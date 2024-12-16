Россияне обстреляли Никопольщину: ранена женщина, повреждены дома, авто и инфраструктура. ФОТОрепортаж

В течение 16 декабря российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области. Обстрелам подверглись Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

"В течение дня враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Поцелил по Никополю, Мировской, Марганецкой, Покровской громадах", - написал Лысак.

Отмечается, что 57-летняя женщина получила ранения. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также произошел пожар - загорелась солома. Повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, легковушка и грузовик. Изуродованы и инфраструктура, и 2 предприятия.

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Лысак обратился к согражданам: "В области непогода. Будьте осмотрительны на дорогах. А еще обходите стороной все, что может нести повышенный риск. Деревья, рекламные конструкции, линии электропередач. Простые правила уберегут от неприятностей".