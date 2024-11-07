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Затримано правоохоронця, бізнесмена та його помічника, які в ресторані у Полтаві побили хлопця, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Затримано начальника сектору одного із відділів ГУ НП у Полтавській області, місцевого бізнесмена та його помічника, які 2 листопада 2024 року в Полтаві побили хлопця, який заступився за дівчину.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

"2 листопада 2024 року в м. Полтава в одному із закладів відпочинку підозрювані нанесли потерпілому, який заступився за свою дівчину, тілесні ушкодження. При цьому вони грубо порушували громадський порядок та роботу закладу. Потерпілого мешканця столиці доставили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що нині вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).

У Полтаві затримано правоохоронця та бізнесмена, які побили хлопця

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У Полтаві затримано правоохоронця та бізнесмена, які побили хлопця

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одному із Полтавських ресторанів бізнесмен Олександр Павлюченко та заступник начальника Київського райвідділу поліції Олександр Перелі побили хлопця, який заступився за свою дівчину.

Автор: 

побиття (968) Полтава (568)


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Топ коментарі
+67
Тоб то полициянти навчени ходити по ресторанах і біти людей,а воювати повінни ті,кого вони бьють.Зашибись,як круто. Та така поліція не потрібна.На війну всіх сіловікив і держслужбовців.Вони повінни пройти скрізь це,бо дурь ніяким іншим чином з них не вибити.
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07.11.2024 19:35 Відповісти
+45
Випустили пару..
Розлідування завершиться пшиком, це ж не Червінський.
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07.11.2024 19:35 Відповісти
+26
О, починається рух бабла в Україні.
Мусорок і місцевий сматрящій трішки полиняють.
Так все "нє хорошою палучілась"
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07.11.2024 19:40 Відповісти
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Ого! О - ОПЕРАТИВНІСТЬ! і так у всьому
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07.11.2024 19:32 Відповісти
Б-безнаказаність.І так завжди,у всіх схожих випадках.
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07.11.2024 19:36 Відповісти
Безкарність продукує свавілля. Або як вони самі себе саджатимуть, бо вони ж і є "закон"
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07.11.2024 19:40 Відповісти
ще той ресторан треба разнести бо директор не давала плівки с камери огляду,лярва ще та
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07.11.2024 20:15 Відповісти
зараз ішак оголосить що роздасть наріду по ще одній тищі!
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07.11.2024 21:37 Відповісти
Б-лядство
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07.11.2024 20:10 Відповісти
А яке сьогодні число?!
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07.11.2024 19:34 Відповісти
Випустили пару..
Розлідування завершиться пшиком, це ж не Червінський.
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07.11.2024 19:35 Відповісти
Тоб то полициянти навчени ходити по ресторанах і біти людей,а воювати повінни ті,кого вони бьють.Зашибись,як круто. Та така поліція не потрібна.На війну всіх сіловікив і держслужбовців.Вони повінни пройти скрізь це,бо дурь ніяким іншим чином з них не вибити.
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07.11.2024 19:35 Відповісти
І Клименко разом з ними. Головний чорт повинен відповісти за своїх бісенят.
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07.11.2024 19:55 Відповісти
інвалід клименко не МОЖЕ відповідати ні за що, бо інвалід...
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08.11.2024 12:13 Відповісти
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07.11.2024 20:04 Відповісти
схоже, в цьому випадку персональна відповідальність, про яку хтось там нещодавно наголошував - не працює!
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07.11.2024 20:11 Відповісти
та він ще й казав, що поліціянтів не можна посилати на фронт, бо їх не навчили воювати.
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08.11.2024 06:47 Відповісти
Мабуть, тільки в Україні, пересічні громадяни захищають державних
військовослужбовців-пільговиків та поліцейських
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07.11.2024 20:19 Відповісти
тому Сашко Білий і стояв їм поререк горла за що і згинув....
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07.11.2024 21:01 Відповісти
А пики для чого розмазали, якщо відео є? Чи це "козли відбувайли"?
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07.11.2024 19:39 Відповісти
О, починається рух бабла в Україні.
Мусорок і місцевий сматрящій трішки полиняють.
Так все "нє хорошою палучілась"
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07.11.2024 19:40 Відповісти
Серед затриманих - власник групи компаній "Альфа-Капітал",
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07.11.2024 22:27 Відповісти
Нічого страшного! Скоро лівоохоронці виявлять,що всі троє інваліди і їх відпустять....
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07.11.2024 19:45 Відповісти
зʼясують, що студент побив хряків своєю пикою
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07.11.2024 20:12 Відповісти
Звісно, скажуть а чого він напівоголений бігав у громадському місці, вони проводили громадське затримання.
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07.11.2024 21:13 Відповісти
"прийшли тут в прилічноє кафе, зваблюють тут своїми дівками і їх цяцьками і своїми голими торсами"! схоже той хлопець наніс тим хрякам моральну шкоду своїм струнким тілом
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07.11.2024 21:31 Відповісти
Бойові хлопці провчили ботаніка.
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07.11.2024 22:30 Відповісти
"Лівоохоронці" це дуже влучно сказано. Якщо ви не проти, я також буду використовувати це визначення для гоп-компанії Клименка. 🙂
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07.11.2024 20:32 Відповісти
звичайно!
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07.11.2024 20:54 Відповісти
В окоп цих хряків, чи вони інваліди?
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07.11.2024 19:46 Відповісти
Спочатку в тюрму, можливо потім вже як зеків на фронт.
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08.11.2024 03:18 Відповісти
Тут піддержую-оперативно -що дає надію що терпіти уродів в формі влада зеленського не буде
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07.11.2024 19:48 Відповісти
вы добавляйте, влада узурпатора зеленского
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07.11.2024 19:53 Відповісти
Ні-в нас демократична країна-і як би ми не ставились до зеленського він законний президент допоки не виберуть іншого президента України-тому він не узурпатор
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07.11.2024 19:56 Відповісти
Яка ще демократична країна якщо Зеленський сидить другий термін без ніяких виборів і ніякої можливості донести до нього що він має передати владу та йти під суд немає.
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07.11.2024 20:04 Відповісти
то нехай оголошує вибори!
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07.11.2024 20:05 Відповісти
після війни оголосить
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07.11.2024 20:33 Відповісти
до чого тут війна? хто забороняє проводити вибори під час війни? узурпатор?
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07.11.2024 20:37 Відповісти
В яке саме завершення цієї історії завдяки владі Зеленського ви вірите ?
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07.11.2024 20:35 Відповісти
Почитал статью и коменты.Статья-хулиганы задержаны(а это далеко не люди с улицы),ведется следствие.Коменты-ага,все посливали,все порешали.И вот кто из адекватных людей возразит,что эти писаки-********?
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07.11.2024 19:49 Відповісти
Трагічна справа про загибель 5-річного Кирила Тлявова, якого у 2019 році смертельно поранили поліцейські, що стріляли у п'яному стані, досі залишається у центрі уваги в Україні. Головний підозрюваний, колишній правоохоронець Іван Приходько, обвинувачується у нанесенні смертельного поранення, тоді як інші фігуранти справи отримали обвинувачення у ***********. Справу супроводжують звинувачення у неналежному розслідуванні, втраті доказів та можливому політичному покровительстві підозрюваних, що викликає сумніви щодо прозорості судового процесу​.

Судові процеси тривають із затримками, викликаючи обурення родини загиблого та громадськості через можливу відсутність належної відповідальності. Прокуратура оскаржує деякі рішення суду, вважаючи їх занадто м'якими або захисними щодо підозрюваних!

тобі не соромно?, чмо ти диряве!
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07.11.2024 20:09 Відповісти
Статья про Кирилла?Мой пост про Кирилла?Нет.Он,в частности,про тебя,********.
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07.11.2024 20:32 Відповісти
ти ж слідкуй за деталями чмо диряве, бо твої сутенери здадуть твою брудну дірку дешевше ніж зазвичай! а деталі полягають в тому, що вже 5 років, як "********-задержаньі", вже 5 років "ведется следствие", і при цьому всі фігуранти - мусора - отримали мʼякі покарання! а головний винуватець досі не отримав ЖОДНОГО покарання!!
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07.11.2024 20:45 Відповісти
Я же тебе уже написал,кто ты.С двух раз не дошло?
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07.11.2024 20:50 Відповісти
чмо диряве, як твої гомосексуальні фантазії змінюють той беззаперечний ФАКТ, що народ втратив віру в тріумф справедливісті?
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07.11.2024 21:27 Відповісти
Поліціянтам мало дають державних грошей на повій, що вони до жінок в ресторанах чепляються?
Володя ЗЕ, допоможи міністру МВС в даному питанні.
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07.11.2024 19:52 Відповісти
А что с "правоохранителями" которые не вмешивались и не давали хода делу? Дальше будут выполнять служебные обязанности? Может полиции стоит от них избавиться? И если они не хронические инвалиды, то ТЦК с большим удовольствием пополнит ими ряды ВСУ
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07.11.2024 19:53 Відповісти
Кілька років тому нам розказували про проведену рехформу мусарні. І шо?
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07.11.2024 19:55 Відповісти
Мабуть неможливо з мусора зліпити цукерку. Мусора потрібно утилізовувати.
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07.11.2024 19:58 Відповісти
то свята та на мові свята рехформа сабакова-прошенка,ви що позаритесь на святе??!!гниди ви масковитьські!!!
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07.11.2024 20:17 Відповісти
Так усі проілюстровані поліцейські повернулись до роботи через суди -
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07.11.2024 22:31 Відповісти
Мусор - це не статтєва ознака. І не соціальний стан. Мусор - це стан душі. Якщо ти народився з мусорською душонкою, мусором ти й іздохнеш.
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07.11.2024 19:58 Відповісти
"*****" це стан душі, а у мусорів душі нема.
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07.11.2024 20:04 Відповісти
іспанський сором.Припливли.ОЗГ,а не поліція.
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07.11.2024 20:00 Відповісти
За ***********, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. А за тілесні ушкодження що? Чи то не враховується?
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07.11.2024 20:08 Відповісти
перелом носа і струс мозку то в них, раптово, "легкі телесні ушкодження"! то може дозволити тому студенту взяти биту і нанести подібні легки ушкодження у відповідь прямо в будинку суда?
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07.11.2024 21:33 Відповісти
Хлопця мобілізують у піхоту, дівчину залякають і помстяться за розголос. Покарання ніхто не понесе.
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07.11.2024 20:12 Відповісти
Ну після погулянок мента має піти у відставку як мінімум все керівництво поліції області, а краще і нікчемного міністра. Взагалі незрозуміло чому навіть до зеленого картеля не доходить проста річ що періодично оцю гидоту треба відправляти в утіль і бажано назавжди. Рік хєрньою позаймався і мордою в асфальт. Познімати всі тіпа вислуги, пільги, звання і тому подібне. Економія буде колосальна. На місце цього гівнюка завжди знайдеться інший гівнюк. І через рік того також на смітник без усього з конфіскацією майна. Ха ха ха.
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07.11.2024 20:18 Відповісти
так причина в тому, що ваша схема, врешті-решт, відбере до тих органів незаплямованих людей, а українська влада не може собі дозволити розкіш мати під собою незаплямованих людей, бо на них не буде методів впливу!
українська правоохоронна система будується на радянському принципі - кожен має мати "косяк", на який, у відповідний момент, можна надавати і примусити людину робити все що потрібно
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07.11.2024 21:36 Відповісти
Та да,та да,..але кінець в усього є...Степан Андрійович вказав дієвий метод,але про це знати усим-ТАБУ... Тільки кров підарів все змінить,..нема в нас на сьогодні гоноових,тіко балакуни одні,..а *************** владі це в кайф...
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07.11.2024 23:32 Відповісти
Гонорових мав на думці...
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07.11.2024 23:34 Відповісти
Негайно відпустіть "зелених патріотів" слуг і ригів. Вони не винні, вони беруть приклад із самого Володі Боневтіка-Просроченого і депутатів.
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07.11.2024 20:19 Відповісти
Затримані, бо суспільство праведно обурилось, і надало події розголос. А там би тихо вмерло. Бичара побив хлопця, в присутності поліцейського, за те, що він заступився за дівчину, яку бидлота принижувала.
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07.11.2024 20:21 Відповісти
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07.11.2024 20:23 Відповісти
Пригодований поліцейський
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07.11.2024 20:25 Відповісти
Мабуть, пригодований поліцейський
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07.11.2024 20:30 Відповісти
Якщо взяти до уваги, що подія відбулась 02.11, а сьогодні 07.11, то це так, оперативність.
P.S. темрява, відсутність інтернету та дозвіл на зброю допоможе вирішувати таку несправедливість по гарячих слідах, бо що не кажіть, а пройшов час, хлопчина міг остити, дівчина передумати, а суд нарахувати компенсацію за вимушений прогул для підара поліцая
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07.11.2024 20:31 Відповісти
А ще може прокурор який в свої сорок інвалід на електричному возику теслі, буде кричати що виновата дівка, бо юбка така коротка була, що коли сіла на крісло, то відкрилось вікно у Європу, а вони представники влади, і у Європу заходять по диппаспортам.
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07.11.2024 20:35 Відповісти
А відсутність інтернету нам потрібна, щоб народного месника не засвітили ****..ні блогери
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07.11.2024 20:37 Відповісти
та розстріляйте гандонів прі папиткє к бєгству
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07.11.2024 20:39 Відповісти
Можно при попытке нападения и, как вариант, оформить в безвести пропавшие.
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08.11.2024 01:03 Відповісти
Ця бидлота дограється до того , що їм ,,весільними дронами" яйця відривати будуть , спеців зараз є багато .
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07.11.2024 20:43 Відповісти
шо там клименко..ещё министр
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07.11.2024 20:43 Відповісти
Почему хулиганка? Попытка не законного лишения свободы с сексуальным насилием(они собирались забрать девушку,ее мнение их не интересовало) далее парень заступился за девушку и его пытались убить ( это попытка убийства при хулиганских обстоятельствах) тут по факту на вышка тянет,но точно не хулиганка. А судя по всему после конфискации имущества, ещё и бюджет в большом плюсе будет. Р.S. Идёт война ,либо законы будет власть контролировать и исполнять либо согласно Конституции это начнёт делать народ. Думай..те!
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07.11.2024 21:05 Відповісти
а що з приводу керівника відділу та керівника ГУНП? всі не знали і мовчали?
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07.11.2024 21:48 Відповісти
І хто в зис стори є Робін Гудом ? Події стались в закладі відпочинку, кажете? Ні, це заклад блюзнірства, як не крути . Відпочинок...гм буває у хлопців після десяточки на лбз, якщо пощастить повернутись.
Потворна історія про потвор.
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07.11.2024 22:01 Відповісти
ВІДЕО ДЕ ВОНИ ЗАРАЗ !!! ГОСПЗДУНИ !!!
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07.11.2024 22:34 Відповісти
не було б відео зйомки то ці нелюди гуляли і далі....не факт, що вони завтра вийдуть і далі хозяйнічати
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08.11.2024 00:07 Відповісти
это, "сначала подчиняйся, а потом обжалуй". глупый мент - надо было стрелять в спину.
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08.11.2024 00:28 Відповісти
На разминирование уродов!
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08.11.2024 01:00 Відповісти
То ще треба і керівників знімати, які наплодили "таких" кадрів!

Це просто неприпустимо!
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08.11.2024 03:21 Відповісти
 
 