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дети (6346) эвакуация (2003) Донецкая область (8786) Калинина (1) Сергеевка (1) Удачное (5) Молодецкое (1) Муравка (1) Новосергеевка (1) война в Украине (1209)

Из-за ухудшения ситуации по безопасности еще из семи населенных пунктов Донетчины принудительно эвакуируют детей, - ОВА

евакуація з Донеччини

Еще 146 детей из семи населенных пунктов Удачненской громады Донецкой области принудительно эвакуируют с родителями или их представителями.

Об этом сообщила Донецкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение связано с ситуацией с безопасностью.

"На территории Покровского района значительно ухудшилась ситуация, продолжаются активные боевые действия и есть реальная угроза жизни и здоровью жителей, в том числе детей", - говорится в сообщении.

Эвакуация будет проводиться с территории поселка Удачное, сел Калиновка, Молодецкое, Сергеевка, Муравка, Новониколаевка и Новосергиевка.

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"уходим, уходим, уходим ..."

курва, де фортифікації?

4,5 млрд. ЗЄліной тисчі вже розмазали тонким слоєм по жопах його електорату, замість щоб кинути на укріплення та дрони

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17.12.2024 17:00 Ответить
не ухудшения, а слива
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17.12.2024 18:18 Ответить
 
 