Зеленский подписал закон о зачислении в запас пограничников
Президент Владимир Зеленский подписал закон №4069-ІХ, определяющий возможность зачисления в запас военнослужащих Госпогранслужбы, которые были уволены со службы.
Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, документ дает право зачислять в запас разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере охраны государственной границы, уволенных военнослужащих этого органа.
Принятие закона обеспечивает дополнительное урегулирование процедур, связанных с кадровым учетом военных ГПСУ, что является важным для поддержания эффективности пограничной службы Украины в условиях войны.
Напомним, недавно Зеленский подписал указ №817/2024, где предусмотрено запретить перевод людей с медицинским образованием на немедицинские должности в военных формированиях.
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Некуйово так собі, у запас.