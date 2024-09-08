Івано-Франківськ запроваджує загальноміську хвилину мовчання: "Люди, на жаль, забули, що триває війна"
Щоденно в Україні на о 9 годині ранку майже завмирає життя: хвилиною мовчання вшановуються загиблі за свободу її захисники і захисниці.
Але щоб нагадати тим, хто трохи "втомився" від війни, багато міст запроваджують загальноміську хвилину жалоби. У Чернівцях, наприклад, о 9 годині ще з 2022 року зупиняється транспорт на центральній площі - люди згадують полеглих.
Тепер і в Івано-Франківську з 11 вересня запровадять загальноміську хвилину памʼяті за загиблими у війні рф проти України.
Про це розповів міський голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ZN.UA.
"Ми зі середи запроваджуємо загальноміську хвилину пам’яті, молитви у всіх наших закладах освіти. У місцях, де у нас є інформатори, екрани, — скрізь буде транслюватися хвилина пам’яті.
Прохання до всіх закладів, приватних підприємств максимально виділити той час для того, щоб вшанувати пам’ять. Бо прикро сьогодні дивитися, як люди все менше і менше приходять на похорони. І навіть сьогодні, ми їхали з труною, але деякі люди не зупиняються, обганяють, незважаючи на те, що є поліція. Люди, на жаль, забули, що триває війна", – зазначив мер, який повертався з трагічного заходу.
За його словами, в Івано-Франківській громаді хвилину пам'яті запровадять о 9:00, одночасно з хвилиною мовчання по всій Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Замість тужливий пісні головою у гній кинутись.
Зачинити всі заклади харчування то ще одна х... ня.
Взагалі складається таке враження шо ви несете тільки якусь х..ню заради того шоб тільки бовкнути якусь х..ню.
А що я не так написав? Війна 11-й рік, а ще три роки тому салюти били по вихідних у кожному ресторані - але ж це нікого не турбувало. Просто якщо ви такий послідовний - то сказали "А" - треба казати і "Б". А стосовно сфери розваг - не хвилюйтеся - без електрики і так все зачиниться, що діточок не буде куди водити, а війна може і 30 років тривати
Ви сказали шо бачите військових у піцеріях та ТРК. (шо тут дивного я не розумію, шо, піцерії та ТРК тільки для товстодупих слимаків які серються як почуюють слова "ЗС", "ТЦК" чи фразу "громадянський обов'язок" тощо).
Я попросив вас надати їх % у порівнянні з % товстопиких слимаків у піцеріях та ТРК.
У відповідь ви почали тут нести якусь х..ню, про економіку, закриття всіх закладів харчування тощо.
До чого тут фаст фуд, ваша х...ня та військові які купують собі чебурек на Видубичах або Почайній та ваша бабуся яка мешкає у незалюдненому районі? Не в змозі надати відсоток? То так і скажіть, а всяку х..ню про дослідження та вашу нещасну бабусю яка давно не бачила людей за вікном тут навіщо?
У нас в прифронтовых городах при обстрелах люди сначала прятались или выходили чтобы не похоронило под обломками, а затем просто стали давать инструкции на тот самый случай. Куда здесь можно приписать вашу "какуюразницу"? В смысле какая разница, будет соседский ребенок жить, или умрет? Нет, просто этот ребенок уже привык, и теперь во время тревоги играет в футбол на улице.
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Интересно другое.
В патриотической Ивано-Франковской области, все ходят со свечами, и чтят память погибших героев, а у самих 35 тысяч уклонистов в розыске.
В ватной "какая-разничной" Одесской области - 3.3 тысячи уклонистов, как и в Николаевской, хотя населения на миллион больше. Даже в Киеве всего лишь 11.5 тысяч уклонистов.
У вас там мужчины забыли, что в стране война?
Бросайте свечи, бросайте плакать и гоу в ТЦК !
поранено 4, из них 2 дiточок... 😥 Тривога постiйно по декiлька годин,
а люди ходять по вулицям, в маркетах з дiточками... В мене вiкна виходять
на вулицю... В мiстi чутно вибухи, а люди йдуть по справам, мами з дiтоками
i нi хто не бiжить, не суетяться начебто то птахи спiвають...
Люди звикли і просто живуть, а інакше психіка не витримає.
Мер Івано-Франківська https://tsn.ua/tags/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%96%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2 Руслан Марцінків заявив, що боротиметься з місцевими порушниками, які не вивозять габаритні відходи на сміттєві майданчики, за допомогою мобілізації.
За його словами, основною проблемою місцевих вулиць Бельведерської, Тичини і частини Карпатської та Берегової є вивезення великогабаритного сміття.
"У нас є порушники, які приїжджають і цілими бусами викидають сміття", - додав посадовець.
Марцінків зазначив, що міськрада вже провела нараду щодо цієї проблеми, за результатами якої вирішили застосовувати "нетипові" заходи для боротьби з викиданням сміття, зокрема мобілізацію з залученням правоохоронних органів.
"Залученням мобілізаційних заходів, щоб люди зрозуміли про те, що не можна великогабаритне сміття викидати цілими бусами. Є Максимова, де можна здати. Є полігон. Вибачайте, але мусимо такі заходи приймати", - додав Руслан Марцінків.
А то вони не здатні ні на що, крім хвилин мовчання та багатолюдного покладання квитів
та ще гуманітарку красти
чи люди самі такі дурні?
"Він мав на увазі той патріотизм, що його багато хто в усі часи й у всіх країнах робив прикриттям особистих інтересів."
Й перш за до влади Що наразі дрони головніші за бруківку та барабани та ...