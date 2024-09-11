В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція відкрила провадження. ВIДЕО

В Івано-Франківську сталася бійка між молодиками та учасником бойових дій. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, встановлюють особи нападників та з'ясовують місцезнаходження потерпілого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.

Як розповіли поліцейські, 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

Він зафіксував фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події.

Слідчі встановили декількох свідків конфлікту та опитали їх. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. До поліції чоловік поки не звертався.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місцеперебування потерпілого. Також слідчі з’ясовують причини та встановлюють всіх учасників конфлікту.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Відео побиття учасника бойових дій опублікували івано-франківські Telegram-канали.

Обережно відео містить нецензурну лексику.

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