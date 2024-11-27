Чоловік у поліцейській формі влаштував конфлікт у кафе в Києві: його затримали, відношення до поліції він не має. ФОТОрепортаж
В одній із кав'ярень Києва чоловік у поліцейській формі влаштував конфлікт та демонстрував зброю. Правоохоронці затримали 45-річного раніше судимого місцевого жителя, який не має відношення до поліції.
Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.
У Києві чоловік, одягнутий у поліцейські однострій, вчинив сварку із працівницею кав’ярні та демонстрував зброю й магазин з набоями.
Зазначається, що інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.
На опублікованому відео чоловік, одягнутий у поліцейські однострій, вчинив сварку із працівницею кав’ярні, демонстрував зброю та магазин з набоями.
Поліцейські оперативно встановили особу порушника - це неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець.
"Правоохоронці затримали чоловіка та під час невідкладного обшуку за його місцем мешкання вилучили пістолет та форму, походження яких наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жодного відношення до правоохоронних органів порушник не має.
За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- - ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю;
- - ч. 2 ст. 353 - самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.
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- ... А ви ж у білому халаті? Ви хіба не лікар?
- Ні. Я тут маляром працюю.
Доречі, жодного разу додому не приносив - здавав відразу після роботи.
Хіба не видно, шо всьо снято на "мосфільмє"?
безмізправдивий, почитай вище-форму без шевронів та гудзиків тобі будь-яка швачка пошити може. Костюм поліції охорони навіть на сайті Розетки є-можеш сам подивитись. А шеврони-набери у гуглі "шеврон поліція" та натисни Покупки. Здивуєшся, напевно. Тож-йди вже (с).
Журнашлюшки і мєнти тупарі. Ехінєю гонят - це їх стиль
Устроили мля, шоу….Совсем читателей за дураков держите..
( якщо ви ще досі не знаєте то - так звана " поліція " не утворена законом, немає посвідчень державного зразка,- це охоронна фірма з дозволом на вогнепальну зброю)