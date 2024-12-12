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Новости Война
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Около 316 тыс. гражданских остаются на Донетчине

Евакуація на Донеччині

В Донецкой области в рамках проведения эвакуации вывезено более 1 млн 180 тыс. человек. По состоянию на сейчас на подконтрольной украинской власти территории области остаются около 316 тыс. гражданских лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин на онлайн-брифинге.

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"Продолжается эвакуация из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Донецкой области. В рамках проведения эвакуации вывезено более 1 млн 180 тыс. человек. Из них около 188 тыс. - дети и более 46 тыс. - лица с инвалидностью. По состоянию на сейчас на подконтрольной украинской власти территории области остаются около 316 тыс. человек гражданского населения", - отметил он.

Также Петлин напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области обязательная эвакуация гражданского населения продолжается со 2 августа 2022 года, согласно распоряжению Кабинета Министров № 679.

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Автор: 

эвакуация (2071) Донецкая область (9612)


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Это патриеты дамбаса.
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12.12.2024 12:53 Ответить
ці люди живуть в своїх домівках, як мій товариш - патріот України, вже літня людина із старими батьками.

куда йому бігти ?
в пункт опірності ЗЄлі ?

.
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12.12.2024 12:58 Ответить
Есть и такие, согласен.
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12.12.2024 13:16 Ответить
Я так понимаю, шо вопрос настолько риторичен, насколько и туп.
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12.12.2024 14:15 Ответить
"сойдемся где-то посредине"....

.
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12.12.2024 12:54 Ответить
Обов'язкова евакуація? А от горгаз телефонує моїм сусідам (вони в евакуації) і вимагає, щоб вони здали лічильник газу на повірку.
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12.12.2024 15:55 Ответить
 
 