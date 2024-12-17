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Польша не может передать Украине все оружие, потому что мы в определенном смысле прифронтовое государство, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна в определенном смысле является "прифронтовым государством" и поэтому не может поставить Украине все свое вооружение.

Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.

Польский министр поблагодарил украинских героев и ветеранов за их готовность защищать Украину, а также Польшу и всю Европу.

"Я убежден, что все больше людей в мире понимают, что миссия каждой цивилизованной нации - поддержать сегодня Украину в этой героической битве", - подчеркнул он.

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В то же время Туск отметил, что борьба украинцев против России является "частью большого цивилизационного столкновения", и Украина всегда сможет рассчитывать на Польшу.

Мы не можем дать все. Мы в определенном смысле также являемся прифронтовым государством. Польша все чаще становится объектом диверсий, саботажа, гибридных действий, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства", - подчеркнул премьер Польши.

Он добавил, что приверженность Польши к Украине - это также защита его страны и Европы в целом от враждебных действий России, которые "уже не направлены только против Украины".

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Топ комментарии
+6
Всё правильно он говорит, поляки помогают, чем могут, спасибо им за это.
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17.12.2024 19:40
+6
Трамп сказав, що не будуть американські солдати воювати за Крим, а Туск каже, що не передаватиме Україні всю зброю. В першому і другому випадку бачимо явне пересмикування та намагання покласти всю вину на невістку.
Бо справа не в Криму, а в щоденному ракетно-дроновому Геноциді українського народу, над територією проживання якого натівські союзники США не закрили навіть небо. А всю зброю від ляхів ніхто не просить, а краще б вони прибрали з кордону зброю путіна-польських фермерів.
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17.12.2024 19:44
+5
навіть "радянські"МіГ-29 і ті ж зажали...
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17.12.2024 19:40
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17.12.2024 19:40 Ответить
Всё правильно он говорит, поляки помогают, чем могут, спасибо им за это.
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17.12.2024 19:40 Ответить
Поцілуй їх в дупу
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17.12.2024 20:02 Ответить
навіть "радянські"МіГ-29 і ті ж зажали...
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17.12.2024 19:40 Ответить
Передаваите! не бздіть! -- НАТО вас прикриє - а ми один на один з такою величезною віиськовою машиною
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17.12.2024 19:42 Ответить
Згоден. Поки що прифронтова. А не дасте нам всім своїм величезним натовським скопом достатньо потужної зброї, то будете окупованою країною. Бо у разі нападу росії на Балтію чи Румунію з Болгарією у НАТО включиться план Б. Де ,,нові,, члени будуть порогом щоб старі встигли зібратись до оборони або втекти далі.
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17.12.2024 19:44 Ответить
Трамп сказав, що не будуть американські солдати воювати за Крим, а Туск каже, що не передаватиме Україні всю зброю. В першому і другому випадку бачимо явне пересмикування та намагання покласти всю вину на невістку.
Бо справа не в Криму, а в щоденному ракетно-дроновому Геноциді українського народу, над територією проживання якого натівські союзники США не закрили навіть небо. А всю зброю від ляхів ніхто не просить, а краще б вони прибрали з кордону зброю путіна-польських фермерів.
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17.12.2024 19:44 Ответить
Польський міністр подякував українським героям і ветеранам за їхню готовність захищати Україну, а також Польщу і всю Європу. Джерело: https://censor.net/ua/n3525610
********
Чомусь не здивований. Для чого їм таке на своїй території, якщо можна поставити під удар Україну. Достатньо нашому мудрому наріду навішати локшини про ми з вами, ви в ЄС і ви НАТО. А ми будемо захищені, поки ви все це розгрібатимете.
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17.12.2024 19:49 Ответить
Поляків зрозуміти можна - вони чудово знають як повільно працює західна бюрократія , в тому числі і військова ...
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17.12.2024 19:51 Ответить
То хоч своїх ''фермерів'' на короткий повідець посадіть.
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17.12.2024 19:55 Ответить
Дональд правий.. але вони в НАТО.. вони й так багато дають, так що треба тільки подякувати..
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17.12.2024 19:56 Ответить
Польща, де наші Томагавки?
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17.12.2024 20:00 Ответить
поляки, як і весь захід все добре знають нині але зробити висновки з минулого 120 річної давнини не здатні, на жаль.
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17.12.2024 20:06 Ответить
Передать оружие Украине и не получить врага у своих ворот, или не дать оружие - и получить врага на своей территории. Оно вам потом поможет?
Поляки, так какой вариант вас устраивает?
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17.12.2024 20:08 Ответить
Так ,правильно все роблять бо у них кордон з картопляниками + Сувальський коридор .
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17.12.2024 20:18 Ответить
Читаешь основную массу комментариев и становится стыдно за украинцев.

Неблагодарность - это признак никчемности и убогости.
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17.12.2024 20:21 Ответить
вдячність за що? за блокаду? померлих в ній українців? розсипане зерно і збитки? танці на кістках і волинську різню? підігрування кацапам? то за що??
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17.12.2024 23:14 Ответить
Дебилизм и идиотизм не имеют национального признака, они есть в любой стране, здоровье любого человеческого общества определяется соотношением дебилов к нормальным, если первых значительно меньше, то общество считается здоровым.

Есть такие кадры наверняка и в Польше, но нельзя по ним судить о всех поляках, которые помогали и помогают Украине и украинцам.
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21.12.2024 17:16 Ответить
Ну так... А чим кордони блокувати????
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17.12.2024 20:42 Ответить
 
 