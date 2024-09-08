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Ивано-Франковск (822) память (1484) Марцинкив (99)

Ивано-Франковск вводит общегородскую минуту молчания: "Люди, к сожалению, забыли, что идет война"

Прапор України

Ежедневно в Украине в 9 часов утра почти замирает жизнь: минутой молчания чествуют погибших за свободу ее защитников и защитниц.

Но чтобы напомнить тем, кто немного "устал" от войны, многие города вводят общегородскую минуту траура. В Черновцах, например, в 9 часов еще с 2022 года останавливается транспорт на центральной площади - люди вспоминают павших.

Теперь и в Ивано-Франковске с 11 сентября введут общегородскую минуту памяти по погибшим в войне рф против Украины.

Об этом рассказал городской голова Ивано-Франковской громады Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

"Мы со среды вводим общегородскую минуту памяти, молитвы во всех наших учебных заведениях. В местах, где у нас есть информаторы, экраны, - везде будет транслироваться минута памяти.

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Просьба ко всем заведениям, частным предприятиям максимально выделить то время для того, чтобы почтить память. Потому что обидно сегодня смотреть, как люди все меньше и меньше приходят на похороны. И даже сегодня, мы ехали с гробом, но некоторые люди не останавливаются, обгоняют, несмотря на то, что есть полиция. Люди, к сожалению, забыли, что идет война", - отметил мэр, который возвращался с трагического мероприятия.

По его словам, в Ивано-Франковской громаде минуту памяти введут в 9:00, одновременно с минутой молчания по всей Украине.
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Топ комментарии
+32
Це не адаптація. Це - "какаяразніца".
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08.09.2024 03:06
+20
К сожалению, ученые с вами не согласны. Механизм стрессоустойчивости предполагает в том числе принятие изменений окружающей среды.

У нас в прифронтовых городах при обстрелах люди сначала прятались или выходили чтобы не похоронило под обломками, а затем просто стали давать инструкции на тот самый случай. Куда здесь можно приписать вашу "какуюразницу"? В смысле какая разница, будет соседский ребенок жить, или умрет? Нет, просто этот ребенок уже привык, и теперь во время тревоги играет в футбол на улице.

- - -

Интересно другое.

В патриотической Ивано-Франковской области, все ходят со свечами, и чтят память погибших героев, а у самих 35 тысяч уклонистов в розыске.

В ватной "какая-разничной" Одесской области - 3.3 тысячи уклонистов, как и в Николаевской, хотя населения на миллион больше. Даже в Киеве всего лишь 11.5 тысяч уклонистов.

У вас там мужчины забыли, что в стране война?
Бросайте свечи, бросайте плакать и гоу в ТЦК !
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08.09.2024 04:02
+19
Люди не забули, люди адаптувалися. Це нормальний принцип роботи людської психології. Адаптація до стресових умов. Війна війною, а життя продовжується.
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08.09.2024 02:53
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Правила форума Совет форумчан
Люди не можуть забути про війну. Просто кількість людей зменшується під час війни із різних причин.
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08.09.2024 02:28 Ответить
одна з причин - такі здризтуни як ти
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08.09.2024 04:41 Ответить
Найголовніша причина полягає у тому, що 73 відсотки українських виборців виявилися фантомасами і більшості з них, як і було пох на війну, так і залишається пох !
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08.09.2024 11:03 Ответить
Завітайте до столиці і побачите як люди "не забули " війну.
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08.09.2024 06:06 Ответить
І до Одеси(
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08.09.2024 07:31 Ответить
Завітайте - тривоги що ночі і вранці скажені затори під час тривоги. Чи люди повинні в тактичному гримі Джона Рембо пересуватися малими групами від укриття до укриття? І взагалі навіть в столиці людей стало дуже мало
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08.09.2024 09:31 Ответить
На фоні мільйона постійних мешканців та мільйона тимчасово проживаючих - вулиці Києва аж ніяк не стали пустими. В манікюрні салони такі само черги і попередній запис зі смокталок і фемініствуючих блогеркинь, барбершопи і кав'ярні переповнені офісним планктоном, що купив відстрочку від мобілізації або інвалідність. Заїдьте в перше-ліпше віддалене від обласного центру село на Волині, Хмельничиині, Рівненщині - запитайте місцевих, де їх чоловіки, старші 25 років. Хто вже лежить в землі, вбитий рашистами, або пропав без вісти на війні.
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08.09.2024 09:56 Ответить
Я по водоспоживанню дивлюся (об'єктивні показники). В цілому так, я ж не кажу, що зовсім порожнє місто. Але... Вот вчора був в "Епіцентрі", потім по вулочках пройшовся до бабусі на Кібальчіча - якась тиша, так само і у мене - у дворі якось порожньо стало..
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08.09.2024 10:08 Ответить
Складається враження шо ваша бабуся живе у якомусь знелюдненому гетто.
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08.09.2024 19:47 Ответить
У мене тепер теж таке враження...
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08.09.2024 19:56 Ответить
Добре шо ви таки самокритичні.
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08.09.2024 19:59 Ответить
Мені нема потреби завітати я мешкаю у Києві, тому все бачу на власні очі. Все, від корок до ресторацій з кабаками та ТРЦ тощо.
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08.09.2024 10:07 Ответить
Так військові теж іноді відпочивають в ТРЦ. Чи пропонуєте все зачинити? Вибачте, але для багатьох навіть піцерія "Домінос" - це ресторан. А це по суті фаст-фуд. Шановний, а як закриття подібних закладів впливатиме на перебіг подій на фронті? Ну, можу ще сісти та тужливу пісню затягнути
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08.09.2024 10:11 Ответить
Ви мені відсоток військових у кабаках та ТРЦ порівняно з відсотком не військових надасте? Ви мені ще про ЗЕлену економіку розповідати тут почніть.
Замість тужливий пісні головою у гній кинутись.
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08.09.2024 10:34 Ответить
Нормальний відсоток - щодня бачу військових, які харчуються на "Видубичах". Ви пропонуєте зачинити всі заклади харчування? Як це допоможе фронту? Чи ви в 2016-му не сиділи в кабаках? Коли ми воювали. Але мені навпаки було приємно, що ти повертаєшся в тилове місто і бачиш мир і є змога відпочити. Бо до 2022-го року була інша війна. То за вашою логікою взагалі вже 10 років мають бути зачинені всі ТРЦ. Ну а в Ізраїлі років 70 не має нічого працювати - типу жити як в КНДР
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08.09.2024 11:05 Ответить
Нормальний то не цифра. То якась х...ня.
Зачинити всі заклади харчування то ще одна х... ня.
Взагалі складається таке враження шо ви несете тільки якусь х..ню заради того шоб тільки бовкнути якусь х..ню.
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08.09.2024 19:45 Ответить
Нікому той відсоток не потрібний, як і самим військовим. Взагалі не розумію цієї теми стосовно працюючої інфраструктури

А що я не так написав? Війна 11-й рік, а ще три роки тому салюти били по вихідних у кожному ресторані - але ж це нікого не турбувало. Просто якщо ви такий послідовний - то сказали "А" - треба казати і "Б". А стосовно сфери розваг - не хвилюйтеся - без електрики і так все зачиниться, що діточок не буде куди водити, а війна може і 30 років тривати
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08.09.2024 19:51 Ответить
Мені потрібен. Так ви не в змозі надати відсоток? Тоді х..ню не пишіть тут. Тем більш як шо не розумієте теми. Тем більш крім вас тут за інфраструктуру ні хто не бухтить.
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08.09.2024 19:58 Ответить
Ну то проводьте дослідження, записуйте та аналізуйте. А я кожного ранку бачу військових по декілька десятків, які купують їжу у "ресторанах" (читай - фаст-фудах), як і всі нормальні люди
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08.09.2024 21:16 Ответить
Я зауважив шо Київ розслабив булки та вже рахує шо війна багатьох не стосується.
Ви сказали шо бачите військових у піцеріях та ТРК. (шо тут дивного я не розумію, шо, піцерії та ТРК тільки для товстодупих слимаків які серються як почуюють слова "ЗС", "ТЦК" чи фразу "громадянський обов'язок" тощо).
Я попросив вас надати їх % у порівнянні з % товстопиких слимаків у піцеріях та ТРК.
У відповідь ви почали тут нести якусь х..ню, про економіку, закриття всіх закладів харчування тощо.
До чого тут фаст фуд, ваша х...ня та військові які купують собі чебурек на Видубичах або Почайній та ваша бабуся яка мешкає у незалюдненому районі? Не в змозі надати відсоток? То так і скажіть, а всяку х..ню про дослідження та вашу нещасну бабусю яка давно не бачила людей за вікном тут навіщо?
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08.09.2024 21:31 Ответить
Ну раз ви киянин - напружте "булки" і не розслабляйтеся більше до закінчення війни. Люди ведуть себе так, як і мають вести - живуть, працюють і намагаються вижити між тривогами і блекаутами
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08.09.2024 21:36 Ответить
А я, маючи двох синів на покровському напрямку, їх і не розслаблював, на відміну від вас, слимаків та засранців.
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08.09.2024 21:39 Ответить
Зрозуміло. Нічого не знаючи про людину пішли стандартні звинувачення
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08.09.2024 22:00 Ответить
Ні яких звинувачень, я ж не прокурор, проста констатація фактів.
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09.09.2024 06:37 Ответить
До речі, основна маса людей ведуть себе як сцикливі скоти яки не хочуть захищати себе, власних дітей, батьків, оселю, землю, державу, честь та гідність. Починаючи від оцього простроченого препіздента та закінчуючи сцикливими потопельниками у Тисі. Шо поробиш, важка спадщина Совка та 90-х, нащадки Шарікова заполонили Україну.
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08.09.2024 21:49 Ответить
Те, що люди не хочуть іти добровільно на війну - нічого дивного немає. Це ваше право, ваша думка і ваш вибір
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08.09.2024 22:02 Ответить
То не люди, то нащадки П.П. Шарікова.
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09.09.2024 06:35 Ответить
А ше ви запропонували тут тужливий пісні заспівати на шо я вам порекомендував краще кинутись головою у гній. Чи ваша пропозиція шодо тужливих пісень не ху...я замість надавання % який у вас просили?
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08.09.2024 21:38 Ответить
Люди не забули, люди адаптувалися. Це нормальний принцип роботи людської психології. Адаптація до стресових умов. Війна війною, а життя продовжується.
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08.09.2024 02:53 Ответить
Це не адаптація. Це - "какаяразніца".
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08.09.2024 03:06 Ответить
К сожалению, ученые с вами не согласны. Механизм стрессоустойчивости предполагает в том числе принятие изменений окружающей среды.

У нас в прифронтовых городах при обстрелах люди сначала прятались или выходили чтобы не похоронило под обломками, а затем просто стали давать инструкции на тот самый случай. Куда здесь можно приписать вашу "какуюразницу"? В смысле какая разница, будет соседский ребенок жить, или умрет? Нет, просто этот ребенок уже привык, и теперь во время тревоги играет в футбол на улице.

- - -

Интересно другое.

В патриотической Ивано-Франковской области, все ходят со свечами, и чтят память погибших героев, а у самих 35 тысяч уклонистов в розыске.

В ватной "какая-разничной" Одесской области - 3.3 тысячи уклонистов, как и в Николаевской, хотя населения на миллион больше. Даже в Киеве всего лишь 11.5 тысяч уклонистов.

У вас там мужчины забыли, что в стране война?
Бросайте свечи, бросайте плакать и гоу в ТЦК !
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08.09.2024 04:02 Ответить
Тобі какаярвзніца якою мовою писати?
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08.09.2024 07:11 Ответить
А тобі не *****? Ти ще як Фаріон, назви бидлом захисників на фронті, які розмовляють російською. Більше проблем немає, крім мови?
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08.09.2024 15:26 Ответить
Кожне російське слово в Україні це не лише плювок в обличча українця, а ще й куля в голову. В Армії російськомовність взагалі недопустима, бо є порушенням Статуту. Для чого русскій мір захищаєш? Ти русскій? Чи по твоєму русскій язик та русскій мір це не те ж саме?
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08.09.2024 21:52 Ответить
Війна в Україні йде за те, чия мова буде звучати в Україні. Така от проблема, таваріщь Какаяразніца
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08.09.2024 21:55 Ответить
Я вам поясню, чому в рускаязичних містах менше ухилянтів.Тому що вони всі тут, за кордоном були ще до впровадження системи Дія для військовозобов"язаних, яка рахує ухилянтів. Більш хитровгобаніші ваші рускаязикі.
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08.09.2024 07:43 Ответить
Так більше. Я тут в Швейцарії чую тільки російську мову. Моя знайома, яка вела інтеграційні уроки серед українських дітей попорозказувала, як діти крутили носом, коли вона до них говорила українською мовою.
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08.09.2024 09:57 Ответить
Так. Я можу ще й кількість і статистику, і динаміку їх збільшення подати. Але захист приватної інформації забороняє.
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08.09.2024 10:19 Ответить
тільки невідомо, чому 90% розмовляє росмовою. Щось ви навіть з логікою не дружите. Коли це у нас захід України росмовою розмовляв? У вас всі вдома?
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08.09.2024 10:27 Ответить
я бачу по вподобайках, хто з нас бреше і кому "всім" зрозуміло.
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08.09.2024 11:36 Ответить
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08.09.2024 12:42 Ответить
Яка логіка у одноденного кугута, воно ж не для того вивалилось та вилупилось.
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08.09.2024 11:12 Ответить
У 22-му році маса східняків прибула в Галичину. Тисячі заполонили курорти, ресторани, кафе і т.д. Міста стали рускоязичними. ТЦК біженців не чіпали, а в цей час місцевих гребли безбожно. В деяких селах вже не було кому орати на весні. Ось тут і коріння масового ухилянтства. Якщо мобілізація, то для всіх. Влада поділила людей на чорних і білих.
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08.09.2024 09:45 Ответить
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08.09.2024 11:31 Ответить
"Багато знайомих" це скільки? 5? 15? Чи 18?
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08.09.2024 12:27 Ответить
Оце точно брехня, в західних областях вигрібали, у першу чергу,не місцевих, під аргументами-«чого це ми замість вас мусимо воювати», це вже потім-коли прибулих не стало, а план по призову треба виконувати, то взялись і за місцевих,ось тоді то і почалися барські штурми ТЦК та перекриття доріг.
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08.09.2024 10:55 Ответить
Коби ти був Павло, то я би тобі щось казала...
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08.09.2024 12:28 Ответить
Украина страна патриотов. Нигде нет столько патриотов.. Всюду куда полезешь - одни патриоты.
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08.09.2024 07:30 Ответить
Патриотизм это новый коммунизм. Вот в 70ые все строили коммунизма. А сейчас все незламные патриоты. Все-таки недаром Украина была самой образцовой советской республикой.
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08.09.2024 07:31 Ответить
Та ясно! Патріот мордору - ета харашо! Патріот України - ета плоха...
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08.09.2024 12:31 Ответить
Не вижу разницы между лозунгами, которые не подтверждаются делами
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09.09.2024 01:48 Ответить
Тут є ньюанс: у тварин патріотизму нема...
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09.09.2024 14:19 Ответить
У них есть вещь получше - солидарность. Чувство общности. Я в каждый день выберу человека который будет солидарен со мной и поддержит меня, чем патриота. который пожертвует мною ради своей выгоды.
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09.09.2024 17:56 Ответить
Та все правильно. Ти ж русскій. А у русскіх свій світ і свої "панятія", відмінні від загальнолюдських.
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10.09.2024 04:51 Ответить
менше лазити потрібно, коли багато вип"єте після того, як траву покурите.
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08.09.2024 07:44 Ответить
Ще одна тупорила курка під німецьким прапорцем, цих діток наче там клонують. Або ботня з купою аккаунтів. Відправляйте це чучело і спам.
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08.09.2024 09:32 Ответить
Це саме адаптація.
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08.09.2024 09:16 Ответить
Це саме адаптація, війна може тривати довго. Пропонуєте залізти в бункер і не вилазити? Так почніть з себе, інших не чіпайте
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08.09.2024 09:32 Ответить
Адаптація, це коли бляха прокидаєшся від грому, бо думаєш що вже прилетіло десь поруч. У нас вся країна вже з похериною психікою, але кому ж до цього є справа, давайте ще бляха десять годин мовчання і тиждень жалоби оформимо. Авось поможемо так Покровську...
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08.09.2024 15:27 Ответить
Нажаль, до цього пекла адаптуватися можуть не всі.
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08.09.2024 09:30 Ответить
Можу сказати по Сумам. В черговий раз був прильот-загинуло 2 людини,
поранено 4, из них 2 дiточок... 😥 Тривога постiйно по декiлька годин,
а люди ходять по вулицям, в маркетах з дiточками... В мене вiкна виходять
на вулицю... В мiстi чутно вибухи, а люди йдуть по справам, мами з дiтоками
i нi хто не бiжить, не суетяться начебто то птахи спiвають...
Люди звикли і просто живуть, а інакше психіка не витримає.
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08.09.2024 10:13 Ответить
А у их до сих пор такого небыло, а это как.
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08.09.2024 05:34 Ответить
Мобілізовуватимуть через сміття: в Івано-Франківську винайшли спосіб "карати" місцевих порушників

Мер Івано-Франківська https://tsn.ua/tags/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2 Руслан Марцінків заявив, що боротиметься з місцевими порушниками, які не вивозять габаритні відходи на сміттєві майданчики, за допомогою мобілізації.

За його словами, основною проблемою місцевих вулиць Бельведерської, Тичини і частини Карпатської та Берегової є вивезення великогабаритного сміття.
"У нас є порушники, які приїжджають і цілими бусами викидають сміття", - додав посадовець.

Марцінків зазначив, що міськрада вже провела нараду щодо цієї проблеми, за результатами якої вирішили застосовувати "нетипові" заходи для боротьби з викиданням сміття, зокрема мобілізацію з залученням правоохоронних органів.

"Залученням мобілізаційних заходів, щоб люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами. Є Максимова, де можна здати. Є полігон. Вибачайте, але мусимо такі заходи приймати", - додав Руслан Марцінків.
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08.09.2024 06:11 Ответить
Так там таке сміття, що вам і не снилось! Меблі, телевізори, пральні машини,холодильники!
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08.09.2024 08:13 Ответить
По суті- смертний вирок за сміття.
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08.09.2024 09:19 Ответить
Есть такое слово необучвемость. К сожалению для властей даже тупые обучаются когда прошло 2.5 года.
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08.09.2024 07:29 Ответить
В Франківську є алея героів на стометрівці, де виставлені банери з усіма полеглими, в магазинах стоять скриньки на допомогу ВСУ, по всьму місту майоріє украінська символіка, а ось в Харкові такого немає!
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08.09.2024 08:09 Ответить
Зате Кабів по Харкову хватає, а ви прапорами міряєтесь.
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08.09.2024 09:21 Ответить
Бiльше нiж 500 загиблих з Франкiвська!
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08.09.2024 10:09 Ответить
Гражданских, погибших в самом городе?
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08.09.2024 14:07 Ответить
Приїдьте до Харкова та відвідайте 18 кладовище. Там символіки достатньо. Скринька є. А крім скриньок багато хто напряму допомагає, бо багато сусідів та друзів на війні.....
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08.09.2024 13:33 Ответить
Це надпотужне рiшення!!!
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08.09.2024 08:20 Ответить
Нічого нового. Про те що іде АТО всі теж швидко забули. І чім далі на захід України, тим швидше забули. А незабували би, той і цього всьго може і не було.
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08.09.2024 09:54 Ответить
не будьте гнидою котрій западенці в штани регулярно випорожнюються та щелепи манкуртам ламають. Знайшли крайніх, що вічно приводили до влади Яниковощів із регалами та недобитих комуняк.
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08.09.2024 11:20 Ответить
У мене в місті пробували це запровадити. Людям *****, вони не зупиняються
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08.09.2024 10:06 Ответить
И чем это поможет в войне с кацапами? Совок в обёртке патриотизма.
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08.09.2024 10:25 Ответить
Тому що природа не любить пустоти .
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08.09.2024 10:41 Ответить
щоб не забувати, що іде війна, потрібен "стан війни" а не "військове становище" та віськові комендатури замість міськвиконкомів
А то вони не здатні ні на що, крім хвилин мовчання та багатолюдного покладання квитів
та ще гуманітарку красти
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08.09.2024 10:36 Ответить
Ну введіть стан війни в Німеччині, як так хочете.
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08.09.2024 10:48 Ответить
це кацапська ботня налетіла з наративами "схід-захід" та "виїхали-залишились",
чи люди самі такі дурні?
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08.09.2024 13:25 Ответить
Казнокради хочуть показати,як вони переживають за війну,вони все роблять для перемоги.Та вони стільки вже коштів порозкрадали,що вистачило би по 10 фпв дронів на кожного москалика
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08.09.2024 13:28 Ответить
«Патріотизм - останній прихисток негідника» (англ. Patriotism is the last refuge of a scoundrel) - афоризм британського літератора Семюела Джонсона.

"Він мав на увазі той патріотизм, що його багато хто в усі часи й у всіх країнах робив прикриттям особистих інтересів."
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08.09.2024 13:32 Ответить
так більшість муніципалітету прикриваються патріотизмом, а його у них ніколи й не було, насправді
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08.09.2024 18:11 Ответить
Це не дуже в тему, але мене хвилює Полтавська трагедія. Чому її так швидко зам'яли? 2 ракети по інституту, багато мертвих, багато постраждалих, руїни від будівель і все це бирєнько перебили репортажем зі Львіва зі смертю родини. Я до того, шо в інформації по Полтаві мізер. Гідрант прогундосив соболєзнованія і тиша. А там було зовсім погано і кругом тішіна в ефірі
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08.09.2024 18:50 Ответить
Так відомо там пр....об (скоріше диверсія) пішла не прикрита утилізація військових під різними , благими намірами, починаючи від ""покращення" командування!!!
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09.09.2024 06:07 Ответить
Нещодавно дивився сюжет по Прямому з Одеси - декілька жінок - матері, дружини, доньки загиблих військових - провели акцію і Одесі - Зупинись, пам'ятай загиблих військових. За весь час їх акції - це майже пів дня - жоден одесит не зупинився і не віддав секунду шани. Зате он як одесити стоять на концерт сердючки у ібіці у червні 24 року - https://www.youtube.com/watch?v=5bMhRY8wBjQ
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08.09.2024 19:06 Ответить
Хвилина мовчання має бути всюди, магазині транспорті школі щоб люди усвідомили, на третьому році, що йде війна!. Тому що то наразі проблема тих хто до неї дотичний. '
Й перш за до влади Що наразі дрони головніші за бруківку та барабани та ...
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09.09.2024 05:59 Ответить
 
 