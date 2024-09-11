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В Ивано-Франковске неизвестные избили военного: полиция открыла производство. ВИДЕО

В Ивано-Франковске произошла драка между молодыми людьми и участником боевых действий. Следователи начали уголовное производство по факту хулиганства, устанавливают личности нападавших и выясняют местонахождение потерпевшего.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУ Нацполиции в Ивано-Франковской области.

Как рассказали полицейские, 11 сентября в Ивано-Франковское районное управление полиции позвонил житель города и сообщил, что стал очевидцем драки между молодыми людьми и мужчиной в военной форме.

Он зафиксировал фрагмент схватки на мобильный телефон и передал видео следователям. Полицейские немедленно отреагировали на обращение и выехали на место происшествия.

Следователи установили нескольких свидетелей конфликта и опросили их. Также установили личность потерпевшего. Речь идет о 40-летнем участнике боевых действий. В полицию мужчина пока не обращался.

Сейчас правоохранители принимают меры для установления местонахождения потерпевшего. Также следователи выясняют причины и устанавливают всех участников конфликта.

По факту происшествия начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Видео избиения участника боевых действий опубликовали ивано-франковские Telegram-каналы.

Осторожно видео содержит нецензурную лексику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковск вводит общегородскую минуту молчания: "Люди, к сожалению, забыли, что идет война"

Ивано-Франковск (830) избиение (9797) военнослужащие (6133)


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Топ комментарии
+27
Навіть здогадуюсь за що.
Мабуть щось сказав що вони не на передовій. От і побили.
Тепер це така мода. Бандюків військові захищають на фронті, а вони по кабаках сидять.
І не смієш їм про це дорікнути.
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11.09.2024 22:37
+25
Країна хвора. Схоже, це якийсь зелений вірус. Для так званих "молодикіа" вііни нема. Чому? Чому здорові бугаї не б'ються на фронті? Чому вони ще не проходять ВЛК? Надлишок енергії і агресії треба спрямовувати у правильне русло.
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11.09.2024 22:41
+21
Отой завзятий півник що у камуфляжному верху та спортивних штанах має отримати набагато більше за всіх.
І не дуже цікаво що передувало цьому щакалячому нападу.
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11.09.2024 22:46
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Марьянка хелоу. В мене все ок. Як твій купальник? Нарешті розтягнувся? Чи ще жме? Ха ха ха.
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12.09.2024 00:36 Ответить
класна шутка про купальник) я оцінив....
Радий що в тебе все ок, хоть ти чутка і дивний.... Особливо твоє "ХА ХА ХА")
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12.09.2024 00:39 Ответить
А ти живеш по принципу : "нема краще влагаліща, чим очко товариша)!"?
Чи до чого тут шутка про купальник? Хотя армія міняє)
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12.09.2024 00:41 Ответить
Добре я тобі відкрию секрет. Якось Маркус в одній із балачок виклав фото якоїсь крутої фірми , яка розробила жіночі купальники для чоловіків. Ще й за скількись там сотень баксів. Там різних кольорах. І все таке. Ха ха ха.
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12.09.2024 00:54 Ответить
А якщо без жартів, який Маркус?) Які купальники?
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13.09.2024 12:46 Ответить
В тім то й справа, що ні до чого. Але є проблемка: сцикакашні 3.14дари носять форму, як у ЗСУ. Їх важко відрізнити від захисників України, яким честь і шана. Важко, якщо вони ходять поодинці без копів та без папочок з папірцями, не мають розжирілої пики і нажертого за виконання плану мобілізації черева.
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11.09.2024 23:23 Ответить
Потрібна інакша форма для працівників ТЦК, яка б відрізнялась від піксельної форми військових ЗСУ.
Як раніше , форма НКВД відрізнялась від форми простих солдат збройних сил.
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11.09.2024 23:30 Ответить
А що у воїна має бути зсохшася мордочка.? Не мита, не брита.
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11.09.2024 23:45 Ответить
Mnoga ieshcho ruskava bidla v Ukraine ...
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11.09.2024 23:14 Ответить
Очевидно, пан/пані вже давно і далеко за межами України і розбирається в ситуації на тому ж рівні, як домогосподарка в переносному зенітно-ракетному комплексі .
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11.09.2024 23:27 Ответить
А ви судячи експерт военого часу?
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11.09.2024 23:35 Ответить
Це не ті бички* , яким менше 25 .. різвяться? 10 на одного
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11.09.2024 23:26 Ответить
Довели , що ті хто призиває захищати Батьківщину чи ті хто захищав.., попадають під тиск. Конфіскація майна , і на обмін…в рашку , або окопи копати…Під час війни такі дії тягнуть на розстріл. У
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11.09.2024 23:31 Ответить
Ви напевно неуважно відео дивитись.
Там є три на три.
Три молодика проти ТЦКника та двох його друзів, з якими він йшов по вулиці.
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11.09.2024 23:32 Ответить
Тим більше , коли вони на службі тобто тцк , значить це напад при службі тому вони мали примітити зброю на враження.В США , в якої Україна просить зброю , поліцейські при нападу , в мирний час, вчать стріляти на смерть… а тут війна…граються якусь уявну демократіюце що твориться.? У вас? Ви хочете щоб росіяни вами керували? То чого на весь світ просити допомогу?
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11.09.2024 23:40 Ответить
На війну у В'єтнамі в США повістки роздавали поліціянти. І повістка вважалася врученою навіть тоді, коли її силою засунули у кишеню мобілізованому. Ну звичайно були і добровольці. США і Україна некоректні порівняння. Кожна країна має свою модель усього. Ха ха ха.
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12.09.2024 00:13 Ответить
Чому не коректно, ? Україна стремиться бути подібна до США ., до Росії , чи уявила якісь фантазії ?, які не реальні для існування , тим більше коли вбивця вже в твоїй квартирі
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12.09.2024 01:17 Ответить
Намагатись бути. Нажаль це лише намагатись. В України і США різні можливості. Так було завжди. Але адаптації можуть і бути. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:34 Ответить
В Ветнамі , тим більше американці були не на своїй території.
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12.09.2024 01:18 Ответить
Типовий текст ухилянта. А чого ви такі законники не зявилися до військомату 24.0.24р., як того вимагає закон. Хоч один може чесно відповісти?
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12.09.2024 08:03 Ответить
У США і війни немає, мушу вам нагадати.
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12.09.2024 08:20 Ответить
Мик, ти свою прокацапську позицію прикриваєш тим, як в США... Так от, за напад на особу у формі там зразу стаття і строк, а не суди по 5-6 років і потім умовно. Плюс в Україні залишилась та частина гнид, які сцуть у штани від думки, що Батьківщину потрібно захищати і думають, що так минеться, не минеться,- кацапи будуть таких молодих "хероїв" знищувати першими, якщо ті також відмовляться йти у кацапську армію
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12.09.2024 08:31 Ответить
Прочитай статтю де там написано працівники тцк? Позорище … на обмін …чим займається поліція?
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11.09.2024 23:45 Ответить
"Гроші тобі? За те що людей чіпаєш"
Прийняли нахабну ТЦКшню і шкода що так мало. ТЦК вбивці і злочинці. На них давно пора створити окремий Миротворець, куди будуть заносити тих, хто особливо відзначився, щоб країна знала своїх "героїв".
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11.09.2024 23:37 Ответить
Так створіть. Заодно напишіть хто створив. А то з таким ім'ям буде якось сумнівно виглядати. Хоча для гопників ок. Ха ха ха.
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11.09.2024 23:48 Ответить
Створю створю, не переймайтесь, трішки пізніше, як тільки поїду.
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12.09.2024 00:55 Ответить
Поїдь поїдь. Чого ж пізніше.? Совок так завжди каже. Як ваня дурачок. Десь, колись, можливо. Ха ха ха.
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12.09.2024 00:58 Ответить
Яке десь колись, снарягу збираю, не на все одразу грошей вистачає. Тренуюсь, у мене ліва нога майже не працює, хапає судома навіть коли по квартирі п'ять метрів проходжу, вийти лише на один поверх займає 10 хвилин. У мене білий білет з часів СРСР не просто так отриманий. Так що мені треба особливі умови, я не можу просто в Тису стрибнути, бо я й в калюжі втопитись можу, не те що в Тисі. Але здаватись не збираюсь і все одно досягну мети. Ну і плюс вибори, можливо Трамп нас всіх звільнить від цього пекла.
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12.09.2024 01:08 Ответить
Тренування найголовніше. Снаряда також. Гроші перешле потужна сім'я з Кракова. І на ніч не їжте сирих помідор. Для шлунка шкідливо . Трампу вітання. Так і передайте трам пам пам. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:23 Ответить
Ти чо пенку пускаєш? Вбивці одні це росіяни… Не тцк , росіяни давно тебе і твою сімʼю в всі дири … і ще б заставляли кричати, що тобі подобается ..
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11.09.2024 23:48 Ответить
То совкова кацапська консерва. Пише щоб тіпа хтось щось створив, а він буде розказувати що ще далі кому робити. Ха ха ха.
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11.09.2024 23:55 Ответить
Тупа пропаганда з АП, якби не тцк я був би вже за кордоном. А сім'я вже два роки в Кракові, потужно облаштувалась і коріння пустила. Вивчили два слова з пропаганди і тільки ними й розмовляють, власних мізків немає. Причому один зі штатівськім прапорцем, а той хто його лайкнув з канадським, капець воєни^^
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12.09.2024 00:54 Ответить
Ми з держдепа. Зарплата в баксах. Кетчуп із Флориди бомба. Рекомендую. Моя дитина відпочиває в Греції, а племінниця навчається в Кракові. І знаєте попала по програмі на безкоштовне навчання. Одна із причин рішення ректора було те що тато також служить 10 років в ЗСУ і воює з кацапом. Розкажіть про свою потужність. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:03 Ответить
Перегрівся?… Кетчуп найкращий це Торчин..В Флориді не роблять кетчуп, тропіки. Не з російської Кубані.. ? Ці фантазії російським кріпосним розказуй
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12.09.2024 01:10 Ответить
Торчин слабий по гостроті. А в Флориді є навіть не один нормальний кетчуп, а декілька. Кетчуп невід'ємна складова американської кухні. Яка ще кубань? Ха ха ха.
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12.09.2024 01:18 Ответить
Ти впевнений, що сімʼя коріння впустила в Кракові? В Кракові ти ніколи , як і твої діти не будуть поляками .Де шанс , що коли росіяни не зупиняться сьогодні в Україні , завтра не достануть до твоєї сімʼї в Кракові?
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12.09.2024 01:05 Ответить
У совка пустила коріння це два тижні побігати на побєгушках. Він думав, що відправить добровольців у 22 році, а сам буде лєбєдєй на кухні ганять і триндіти в інтернеті. А тут бубочка хєракс і обрізав їм всі виходи. Залишив лише для Юзіка. От вони тут і чавляться що тцк не таке і гівно погане лише зелене, а отаке коричньове як вони, то нормально. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:14 Ответить
Впевнений, я кожен день скидаю дружині відео що тут відбувається, щоб ілюзій не було. І мою сім'ю добряче побило за сотню років, Голодомори, війни, революції, життя не вистачить розповісти. Мій син розмовляє вже польською майже вільно, діти швидко вчаться, а на вигляд він звичайний, нічим від поляків не відрізняється звісно. Чи його хтось буде перевіряти до 30 коліна?^^
Шансів що росіяни зупиняться тут ніяких, я це усвідомлюю. Але! По перше Польща під парасолькою НАТО. Так, вони боягузи і все таке, але це до тих пір, поки не почався повномасштабний конфлікт НАТО і РФ. Якщо він почнеться, рано чи пізно рашка відхопить, бо НАТО припине валяти дурня і надсилати по 20 танчиків. Захищати Польщу перспективно, в тому є сенс. Я думаю що вони зроблять висновки і навіть в найгіршому варіанті там не буде ТЦК, побиття людей, і масових перепливань Вісли. Тому я навіть не буду агітувати малого тікати далі, в Лісабон, і він і я до того часу отримаємо роботу в польській оборонці відповідно до наших професій. Зустріти рашку там в рази більш правильно, ніж зараз тут просто гарматним м'ясом, яке може не встигнути навіть постріл зробити. В цьому є сенс, ризики виправдані якщо що і розумні. А тут просто масове вбивство української нації, я в такому участь приймати не буду. І ще майже гарантовано, що саме до Польщі відійдуть в негативному розвитку подій всі наші війська що залишаться, а вони будуть дуже досвідчені вже. Логіка, нічого більше.

Вибачаюсь за рушник тексту, але ви складні питання задаєте.
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12.09.2024 01:27 Ответить
Чоловіче їдьте собі. Я не розумію для чого перейматися вам справами України? Ви все для себе вирішили. Тут ви ніякої діяльності не проводите. Ок. В чому сенс переймань? Війна не ваша тема. Чого себе мучите ? Знайдете роботу і будете воювати за Польщу. Може краще взагалі припинити висловлювати свої думки про Україну.? Чи ви і з Польщі також будете писати про тцк? Як толпи бугаїв ухилянтів в трусіках втікають від бусіков. Ну і таке інше. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:45 Ответить
Якщо Україна прийде до тями, отак от реально, то може і не поїду. Мені не байдуже, я люблю цю землю, культуру, і свої київськи пагорби. Коли стане байдуже, перестану щось писати. Поки що у мене сподівання, що Зе вилетить з крісла як колись ПП, і ПП ми зробили таки разом, масовою критикою в соцмережах. Я не стверджую що це було найкраще рішення, з огляду на сьогоднішні події, але це факт. Не можна мовчати ні секунди, поки Зе не піде, бо він ще й в герої-захисники полізе далі, ніяк не можна такого допустити. А потім у нас буде шанс.
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12.09.2024 01:55 Ответить
Для чого ви пишите у нас шанс? Ви вже весь такий в Польщі. То ж на здоров'я. Коли мені був поганий яник, то я пішов на Майдан ще в 2004 році. Чого ви всі розказуєте, що для вас бубочка поганий? З якого дива? І виявляється, що лише через те, що придумав тцк. От вся ваша невдоволеність. Ви всі цивільні прекрасно розуміли що ви там найприймали для солдата в 21 році. З усіх дирок ви кожен день до 22 року розповідали що в ЗСУ заробітчани. Що атошники вам остогидли із тими безкоштовними квитками і таке інше. І ви спеціально обрали для себе чотирижди ухилянта. Бо ухилянт ухилянта не чипатиме. Ви розказували в кінці 21 року, що ваша економіка не дозволяє солдату підвищити зарплату навіть аж на 3 к. грн. І тут в 22 році знову почали верещати що на вас напали кацапи. Знову вас рятуйте. Знову добровольців надурили. А хлопці прийшли і говорять, що ми не думали, що так довго буде війна. Думали що нас поміняють інші, яких залишилося дохєра на гражданкє. А я їм кажу, а з якого дива ви вирішили, що вас буде хтось міняти. В законі такого немає. Це в мене в 15 році таке було прописане. А зараз все. Вас цивільні тупо намахали. А тепер у бубочки немає іншого виходу як гребти вас всіма способами. Чого ж ви там не добилися зняти броні тупо з усіх? Суддею чи прокурором , чи депутатом може бути і жінка. Митником, податківцем, міністром. І т.д. Ні. Ну ні так ні. Вік вимушені будуть знижати. Ха ха ха.
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12.09.2024 02:25 Ответить
Проблема не в бубочці , а в кожного в середині , його страхи , комплекси. …. Колиб Зе в 22. Році втік в Краків * росіяни найскоріше давно б тра_ ха_ ли жінок і дітей , як в Бучі чи в Берліні в 45, , ….поляки старалися договоритися з варварами . …Один варіант, інший , украінці допомагали мовчки ( без фантазій) росіянам поліків звільняти .. чи партизанська війна довго б продовжувалася? Судячи по захваченим територіям не довго . Можливо листівки…Саме що лишився стержень управління в Україні , захід надав допомогу яка разом з українським духом змогла протистояти російським варварам… чи не так
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12.09.2024 03:14 Ответить
Сімʼю поломало за сотні років , бо весь час сімʼя ламалася не боролася до кінця. Так само думала , як ти сьогодні.Люба нація в історії боролася за незалежність . Ті , що не боролися були знищенні або почали косити під победітелів.Кожний сам будуе життя . Один іде на 0 , інший тоне в Тисі. Коли син вивчив декілька слів по польськи , це не значить , що ти станеш поляком .Чи син не буде тебе стидатися, коли не впишешся в поляка? Життя така штука , що як ти до нього поведеся так воно до тебе віднесется..І не завжди дае шанс щось змінити ..Хоча я згідний з Petro , чого навʼязуєш свої фантазії іншим ,
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12.09.2024 03:00 Ответить
А це таке розуміння демократії у совка. От муляє йому в очах тцкашник. Все він глибоко його засуджує. І так тіпа мають всі робити. Йому ніяк не укладається в голові, що у когось іншого є свої аргументи і хтось вважає по іншому. Тцкашники тіпа прилетіли з іншої планети а не виросли з ним в одному дворі. От у нас вчора через травми пішов на дембель солдат. І мені до лампочки яким способом на його місці з'явиться інший солдат. Ха ха ха.
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12.09.2024 07:51 Ответить
Закрив би пельку
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12.09.2024 08:33 Ответить
Звучала фраза за то что ты людей кидаешь на бабки. Походу тцкуна наклепали😁
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11.09.2024 23:43 Ответить
Скоріш за все) ну зато весело)))
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12.09.2024 00:17 Ответить
Для ТЦКашникiв потрiбно окрему форму ввести, щоб вiдрiзнялись вiд вiйськових!
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11.09.2024 23:45 Ответить
Тиловики в камуфляжі та без побились.
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11.09.2024 23:45 Ответить
А шо він йому кричав, хто розчув??
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11.09.2024 23:49 Ответить
"Гроші тобі? За те що людей чіпаєш?
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11.09.2024 23:56 Ответить
Тобто це міг бути тцкшник? А молоді хлопці, це мабуть до 25 років, невловимі мстителі? Це все результат проваленої комунікації зеленої влади з народом.
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11.09.2024 23:58 Ответить
Можливо й так.
А може брата цього молодика, бусифікував цей ТЦКшник.
І він з колегами вирішив йому відплатити.
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12.09.2024 00:02 Ответить
Єдиний адекватний коментар!!!
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12.09.2024 00:22 Ответить
Ви праві в тому, що немає комунікації між владою та суспільством.
Нормальна влада пробувала б хоча б зрозуміти причини, чому так відбувається, чому вже відкрито б'ють ТЦКшників, чому палять їх авто, чому йде відкрите непоодинокий опір людей ТЦКшникам, чому таке взагалі відбувається.
Треба владі говорити з людьми. Що війна, треба людей на фронт, ітд.
А люди, може внесли б свої пропозиції.
Влада б зробила би якусь корекцію у своїх діях... І можливо потроху конфлікт би зменшувався між людьми та ТЦК.
А у нас так. Влада вважає , що вони Боги а люди це сміття, яке має тільки мовчки виконувати всі накази і забаганки влади.
А це не правильно, це веде тільки до конфлікту.
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12.09.2024 00:32 Ответить
В т.ч. і тому що ФСБ об
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12.09.2024 07:52 Ответить
Звичайна битовуха. У потерпілого куртка на голе тіло і без кашкета. Сумніви великі , що діючий військовий ЗСУ. Поліція нехай розбирається.
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11.09.2024 23:58 Ответить
таку бикоту треба виховувати виключно фронтом на передку і неважливо скільки їм років, не хочуть добровільно розуму набиратись - значить під наглядом окопи рити. Порядок треба наводити.
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12.09.2024 00:02 Ответить
Фронт нікого не виховує
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12.09.2024 00:18 Ответить
я переконана,що декого таки зможе
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12.09.2024 00:38 Ответить
Я звісно розумію, що у вас шмонька чешеться, але от мені цікаво. Коли це в головах ура-патріотів, захист коаїни перетворився на покарання?
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12.09.2024 00:20 Ответить
я зрозуміла тільки одне,що ти можеш 'зрозуміти' тільки 'шмоньку', тому дискусія недоречне
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12.09.2024 00:37 Ответить
тому по вашій логіці, я цілком спроможний вас зрозуміти!!!)
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12.09.2024 00:42 Ответить
Яка відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень? Частина 1 ст. 121 ККУ передбачає, що нанесення тяжких тілесних ушкоджень карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
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12.09.2024 00:10 Ответить
Что видим из видео? Драка, на некоторых участниках предметы одежды камуфляжной формы. Присутствует ненормативная лексика, можно разобрать слово "деньги" Что это было?
***, и думать нечего, работник ТЦК у обладателей отсрочки требовал деньги, угрожал оружием (в кадр не попало) нецензурно выражался (села батарейка).
Народ. Вы можете о чем нибудь кроме секса ТЦК думать?
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12.09.2024 00:28 Ответить
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12.09.2024 09:55 Ответить
Ну загалом то тіп просто йшов з руками в карманах, і чого це його так бандосом ринулися бити? То це шось не дуже адекватна поведінка.

Загалом при будь яких раскладах нахіба так бити людину, яка навіть не відбивається?

Так шо при будь якому контексті, цей чувак в спортивках попав в погану історію, і думаю зламав собі цим життя.
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12.09.2024 00:13 Ответить
А ось чувакам які гальмували бійку - респект. Все ж такі є гарні люди в краіні, не все втрачено
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12.09.2024 00:14 Ответить
Військовим, ветеранам, треба організовуватися в організації, партії і боротися за владу. Армія зараз найавторитетніша сила і єдина наша надія і опора. Поодинці будуть бити і знущатися - ухилянтів, паразитів, "інівалідів" дизертирів - багато. Тільки організовано можна протистояти. А ("попутно") виловлювати і вивозити в посадку. Для співбесіди...
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12.09.2024 01:21 Ответить
- Так це ж було ж вже! (с)
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12.09.2024 08:37 Ответить
Усі військові зараз на фронті, а це - тилові щури.
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12.09.2024 13:14 Ответить
Держава має посилити закони. Якщо злочинесь під час вчинення ************ дій знав, що особа проти якої він вчиняє злочин є діючим військовослужбовцем, або ветераном війни, або за всіма зовнішніми ознаками міг належати до них (по одягу) - кримінальне покарання - тяжкий злочин.
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12.09.2024 01:44 Ответить
З відео зрозуміло на даний момент, що нічого не зрозуміло. Здається там якась двіжуха по "синій пєдалі". Горілка зло в будь-якому разі
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12.09.2024 07:01 Ответить
Військові самі розберуться, наприкдад хто гарячіший, просто принесе пару гранат на тусовочку і все закінчиться. Але чи захоче військовий захищати біомасу-звичайно ні. От і будуть відступати до Дніпра.
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12.09.2024 03:58 Ответить
де мусора?
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12.09.2024 02:07 Ответить
Зеленим терористам прилетіла відповідь.
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12.09.2024 02:11 Ответить
Якщо по правді, то так. Влада зробила таку різницю і тепер маємо от таке ...
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12.09.2024 03:51 Ответить
Нехай вертаються військові додому, як цивільні кажуть,-от прийде ворог на таку область і я як стану її захищати... Я за те, щоб цих молодиків на передок, нічого їм не бракує. Вони тих чмобіків голоми руками порвуть, а ще таким щоблом.
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12.09.2024 03:49 Ответить
Знайти ********* та віддати побратимам військового- уж я то знаю шо буде далі.
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12.09.2024 04:34 Ответить
Хтось добровільно став на захист країни, а хтось в жіночій спідниці в Тису пригає щоб в Європу втікти. Різні світи.
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12.09.2024 07:56 Ответить
Та не все тут так одозначно, шановні!
Ось так взяли, просто напали, просто побили?!
Та ні! Там щось, як завжди, не договорюють!!
Бути у військовому однострої і бути віськовим - не одні й ті ж речі.
І треба визнати, що навіть ті самі військові і ветерани, повернувшись у мирне життя теж не завжди поводять себе належно та пристойно з цивільними... Таких фактів дуже багато. Військові? Може й так. Вони військові. Але норми поведінки для них у цивільному житті зовсім інші. І треба з цим рахуватись і поважати, а не ходити і "бикувати", що я герой, а ви всі засранці. Така пихатість призводить до таких наслідків. Тому це просто вулична бійка яких у містах та селах щодня стається безліч. Не потрібно з цього робити якусь надсенсацію.
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12.09.2024 07:16 Ответить
Якщо дійсно тцкашник, то анісільки не шкода...перефразовуючи нині живучого класика Арсена: тцкашнікі - нє люді!
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12.09.2024 07:47 Ответить
... може діти рішал, мажорів- биків?
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12.09.2024 08:02 Ответить
світлий день, десь центр великого міста, а озброєних до зубів мусорів, коли їм саме оцЕ треба "служити і захищати" не видно жодного - поховалися "од гріха подалі", при цьому зряплату стабільно отримують...
- нехай беззахисні громадяни самі вирішують кримінальні питання... і лише потім підлючиться портновсько-татаровське кривосуддя, коли можна безпечно "подлататься та подоїти" усих причетних та непричетних до подій..
- в епоху дермака та його Зєлі жидь стало лУтше, жидь стала веселее.. наголосували... дблблд
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12.09.2024 08:21 Ответить
Гіркіну, відомому також як Стрєлков, відмовили у скеруванні на війну проти України.
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12.09.2024 08:57 Ответить
Яке ж це ***********?
То замах на життя військового під час війни.
Здається , що то є то покоління що воювати не може , бо ще дуже маленьке і вразливе, щоб не дай Боже дуже травмованим не виросло.
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12.09.2024 10:05 Ответить
Франківщина - це заповідник для бидлюків, які відкосили від призову?
Де доблесні ТЦК, коли купа виродків вештається містом?
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12.09.2024 10:08 Ответить
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