Генсек НАТО Рютте и Зеленский встретятся в среду в Брюсселе
В среду, 18 декабря, 18 декабря Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Как сообщает пресс-служба НАТО, генсек Рютте примет президента Украины в своей официальной резиденции в Брюсселе.
Также запланировано совместное выступление генерального секретаря и президента Украины.
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не розвалив його, як колись Горбачов, якого комуністи і путіноїди вважають агентом Америки, розвалив Совєтський Союз.
приїхав зі штатів та підраховує данину
що назбиралась за час відсутності..
тож доручив ЗЕ поїхати-відосиків познімати..
нехай побавиться..
І що?
5-6 менеджерів перестануть красти?