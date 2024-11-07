Задержан правоохранитель, бизнесмен и его помощник, которые в ресторане в Полтаве избили парня, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Задержан начальник сектора одного из отделов ГУ НП в Полтавской области, местный бизнесмен и его помощник, которые 2 ноября 2024 года в Полтаве избили парня, который вступился за девушку.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

"2 ноября 2024 года в г. Полтава в одном из заведений отдыха подозреваемые нанесли потерпевшему, который вступился за свою девушку, телесные повреждения. При этом они грубо нарушали общественный порядок и работу заведения. Пострадавшего жителя столицы доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что сейчас решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц (ч. 2 ст. 296 УК Украины).

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Напомним, ранее сообщалось, что в одном из Полтавских ресторанов бизнесмен Александр Павлюченко и заместитель начальника Киевского райотдела полиции Александр Перели избили парня, который вступился за свою девушку.