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Зеленский (19064) пограничники (1561)

Зеленский подписал закон о зачислении в запас пограничников

Зеленський підписав закон щодо зарахування у запас прикордонників

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4069-ІХ, определяющий возможность зачисления в запас военнослужащих Госпогранслужбы, которые были уволены со службы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, документ дает право зачислять в запас разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны государственной границы, уволенных военнослужащих этого органа.

Принятие закона обеспечивает дополнительное урегулирование процедур, связанных с кадровым учетом военных ГПСУ, что является важным для поддержания эффективности пограничной службы Украины в условиях войны.

Напомним, недавно Зеленский подписал указ №817/2024, где предусмотрено запретить перевод людей с медицинским образованием на немедицинские должности в военных формированиях.

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А шо, війна скінчилась?
Некуйово так собі, у запас.
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17.12.2024 17:17 Ответить
А вдруг звёздные войны? А у нас вот - запасные пограничники.
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17.12.2024 18:11 Ответить
Спочатку в запас, далі на передок. Як ма буть
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17.12.2024 17:25 Ответить
Ага, зараз, от тільки розбіг візьмут, від Дюка у Одесі.
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17.12.2024 18:25 Ответить
 
 