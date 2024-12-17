Генсек НАТО Рютте и Зеленский встретятся в среду в Брюсселе

В среду, 18 декабря, 18 декабря Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба НАТО, генсек Рютте примет президента Украины в своей официальной резиденции в Брюсселе.

Также запланировано совместное выступление генерального секретаря и президента Украины.

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