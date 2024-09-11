В Ивано-Франковске неизвестные избили военного: полиция открыла производство. ВИДЕО
В Ивано-Франковске произошла драка между молодыми людьми и участником боевых действий. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганства, устанавливают личности нападавших и выясняют местонахождение потерпевшего.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.
Как рассказали полицейские, 11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме.
Он зафиксировал фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям. Полицейские немедленно отреагировали на обращение и выехали на место происшествия.
Следователи установили нескольких свидетелей конфликта и опросили их. Также установили личность потерпевшего. Речь идет о 40-летнем участнике боевых действий. В полицию мужчина пока не обращался.
Сейчас правоохранители принимают меры для установления местонахождения потерпевшего. Также следователи выясняют причины и устанавливают всех участников конфликта.
По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
Видео избиения участника боевых действий опубликовали ивано-франковские Telegram-каналы.
Осторожно видео содержит нецензурную лексику.
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Радий що в тебе все ок, хоть ти чутка і дивний.... Особливо твоє "ХА ХА ХА")
Чи до чого тут шутка про купальник? Хотя армія міняє)
Як раніше , форма НКВД відрізнялась від форми простих солдат збройних сил.
Там є три на три.
Три молодика проти ТЦКника та двох його друзів, з якими він йшов по вулиці.
Прийняли нахабну ТЦКшню і шкода що так мало. ТЦК вбивці і злочинці. На них давно пора створити окремий Миротворець, куди будуть заносити тих, хто особливо відзначився, щоб країна знала своїх "героїв".
Шансів що росіяни зупиняться тут ніяких, я це усвідомлюю. Але! По перше Польща під парасолькою НАТО. Так, вони боягузи і все таке, але це до тих пір, поки не почався повномасштабний конфлікт НАТО і РФ. Якщо він почнеться, рано чи пізно рашка відхопить, бо НАТО припине валяти дурня і надсилати по 20 танчиків. Захищати Польщу перспективно, в тому є сенс. Я думаю що вони зроблять висновки і навіть в найгіршому варіанті там не буде ТЦК, побиття людей, і масових перепливань Вісли. Тому я навіть не буду агітувати малого тікати далі, в Лісабон, і він і я до того часу отримаємо роботу в польській оборонці відповідно до наших професій. Зустріти рашку там в рази більш правильно, ніж зараз тут просто гарматним м'ясом, яке може не встигнути навіть постріл зробити. В цьому є сенс, ризики виправдані якщо що і розумні. А тут просто масове вбивство української нації, я в такому участь приймати не буду. І ще майже гарантовано, що саме до Польщі відійдуть в негативному розвитку подій всі наші війська що залишаться, а вони будуть дуже досвідчені вже. Логіка, нічого більше.
Вибачаюсь за рушник тексту, але ви складні питання задаєте.
А може брата цього молодика, бусифікував цей ТЦКшник.
І він з колегами вирішив йому відплатити.
Нормальна влада пробувала б хоча б зрозуміти причини, чому так відбувається, чому вже відкрито б'ють ТЦКшників, чому палять їх авто, чому йде відкрите непоодинокий опір людей ТЦКшникам, чому таке взагалі відбувається.
Треба владі говорити з людьми. Що війна, треба людей на фронт, ітд.
А люди, може внесли б свої пропозиції.
Влада б зробила би якусь корекцію у своїх діях... І можливо потроху конфлікт би зменшувався між людьми та ТЦК.
А у нас так. Влада вважає , що вони Боги а люди це сміття, яке має тільки мовчки виконувати всі накази і забаганки влади.
А це не правильно, це веде тільки до конфлікту.
***, и думать нечего, работник ТЦК у обладателей отсрочки требовал деньги, угрожал оружием (в кадр не попало) нецензурно выражался (села батарейка).
Народ. Вы можете о чем нибудь кроме
сексаТЦК думать?
Загалом при будь яких раскладах нахіба так бити людину, яка навіть не відбивається?
Так шо при будь якому контексті, цей чувак в спортивках попав в погану історію, і думаю зламав собі цим життя.
Ось так взяли, просто напали, просто побили?!
Та ні! Там щось, як завжди, не договорюють!!
Бути у військовому однострої і бути віськовим - не одні й ті ж речі.
І треба визнати, що навіть ті самі військові і ветерани, повернувшись у мирне життя теж не завжди поводять себе належно та пристойно з цивільними... Таких фактів дуже багато. Військові? Може й так. Вони військові. Але норми поведінки для них у цивільному житті зовсім інші. І треба з цим рахуватись і поважати, а не ходити і "бикувати", що я герой, а ви всі засранці. Така пихатість призводить до таких наслідків. Тому це просто вулична бійка яких у містах та селах щодня стається безліч. Не потрібно з цього робити якусь надсенсацію.
- нехай беззахисні громадяни самі вирішують кримінальні питання... і лише потім підлючиться портновсько-татаровське кривосуддя, коли можна безпечно "подлататься та подоїти" усих причетних та непричетних до подій..
- в епоху дермака та його Зєлі жидь стало лУтше, жидь стала веселее.. наголосували... дблблд
То замах на життя військового під час війни.
Здається , що то є то покоління що воювати не може , бо ще дуже маленьке і вразливе, щоб не дай Боже дуже травмованим не виросло.
Де доблесні ТЦК, коли купа виродків вештається містом?