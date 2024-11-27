Мужчина в полицейской форме устроил конфликт в кафе в Киеве: его задержали, отношения к полиции он не имеет. ФОТОРЕПОРТАЖ

В одном из кафе Киева мужчина в полицейской форме устроил конфликт и демонстрировал оружие. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который не имеет отношения к полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве мужчина, одетый в полицейскую форму, устроил ссору с работницей кафе и демонстрировал оружие и магазин с патронами.

Отмечается, что информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

На опубликованном видео мужчина, одетый в полицейскую форму, вступил в ссору с работницей кафе, демонстрировал оружие и магазин с патронами.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя - это неоднократно судимый 45-летний местный житель.

"Правоохранители задержали мужчину и во время неотложного обыска по его месту жительства изъяли пистолет и форму, происхождение которых сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никакого отношения к правоохранительным органам нарушитель не имеет.

По данному факту начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием;

- ч. 2 ст. 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица.

Смотрите также: Задержан вражеский агент, пытавшийся взорвать наряд полиции в центре Киева, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО