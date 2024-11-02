День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря: Зеленский подписал указ
Отныне День ракетных войск и артиллерии будут отмечать 4 декабря вместо 3 ноября.
Об этом говорится в указе президента Украины Владимира Зеленского №748/2024 от 2 ноября 2024 года, сообщает Цензор.НЕТ.
"Отмечая мужество и героизм воинов ракетных войск и артиллерии, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью начала новых военных традиций постановляю Установить в Украине День ракетных войск и артиллерии, который будут отмечать ежегодно 4 декабря",- говорится в тексте указа.
Таким образом, предыдущий документ от 1997 года о праздновании этого праздника 3 ноября утратил силу.
Указ, который глава государства подписал 2 ноября, вступает в силу со дня его опубликования.
В Генштабе ВСУ объяснили, что День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать в День чествования святой Варвары. С соответствующей инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.
В Генштабе рассказали, что предыдущая дата - 3 ноября, была связана с событиями Второй мировой войны и имела советские корни.
"В европейской традиции покровительницей артиллеристов считается святая Варвара - одна из самых почитаемых святых в украинской христианской культуре. В ее жизнеописании есть событие, связанное с молнией и громом, символизирующие мощную разрушительную силу артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
Заодно є тема для відосіка.
Цілий рік Вова збирався силами, щоб за день до свята Ракетних військ і артилерії їм насрати.
Цікаво воно обирає дати..
Зеленський народився 1978 року, тобто теж має радянське коріння.
Також усім нам, хто теж має кляте радянське коріння, треба масово зробити гаракірі.