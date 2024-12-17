Россияне 15 раз атаковали Никопольщину: повреждены дома
17 декабря российская армия атаковала Никопольщину Днепропетровской области 15 раз, используя беспилотники и артиллерию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"За день россияне ударили по Никопольщине 15 раз. По населенным пунктам противник применил тяжелую артиллерию и дроны-камикадзе. Досталось райцентру, Марганецкой и Мировской громадам", - написал Лысак.
Отмечается, там повреждены 5 частных домов и 2 хозяйственные постройки. Главное - обошлось без пострадавших.
На других территориях области было тихо.
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