Чоловік у поліцейській формі влаштував конфлікт у кафе в Києві: його затримали, відношення до поліції він не має. ФОТОрепортаж

В одній із кав'ярень Києва чоловік у поліцейській формі влаштував конфлікт та демонстрував зброю. Правоохоронці затримали 45-річного раніше судимого місцевого жителя, який не має відношення до поліції.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві чоловік, одягнутий у поліцейські однострій, вчинив сварку із працівницею кав’ярні та демонстрував зброю й магазин з набоями.

Зазначається, що інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

На опублікованому відео чоловік, одягнутий у поліцейські однострій, вчинив сварку із працівницею кав’ярні, демонстрував зброю та магазин з набоями.

Поліцейські оперативно встановили особу порушника - це неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець.

"Правоохоронці затримали чоловіка та під час невідкладного обшуку за його місцем мешкання вилучили пістолет та форму, походження яких наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жодного відношення до правоохоронних органів порушник не має.

За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю;

- ч. 2 ст. 353 - самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

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