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Новости Война
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В Украине запретят переводить медиков в пехоту: Зеленский подписал указ

Україна забороняє переведення медиків у піхоту

В Украине запретят перевод людей с медицинским образованием на немедицинские должности в военных формированиях.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №817/2024 от 5 декабря 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

Запрет будет действовать во время военного положения, за исключением случаев, когда сами медики добровольно соглашаются на перевод.

Как сообщается, для реализации этой инициативы Кабинет Министров должен в течение месяца разработать дополнительную нормативно-правовую базу.

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Кроме этого, СНБО поручил проработать механизмы:

  • Бронирование медицинских работников. Планируют пересмотреть условия, в частности, снять ограничения на количество забронированных медиков в государственных и коммунальных учреждениях.
  • Реабилитации военных. Упорядочат организацию оказания помощи военнослужащим в различных периодах реабилитации.
  • Цифровизации. Расширят внедрение электронных систем учета и медицинской документации в военно-медицинских учреждениях, а также введут электронные направления в гражданские больницы.

Особое внимание будет уделяться киберзащите систем здравоохранения, учету раненых, а также организации донорства крови.

В сфере образования планируется внесение изменений в программы подготовки будущих медиков, в частности увеличение часов на военно-медицинскую подготовку.

Эти меры направлены на сохранение доступности качественной медицинской помощи как для военных, так и для гражданского населения во время войны.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня ракетных войск и артиллерии 4 декабря.

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Автор: 

армия (8495) медицина (2518) СНБО (4431)


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Топ комментарии
+9
а інженерів на неінженерні посади? а кухарів на некухарські посади? а бухгалтерів, на не бухгалтерські посади?
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05.12.2024 18:01
+4
А із піхоти назад медикам можна...?
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05.12.2024 17:54
+4
а кому ще не зрозуміло що оманський покидьок зрадник ? (риторичне)
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05.12.2024 17:56
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Дохні, кращя у світі пехота без меддопомоги досвідчених медиків .
(Верховний Говнокомандувач В.О. Зеленський)
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05.12.2024 17:54 Ответить
Медиків берегти треба.
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05.12.2024 18:11 Ответить
Як потенційний елєкторат простроченого?
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05.12.2024 18:25 Ответить
Як винятково цінний ресурс
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05.12.2024 19:01 Ответить
А піхоту рятувати не треба? Вона для вас який ресурс?
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05.12.2024 19:15 Ответить
Перше правило тактичної медицини - ти можеш когось врятувати лише поки живий здоровий.
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05.12.2024 19:43 Ответить
Це вірно. Но питання було інше.
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05.12.2024 19:46 Ответить
це Старий Задрот, він всіх в піхоту відправляє штурмувати посадки, бо боїться що якийсь бурят - геронтофіл щось йому зробить на його дивані, з якого він пише.
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05.12.2024 20:29 Ответить
А із піхоти назад медикам можна...?
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05.12.2024 17:54 Ответить
Мені одного бойового медика фельдшером дали. Не розумію, як він взагалі в бойових медиках опинився…
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05.12.2024 18:23 Ответить
А шо, всім до диваного підрозділу, додають бойового медика?
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05.12.2024 18:37 Ответить
На радостях, що нарешті про мене згадав (лікар, офіцер і такий йолоп що погодився), начмед бригади і відпустку "вибив", і фельдшера пообіцяв, і машину виділив до бата доїхати…
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05.12.2024 19:09 Ответить
Нехай підпише указ про переведення корупціонерів у піхоту.
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05.12.2024 17:55 Ответить
а кому ще не зрозуміло що оманський покидьок зрадник ? (риторичне)
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05.12.2024 17:56 Ответить
а інженерів на неінженерні посади? а кухарів на некухарські посади? а бухгалтерів, на не бухгалтерські посади?
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05.12.2024 18:01 Ответить
Кіпєш з "медиками в піхоті" розводять медики, що хочуть мобілізовуватися в далекі тилові госпіталі.
А шо, в штурмових батальйонах не потрібні медики? На стабпунктах та точках евакуації не потрібні медики?
А.а.а..аааа, там страшно, там прилітає....
Медики кваліфіковані потрібні кругом. Усюди. По усьому фронту та в кожній штурмовій роті.
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05.12.2024 18:03 Ответить
заборона стосується призначення медика на немедичну посаду (без його згоди)
а якщо є медична освіта, то на посаду бойового (польового) медика - будь ласка
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05.12.2024 18:09 Ответить
Військово-облікові спеціальності, що стосуються тактичної медицини, в Україні офіційно з'явилися у 2017 році, коли спеціальність "бойовий медик" було офіційно визнано наказом Міноборони України.
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05.12.2024 18:19 Ответить
Для бойового медика-санітара освіта не потрібна, потрібне здоровʼя щоб витягати на собі. З освітою то вже медроти і далі
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05.12.2024 18:14 Ответить
багато бойових медиків дійсно без медичної освіти, лиш базова медпідготовка
в ідеалі бойовий медик - міцний хлоп із освітою фельдшера та досвідом хоча б на швидкій (до мобілізації)
але то в ідеалі. доводиться мати справу із ветеринарами (якщо пощастить)
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05.12.2024 18:18 Ответить
Якщо вбити медиків, хто буде рятувати життя ?
Вони не для того щоб кровотечу зупинити.
Хірург в піхоті це завелика розкіш
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05.12.2024 19:49 Ответить
Що б без нашого Смарагдовського робили...
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05.12.2024 18:05 Ответить
То Безугла не брехала виходить...
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05.12.2024 18:06 Ответить
Ша. Ніхто нікого не переводитиме. Просто "прикомандирують".
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05.12.2024 18:14 Ответить
Указ, пля!
Ти поцікався, що і як потужно кладуть на передку на твої укази!
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05.12.2024 18:20 Ответить
Аж смішно, боевий медік то і є піхота. Євакуаційні групи працюють з піхотою.
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05.12.2024 18:58 Ответить
 
 