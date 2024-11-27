УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10799 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 493 53

Чоловік у поліцейській формі влаштував конфлікт у кафе в Києві: його затримали, відношення до поліції він не має. ФОТОрепортаж

В одній із кав'ярень Києва чоловік у поліцейській формі влаштував конфлікт та демонстрував зброю. Правоохоронці затримали 45-річного раніше судимого місцевого жителя, який не має відношення до поліції.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у місті Києві, інформує Цензор.НЕТ.

У Києві чоловік, одягнутий у поліцейські однострій, вчинив сварку із працівницею кав’ярні та демонстрував зброю й магазин з набоями.

Зазначається, що  інформацію про подію поліцейські виявили під час моніторингу соціальних мереж.

затримання порушника

На опублікованому відео чоловік, одягнутий у поліцейські однострій, вчинив сварку із працівницею кав’ярні, демонстрував зброю та магазин з набоями.

затримання порушника

Поліцейські оперативно встановили особу порушника - це неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець.

"Правоохоронці затримали чоловіка та під час невідкладного обшуку за його місцем мешкання вилучили пістолет та форму, походження яких наразі встановлюється", - йдеться у повідомленні.

затримання порушника

Зазначається, що жодного відношення до правоохоронних органів порушник не має.

затримання порушника

За вказаним фактом розпочаті кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України:

  • - ч. 1 ст. 263 - незаконне поводження зі зброєю;
  • - ч. 2 ст. 353 - самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи.

Читайте також: Поліція затримала чоловіка, який поранив двох людей з автомата на Київщині

Автор: 

затримання (4336) Київ (19401) конфлікт (442) зброя (7430)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
А шо? Колі-котлєті у формі ЗСУ бикувати можна, а цьому у формі мусоропровода ні?
показати весь коментар
27.11.2024 20:55
+19
Уволен задним числом.
показати весь коментар
27.11.2024 20:58
+17
Форма є, зброя є, посвідчення відсутнє ,значить справжній поліцай.
показати весь коментар
27.11.2024 20:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Форма є, зброя є, посвідчення відсутнє ,значить справжній поліцай.
показати весь коментар
27.11.2024 20:54 Відповісти
З відомого анекдоту:

- ... А ви ж у білому халаті? Ви хіба не лікар?
- Ні. Я тут маляром працюю.
показати весь коментар
27.11.2024 21:42 Відповісти
А шо? Колі-котлєті у формі ЗСУ бикувати можна, а цьому у формі мусоропровода ні?
показати весь коментар
27.11.2024 20:55 Відповісти
Дубасять?
показати весь коментар
27.11.2024 20:57 Відповісти
Уволен задним числом.
показати весь коментар
27.11.2024 20:58 Відповісти
На підполковника замахнувся! Напевно зрозумів, що на полковника - не тягне
показати весь коментар
27.11.2024 21:00 Відповісти
Перевищив повноваження, наступного разу вдягне майорську форму і знову вийде на полювання.
показати весь коментар
27.11.2024 21:30 Відповісти
Який хитрий він...
показати весь коментар
27.11.2024 21:34 Відповісти
Усі "мусора" пишуть заяви на звільнення за "власним бажанням", ставлять підпис, тільки не ставлять дати. Ці усі заяви потім лежать у сейфі в начальника. В випадку якогось "зальоту", начальник дістає потрібну заяву, ставить дату за тиждень до того і з "чистою совістю" усім вішає, що такий -то нєхароший чілавєк у них давно вже не працює ! Занавіс !!!!! Головне -- не портяться показники, немає відповідальності командування за вчинки підлеглих !!!
показати весь коментар
27.11.2024 21:01 Відповісти
"Неодноразово судимий",але тебе не зупиняє від поливання помиями поліції?
показати весь коментар
27.11.2024 21:05 Відповісти
Це голімий кацапобот
показати весь коментар
27.11.2024 21:09 Відповісти
Помиї лайно не зіпсують, а його там через край..
показати весь коментар
28.11.2024 08:39 Відповісти
Не вгадав. Тому що перед тим як звільнити співробітника-начальник має вилучити в нього табельну зброю, серійний номер якої буде записано у відповідний журнал з підписами відповідальних осіб, а зброя надійде на зберігання у арсенал. Тож, якщо виявиться, що співробітник зброю не здав, а офіційно вже звільнений-голова того начальника теж швиденько злетить з посади. Ну і на додачу-начальник не встигне оформити заднім числом декілька судимостей цьому персонажу )) "Поліцейські оперативно встановили особу порушника - це неодноразово судимий 45-річний місцевий мешканець."
показати весь коментар
27.11.2024 21:14 Відповісти
Ось така реформа поліції. Одяг поліцая можна знайти разом зі зброєю. Міністр МВС, якщо є честь, візьми пістолет з одним патроном...
показати весь коментар
27.11.2024 21:04 Відповісти
ПМи від часів совка були в усіх бандюганів. Тобі доведеться кожного міністра вмовляти застрелитися, тому що знайти та вилучити усі ці стволи-нереально. Тим паче під час війни, коли багато втраченої зброї з фронту потрапляє до нечистих рук. Пошити форму без шевронів та гудзиків тобі може будь-яка швачка, що працює сама на себе-це не злочин. А шеврони вільно продаються у інеті на купі сайтів.
показати весь коментар
27.11.2024 21:34 Відповісти
Тю, навіть в мого кума був шпалєр. Не бандит. Для самозахисту..у 98..приїхав на днюху сина, а малий - 2 роки - спер цяцьку))
показати весь коментар
27.11.2024 23:14 Відповісти
ПМ був наймасовішим совковим пістолетом, тож бажаючим його заполучити навряд чи склало б нездійсненну проблему. Доречі, у ******** української поліції, здається, основна табельна зброя-не ПМ-и, а Форт-и.
показати весь коментар
27.11.2024 23:29 Відповісти
Малий коли вчився в академці МВС - то вчились на ПМах. А вже на роботі видали Форти.

Доречі, жодного разу додому не приносив - здавав відразу після роботи.
показати весь коментар
27.11.2024 23:52 Відповісти
Все правильно,поліцаї повинні здати зброю на склади бо в них відніме кримінал, тип паче як казав міністрі "вони не навчені".
показати весь коментар
27.11.2024 23:32 Відповісти
Кацапський провокатор. Як і багато відео із начебто ТЦК. Нарід схаває
показати весь коментар
27.11.2024 21:05 Відповісти
Та не кажи! І мусара, а тим паче ТЦКуни то святі люди!
показати весь коментар
27.11.2024 21:09 Відповісти
Голімиє кацапські іпсюки знову ІПСО іпсячять.
Хіба не видно, шо всьо снято на "мосфільмє"?
показати весь коментар
27.11.2024 22:47 Відповісти
він вчора ввечері якраз звільнився з поліції
показати весь коментар
27.11.2024 21:07 Відповісти
Все в їхньому репертуарі, зашквар співробітника і зразу-а він в нас не працює!
показати весь коментар
27.11.2024 21:12 Відповісти
"...раніше судимого місцевого жителя ..." (с) -
показати весь коментар
27.11.2024 21:21 Відповісти
Ти тільки заголовки читати вмієш ? Чи ти віриш що неодноразово судимий міг працювати у поліції у званні підполковника ? Думати-то не наше, так ?
показати весь коментар
27.11.2024 21:25 Відповісти
А ти кумедний! Нагадую.

показати весь коментар
27.11.2024 21:29 Відповісти
А ти не кумедний ? Рило цього покидька відмазав від судимостей суд, бо він був цивільною особою, ще ніким, майже малоліткою. А людині в погонах судимість, тим паче-декілька, жоден суд не ризикне зняти, якщо вироки були справедливими.
показати весь коментар
27.11.2024 21:46 Відповісти
Тобто судимий по малоліцтву може бути президентом, а такий самий підполковником мусарні бути не може?)) Чи в тебе є точна інформація коли та за що судили того мусара, і чи скасовані ті судимості?) То поділися із нами, смертними.))) І риторичне питання... А ти не думаєш, що мусара, як завжди, тридять? Чи ти один із них?)))
показати весь коментар
27.11.2024 22:04 Відповісти
Ні, я жодного відношення до поліції не маю. Але здогадуюсь, що з судимостями туди не візьмуть, навіть якщо твій тато-генерал. А ти один з тих, що з судимостями ? Це ж вони представників закону "мусарами" називають. І наостанок, на твоє "Чи в тебе є точна інформація коли та за що судили того мусара" запитаю-чи є в тебе точна інформація, що це-"мусар" ? Якщо на вантажника з магазину АТБ начепити костюм начальника потягу-то співробітником Укрзалізниці він від цього автоматично не стане. "Дільничий з ДВРЗ" теж не в поліції працює, а у театрі та кіно. Хоча на екрані-у справжній формі.
показати весь коментар
27.11.2024 22:27 Відповісти
Зрозуміло. Щасливий мешканець країни зелених поні! Не буду далі руйнувати тій рожевий світ. У нас не мусара, а справедлива поліція, і у нас не блазень, а розумний президент!) Ходи здоровий, хай щастить.
показати весь коментар
27.11.2024 22:40 Відповісти
З чого ти взяв, що у мене рожевий світ ? І де я щось писав про розумного президента ? А коли поруч зі мною пролітає по полосі громадського транспорту на червоний якийсь бмв чи рендж і поліція його за перехрестям тормозить-так, я за них, за тих поліцейских, яких ти "мусарами" називаєш. А ти напевно за тих, хто п'яними за кермом під заборонені знаки їдуть і які на озброєних поліцейських після зупинки кидаються ? А потім-"мусара застрелили неозброєного чоловіка". Тож-і тобі не хворіти.
показати весь коментар
27.11.2024 22:54 Відповісти
Ну прям як у совковом кіно "АССА".
показати весь коментар
27.11.2024 21:21 Відповісти
ага, таку форму можна купити в будь якому магазині. точно. і зброю.
показати весь коментар
27.11.2024 21:27 Відповісти
А ти поїдь на нуль-гарантую, що зможеш там безкоштовно не тільки пм знайти, а й калаш , чи ргд чи рпг. А, забув, ти ж не повіриш.
показати весь коментар
27.11.2024 21:53 Відповісти
і поліцейську форму, ага. йди вже, клоун брехливий
показати весь коментар
27.11.2024 22:11 Відповісти
Неклоун безмізправдивий, почитай вище-форму без шевронів та гудзиків тобі будь-яка швачка пошити може. Костюм поліції охорони навіть на сайті Розетки є-можеш сам подивитись. А шеврони-набери у гуглі "шеврон поліція" та натисни Покупки. Здивуєшся, напевно. Тож-йди вже (с).
показати весь коментар
27.11.2024 22:38 Відповісти
"Набір шевронів на липучці "Поліція особливого призначення", такий як крайній правий на куртці у статті- навіть на сайті Епіцентру продається.
показати весь коментар
27.11.2024 23:17 Відповісти
Не бреши, жодного пм .
показати весь коментар
27.11.2024 23:34 Відповісти
Це ти до чого взагалі ?
показати весь коментар
27.11.2024 23:46 Відповісти
Пистолет оч похож на иж-71,пневматика.
показати весь коментар
27.11.2024 22:06 Відповісти
С каких пор ИЖ -71 стал пневматикой?😆.На фото китайская игрушка из пластмассы,даже без имитации выбрасывателя на затворной раме.Спать ложись,"эксперд" мамкин
показати весь коментар
27.11.2024 23:34 Відповісти
Пневматическая копия иж-71,так понятнее?У него нет выбрасывателя на затвороной раме.Хотя Вы прпавы,я ошибся,это стартовый RETAY PM.
показати весь коментар
28.11.2024 13:59 Відповісти
То встановлюйте швидше. Чи не на часі?
показати весь коментар
27.11.2024 21:50 Відповісти
Зразу 263 приписали ? Ви той пугач хоч бачили де вибрасиватіль ? То якесь китайське лайно. *********** карячиться не більше )))
Журнашлюшки і мєнти тупарі. Ехінєю гонят - це їх стиль
показати весь коментар
27.11.2024 23:23 Відповісти
За повідомленням влади він звільнився за п'ять хвилин до скандалу.
показати весь коментар
27.11.2024 23:49 Відповісти
Журналисты бараны тупые, это обычный пугач, продается с 18лет в эпицентре, там даже видно дросельное отверстие на затворе ствола…
Устроили мля, шоу….Совсем читателей за дураков держите..
показати весь коментар
28.11.2024 00:53 Відповісти
Я не удивлюсь что это очередное колено слуги народа..
показати весь коментар
28.11.2024 14:44 Відповісти
По суті одні люди в формі поліціянтів затримали іншу людину в фориі поліціянта.
( якщо ви ще досі не знаєте то - так звана " поліція " не утворена законом, немає посвідчень державного зразка,- це охоронна фірма з дозволом на вогнепальну зброю)
показати весь коментар
29.11.2024 00:28 Відповісти
 
 