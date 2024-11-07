Затримано правоохоронця, бізнесмена та його помічника, які в ресторані у Полтаві побили хлопця, - Офіс Генпрокурора. ФОТО
Затримано начальника сектору одного із відділів ГУ НП у Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника, які 2 листопада 2024 року в Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину.
Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"2 листопада 2024 року в м. Полтава в одному із закладів відпочинку підозрювані нанесли потерпілому, який заступився за свою дівчину, тілесні ушкодження. При цьому вони грубо порушували громадський порядок та роботу закладу. Потерпілого мешканця столиці доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.
У прокуратурі додали, що нині вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за свою дівчину.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розлідування завершиться пшиком, це ж не Червінський.
військовослужбовців-пільговиків та поліцейських
Мусорок і місцевий сматрящій трішки полиняють.
Так все "нє хорошою палучілась"
Судові процеси тривають із затримками, викликаючи обурення родини загиблого та громадськості через можливу відсутність належної відповідальності. Прокуратура оскаржує деякі рішення суду, вважаючи їх занадто м'якими або захисними щодо підозрюваних!
тобі не соромно?, чмо ти диряве!
Володя ЗЕ, допоможи міністру МВС в даному питанні.
українська правоохоронна система будується на радянському принципі - кожен має мати "косяк", на який, у відповідний момент, можна надавати і примусити людину робити все що потрібно
P.S. темрява, відсутність інтернету та дозвіл на зброю допоможе вирішувати таку несправедливість по гарячих слідах, бо що не кажіть, а пройшов час, хлопчина міг остити, дівчина передумати, а суд нарахувати компенсацію за вимушений прогул для підара поліцая
Потворна історія про потвор.
Це просто неприпустимо!