Ивано-Франковск вводит общегородскую минуту молчания: "Люди, к сожалению, забыли, что идет война"
Ежедневно в Украине в 9 часов утра почти замирает жизнь: минутой молчания чествуют погибших за свободу ее защитников и защитниц.
Но чтобы напомнить тем, кто немного "устал" от войны, многие города вводят общегородскую минуту траура. В Черновцах, например, в 9 часов еще с 2022 года останавливается транспорт на центральной площади - люди вспоминают павших.
Теперь и в Ивано-Франковске с 11 сентября введут общегородскую минуту памяти по погибшим в войне рф против Украины.
Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковской громады Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.
"Мы со среды вводим общегородскую минуту памяти, молитвы во всех наших учебных заведениях. В местах, где у нас есть информаторы, экраны, - везде будет транслироваться минута памяти.
Просьба ко всем заведениям, частным предприятиям максимально выделить то время для того, чтобы почтить память. Потому что обидно сегодня смотреть, как люди все меньше и меньше приходят на похороны. И даже сегодня, мы ехали с гробом, но некоторые люди не останавливаются, обгоняют, несмотря на то, что есть полиция. Люди, к сожалению, забыли, что идет война", - отметил мэр, который возвращался с трагического мероприятия.
По его словам, в Ивано-Франковской громаде минуту памяти введут в 9:00, одновременно с минутой молчания по всей Украине.
Пожалуйста, подождите...
Замість тужливий пісні головою у гній кинутись.
Зачинити всі заклади харчування то ще одна х... ня.
Взагалі складається таке враження шо ви несете тільки якусь х..ню заради того шоб тільки бовкнути якусь х..ню.
А що я не так написав? Війна 11-й рік, а ще три роки тому салюти били по вихідних у кожному ресторані - але ж це нікого не турбувало. Просто якщо ви такий послідовний - то сказали "А" - треба казати і "Б". А стосовно сфери розваг - не хвилюйтеся - без електрики і так все зачиниться, що діточок не буде куди водити, а війна може і 30 років тривати
Ви сказали шо бачите військових у піцеріях та ТРК. (шо тут дивного я не розумію, шо, піцерії та ТРК тільки для товстодупих слимаків які серються як почуюють слова "ЗС", "ТЦК" чи фразу "громадянський обов'язок" тощо).
Я попросив вас надати їх % у порівнянні з % товстопиких слимаків у піцеріях та ТРК.
У відповідь ви почали тут нести якусь х..ню, про економіку, закриття всіх закладів харчування тощо.
До чого тут фаст фуд, ваша х...ня та військові які купують собі чебурек на Видубичах або Почайній та ваша бабуся яка мешкає у незалюдненому районі? Не в змозі надати відсоток? То так і скажіть, а всяку х..ню про дослідження та вашу нещасну бабусю яка давно не бачила людей за вікном тут навіщо?
У нас в прифронтовых городах при обстрелах люди сначала прятались или выходили чтобы не похоронило под обломками, а затем просто стали давать инструкции на тот самый случай. Куда здесь можно приписать вашу "какуюразницу"? В смысле какая разница, будет соседский ребенок жить, или умрет? Нет, просто этот ребенок уже привык, и теперь во время тревоги играет в футбол на улице.
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Интересно другое.
В патриотической Ивано-Франковской области, все ходят со свечами, и чтят память погибших героев, а у самих 35 тысяч уклонистов в розыске.
В ватной "какая-разничной" Одесской области - 3.3 тысячи уклонистов, как и в Николаевской, хотя населения на миллион больше. Даже в Киеве всего лишь 11.5 тысяч уклонистов.
У вас там мужчины забыли, что в стране война?
Бросайте свечи, бросайте плакать и гоу в ТЦК !
поранено 4, из них 2 дiточок... 😥 Тривога постiйно по декiлька годин,
а люди ходять по вулицям, в маркетах з дiточками... В мене вiкна виходять
на вулицю... В мiстi чутно вибухи, а люди йдуть по справам, мами з дiтоками
i нi хто не бiжить, не суетяться начебто то птахи спiвають...
Люди звикли і просто живуть, а інакше психіка не витримає.
Мер Івано-Франківська https://tsn.ua/tags/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2 Руслан Марцінків заявив, що боротиметься з місцевими порушниками, які не вивозять габаритні відходи на сміттєві майданчики, за допомогою мобілізації.
За його словами, основною проблемою місцевих вулиць Бельведерської, Тичини і частини Карпатської та Берегової є вивезення великогабаритного сміття.
"У нас є порушники, які приїжджають і цілими бусами викидають сміття", - додав посадовець.
Марцінків зазначив, що міськрада вже провела нараду щодо цієї проблеми, за результатами якої вирішили застосовувати "нетипові" заходи для боротьби з викиданням сміття, зокрема мобілізацію з залученням правоохоронних органів.
"Залученням мобілізаційних заходів, щоб люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами. Є Максимова, де можна здати. Є полігон. Вибачайте, але мусимо такі заходи приймати", - додав Руслан Марцінків.
А то вони не здатні ні на що, крім хвилин мовчання та багатолюдного покладання квитів
та ще гуманітарку красти
чи люди самі такі дурні?
"Він мав на увазі той патріотизм, що його багато хто в усі часи й у всіх країнах робив прикриттям особистих інтересів."
Й перш за до влади Що наразі дрони головніші за бруківку та барабани та ...