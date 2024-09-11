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В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція відкрила провадження. ВIДЕО

В Івано-Франківську сталася бійка між молодиками та учасником бойових дій. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, встановлюють особи нападників та з'ясовують місцезнаходження потерпілого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.

Як розповіли поліцейські, 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.

Він зафіксував фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події.

Слідчі встановили декількох свідків конфлікту та опитали їх. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. До поліції чоловік поки не звертався.

Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місцеперебування потерпілого. Також слідчі з’ясовують причини та встановлюють всіх учасників конфлікту.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

Відео побиття учасника бойових дій опублікували івано-франківські Telegram-канали.

Обережно відео містить нецензурну лексику.

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Автор: 

Івано-Франківськ (519) побиття (934) військовослужбовці (4743)


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Топ коментарі
+27
Навіть здогадуюсь за що.
Мабуть щось сказав що вони не на передовій. От і побили.
Тепер це така мода. Бандюків військові захищають на фронті, а вони по кабаках сидять.
І не смієш їм про це дорікнути.
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11.09.2024 22:37
+25
Країна хвора. Схоже, це якийсь зелений вірус. Для так званих "молодикіа" вііни нема. Чому? Чому здорові бугаї не б'ються на фронті? Чому вони ще не проходять ВЛК? Надлишок енергії і агресії треба спрямовувати у правильне русло.
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11.09.2024 22:41
+21
Отой завзятий півник що у камуфляжному верху та спортивних штанах має отримати набагато більше за всіх.
І не дуже цікаво що передувало цьому щакалячому нападу.
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11.09.2024 22:46
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Марьянка хелоу. В мене все ок. Як твій купальник? Нарешті розтягнувся? Чи ще жме? Ха ха ха.
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12.09.2024 00:36 Відповісти
класна шутка про купальник) я оцінив....
Радий що в тебе все ок, хоть ти чутка і дивний.... Особливо твоє "ХА ХА ХА")
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12.09.2024 00:39 Відповісти
А ти живеш по принципу : "нема краще влагаліща, чим очко товариша)!"?
Чи до чого тут шутка про купальник? Хотя армія міняє)
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12.09.2024 00:41 Відповісти
Добре я тобі відкрию секрет. Якось Маркус в одній із балачок виклав фото якоїсь крутої фірми , яка розробила жіночі купальники для чоловіків. Ще й за скількись там сотень баксів. Там різних кольорах. І все таке. Ха ха ха.
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12.09.2024 00:54 Відповісти
А якщо без жартів, який Маркус?) Які купальники?
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13.09.2024 12:46 Відповісти
В тім то й справа, що ні до чого. Але є проблемка: сцикакашні 3.14дари носять форму, як у ЗСУ. Їх важко відрізнити від захисників України, яким честь і шана. Важко, якщо вони ходять поодинці без копів та без папочок з папірцями, не мають розжирілої пики і нажертого за виконання плану мобілізації черева.
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11.09.2024 23:23 Відповісти
Потрібна інакша форма для працівників ТЦК, яка б відрізнялась від піксельної форми військових ЗСУ.
Як раніше , форма НКВД відрізнялась від форми простих солдат збройних сил.
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11.09.2024 23:30 Відповісти
А що у воїна має бути зсохшася мордочка.? Не мита, не брита.
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11.09.2024 23:45 Відповісти
Mnoga ieshcho ruskava bidla v Ukraine ...
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11.09.2024 23:14 Відповісти
Очевидно, пан/пані вже давно і далеко за межами України і розбирається в ситуації на тому ж рівні, як домогосподарка в переносному зенітно-ракетному комплексі .
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11.09.2024 23:27 Відповісти
А ви судячи експерт военого часу?
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11.09.2024 23:35 Відповісти
Це не ті бички* , яким менше 25 .. різвяться? 10 на одного
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11.09.2024 23:26 Відповісти
Довели , що ті хто призиває захищати Батьківщину чи ті хто захищав.., попадають під тиск. Конфіскація майна , і на обмін…в рашку , або окопи копати…Під час війни такі дії тягнуть на розстріл. У
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11.09.2024 23:31 Відповісти
Ви напевно неуважно відео дивитись.
Там є три на три.
Три молодика проти ТЦКника та двох його друзів, з якими він йшов по вулиці.
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11.09.2024 23:32 Відповісти
Тим більше , коли вони на службі тобто тцк , значить це напад при службі тому вони мали примітити зброю на враження.В США , в якої Україна просить зброю , поліцейські при нападу , в мирний час, вчать стріляти на смерть… а тут війна…граються якусь уявну демократіюце що твориться.? У вас? Ви хочете щоб росіяни вами керували? То чого на весь світ просити допомогу?
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11.09.2024 23:40 Відповісти
На війну у В'єтнамі в США повістки роздавали поліціянти. І повістка вважалася врученою навіть тоді, коли її силою засунули у кишеню мобілізованому. Ну звичайно були і добровольці. США і Україна некоректні порівняння. Кожна країна має свою модель усього. Ха ха ха.
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12.09.2024 00:13 Відповісти
Чому не коректно, ? Україна стремиться бути подібна до США ., до Росії , чи уявила якісь фантазії ?, які не реальні для існування , тим більше коли вбивця вже в твоїй квартирі
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12.09.2024 01:17 Відповісти
Намагатись бути. Нажаль це лише намагатись. В України і США різні можливості. Так було завжди. Але адаптації можуть і бути. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:34 Відповісти
В Ветнамі , тим більше американці були не на своїй території.
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12.09.2024 01:18 Відповісти
Типовий текст ухилянта. А чого ви такі законники не зявилися до військомату 24.0.24р., як того вимагає закон. Хоч один може чесно відповісти?
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12.09.2024 08:03 Відповісти
У США і війни немає, мушу вам нагадати.
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12.09.2024 08:20 Відповісти
Мик, ти свою прокацапську позицію прикриваєш тим, як в США... Так от, за напад на особу у формі там зразу стаття і строк, а не суди по 5-6 років і потім умовно. Плюс в Україні залишилась та частина гнид, які сцуть у штани від думки, що Батьківщину потрібно захищати і думають, що так минеться, не минеться,- кацапи будуть таких молодих "хероїв" знищувати першими, якщо ті також відмовляться йти у кацапську армію
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12.09.2024 08:31 Відповісти
Прочитай статтю де там написано працівники тцк? Позорище … на обмін …чим займається поліція?
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11.09.2024 23:45 Відповісти
"Гроші тобі? За те що людей чіпаєш"
Прийняли нахабну ТЦКшню і шкода що так мало. ТЦК вбивці і злочинці. На них давно пора створити окремий Миротворець, куди будуть заносити тих, хто особливо відзначився, щоб країна знала своїх "героїв".
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11.09.2024 23:37 Відповісти
Так створіть. Заодно напишіть хто створив. А то з таким ім'ям буде якось сумнівно виглядати. Хоча для гопників ок. Ха ха ха.
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11.09.2024 23:48 Відповісти
Створю створю, не переймайтесь, трішки пізніше, як тільки поїду.
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12.09.2024 00:55 Відповісти
Поїдь поїдь. Чого ж пізніше.? Совок так завжди каже. Як ваня дурачок. Десь, колись, можливо. Ха ха ха.
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12.09.2024 00:58 Відповісти
Яке десь колись, снарягу збираю, не на все одразу грошей вистачає. Тренуюсь, у мене ліва нога майже не працює, хапає судома навіть коли по квартирі п'ять метрів проходжу, вийти лише на один поверх займає 10 хвилин. У мене білий білет з часів СРСР не просто так отриманий. Так що мені треба особливі умови, я не можу просто в Тису стрибнути, бо я й в калюжі втопитись можу, не те що в Тисі. Але здаватись не збираюсь і все одно досягну мети. Ну і плюс вибори, можливо Трамп нас всіх звільнить від цього пекла.
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12.09.2024 01:08 Відповісти
Тренування найголовніше. Снаряда також. Гроші перешле потужна сім'я з Кракова. І на ніч не їжте сирих помідор. Для шлунка шкідливо . Трампу вітання. Так і передайте трам пам пам. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:23 Відповісти
Ти чо пенку пускаєш? Вбивці одні це росіяни… Не тцк , росіяни давно тебе і твою сімʼю в всі дири … і ще б заставляли кричати, що тобі подобается ..
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11.09.2024 23:48 Відповісти
То совкова кацапська консерва. Пише щоб тіпа хтось щось створив, а він буде розказувати що ще далі кому робити. Ха ха ха.
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11.09.2024 23:55 Відповісти
Тупа пропаганда з АП, якби не тцк я був би вже за кордоном. А сім'я вже два роки в Кракові, потужно облаштувалась і коріння пустила. Вивчили два слова з пропаганди і тільки ними й розмовляють, власних мізків немає. Причому один зі штатівськім прапорцем, а той хто його лайкнув з канадським, капець воєни^^
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12.09.2024 00:54 Відповісти
Ми з держдепа. Зарплата в баксах. Кетчуп із Флориди бомба. Рекомендую. Моя дитина відпочиває в Греції, а племінниця навчається в Кракові. І знаєте попала по програмі на безкоштовне навчання. Одна із причин рішення ректора було те що тато також служить 10 років в ЗСУ і воює з кацапом. Розкажіть про свою потужність. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:03 Відповісти
Перегрівся?… Кетчуп найкращий це Торчин..В Флориді не роблять кетчуп, тропіки. Не з російської Кубані.. ? Ці фантазії російським кріпосним розказуй
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12.09.2024 01:10 Відповісти
Торчин слабий по гостроті. А в Флориді є навіть не один нормальний кетчуп, а декілька. Кетчуп невід'ємна складова американської кухні. Яка ще кубань? Ха ха ха.
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12.09.2024 01:18 Відповісти
Ти впевнений, що сімʼя коріння впустила в Кракові? В Кракові ти ніколи , як і твої діти не будуть поляками .Де шанс , що коли росіяни не зупиняться сьогодні в Україні , завтра не достануть до твоєї сімʼї в Кракові?
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12.09.2024 01:05 Відповісти
У совка пустила коріння це два тижні побігати на побєгушках. Він думав, що відправить добровольців у 22 році, а сам буде лєбєдєй на кухні ганять і триндіти в інтернеті. А тут бубочка хєракс і обрізав їм всі виходи. Залишив лише для Юзіка. От вони тут і чавляться що тцк не таке і гівно погане лише зелене, а отаке коричньове як вони, то нормально. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:14 Відповісти
Впевнений, я кожен день скидаю дружині відео що тут відбувається, щоб ілюзій не було. І мою сім'ю добряче побило за сотню років, Голодомори, війни, революції, життя не вистачить розповісти. Мій син розмовляє вже польською майже вільно, діти швидко вчаться, а на вигляд він звичайний, нічим від поляків не відрізняється звісно. Чи його хтось буде перевіряти до 30 коліна?^^
Шансів що росіяни зупиняться тут ніяких, я це усвідомлюю. Але! По перше Польща під парасолькою НАТО. Так, вони боягузи і все таке, але це до тих пір, поки не почався повномасштабний конфлікт НАТО і РФ. Якщо він почнеться, рано чи пізно рашка відхопить, бо НАТО припине валяти дурня і надсилати по 20 танчиків. Захищати Польщу перспективно, в тому є сенс. Я думаю що вони зроблять висновки і навіть в найгіршому варіанті там не буде ТЦК, побиття людей, і масових перепливань Вісли. Тому я навіть не буду агітувати малого тікати далі, в Лісабон, і він і я до того часу отримаємо роботу в польській оборонці відповідно до наших професій. Зустріти рашку там в рази більш правильно, ніж зараз тут просто гарматним м'ясом, яке може не встигнути навіть постріл зробити. В цьому є сенс, ризики виправдані якщо що і розумні. А тут просто масове вбивство української нації, я в такому участь приймати не буду. І ще майже гарантовано, що саме до Польщі відійдуть в негативному розвитку подій всі наші війська що залишаться, а вони будуть дуже досвідчені вже. Логіка, нічого більше.

Вибачаюсь за рушник тексту, але ви складні питання задаєте.
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12.09.2024 01:27 Відповісти
Чоловіче їдьте собі. Я не розумію для чого перейматися вам справами України? Ви все для себе вирішили. Тут ви ніякої діяльності не проводите. Ок. В чому сенс переймань? Війна не ваша тема. Чого себе мучите ? Знайдете роботу і будете воювати за Польщу. Може краще взагалі припинити висловлювати свої думки про Україну.? Чи ви і з Польщі також будете писати про тцк? Як толпи бугаїв ухилянтів в трусіках втікають від бусіков. Ну і таке інше. Ха ха ха.
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12.09.2024 01:45 Відповісти
Якщо Україна прийде до тями, отак от реально, то може і не поїду. Мені не байдуже, я люблю цю землю, культуру, і свої київськи пагорби. Коли стане байдуже, перестану щось писати. Поки що у мене сподівання, що Зе вилетить з крісла як колись ПП, і ПП ми зробили таки разом, масовою критикою в соцмережах. Я не стверджую що це було найкраще рішення, з огляду на сьогоднішні події, але це факт. Не можна мовчати ні секунди, поки Зе не піде, бо він ще й в герої-захисники полізе далі, ніяк не можна такого допустити. А потім у нас буде шанс.
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12.09.2024 01:55 Відповісти
Для чого ви пишите у нас шанс? Ви вже весь такий в Польщі. То ж на здоров'я. Коли мені був поганий яник, то я пішов на Майдан ще в 2004 році. Чого ви всі розказуєте, що для вас бубочка поганий? З якого дива? І виявляється, що лише через те, що придумав тцк. От вся ваша невдоволеність. Ви всі цивільні прекрасно розуміли що ви там найприймали для солдата в 21 році. З усіх дирок ви кожен день до 22 року розповідали що в ЗСУ заробітчани. Що атошники вам остогидли із тими безкоштовними квитками і таке інше. І ви спеціально обрали для себе чотирижди ухилянта. Бо ухилянт ухилянта не чипатиме. Ви розказували в кінці 21 року, що ваша економіка не дозволяє солдату підвищити зарплату навіть аж на 3 к. грн. І тут в 22 році знову почали верещати що на вас напали кацапи. Знову вас рятуйте. Знову добровольців надурили. А хлопці прийшли і говорять, що ми не думали, що так довго буде війна. Думали що нас поміняють інші, яких залишилося дохєра на гражданкє. А я їм кажу, а з якого дива ви вирішили, що вас буде хтось міняти. В законі такого немає. Це в мене в 15 році таке було прописане. А зараз все. Вас цивільні тупо намахали. А тепер у бубочки немає іншого виходу як гребти вас всіма способами. Чого ж ви там не добилися зняти броні тупо з усіх? Суддею чи прокурором , чи депутатом може бути і жінка. Митником, податківцем, міністром. І т.д. Ні. Ну ні так ні. Вік вимушені будуть знижати. Ха ха ха.
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12.09.2024 02:25 Відповісти
Проблема не в бубочці , а в кожного в середині , його страхи , комплекси. …. Колиб Зе в 22. Році втік в Краків * росіяни найскоріше давно б тра_ ха_ ли жінок і дітей , як в Бучі чи в Берліні в 45, , ….поляки старалися договоритися з варварами . …Один варіант, інший , украінці допомагали мовчки ( без фантазій) росіянам поліків звільняти .. чи партизанська війна довго б продовжувалася? Судячи по захваченим територіям не довго . Можливо листівки…Саме що лишився стержень управління в Україні , захід надав допомогу яка разом з українським духом змогла протистояти російським варварам… чи не так
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12.09.2024 03:14 Відповісти
Сімʼю поломало за сотні років , бо весь час сімʼя ламалася не боролася до кінця. Так само думала , як ти сьогодні.Люба нація в історії боролася за незалежність . Ті , що не боролися були знищенні або почали косити під победітелів.Кожний сам будуе життя . Один іде на 0 , інший тоне в Тисі. Коли син вивчив декілька слів по польськи , це не значить , що ти станеш поляком .Чи син не буде тебе стидатися, коли не впишешся в поляка? Життя така штука , що як ти до нього поведеся так воно до тебе віднесется..І не завжди дае шанс щось змінити ..Хоча я згідний з Petro , чого навʼязуєш свої фантазії іншим ,
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12.09.2024 03:00 Відповісти
А це таке розуміння демократії у совка. От муляє йому в очах тцкашник. Все він глибоко його засуджує. І так тіпа мають всі робити. Йому ніяк не укладається в голові, що у когось іншого є свої аргументи і хтось вважає по іншому. Тцкашники тіпа прилетіли з іншої планети а не виросли з ним в одному дворі. От у нас вчора через травми пішов на дембель солдат. І мені до лампочки яким способом на його місці з'явиться інший солдат. Ха ха ха.
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12.09.2024 07:51 Відповісти
Закрив би пельку
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12.09.2024 08:33 Відповісти
Звучала фраза за то что ты людей кидаешь на бабки. Походу тцкуна наклепали😁
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11.09.2024 23:43 Відповісти
Скоріш за все) ну зато весело)))
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12.09.2024 00:17 Відповісти
Для ТЦКашникiв потрiбно окрему форму ввести, щоб вiдрiзнялись вiд вiйськових!
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11.09.2024 23:45 Відповісти
Тиловики в камуфляжі та без побились.
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11.09.2024 23:45 Відповісти
А шо він йому кричав, хто розчув??
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11.09.2024 23:49 Відповісти
"Гроші тобі? За те що людей чіпаєш?
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11.09.2024 23:56 Відповісти
Тобто це міг бути тцкшник? А молоді хлопці, це мабуть до 25 років, невловимі мстителі? Це все результат проваленої комунікації зеленої влади з народом.
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11.09.2024 23:58 Відповісти
Можливо й так.
А може брата цього молодика, бусифікував цей ТЦКшник.
І він з колегами вирішив йому відплатити.
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12.09.2024 00:02 Відповісти
Єдиний адекватний коментар!!!
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12.09.2024 00:22 Відповісти
Ви праві в тому, що немає комунікації між владою та суспільством.
Нормальна влада пробувала б хоча б зрозуміти причини, чому так відбувається, чому вже відкрито б'ють ТЦКшників, чому палять їх авто, чому йде відкрите непоодинокий опір людей ТЦКшникам, чому таке взагалі відбувається.
Треба владі говорити з людьми. Що війна, треба людей на фронт, ітд.
А люди, може внесли б свої пропозиції.
Влада б зробила би якусь корекцію у своїх діях... І можливо потроху конфлікт би зменшувався між людьми та ТЦК.
А у нас так. Влада вважає , що вони Боги а люди це сміття, яке має тільки мовчки виконувати всі накази і забаганки влади.
А це не правильно, це веде тільки до конфлікту.
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12.09.2024 00:32 Відповісти
В т.ч. і тому що ФСБ об
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12.09.2024 07:52 Відповісти
Звичайна битовуха. У потерпілого куртка на голе тіло і без кашкета. Сумніви великі , що діючий військовий ЗСУ. Поліція нехай розбирається.
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11.09.2024 23:58 Відповісти
таку бикоту треба виховувати виключно фронтом на передку і неважливо скільки їм років, не хочуть добровільно розуму набиратись - значить під наглядом окопи рити. Порядок треба наводити.
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12.09.2024 00:02 Відповісти
Фронт нікого не виховує
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12.09.2024 00:18 Відповісти
я переконана,що декого таки зможе
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12.09.2024 00:38 Відповісти
Я звісно розумію, що у вас шмонька чешеться, але от мені цікаво. Коли це в головах ура-патріотів, захист коаїни перетворився на покарання?
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12.09.2024 00:20 Відповісти
я зрозуміла тільки одне,що ти можеш 'зрозуміти' тільки 'шмоньку', тому дискусія недоречне
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12.09.2024 00:37 Відповісти
тому по вашій логіці, я цілком спроможний вас зрозуміти!!!)
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12.09.2024 00:42 Відповісти
Яка відповідальність за нанесення тяжких тілесних ушкоджень? Частина 1 ст. 121 ККУ передбачає, що нанесення тяжких тілесних ушкоджень карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
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12.09.2024 00:10 Відповісти
Что видим из видео? Драка, на некоторых участниках предметы одежды камуфляжной формы. Присутствует ненормативная лексика, можно разобрать слово "деньги" Что это было?
***, и думать нечего, работник ТЦК у обладателей отсрочки требовал деньги, угрожал оружием (в кадр не попало) нецензурно выражался (села батарейка).
Народ. Вы можете о чем нибудь кроме секса ТЦК думать?
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12.09.2024 00:28 Відповісти
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12.09.2024 09:55 Відповісти
Ну загалом то тіп просто йшов з руками в карманах, і чого це його так бандосом ринулися бити? То це шось не дуже адекватна поведінка.

Загалом при будь яких раскладах нахіба так бити людину, яка навіть не відбивається?

Так шо при будь якому контексті, цей чувак в спортивках попав в погану історію, і думаю зламав собі цим життя.
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12.09.2024 00:13 Відповісти
А ось чувакам які гальмували бійку - респект. Все ж такі є гарні люди в краіні, не все втрачено
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12.09.2024 00:14 Відповісти
Військовим, ветеранам, треба організовуватися в організації, партії і боротися за владу. Армія зараз найавторитетніша сила і єдина наша надія і опора. Поодинці будуть бити і знущатися - ухилянтів, паразитів, "інівалідів" дизертирів - багато. Тільки організовано можна протистояти. А ("попутно") виловлювати і вивозити в посадку. Для співбесіди...
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12.09.2024 01:21 Відповісти
- Так це ж було ж вже! (с)
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12.09.2024 08:37 Відповісти
Усі військові зараз на фронті, а це - тилові щури.
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12.09.2024 13:14 Відповісти
Держава має посилити закони. Якщо злочинесь під час вчинення ************ дій знав, що особа проти якої він вчиняє злочин є діючим військовослужбовцем, або ветераном війни, або за всіма зовнішніми ознаками міг належати до них (по одягу) - кримінальне покарання - тяжкий злочин.
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12.09.2024 01:44 Відповісти
З відео зрозуміло на даний момент, що нічого не зрозуміло. Здається там якась двіжуха по "синій пєдалі". Горілка зло в будь-якому разі
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12.09.2024 07:01 Відповісти
Військові самі розберуться, наприкдад хто гарячіший, просто принесе пару гранат на тусовочку і все закінчиться. Але чи захоче військовий захищати біомасу-звичайно ні. От і будуть відступати до Дніпра.
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12.09.2024 03:58 Відповісти
де мусора?
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12.09.2024 02:07 Відповісти
Зеленим терористам прилетіла відповідь.
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12.09.2024 02:11 Відповісти
Якщо по правді, то так. Влада зробила таку різницю і тепер маємо от таке ...
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12.09.2024 03:51 Відповісти
Нехай вертаються військові додому, як цивільні кажуть,-от прийде ворог на таку область і я як стану її захищати... Я за те, щоб цих молодиків на передок, нічого їм не бракує. Вони тих чмобіків голоми руками порвуть, а ще таким щоблом.
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12.09.2024 03:49 Відповісти
Знайти ********* та віддати побратимам військового- уж я то знаю шо буде далі.
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12.09.2024 04:34 Відповісти
Хтось добровільно став на захист країни, а хтось в жіночій спідниці в Тису пригає щоб в Європу втікти. Різні світи.
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12.09.2024 07:56 Відповісти
Та не все тут так одозначно, шановні!
Ось так взяли, просто напали, просто побили?!
Та ні! Там щось, як завжди, не договорюють!!
Бути у військовому однострої і бути віськовим - не одні й ті ж речі.
І треба визнати, що навіть ті самі військові і ветерани, повернувшись у мирне життя теж не завжди поводять себе належно та пристойно з цивільними... Таких фактів дуже багато. Військові? Може й так. Вони військові. Але норми поведінки для них у цивільному житті зовсім інші. І треба з цим рахуватись і поважати, а не ходити і "бикувати", що я герой, а ви всі засранці. Така пихатість призводить до таких наслідків. Тому це просто вулична бійка яких у містах та селах щодня стається безліч. Не потрібно з цього робити якусь надсенсацію.
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12.09.2024 07:16 Відповісти
Якщо дійсно тцкашник, то анісільки не шкода...перефразовуючи нині живучого класика Арсена: тцкашнікі - нє люді!
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12.09.2024 07:47 Відповісти
... може діти рішал, мажорів- биків?
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12.09.2024 08:02 Відповісти
світлий день, десь центр великого міста, а озброєних до зубів мусорів, коли їм саме оцЕ треба "служити і захищати" не видно жодного - поховалися "од гріха подалі", при цьому зряплату стабільно отримують...
- нехай беззахисні громадяни самі вирішують кримінальні питання... і лише потім підлючиться портновсько-татаровське кривосуддя, коли можна безпечно "подлататься та подоїти" усих причетних та непричетних до подій..
- в епоху дермака та його Зєлі жидь стало лУтше, жидь стала веселее.. наголосували... дблблд
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12.09.2024 08:21 Відповісти
Гіркіну, відомому також як Стрєлков, відмовили у скеруванні на війну проти України.
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12.09.2024 08:57 Відповісти
Яке ж це ***********?
То замах на життя військового під час війни.
Здається , що то є то покоління що воювати не може , бо ще дуже маленьке і вразливе, щоб не дай Боже дуже травмованим не виросло.
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12.09.2024 10:05 Відповісти
Франківщина - це заповідник для бидлюків, які відкосили від призову?
Де доблесні ТЦК, коли купа виродків вештається містом?
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12.09.2024 10:08 Відповісти
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