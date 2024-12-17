Из-за ухудшения ситуации по безопасности еще из семи населенных пунктов Донетчины принудительно эвакуируют детей, - ОВА
Еще 146 детей из семи населенных пунктов Удачненской громады Донецкой области принудительно эвакуируют с родителями или их представителями.
Об этом сообщила Донецкая ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение связано с ситуацией с безопасностью.
"На территории Покровского района значительно ухудшилась ситуация, продолжаются активные боевые действия и есть реальная угроза жизни и здоровью жителей, в том числе детей", - говорится в сообщении.
Эвакуация будет проводиться с территории поселка Удачное, сел Калиновка, Молодецкое, Сергеевка, Муравка, Новониколаевка и Новосергиевка.
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курва, де фортифікації?
4,5 млрд. ЗЄліной тисчі вже розмазали тонким слоєм по жопах його електорату, замість щоб кинути на укріплення та дрони
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