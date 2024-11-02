РУС
Новости
День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря: Зеленский подписал указ

День ракетних військ і артилерії тепер відзначитимуть 4 грудня

Отныне День ракетных войск и артиллерии будут отмечать 4 декабря вместо 3 ноября.

Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №748/2024 от 2 ноября 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.

"Отмечая мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю Установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который будут отмечать ежегодно 4 декабря",- говорится в тексте указа.

Таким образом, предыдущий документ от 1997 года о праздновании этого праздника 3 ноября утратил силу.

Указ, который глава государства подписал 2 ноября, вступает в силу со дня его опубликования.

В Генштабе ВСУ объяснили, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать в День чествования святой Варвары. С соответствующей инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.

В Генштабе рассказали, что предыдущая дата - 3 ноября, была связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни.

"В европейской традиции покровительницей артиллеристов считается святая Варвара - одна из самых почитаемых святых в украинской христианской культуре. В ее жизнеописании есть событие, связанное с молнией и громом, символизирующие мощную разрушительную силу артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.

+12
Головна проблема вирішена!
Заодно є тема для відосіка.
Цілий рік Вова збирався силами, щоб за день до свята Ракетних військ і артилерії їм насрати.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:40 Ответить
+9
день клоуна коли будемо святкувати? національне свято, як не як.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:04 Ответить
+5
Только настоящий лидор может такой указ издать. Арта бог войны, дай пацанам нормаольно отметить с "салютационными" залпами по рашистам. Ан нет, ты и сдесь ************...
показать весь комментарий
02.11.2024 16:43 Ответить
Знову Ви л з п у слові *ідор плутаєте))
показать весь комментарий
02.11.2024 16:48 Ответить
Нормальную букву цензура не пропустит... А так клован клованом, накуреннаая марионетка *******.
показать весь комментарий
02.11.2024 16:56 Ответить
Введення до храму присвятої Богородиці..

Цікаво воно обирає дати..
показать весь комментарий
02.11.2024 16:47 Ответить
А то хіба воно обирало? Та і оте ''тєло'' яке обирало далеке від артилеристів
показать весь комментарий
02.11.2024 16:55 Ответить
Та хрін вже його знає..я його логіку вже не доганяю..ну крім - прикинути, що там з логікою нарка..
показать весь комментарий
02.11.2024 17:02 Ответить
Потуж-ж-жно, ****.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:03 Ответить
День минулих виборів влаштовує?
показать весь комментарий
02.11.2024 17:10 Ответить
Rеспект , проорался , в десятку.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:19 Ответить
а цьому лишби свято ..
показать весь комментарий
02.11.2024 17:16 Ответить
Сподіваються буде без дебільних шикувань особового складу, перед приїздом для піару зелених генералів.
показать весь комментарий
02.11.2024 17:22 Ответить
Зе-потужні реформи Армії!
показать весь комментарий
02.11.2024 17:31 Ответить
Як він любить казати: Не на часі..... А це на часі? Нема чим зайнятись? Ми Донбас втрачаємо, а він дати свят змінює.... Це все рівно як під час пожежі займатися пересуванням меблів.... Дуже потужно, нічого не скажеш.....
показать весь комментарий
02.11.2024 18:00 Ответить
У Генштабі розповіли, що попередня дата - 3 листопада була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння

Зеленський народився 1978 року, тобто теж має радянське коріння.
Також усім нам, хто теж має кляте радянське коріння, треба масово зробити гаракірі.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:07 Ответить
Всім хто й досі тужить за савєцкімі буднямі - точно потрібно це зробити, бо це вороги країни які рано чи пізно за бутилку водкі і кусок калбаскі продадуть і могилу матері.
показать весь комментарий
02.11.2024 18:18 Ответить
А я ж то думав що артилерія це фізика, математика, геодезія, хімія в купі. А це все виявляється Варвара. Ха ха ха.
показать весь комментарий
02.11.2024 19:46 Ответить
 
 