Івано-Франківськ запроваджує загальноміську хвилину мовчання: "Люди, на жаль, забули, що триває війна"

Щоденно в Україні на о 9 годині ранку майже завмирає життя: хвилиною мовчання вшановуються загиблі за свободу її захисники і захисниці.

Але щоб нагадати тим, хто трохи "втомився" від війни, багато міст запроваджують загальноміську хвилину жалоби. У Чернівцях, наприклад, о 9 годині ще з 2022 року зупиняється транспорт на центральній площі - люди згадують полеглих.

Тепер і в Івано-Франківську з 11 вересня запровадять загальноміську хвилину памʼяті за загиблими у війні рф проти України.

Про це розповів міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.

"Ми зі середи запроваджуємо загальноміську хвилину пам’яті, молитви у всіх наших закладах освіти. У місцях, де у нас є інформатори, екрани, — скрізь буде транслюватися хвилина пам’яті.

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Прохання до всіх закладів, приватних підприємств максимально виділити той час для того, щоб вшанувати пам’ять. Бо прикро сьогодні дивитися, як люди все менше і менше приходять на похорони. І навіть сьогодні, ми їхали з труною, але деякі люди не зупиняються, обганяють, незважаючи на те, що є поліція. Люди, на жаль, забули, що триває війна", – зазначив мер, який повертався з трагічного заходу.

За його словами, в Івано-Франківській громаді хвилину пам'яті запровадять о 9:00, одночасно з хвилиною мовчання по всій Україні.