Затримано правоохоронця, бізнесмена та його помічника, які в ресторані у Полтаві побили хлопця, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Затримано начальника сектору одного із відділів ГУ НП у Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника, які 2 листопада 2024 року в Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"2 листопада 2024 року в м. Полтава в одному із закладів відпочинку підозрювані нанесли потерпілому, який заступився за свою дівчину, тілесні ушкодження. При цьому вони грубо порушували громадський порядок та роботу закладу. Потерпілого мешканця столиці доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що нині вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за свою дівчину.