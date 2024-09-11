В Івано-Франківську невідомі побили військового: поліція відкрила провадження. ВIДЕО
В Івано-Франківську сталася бійка між молодиками та учасником бойових дій. Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом хуліганства, встановлюють особи нападників та з'ясовують місцезнаходження потерпілого.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу ГУ Нацполіції у Івано-Франківській області.
Як розповіли поліцейські, 11 вересня до Івано-Франківського районного управління поліції зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки між молодиками та чоловіком у військовій формі.
Він зафіксував фрагмент сутички на мобільний телефон та передав відео слідчим. Поліцейські негайно відреагували на звернення та виїхали на місце події.
Слідчі встановили декількох свідків конфлікту та опитали їх. Також встановили особу потерпілого. Йдеться про 40-річного учасника бойових дій. До поліції чоловік поки не звертався.
Наразі правоохоронці вживають заходів для встановлення місцеперебування потерпілого. Також слідчі з’ясовують причини та встановлюють всіх учасників конфлікту.
За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.
Відео побиття учасника бойових дій опублікували івано-франківські Telegram-канали.
Обережно відео містить нецензурну лексику.
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Радий що в тебе все ок, хоть ти чутка і дивний.... Особливо твоє "ХА ХА ХА")
Чи до чого тут шутка про купальник? Хотя армія міняє)
Як раніше , форма НКВД відрізнялась від форми простих солдат збройних сил.
Там є три на три.
Три молодика проти ТЦКника та двох його друзів, з якими він йшов по вулиці.
Прийняли нахабну ТЦКшню і шкода що так мало. ТЦК вбивці і злочинці. На них давно пора створити окремий Миротворець, куди будуть заносити тих, хто особливо відзначився, щоб країна знала своїх "героїв".
Шансів що росіяни зупиняться тут ніяких, я це усвідомлюю. Але! По перше Польща під парасолькою НАТО. Так, вони боягузи і все таке, але це до тих пір, поки не почався повномасштабний конфлікт НАТО і РФ. Якщо він почнеться, рано чи пізно рашка відхопить, бо НАТО припине валяти дурня і надсилати по 20 танчиків. Захищати Польщу перспективно, в тому є сенс. Я думаю що вони зроблять висновки і навіть в найгіршому варіанті там не буде ТЦК, побиття людей, і масових перепливань Вісли. Тому я навіть не буду агітувати малого тікати далі, в Лісабон, і він і я до того часу отримаємо роботу в польській оборонці відповідно до наших професій. Зустріти рашку там в рази більш правильно, ніж зараз тут просто гарматним м'ясом, яке може не встигнути навіть постріл зробити. В цьому є сенс, ризики виправдані якщо що і розумні. А тут просто масове вбивство української нації, я в такому участь приймати не буду. І ще майже гарантовано, що саме до Польщі відійдуть в негативному розвитку подій всі наші війська що залишаться, а вони будуть дуже досвідчені вже. Логіка, нічого більше.
Вибачаюсь за рушник тексту, але ви складні питання задаєте.
А може брата цього молодика, бусифікував цей ТЦКшник.
І він з колегами вирішив йому відплатити.
Нормальна влада пробувала б хоча б зрозуміти причини, чому так відбувається, чому вже відкрито б'ють ТЦКшників, чому палять їх авто, чому йде відкрите непоодинокий опір людей ТЦКшникам, чому таке взагалі відбувається.
Треба владі говорити з людьми. Що війна, треба людей на фронт, ітд.
А люди, може внесли б свої пропозиції.
Влада б зробила би якусь корекцію у своїх діях... І можливо потроху конфлікт би зменшувався між людьми та ТЦК.
А у нас так. Влада вважає , що вони Боги а люди це сміття, яке має тільки мовчки виконувати всі накази і забаганки влади.
А це не правильно, це веде тільки до конфлікту.
***, и думать нечего, работник ТЦК у обладателей отсрочки требовал деньги, угрожал оружием (в кадр не попало) нецензурно выражался (села батарейка).
Народ. Вы можете о чем нибудь кроме
сексаТЦК думать?
Загалом при будь яких раскладах нахіба так бити людину, яка навіть не відбивається?
Так шо при будь якому контексті, цей чувак в спортивках попав в погану історію, і думаю зламав собі цим життя.
Ось так взяли, просто напали, просто побили?!
Та ні! Там щось, як завжди, не договорюють!!
Бути у військовому однострої і бути віськовим - не одні й ті ж речі.
І треба визнати, що навіть ті самі військові і ветерани, повернувшись у мирне життя теж не завжди поводять себе належно та пристойно з цивільними... Таких фактів дуже багато. Військові? Може й так. Вони військові. Але норми поведінки для них у цивільному житті зовсім інші. І треба з цим рахуватись і поважати, а не ходити і "бикувати", що я герой, а ви всі засранці. Така пихатість призводить до таких наслідків. Тому це просто вулична бійка яких у містах та селах щодня стається безліч. Не потрібно з цього робити якусь надсенсацію.
- нехай беззахисні громадяни самі вирішують кримінальні питання... і лише потім підлючиться портновсько-татаровське кривосуддя, коли можна безпечно "подлататься та подоїти" усих причетних та непричетних до подій..
- в епоху дермака та його Зєлі жидь стало лУтше, жидь стала веселее.. наголосували... дблблд
То замах на життя військового під час війни.
Здається , що то є то покоління що воювати не може , бо ще дуже маленьке і вразливе, щоб не дай Боже дуже травмованим не виросло.
Де доблесні ТЦК, коли купа виродків вештається містом?