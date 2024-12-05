В Украине запретят переводить медиков в пехоту: Зеленский подписал указ

В Украине запретят перевод людей с медицинским образованием на немедицинские должности в военных формированиях.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №817/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Запрет будет действовать во время военного положения, за исключением случаев, когда сами медики добровольно соглашаются на перевод.

Как сообщается, для реализации этой инициативы Кабинет Министров должен в течение месяца разработать дополнительную нормативно-правовую базу.

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Кроме этого, СНБО поручил проработать механизмы:

Бронирование медицинских работников. Планируют пересмотреть условия, в частности, снять ограничения на количество забронированных медиков в государственных и коммунальных учреждениях.

Планируют пересмотреть условия, в частности, снять ограничения на количество забронированных медиков в государственных и коммунальных учреждениях. Реабилитации военных. Упорядочат организацию оказания помощи военнослужащим в различных периодах реабилитации.

Упорядочат организацию оказания помощи военнослужащим в различных периодах реабилитации. Цифровизации. Расширят внедрение электронных систем учета и медицинской документации в военно-медицинских учреждениях, а также введут электронные направления в гражданские больницы.

Особое внимание будет уделяться киберзащите систем здравоохранения, учету раненых, а также организации донорства крови.

В сфере образования планируется внесение изменений в программы подготовки будущих медиков, в частности увеличение часов на военно-медицинскую подготовку.

Эти меры направлены на сохранение доступности качественной медицинской помощи как для военных, так и для гражданского населения во время войны.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня ракетных войск и артиллерии 4 декабря.

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