В Ивано-Франковске неизвестные избили военного: полиция открыла производство. ВИДЕО

В Ивано-Франковске произошла драка между молодыми людьми и участником боевых действий. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганства, устанавливают личности нападавших и выясняют местонахождение потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Как рассказали полицейские, 11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме.

Он зафиксировал фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям. Полицейские немедленно отреагировали на обращение и выехали на место происшествия.

Следователи установили нескольких свидетелей конфликта и опросили их. Также установили личность потерпевшего. Речь идет о 40-летнем участнике боевых действий. В полицию мужчина пока не обращался.

Сейчас правоохранители принимают меры для установления местонахождения потерпевшего. Также следователи выясняют причины и устанавливают всех участников конфликта.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Видео избиения участника боевых действий опубликовали ивано-франковские Telegram-каналы.

Осторожно видео содержит нецензурную лексику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковск вводит общегородскую минуту молчания: "Люди, к сожалению, забыли, что идет война"