 40-летний военнослужащий подошел к трем мужчинам в возрасте 26, 21 и 17 лет с просьбой одолжить ему деньги на собственные нужды. На это молодые люди отреагировали агрессивно. Между ними и участником боевых действий возник словесный конфликт, который перерос в драку.
"Полицейские немедленно выехали на место происшествия, опросили свидетелей, установили потерпевшего. 40-летнего военнослужащего, жителя Ивано-Франковска, обнаружили по месту жительства. Его доставили в медицинское учреждение. Медики диагностировали у него многочисленные ушибы головы и тела", - говорится в сообщении.
Также полицейские выяснили, что в результате столкновения пострадал случайный прохожий, который увидел избиение военнослужащего и пытался заступиться за него. Жителя с телесными повреждениями также доставили в больницу.
Задержание нападавших
Полиции известно, что 26-летний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.
Свою вину фигуранты признали. 26 и 21-летних злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины.
Сейчас решается вопрос об объявлении трем фигурантам подозрения по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Такое правонарушение наказывается сроком до четырех лет лишения свободы.
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Вчора тут два десятки досвічених дорослих людей кричали, що все зрозуміло, що то тцк-шник і ті його побили за те що він вимагав гроші. І що нібито тому він не заявляв, адже знає за що його побили.
Я собі такого не можу уявити. На мій погляд, це повна маячня відразу з деяких причин.
А те що військовий напідпитку чіплявся до перехожих, просив гроші, може навіть ображав - цілком ймовірно.
Натомість, буде пару років проволочок в судах і пару років ( МОЖЕ ! ) тюрми або умовного терміну і "відкос" від мобілізації.
відповіді дві - дати гроші, або "нема-гуляй."
бійка не до чого це точно.
***** є з ким битися і це не українські війсковослужбовці...
може і пьяничка - але бити не треба було...
втрьох відвели на осторонь і забули.
Далеко не всі, хто приїздить додому з фронту, ідеальні, але це не привід бити їх цілою шоблою на одного, ще й ногами.
Інші сімейні обставини, стан здоров'я. Контузії можуть дуже змінити навіть сильну людину, зробити її слабкою і залежною, а поруч не буде навіть рідних ...
В коментарях написали, що тату у вигляді павутиння на лікті, ознака причетності до наркотиків.
В одного із затриманих є таке тату.
Боя інакше не розумію...що значить "попросив грошей"? маячня якась
2. "Изображение паутины с пауком часто использовалась у наркоманов, которые так же побывали на зоне и значение тату паутина для них - немного отлично. В колониях и тюрьмах Англии такое тату означало, что ее владелец отрицает все законы и государства, то есть это символ непокорства, противостояния и независимости. Паутина, набитая между пальцев, может означать, что этот человек зависим от наркотиков. В Европе такое тату обрело популярность среди националистов и скинхедов, как знак непокорности и противостояния государственным идеям."
"Поліції відомо, що 26-річний зловмисник уже притягувався до кримінальної відповідальності за майновий злочин. Джерело:
малюсінькими гномиками, такими лагідними карликами: що ви, та то не ми били, та ми гномики
та карлики такі собі малесенькі. Що виииииии!!!!!
Тьфу, ненавиджу це БИДЛО!
ТИ НЕ В ТРЕНДІ.
Треба бути реалістами.
і не потрібно мені росказувати, що там військові (10-15% - так), а інше .....
"Службовець ТЦК на Тернопільщині затриманий за продаж гуманітарних авто.
46-річний працівник районного ТЦК незаконно продавав гуманітарні автомобілі, призначені для безкоштовної передачі військовим формуванням. Він намагався продати три автомобілі за 13 200 доларів США: «Opel Frontera», «Jeep Grand Cherokee» та «Nissan X-Trail». Ці гуманітарні авто зберігав на території ТЦК."
Тобто ВСІ тцк-шники ЗНАЮТЬ чим вони займаються. Хто вони всі?
Всі ці вундервафлі тільки інструмент в руках воїна.
А от хто в нас у воїнах на третьому році війни?
Генерали, які вчаться воювати "по-новому" у кінопродюсерів і клоунів. Замучені двома роками безперервних боїв залишки ветеранів, які добровільно пішли захищати, як вони думали, передову і демократичну країну. Бусифіцироване поповнення, якому мариться в прицілі свого автомата пика мільйонера-людолова з ТЦК.
Одна з головних умов для перемоги, особливо при чісленній перевазі ворога, це глибоко мотивований солдат. Але мотивовані в нас майже закінчуються, що ми і бачимо на Донбасі.
Вибіркова мобілізація розколола суспільство - одні відчувають страхіття війни в окопах під російським вогнем, а інші скаржаться на те, що з діскотеки незручно добиратися додому під час комендантської години, яка здається була введена саме для покращення матеріального становища поліцейської армади в тилу. А мільйонери з ТЦК взагалі будуть згадувати роки війни як найщасливіші в своєму нікчемному житті.
Країна нагадує гнилий кавун, де крім гною залишилася лише кірка з патріотів зі зброєю в руках і ще не поїдене владними лічинками насіння у вигляді волонтерів.
Переходять на особистості тільки зедебіли, неуки і "кончені-опущені".
Ви теж воюєте?
"доброволець"????? Я дуже багато спілкувався з Військовими - УСІ ненавидять тцкашних щурів, які поробили собі убд.....
Так, я - не воїн - і не зможу "нормально" воювати - я це признаю, і краще я буду працювати в тилу, заробляючи справжнім військовим на зарплати і т.д. ніж принесу на полі бою тільки більше шкоди, або зовсім нічого корисного.
З кавуном - це точно, найгірше, необумане порівняння - рахувати людей гноєм.
"побили учасника бойових дій в Івано-Франківську" - воював він теж в Івано-Франківську?
Потім нам триндять, що маємо годувати мільйонну армію.
А де цей мільйон знаходиться, в Івано-Франківську?