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Мужчина в полицейской форме устроил конфликт в кафе в Киеве: его задержали, отношения к полиции он не имеет. ФОТОРЕПОРТАЖ

В одном из кафе Киева мужчина в полицейской форме устроил конфликт и демонстрировал оружие. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который не имеет отношения к полиции.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.

В Киеве мужчина, одетый в полицейскую форму, устроил ссору с работницей кафе и демонстрировал оружие и магазин с патронами.

Отмечается, что информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

затримання порушника

На опубликованном видео мужчина, одетый в полицейскую форму, вступил в ссору с работницей кафе, демонстрировал оружие и магазин с патронами.

затримання порушника

Полицейские оперативно установили личность нарушителя - это неоднократно судимый 45-летний местный житель.

"Правоохранители задержали мужчину и во время неотложного обыска по его месту жительства изъяли пистолет и форму, происхождение которых сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.

затримання порушника

Отмечается, что никакого отношения к правоохранительным органам нарушитель не имеет.

затримання порушника

По данному факту начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • - ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием;
  • - ч. 2 ст. 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица.

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Автор: 

задержание (6675) Киев (25499) конфликт (829) оружие (10204)


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Топ комментарии
+23
А шо? Колі-котлєті у формі ЗСУ бикувати можна, а цьому у формі мусоропровода ні?
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27.11.2024 20:55
+19
Уволен задним числом.
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27.11.2024 20:58
+17
Форма є, зброя є, посвідчення відсутнє ,значить справжній поліцай.
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27.11.2024 20:54
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Форма є, зброя є, посвідчення відсутнє ,значить справжній поліцай.
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27.11.2024 20:54 Ответить
З відомого анекдоту:

- ... А ви ж у білому халаті? Ви хіба не лікар?
- Ні. Я тут маляром працюю.
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27.11.2024 21:42 Ответить
А шо? Колі-котлєті у формі ЗСУ бикувати можна, а цьому у формі мусоропровода ні?
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27.11.2024 20:55 Ответить
Дубасять?
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27.11.2024 20:57 Ответить
Уволен задним числом.
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27.11.2024 20:58 Ответить
На підполковника замахнувся! Напевно зрозумів, що на полковника - не тягне
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27.11.2024 21:00 Ответить
Перевищив повноваження, наступного разу вдягне майорську форму і знову вийде на полювання.
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27.11.2024 21:30 Ответить
Який хитрий він...
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27.11.2024 21:34 Ответить
Усі "мусора" пишуть заяви на звільнення за "власним бажанням", ставлять підпис, тільки не ставлять дати. Ці усі заяви потім лежать у сейфі в начальника. В випадку якогось "зальоту", начальник дістає потрібну заяву, ставить дату за тиждень до того і з "чистою совістю" усім вішає, що такий -то нєхароший чілавєк у них давно вже не працює ! Занавіс !!!!! Головне -- не портяться показники, немає відповідальності командування за вчинки підлеглих !!!
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27.11.2024 21:01 Ответить
"Неодноразово судимий",але тебе не зупиняє від поливання помиями поліції?
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27.11.2024 21:05 Ответить
Це голімий кацапобот
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27.11.2024 21:09 Ответить
Помиї лайно не зіпсують, а його там через край..
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28.11.2024 08:39 Ответить
Не вгадав. Тому що перед тим як звільнити співробітника-начальник має вилучити в нього табельну зброю, серійний номер якої буде записано у відповідний журнал з підписами відповідальних осіб, а зброя надійде на зберігання у арсенал. Тож, якщо виявиться, що співробітник зброю не здав, а офіційно вже звільнений-голова того начальника теж швиденько злетить з посади. Ну і на додачу-начальник не встигне оформити заднім числом декілька судимостей цьому персонажу )) "Поліцейські оперативно встановили особу порушника - це неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець."
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27.11.2024 21:14 Ответить
Ось така реформа поліції. Одяг поліцая можна знайти разом зі зброєю. Міністр МВС, якщо є честь, візьми пістолет з одним патроном...
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27.11.2024 21:04 Ответить
ПМи від часів совка були в усіх бандюганів. Тобі доведеться кожного міністра вмовляти застрелитися, тому що знайти та вилучити усі ці стволи-нереально. Тим паче під час війни, коли багато втраченої зброї з фронту потрапляє до нечистих рук. Пошити форму без шевронів та гудзиків тобі може будь-яка швачка, що працює сама на себе-це не злочин. А шеврони вільно продаються у інеті на купі сайтів.
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27.11.2024 21:34 Ответить
Тю, навіть в мого кума був шпалєр. Не бандит. Для самозахисту..у 98..приїхав на днюху сина, а малий - 2 роки - спер цяцьку))
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27.11.2024 23:14 Ответить
ПМ був наймасовішим совковим пістолетом, тож бажаючим його заполучити навряд чи склало б нездійсненну проблему. Доречі, у ******** української поліції, здається, основна табельна зброя-не ПМ-и, а Форт-и.
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27.11.2024 23:29 Ответить
Малий коли вчився в академці МВС - то вчились на ПМах. А вже на роботі видали Форти.

Доречі, жодного разу додому не приносив - здавав відразу після роботи.
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27.11.2024 23:52 Ответить
Все правильно,поліцаї повинні здати зброю на склади бо в них відніме кримінал, тип паче як казав міністрі "вони не навчені".
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27.11.2024 23:32 Ответить
Кацапський провокатор. Як і багато відео із начебто ТЦК. Нарід схаває
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27.11.2024 21:05 Ответить
Та не кажи! І мусара, а тим паче ТЦКуни то святі люди!
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27.11.2024 21:09 Ответить
Голімиє кацапські іпсюки знову ІПСО іпсячять.
Хіба не видно, шо всьо снято на "мосфільмє"?
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27.11.2024 22:47 Ответить
він вчора ввечері якраз звільнився з поліції
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27.11.2024 21:07 Ответить
Все в їхньому репертуарі, зашквар співробітника і зразу-а він в нас не працює!
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27.11.2024 21:12 Ответить
"...раніше судимого місцевого жителя ..." (с) -
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27.11.2024 21:21 Ответить
Ти тільки заголовки читати вмієш ? Чи ти віриш що неодноразово судимий міг працювати у поліції у званні підполковника ? Думати-то не наше, так ?
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27.11.2024 21:25 Ответить
А ти кумедний! Нагадую.

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27.11.2024 21:29 Ответить
А ти не кумедний ? Рило цього покидька відмазав від судимостей суд, бо він був цивільною особою, ще ніким, майже малоліткою. А людині в погонах судимість, тим паче-декілька, жоден суд не ризикне зняти, якщо вироки були справедливими.
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27.11.2024 21:46 Ответить
Тобто судимий по малоліцтву може бути президентом, а такий самий підполковником мусарні бути не може?)) Чи в тебе є точна інформація коли та за що судили того мусара, і чи скасовані ті судимості?) То поділися із нами, смертними.))) І риторичне питання... А ти не думаєш, що мусара, як завжди, тридять? Чи ти один із них?)))
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27.11.2024 22:04 Ответить
Ні, я жодного відношення до поліції не маю. Але здогадуюсь, що з судимостями туди не візьмуть, навіть якщо твій тато-генерал. А ти один з тих, що з судимостями ? Це ж вони представників закону "мусарами" називають. І наостанок, на твоє "Чи в тебе є точна інформація коли та за що судили того мусара" запитаю-чи є в тебе точна інформація, що це-"мусар" ? Якщо на вантажника з магазину АТБ начепити костюм начальника потягу-то співробітником Укрзалізниці він від цього автоматично не стане. "Дільничий з ДВРЗ" теж не в поліції працює, а у театрі та кіно. Хоча на екрані-у справжній формі.
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27.11.2024 22:27 Ответить
Зрозуміло. Щасливий мешканець країни зелених поні! Не буду далі руйнувати тій рожевий світ. У нас не мусара, а справедлива поліція, і у нас не блазень, а розумний президент!) Ходи здоровий, хай щастить.
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27.11.2024 22:40 Ответить
З чого ти взяв, що у мене рожевий світ ? І де я щось писав про розумного президента ? А коли поруч зі мною пролітає по полосі громадського транспорту на червоний якийсь бмв чи рендж і поліція його за перехрестям тормозить-так, я за них, за тих поліцейских, яких ти "мусарами" називаєш. А ти напевно за тих, хто п'яними за кермом під заборонені знаки їдуть і які на озброєних поліцейських після зупинки кидаються ? А потім-"мусара застрелили неозброєного чоловіка". Тож-і тобі не хворіти.
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27.11.2024 22:54 Ответить
Ну прям як у совковом кіно "АССА".
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27.11.2024 21:21 Ответить
ага, таку форму можна купити в будь якому магазині. точно. і зброю.
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27.11.2024 21:27 Ответить
А ти поїдь на нуль-гарантую, що зможеш там безкоштовно не тільки пм знайти, а й калаш , чи ргд чи рпг. А, забув, ти ж не повіриш.
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27.11.2024 21:53 Ответить
і поліцейську форму, ага. йди вже, клоун брехливий
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27.11.2024 22:11 Ответить
Неклоун безмізправдивий, почитай вище-форму без шевронів та гудзиків тобі будь-яка швачка пошити може. Костюм поліції охорони навіть на сайті Розетки є-можеш сам подивитись. А шеврони-набери у гуглі "шеврон поліція" та натисни Покупки. Здивуєшся, напевно. Тож-йди вже (с).
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27.11.2024 22:38 Ответить
"Набір шевронів на липучці "Поліція особливого призначення", такий як крайній правий на куртці у статті- навіть на сайті Епіцентру продається.
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27.11.2024 23:17 Ответить
Не бреши, жодного пм .
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27.11.2024 23:34 Ответить
Це ти до чого взагалі ?
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27.11.2024 23:46 Ответить
Пистолет оч похож на иж-71,пневматика.
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27.11.2024 22:06 Ответить
С каких пор ИЖ -71 стал пневматикой?😆.На фото китайская игрушка из пластмассы,даже без имитации выбрасывателя на затворной раме.Спать ложись,"эксперд" мамкин
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27.11.2024 23:34 Ответить
Пневматическая копия иж-71,так понятнее?У него нет выбрасывателя на затвороной раме.Хотя Вы прпавы,я ошибся,это стартовый RETAY PM.
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28.11.2024 13:59 Ответить
То встановлюйте швидше. Чи не на часі?
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27.11.2024 21:50 Ответить
Зразу 263 приписали ? Ви той пугач хоч бачили де вибрасиватіль ? То якесь китайське лайно. *********** карячиться не більше )))
Журнашлюшки і мєнти тупарі. Ехінєю гонят - це їх стиль
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27.11.2024 23:23 Ответить
За повідомленням влади він звільнився за п'ять хвилин до скандалу.
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27.11.2024 23:49 Ответить
Журналисты бараны тупые, это обычный пугач, продается с 18лет в эпицентре, там даже видно дросельное отверстие на затворе ствола…
Устроили мля, шоу….Совсем читателей за дураков держите..
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28.11.2024 00:53 Ответить
Я не удивлюсь что это очередное колено слуги народа..
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28.11.2024 14:44 Ответить
По суті одні люди в формі поліціянтів затримали іншу людину в фориі поліціянта.
( якщо ви ще досі не знаєте то - так звана " поліція " не утворена законом, немає посвідчень державного зразка,- це охоронна фірма з дозволом на вогнепальну зброю)
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29.11.2024 00:28 Ответить
 
 