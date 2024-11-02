День ракетних військ і артилерії тепер відзначитимуть 4 грудня: Зеленський підписав указ

Відтепер День ракетних військ і артилерії відзначитимуть 4 грудня замість 3 литопада.

Про це йдеться в указі президента України Володимира Зеленського №748/2024 від 2 листопада 2024 року, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ушановуючи мужність та героїзм воїнів ракетних військ і артилерії, виявлені в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також з метою започаткування нових військових традицій постановляю Установити в Україні День ракетних військ і артилерії, який відзначати щороку 4 грудня",- йдеться у тексті указу.

Таким чином, попередній документ від 1997 року про відзначення цього свята 3 листопада втратив чинність.

Указ, який глава держави підписав 2 листопада, набирає чинності з дня його опублікування.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть у День вшанування святої Варвари. З відповідною ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії.

У Генштабі розповіли, що попередня дата - 3 листопада була пов'язана з подіями Другої світової війни та мала радянське коріння.

"У європейській традиції покровителькою артилеристів вважається свята Варвара - одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат", - йдеться у повідомленні.

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