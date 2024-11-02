УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7888 відвідувачів онлайн
Новини
1 764 22

День ракетних військ і артилерії тепер відзначитимуть 4 грудня: Зеленський підписав указ

День ракетних військ і артилерії тепер відзначитимуть 4 грудня

Відтепер День ракетних військ і артилерії відзначитимуть 4 грудня замість 3 литопада.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №748/2024 від 2 листопада 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю Установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня",- йдеться у тексті указу.

Таким чином, попередній  документ від 1997 року про відзначення цього свята 3 листопада втратив чинність.

Указ, який глава держави підписав 2 листопада, набирає чинності з дня його опублікування.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть у День вшанування святої Варвари. З відповідною ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії.

У Генштабі розповіли, що попередня дата - 3 листопада була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.

"У європейській традиції покровителькою артилеристів вважається свята Варвара - одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: Артилеристи та оператори дронів 63-ї ОМБр уночі атакують позиції окупантів. ВIДЕО

 

Автор: 

Зеленський Володимир (24552) артилерія (803) ЗСУ (7714)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+12
Головна проблема вирішена!
Заодно є тема для відосіка.
Цілий рік Вова збирався силами, щоб за день до свята Ракетних військ і артилерії їм насрати.
показати весь коментар
02.11.2024 16:40 Відповісти
+9
день клоуна коли будемо святкувати? національне свято, як не як.
показати весь коментар
02.11.2024 17:04 Відповісти
+5
Только настоящий лидор может такой указ издать. Арта бог войны, дай пацанам нормаольно отметить с "салютационными" залпами по рашистам. Ан нет, ты и сдесь ************...
показати весь коментар
02.11.2024 16:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Головна проблема вирішена!
Заодно є тема для відосіка.
Цілий рік Вова збирався силами, щоб за день до свята Ракетних військ і артилерії їм насрати.
показати весь коментар
02.11.2024 16:40 Відповісти
Только настоящий лидор может такой указ издать. Арта бог войны, дай пацанам нормаольно отметить с "салютационными" залпами по рашистам. Ан нет, ты и сдесь ************...
показати весь коментар
02.11.2024 16:43 Відповісти
Знову Ви л з п у слові *ідор плутаєте))
показати весь коментар
02.11.2024 16:48 Відповісти
Нормальную букву цензура не пропустит... А так клован клованом, накуреннаая марионетка *******.
показати весь коментар
02.11.2024 16:56 Відповісти
Введення до храму присвятої Богородиці..

Цікаво воно обирає дати..
показати весь коментар
02.11.2024 16:47 Відповісти
А то хіба воно обирало? Та і оте ''тєло'' яке обирало далеке від артилеристів
показати весь коментар
02.11.2024 16:55 Відповісти
Та хрін вже його знає..я його логіку вже не доганяю..ну крім - прикинути, що там з логікою нарка..
показати весь коментар
02.11.2024 17:02 Відповісти
Потуж-ж-жно, ****.
показати весь коментар
02.11.2024 17:03 Відповісти
день клоуна коли будемо святкувати? національне свято, як не як.
показати весь коментар
02.11.2024 17:04 Відповісти
День минулих виборів влаштовує?
показати весь коментар
02.11.2024 17:10 Відповісти
Rеспект , проорался , в десятку.
показати весь коментар
02.11.2024 18:19 Відповісти
а цьому лишби свято ..
показати весь коментар
02.11.2024 17:16 Відповісти
Сподіваються буде без дебільних шикувань особового складу, перед приїздом для піару зелених генералів.
показати весь коментар
02.11.2024 17:22 Відповісти
Зе-потужні реформи Армії!
показати весь коментар
02.11.2024 17:31 Відповісти
Як він любить казати: Не на часі..... А це на часі? Нема чим зайнятись? Ми Донбас втрачаємо, а він дати свят змінює.... Це все рівно як під час пожежі займатися пересуванням меблів.... Дуже потужно, нічого не скажеш.....
показати весь коментар
02.11.2024 18:00 Відповісти
У Генштабі розповіли, що попередня дата - 3 листопада була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння

Зеленський народився 1978 року, тобто теж має радянське коріння.
Також усім нам, хто теж має кляте радянське коріння, треба масово зробити гаракірі.
показати весь коментар
02.11.2024 18:07 Відповісти
Всім хто й досі тужить за савєцкімі буднямі - точно потрібно це зробити, бо це вороги країни які рано чи пізно за бутилку водкі і кусок калбаскі продадуть і могилу матері.
показати весь коментар
02.11.2024 18:18 Відповісти
А я ж то думав що артилерія це фізика, математика, геодезія, хімія в купі. А це все виявляється Варвара. Ха ха ха.
показати весь коментар
02.11.2024 19:46 Відповісти
 
 