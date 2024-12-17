Польша не может передать Украине все оружие, потому что мы в определенном смысле прифронтовое государство, - Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна в определенном смысле является "прифронтовым государством" и поэтому не может поставить Украине все свое вооружение.
Об этом он сказал на пресс-конференции во Львове вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РАР.
Польский министр поблагодарил украинских героев и ветеранов за их готовность защищать Украину, а также Польшу и всю Европу.
"Я убежден, что все больше людей в мире понимают, что миссия каждой цивилизованной нации - поддержать сегодня Украину в этой героической битве", - подчеркнул он.
В то же время Туск отметил, что борьба украинцев против России является "частью большого цивилизационного столкновения", и Украина всегда сможет рассчитывать на Польшу.
Мы не можем дать все. Мы в определенном смысле также являемся прифронтовым государством. Польша все чаще становится объектом диверсий, саботажа, гибридных действий, направленных непосредственно против наших граждан, нашего государства", - подчеркнул премьер Польши.
Он добавил, что приверженность Польши к Украине - это также защита его страны и Европы в целом от враждебных действий России, которые "уже не направлены только против Украины".
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Бо справа не в Криму, а в щоденному ракетно-дроновому Геноциді українського народу, над територією проживання якого натівські союзники США не закрили навіть небо. А всю зброю від ляхів ніхто не просить, а краще б вони прибрали з кордону зброю путіна-польських фермерів.
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Чомусь не здивований. Для чого їм таке на своїй території, якщо можна поставити під удар Україну. Достатньо нашому мудрому наріду навішати локшини про ми з вами, ви в ЄС і ви НАТО. А ми будемо захищені, поки ви все це розгрібатимете.
Поляки, так какой вариант вас устраивает?
Неблагодарность - это признак никчемности и убогости.
Есть такие кадры наверняка и в Польше, но нельзя по ним судить о всех поляках, которые помогали и помогают Украине и украинцам.