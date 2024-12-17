Зеленский подписал закон о зачислении в запас пограничников

Президент Владимир Зеленский подписал закон №4069-ІХ, определяющий возможность зачисления в запас военнослужащих Госпогранслужбы, которые были уволены со службы.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, документ дает право зачислять в запас разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны государственной границы, уволенных военнослужащих этого органа.

Принятие закона обеспечивает дополнительное урегулирование процедур, связанных с кадровым учетом военных ГПСУ, что является важным для поддержания эффективности пограничной службы Украины в условиях войны.

Напомним, недавно Зеленский подписал указ №817/2024, где предусмотрено запретить перевод людей с медицинским образованием на немедицинские должности в военных формированиях.

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