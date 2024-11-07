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Задержан правоохранитель, бизнесмен и его помощник, которые в ресторане в Полтаве избили парня, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержан начальник сектора одного из отделов ГУ НП в Полтавской области, местный бизнесмен и его помощник, которые 2 ноября 2024 года в Полтаве избили парня, который вступился за девушку.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"2 ноября 2024 года в г. Полтава в одном из заведений отдыха подозреваемые нанесли потерпевшему, который вступился за свою девушку, телесные повреждения. При этом они грубо нарушали общественный порядок и работу заведения. Пострадавшего жителя столицы доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

У Полтаві затримано правоохоронця та бізнесмена, які побили хлопця

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У Полтаві затримано правоохоронця та бізнесмена, які побили хлопця

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Напомним, ранее сообщалось, что в одном из Полтавских ресторанов бизнесмен Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели избили парня, который вступился за свою девушку.

Автор: 

избиение (9831) Тахтаулове (776)


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Топ комментарии
+67
Тоб то полициянти навчени ходити по ресторанах і біти людей,а воювати повінни ті,кого вони бьють.Зашибись,як круто. Та така поліція не потрібна.На війну всіх сіловікив і держслужбовців.Вони повінни пройти скрізь це,бо дурь ніяким іншим чином з них не вибити.
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07.11.2024 19:35 Ответить
+45
Випустили пару..
Розлідування завершиться пшиком, це ж не Червінський.
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07.11.2024 19:35 Ответить
+26
О, починається рух бабла в Україні.
Мусорок і місцевий сматрящій трішки полиняють.
Так все "нє хорошою палучілась"
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07.11.2024 19:40 Ответить
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Ого! О - ОПЕРАТИВНІСТЬ! і так у всьому
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07.11.2024 19:32 Ответить
Б-безнаказаність.І так завжди,у всіх схожих випадках.
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07.11.2024 19:36 Ответить
Безкарність продукує свавілля. Або як вони самі себе саджатимуть, бо вони ж і є "закон"
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07.11.2024 19:40 Ответить
ще той ресторан треба разнести бо директор не давала плівки с камери огляду,лярва ще та
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07.11.2024 20:15 Ответить
зараз ішак оголосить що роздасть наріду по ще одній тищі!
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07.11.2024 21:37 Ответить
Б-лядство
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07.11.2024 20:10 Ответить
А яке сьогодні число?!
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07.11.2024 19:34 Ответить
Випустили пару..
Розлідування завершиться пшиком, це ж не Червінський.
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07.11.2024 19:35 Ответить
Тоб то полициянти навчени ходити по ресторанах і біти людей,а воювати повінни ті,кого вони бьють.Зашибись,як круто. Та така поліція не потрібна.На війну всіх сіловікив і держслужбовців.Вони повінни пройти скрізь це,бо дурь ніяким іншим чином з них не вибити.
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07.11.2024 19:35 Ответить
І Клименко разом з ними. Головний чорт повинен відповісти за своїх бісенят.
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07.11.2024 19:55 Ответить
інвалід клименко не МОЖЕ відповідати ні за що, бо інвалід...
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08.11.2024 12:13 Ответить
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07.11.2024 20:04 Ответить
схоже, в цьому випадку персональна відповідальність, про яку хтось там нещодавно наголошував - не працює!
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07.11.2024 20:11 Ответить
та він ще й казав, що поліціянтів не можна посилати на фронт, бо їх не навчили воювати.
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08.11.2024 06:47 Ответить
Мабуть, тільки в Україні, пересічні громадяни захищають державних
військовослужбовців-пільговиків та поліцейських
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07.11.2024 20:19 Ответить
тому Сашко Білий і стояв їм поререк горла за що і згинув....
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07.11.2024 21:01 Ответить
А пики для чого розмазали, якщо відео є? Чи це "козли відбувайли"?
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07.11.2024 19:39 Ответить
О, починається рух бабла в Україні.
Мусорок і місцевий сматрящій трішки полиняють.
Так все "нє хорошою палучілась"
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07.11.2024 19:40 Ответить
Серед затриманих - власник групи компаній "Альфа-Капітал",
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07.11.2024 22:27 Ответить
Нічого страшного! Скоро лівоохоронці виявлять,що всі троє інваліди і їх відпустять....
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07.11.2024 19:45 Ответить
зʼясують, що студент побив хряків своєю пикою
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07.11.2024 20:12 Ответить
Звісно, скажуть а чого він напівоголений бігав у громадському місці, вони проводили громадське затримання.
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07.11.2024 21:13 Ответить
"прийшли тут в прилічноє кафе, зваблюють тут своїми дівками і їх цяцьками і своїми голими торсами"! схоже той хлопець наніс тим хрякам моральну шкоду своїм струнким тілом
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07.11.2024 21:31 Ответить
Бойові хлопці провчили ботаніка.
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07.11.2024 22:30 Ответить
"Лівоохоронці" це дуже влучно сказано. Якщо ви не проти, я також буду використовувати це визначення для гоп-компанії Клименка. 🙂
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07.11.2024 20:32 Ответить
звичайно!
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07.11.2024 20:54 Ответить
В окоп цих хряків, чи вони інваліди?
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07.11.2024 19:46 Ответить
Спочатку в тюрму, можливо потім вже як зеків на фронт.
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08.11.2024 03:18 Ответить
Тут піддержую-оперативно -що дає надію що терпіти уродів в формі влада зеленського не буде
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07.11.2024 19:48 Ответить
вы добавляйте, влада узурпатора зеленского
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07.11.2024 19:53 Ответить
Ні-в нас демократична країна-і як би ми не ставились до зеленського він законний президент допоки не виберуть іншого президента України-тому він не узурпатор
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07.11.2024 19:56 Ответить
Яка ще демократична країна якщо Зеленський сидить другий термін без ніяких виборів і ніякої можливості донести до нього що він має передати владу та йти під суд немає.
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07.11.2024 20:04 Ответить
то нехай оголошує вибори!
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07.11.2024 20:05 Ответить
після війни оголосить
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07.11.2024 20:33 Ответить
до чого тут війна? хто забороняє проводити вибори під час війни? узурпатор?
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07.11.2024 20:37 Ответить
В яке саме завершення цієї історії завдяки владі Зеленського ви вірите ?
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07.11.2024 20:35 Ответить
Почитал статью и коменты.Статья-хулиганы задержаны(а это далеко не люди с улицы),ведется следствие.Коменты-ага,все посливали,все порешали.И вот кто из адекватных людей возразит,что эти писаки-********?
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07.11.2024 19:49 Ответить
Трагічна справа про загибель 5-річного Кирила Тлявова, якого у 2019 році смертельно поранили поліцейські, що стріляли у п'яному стані, досі залишається у центрі уваги в Україні. Головний підозрюваний, колишній правоохоронець Іван Приходько, обвинувачується у нанесенні смертельного поранення, тоді як інші фігуранти справи отримали обвинувачення у ***********. Справу супроводжують звинувачення у неналежному розслідуванні, втраті доказів та можливому політичному покровительстві підозрюваних, що викликає сумніви щодо прозорості судового процесу​.

Судові процеси тривають із затримками, викликаючи обурення родини загиблого та громадськості через можливу відсутність належної відповідальності. Прокуратура оскаржує деякі рішення суду, вважаючи їх занадто м'якими або захисними щодо підозрюваних!

тобі не соромно?, чмо ти диряве!
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07.11.2024 20:09 Ответить
Статья про Кирилла?Мой пост про Кирилла?Нет.Он,в частности,про тебя,********.
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07.11.2024 20:32 Ответить
ти ж слідкуй за деталями чмо диряве, бо твої сутенери здадуть твою брудну дірку дешевше ніж зазвичай! а деталі полягають в тому, що вже 5 років, як "********-задержаньі", вже 5 років "ведется следствие", і при цьому всі фігуранти - мусора - отримали мʼякі покарання! а головний винуватець досі не отримав ЖОДНОГО покарання!!
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07.11.2024 20:45 Ответить
Я же тебе уже написал,кто ты.С двух раз не дошло?
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07.11.2024 20:50 Ответить
чмо диряве, як твої гомосексуальні фантазії змінюють той беззаперечний ФАКТ, що народ втратив віру в тріумф справедливісті?
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07.11.2024 21:27 Ответить
Поліціянтам мало дають державних грошей на повій, що вони до жінок в ресторанах чепляються?
Володя ЗЕ, допоможи міністру МВС в даному питанні.
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07.11.2024 19:52 Ответить
А что с "правоохранителями" которые не вмешивались и не давали хода делу? Дальше будут выполнять служебные обязанности? Может полиции стоит от них избавиться? И если они не хронические инвалиды, то ТЦК с большим удовольствием пополнит ими ряды ВСУ
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07.11.2024 19:53 Ответить
Кілька років тому нам розказували про проведену рехформу мусарні. І шо?
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07.11.2024 19:55 Ответить
Мабуть неможливо з мусора зліпити цукерку. Мусора потрібно утилізовувати.
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07.11.2024 19:58 Ответить
то свята та на мові свята рехформа сабакова-прошенка,ви що позаритесь на святе??!!гниди ви масковитьські!!!
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07.11.2024 20:17 Ответить
Так усі проілюстровані поліцейські повернулись до роботи через суди -
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07.11.2024 22:31 Ответить
Мусор - це не статтєва ознака. І не соціальний стан. Мусор - це стан душі. Якщо ти народився з мусорською душонкою, мусором ти й іздохнеш.
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07.11.2024 19:58 Ответить
"*****" це стан душі, а у мусорів душі нема.
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07.11.2024 20:04 Ответить
іспанський сором.Припливли.ОЗГ,а не поліція.
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07.11.2024 20:00 Ответить
За ***********, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України).карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. А за тілесні ушкодження що? Чи то не враховується?
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07.11.2024 20:08 Ответить
перелом носа і струс мозку то в них, раптово, "легкі телесні ушкодження"! то може дозволити тому студенту взяти биту і нанести подібні легки ушкодження у відповідь прямо в будинку суда?
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07.11.2024 21:33 Ответить
Хлопця мобілізують у піхоту, дівчину залякають і помстяться за розголос. Покарання ніхто не понесе.
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07.11.2024 20:12 Ответить
Ну після погулянок мента має піти у відставку як мінімум все керівництво поліції області, а краще і нікчемного міністра. Взагалі незрозуміло чому навіть до зеленого картеля не доходить проста річ що періодично оцю гидоту треба відправляти в утіль і бажано назавжди. Рік хєрньою позаймався і мордою в асфальт. Познімати всі тіпа вислуги, пільги, звання і тому подібне. Економія буде колосальна. На місце цього гівнюка завжди знайдеться інший гівнюк. І через рік того також на смітник без усього з конфіскацією майна. Ха ха ха.
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07.11.2024 20:18 Ответить
так причина в тому, що ваша схема, врешті-решт, відбере до тих органів незаплямованих людей, а українська влада не може собі дозволити розкіш мати під собою незаплямованих людей, бо на них не буде методів впливу!
українська правоохоронна система будується на радянському принципі - кожен має мати "косяк", на який, у відповідний момент, можна надавати і примусити людину робити все що потрібно
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07.11.2024 21:36 Ответить
Та да,та да,..але кінець в усього є...Степан Андрійович вказав дієвий метод,але про це знати усим-ТАБУ... Тільки кров підарів все змінить,..нема в нас на сьогодні гоноових,тіко балакуни одні,..а *************** владі це в кайф...
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07.11.2024 23:32 Ответить
Гонорових мав на думці...
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07.11.2024 23:34 Ответить
Негайно відпустіть "зелених патріотів" слуг і ригів. Вони не винні, вони беруть приклад із самого Володі Боневтіка-Просроченого і депутатів.
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07.11.2024 20:19 Ответить
Затримані, бо суспільство праведно обурилось, і надало події розголос. А там би тихо вмерло. Бичара побив хлопця, в присутності поліцейського, за те, що він заступився за дівчину, яку бидлота принижувала.
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07.11.2024 20:21 Ответить
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07.11.2024 20:23 Ответить
Пригодований поліцейський
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07.11.2024 20:25 Ответить
Мабуть, пригодований поліцейський
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07.11.2024 20:30 Ответить
Якщо взяти до уваги, що подія відбулась 02.11, а сьогодні 07.11, то це так, оперативність.
P.S. темрява, відсутність інтернету та дозвіл на зброю допоможе вирішувати таку несправедливість по гарячих слідах, бо що не кажіть, а пройшов час, хлопчина міг остити, дівчина передумати, а суд нарахувати компенсацію за вимушений прогул для підара поліцая
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07.11.2024 20:31 Ответить
А ще може прокурор який в свої сорок інвалід на електричному возику теслі, буде кричати що виновата дівка, бо юбка така коротка була, що коли сіла на крісло, то відкрилось вікно у Європу, а вони представники влади, і у Європу заходять по диппаспортам.
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07.11.2024 20:35 Ответить
А відсутність інтернету нам потрібна, щоб народного месника не засвітили ****..ні блогери
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07.11.2024 20:37 Ответить
та розстріляйте гандонів прі папиткє к бєгству
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07.11.2024 20:39 Ответить
Можно при попытке нападения и, как вариант, оформить в безвести пропавшие.
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08.11.2024 01:03 Ответить
Ця бидлота дограється до того , що їм ,,весільними дронами" яйця відривати будуть , спеців зараз є багато .
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07.11.2024 20:43 Ответить
шо там клименко..ещё министр
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07.11.2024 20:43 Ответить
Почему хулиганка? Попытка не законного лишения свободы с сексуальным насилием(они собирались забрать девушку,ее мнение их не интересовало) далее парень заступился за девушку и его пытались убить ( это попытка убийства при хулиганских обстоятельствах) тут по факту на вышка тянет,но точно не хулиганка. А судя по всему после конфискации имущества, ещё и бюджет в большом плюсе будет. Р.S. Идёт война ,либо законы будет власть контролировать и исполнять либо согласно Конституции это начнёт делать народ. Думай..те!
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07.11.2024 21:05 Ответить
а що з приводу керівника відділу та керівника ГУНП? всі не знали і мовчали?
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07.11.2024 21:48 Ответить
І хто в зис стори є Робін Гудом ? Події стались в закладі відпочинку, кажете? Ні, це заклад блюзнірства, як не крути . Відпочинок...гм буває у хлопців після десяточки на лбз, якщо пощастить повернутись.
Потворна історія про потвор.
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07.11.2024 22:01 Ответить
ВІДЕО ДЕ ВОНИ ЗАРАЗ !!! ГОСПЗДУНИ !!!
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07.11.2024 22:34 Ответить
не було б відео зйомки то ці нелюди гуляли і далі....не факт, що вони завтра вийдуть і далі хозяйнічати
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08.11.2024 00:07 Ответить
это, "сначала подчиняйся, а потом обжалуй". глупый мент - надо было стрелять в спину.
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08.11.2024 00:28 Ответить
На разминирование уродов!
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08.11.2024 01:00 Ответить
То ще треба і керівників знімати, які наплодили "таких" кадрів!

Це просто неприпустимо!
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08.11.2024 03:21 Ответить
 
 