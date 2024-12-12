Около 316 тыс. гражданских остаются на Донетчине

В Донецкой области в рамках проведения эвакуации вывезено более 1 млн 180 тыс. человек. По состоянию на сейчас на подконтрольной украинской власти территории области остаются около 316 тыс. гражданских лиц.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом сообщил начальник отдела оперативно-дежурной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой ОВА Дмитрий Петлин на онлайн-брифинге.

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"Продолжается эвакуация из населенных пунктов подконтрольной украинской власти территории Донецкой области. В рамках проведения эвакуации вывезено более 1 млн 180 тыс. человек. Из них около 188 тыс. - дети и более 46 тыс. - лица с инвалидностью. По состоянию на сейчас на подконтрольной украинской власти территории области остаются около 316 тыс. человек гражданского населения", - отметил он.

Также Петлин напомнил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области обязательная эвакуация гражданского населения продолжается со 2 августа 2022 года, согласно распоряжению Кабинета Министров № 679.

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