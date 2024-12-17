РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9584 посетителя онлайн
Новости
375 6
Зеленский (19064) Рютте Марк (268)

Генсек НАТО Рютте и Зеленский встретятся в среду в Брюсселе

Рютте зустрінеться із Зеленським

В среду, 18 декабря, 18 декабря Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба НАТО, генсек Рютте примет президента Украины в своей официальной резиденции в Брюсселе.

Также запланировано совместное выступление генерального секретаря и президента Украины.

Читайте: Задача Министерства единства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые разбросаны по миру, – Зеленский.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО почало втікати тепер від Трампа, щоб він, вивівши з нього США,
не розвалив його, як колись Горбачов, якого комуністи і путіноїди вважають агентом Америки, розвалив Совєтський Союз.
показать весь комментарий
17.12.2024 20:02 Ответить
а єрмак???
приїхав зі штатів та підраховує данину
що назбиралась за час відсутності..
тож доручив ЗЕ поїхати-відосиків познімати..
нехай побавиться..
показать весь комментарий
17.12.2024 20:02 Ответить
А можна, щоб на цій зустрічі і потім Зеленський увесь час мовчав?
показать весь комментарий
17.12.2024 20:15 Ответить
Зустрінуться....
І що?
5-6 менеджерів перестануть красти?
показать весь комментарий
17.12.2024 20:16 Ответить
зустрінуться,щоб ще раз "зеленому" сказати"УКРАЇНУ НАТО НЕ БЕРУТЬ.ЦЕ НА МАЙБУТНЄ ВІДКЛАДАЄТЬСЯ "
показать весь комментарий
17.12.2024 21:22 Ответить
 
 