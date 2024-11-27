Мужчина в полицейской форме устроил конфликт в кафе в Киеве: его задержали, отношения к полиции он не имеет. ФОТОРЕПОРТАЖ
В одном из кафе Киева мужчина в полицейской форме устроил конфликт и демонстрировал оружие. Правоохранители задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который не имеет отношения к полиции.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, информирует Цензор.НЕТ.
В Киеве мужчина, одетый в полицейскую форму, устроил ссору с работницей кафе и демонстрировал оружие и магазин с патронами.
Отмечается, что информацию о происшествии полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.
На опубликованном видео мужчина, одетый в полицейскую форму, вступил в ссору с работницей кафе, демонстрировал оружие и магазин с патронами.
Полицейские оперативно установили личность нарушителя - это неоднократно судимый 45-летний местный житель.
"Правоохранители задержали мужчину и во время неотложного обыска по его месту жительства изъяли пистолет и форму, происхождение которых сейчас устанавливается", - говорится в сообщении.
Отмечается, что никакого отношения к правоохранительным органам нарушитель не имеет.
По данному факту начаты уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- - ч. 1 ст. 263 - незаконное обращение с оружием;
- - ч. 2 ст. 353 - самовольное присвоение властных полномочий или звания должностного лица.
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- ... А ви ж у білому халаті? Ви хіба не лікар?
- Ні. Я тут маляром працюю.
Доречі, жодного разу додому не приносив - здавав відразу після роботи.
Хіба не видно, шо всьо снято на "мосфільмє"?
безмізправдивий, почитай вище-форму без шевронів та гудзиків тобі будь-яка швачка пошити може. Костюм поліції охорони навіть на сайті Розетки є-можеш сам подивитись. А шеврони-набери у гуглі "шеврон поліція" та натисни Покупки. Здивуєшся, напевно. Тож-йди вже (с).
Журнашлюшки і мєнти тупарі. Ехінєю гонят - це їх стиль
Устроили мля, шоу….Совсем читателей за дураков держите..
( якщо ви ще досі не знаєте то - так звана " поліція " не утворена законом, немає посвідчень державного зразка,- це охоронна фірма з дозволом на вогнепальну зброю)