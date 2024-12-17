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Зеленский (19064) министерство единства (6)

Задача Министерства единства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые разбросаны по миру, – Зеленский

туск,зеленський

Министерство национального единства должно объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру, вокруг Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что разговаривал с польским премьер-министром об украинцах в Польше.

"Сегодня здесь со мной в украинской команде министр национального единства Украины (Алексей Чернышов - Ред.). Мы работаем со всеми правительствами стран-партнеров, чтобы создать надежные системные основы работы нового министерства именно в тех обществах, где сейчас так много украинцев за пределами Украины. Это прежде всего Польша, это Германия и многие другие страны", - сказал Президент.

Читайте также: Украине нужен настоящий мир, а не просто пауза в боевых действиях, - Зеленский

По его словам, задача новосозданного министерства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру, вокруг Украины.

"Чем больше связей с Украиной для наших людей мы создадим и сохраним, тем крепче будут и наши отношения с каждым таким государством-партнером. Наше единство - это наше преимущество и внутри украинского народа, и в отношениях с партнерами. Единство мы будем беречь", - резюмировал глава государства.

Напомним, 3 декабря 2024 года, Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

Ранее о создании Министерства единства сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, новая институция должна обеспечить единство граждан Украины, которые находятся за рубежом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне не нужны посредники в общении с Трампом, ни вне Украины, ни внутри, - Зеленский
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Топ комментарии
+27
И обложить их налогами и штрафами?
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17.12.2024 19:52
+23
Щоб об'єднати українців по світу, потрібно щоб у державі можна було жити а не виживати.
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17.12.2024 19:52
+21
Об'єднайте мене з жителями Конча Заспи
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17.12.2024 19:52
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И обложить их налогами и штрафами?
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17.12.2024 19:52 Ответить
Цікаво, скільки коштує подібне "міністерство" бюджету країни?
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17.12.2024 20:11 Ответить
Треба спершу зробити смарагдові світлофори,і вся діаспора як кинеться в Україну!!!!
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17.12.2024 20:31 Ответить
Спочатку натякав, що біженці типа зрадники, тепер каже - "голубчики". Аж стрьомно, що далі придумає.
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17.12.2024 21:42 Ответить
Щоб об'єднати українців по світу, потрібно щоб у державі можна було жити а не виживати.
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17.12.2024 19:52 Ответить
А це вже від самих українців залежить. Ніхто нікому " харашо" не зробить. Поки українці будуть иакими як були і є, то нічого незміниться. Ні Буш, ні Трумп,ні презіки нічого самі не роблять..
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17.12.2024 20:01 Ответить
Верно, верно.
Сделаем, а там глядишь и беженцы из Германии подтянутся.
Осталось сделать для них достойную жизнь
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17.12.2024 20:13 Ответить
Об'єднайте мене з жителями Конча Заспи
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17.12.2024 19:52 Ответить
Міністерство травневих шашликів... Якщо комусь "тепле" місце треба, то хай в армію ідуть!!
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17.12.2024 19:52 Ответить
Блін! А самокат десь там можна поставити?
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17.12.2024 19:53 Ответить
куніцкіє всіх країн, єднайтеся!
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17.12.2024 19:55 Ответить
Ніколи не зможе об'єднати український народ та влада,котра розпорошила і продовжує його розпорошувати по цілому світі.
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17.12.2024 19:55 Ответить
какой потужний єВіслюк у нас
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17.12.2024 19:55 Ответить
То ось який рецепт перемоги - більше міністерств , хороших і різних !
П.С - а це міністерство може об'єднати солдат , які місяцями сидять в бліндажах , із генералами в теплих штабах ?
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17.12.2024 19:56 Ответить
Та яка там єдність? - украінці зараз розпорошені
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17.12.2024 19:56 Ответить
Міністерство єдності? А що це таке? Як і кого і чим вони будуть єднати? Яйцями по 17 грн. і мінами 100 тисяч, які не летять? Так вже є міністерство мародерів. Правда рішення Ради про його створенні немає, але воно є і знаходиться в офісі президента.
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17.12.2024 19:57 Ответить
Ню-ню...
А ми три роки чекаємо Уряд Національної Єдності!!!
А ви зображуєте глухих шлангів.
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17.12.2024 19:57 Ответить
От Порошенко і каже: "Пізно. Потрібно Уряд національного порятунку".
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17.12.2024 22:06 Ответить
Поки ЗЄ є президентом не допоможе навіть Санта Клаус.
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17.12.2024 19:58 Ответить
Колись у цирку Манті пайтон дивився сюжет про Міністерство дурацьких їдей. Треба запровадити і у нас. Прийшов час
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17.12.2024 19:59 Ответить
Министерства дурацких идей нет, но генератор идиотизма имеется.
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17.12.2024 20:05 Ответить
Це як у комп'ютерній грі Far Cry 4 у короля Пейгана Міна було "Міністерство суспільних справ і соціальної гармонії"
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17.12.2024 20:09 Ответить
Так згадай про "Міністерство простих рішень", яке було створене для "Карлсона", при "Блазні". Тепер створили ще одне подібне "міністерство". Його точніша назва - "Міністерство захребетників, що проїдають марно народні гроші"...
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17.12.2024 20:41 Ответить
Після сьогоднішнього каяття Бойка,пропоную покласти його на чоло цього міністерства))Не спішіть плюватися))Ану перешерстіть усіх при владі((Там кар'єру починали як не в рєґаналах,то МПЦ(((
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17.12.2024 19:59 Ответить
Народ вже об'єднаний, ще з грудня 2013 року, коли ти на московії касабов розважал, а об'єднуватись з тупим населенням, яке тебе обрало, або.з капртальним гваном, я не хочу.
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17.12.2024 20:01 Ответить
Смійтеся-смійтеся, а от прийде час і повернуться в Україну всі, навіть діти емігрантів, які тут ніколи не бували, і все завдяки найвеличнішому, найсонцесяйнішому, і просто найкращому підеру **********, тільки б не покинув нас, тільки відмінили б усі ці терміни дурацькі і залишили його головувати назавжди. Ва імя папи саши, мами ріми і вовєкі вєков. Амінь!
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17.12.2024 20:01 Ответить
Ну от воно і рухає ідею "множинного громадянства".
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17.12.2024 22:08 Ответить
Ідіот. Українці втекли з твого пекла, яке ти їм тут влаштував, щоб об'єднуватися в твоєму всратому міністерстві?
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17.12.2024 20:01 Ответить
Не те щоб пекло. Громадяни бувають занадто вразливі, довірливі і зачаровані.

Це я не про війну.
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17.12.2024 22:16 Ответить
Довбо@б - ти руснею в парламенті займись, яка голосує разом з твоєю партією!
Хоча як ти можеш боротись зі своїми однодумцями?!
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17.12.2024 20:04 Ответить
Якось- такось? Чим ми будемо їх обʼєднувати- анекдотом, посмішкою? Це треш
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17.12.2024 20:04 Ответить
Хіба для цього потрібне ціле міністерство?
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17.12.2024 20:04 Ответить
Та ви у ВР не можете єдності досягнути без ОПЗЖ, куди там до українців, розпорошених по світу!
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17.12.2024 20:05 Ответить
А "аватарів" куди дівати?
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17.12.2024 20:12 Ответить
вовочка,це звичайна маріонетка,яка відкриває рота,коли її смикають за мотузочки!
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17.12.2024 20:08 Ответить
Так відкрийте кордони. Ви ж людей не пускаєте...
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17.12.2024 20:11 Ответить
Іноземців впускають і випускають.
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17.12.2024 22:17 Ответить
Об'єднати українців зможе Міністерство Усунення зелених гнид
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17.12.2024 20:13 Ответить
Патріоти ніколи не об"єднаються з єрмаками, татаровими, куніцькими, колями оболонськими і т.п. нечистю, якої такбагато у зеленій нечисті
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17.12.2024 20:14 Ответить
Що ж це він так про єднання заговорив, може тому що пропитає дірявий закон про множинне громадянство? Міністерство Єдності від клоуна - це як міністерство Правди в Оруела. Українці, хто бажає об'єднатися з такими персонажами як Бойко, Єрмак, Арахамія, Мосейчук та інша нечисть?
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17.12.2024 20:18 Ответить
А можна мені якось від'єднатися від цього народу, з яким не хочу мати нічого спільного?
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17.12.2024 20:20 Ответить
Ці "трускавецькі недоучки" ніколи не осягнуть-об'єднання потребує довіри й цінностей! А вони,саме вони у першу чергу,що називається "похерили" все це! "Єдність від Бойка" й "закон про множинне громадянство" засвідчили які "цінності" нам підсовують!
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17.12.2024 20:22 Ответить
главой министерства надо поставить Хйла - будет единственный министр который "смог".
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17.12.2024 20:26 Ответить
міністєрство врєдності
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17.12.2024 20:28 Ответить
Чим ти можеш об'єднати?Можливо шашликами,чи 1000гривнями від Вови?
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17.12.2024 20:28 Ответить
Ось чому ми були всі такі роз'єднані, - просто не було потрібного міністерства. Ну тепер все швиденько зміниться.
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17.12.2024 20:31 Ответить
Ага, як поштарю Пєчкіну не вистачало велосипеда, може Голобородько забрав.
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17.12.2024 21:39 Ответить
А его родители, тоже вернутся в разбитый Гривой Рог из своей
виллы на берегу Средиземного моря ?
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17.12.2024 20:47 Ответить
доки не буде українського націоналізму, як хребта держави Україна, доти ваші потуги будуть як селфі біля дзеркала, де крім голої дупи та тупого неголеного рила нічого і нема
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17.12.2024 20:48 Ответить
та ну, якийсь дикий популізм. Жодне міністерство не здатне повернути мільони людей доки тут не налагодиться життя, мирне життя, достойне, коли не треба виживати вкалуючи по 6 діб в неділю аби вистачало на комуналку і шось похавать... я не кажу вже за ці зелені міністерства з діячами міжгалактичного масштабу.
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17.12.2024 20:56 Ответить
Брехун. А що там до консульських послуг за кордоном для громадян України?
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17.12.2024 21:03 Ответить
Раз відмовився країну захищати, значить не громадянин. Усе логічно .
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17.12.2024 22:19 Ответить
Це ширма для трьох річного саботажу.
Де крім самозбагачення нічого не проглядається.
Подивіться, ми Вас цінуємо. Тому не можна вам жити в безпеці, працювати на вигідніших умовах та ще в більш розвинутих і комфортніших країнах.
Їдьте до вагончиків, шкільних спортзалів, занедбаних адмін установ бо не можемо грошей більше позичити для вас. Бо ви там, а гроші нам потрібні тут.
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17.12.2024 21:04 Ответить
На нари "обєдєнітеля" сраного. Само натворило біди і тепер імітує "бурхливу діяльність".
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17.12.2024 21:17 Ответить
яка буде зарплата у головного "об'єднувача" і інших працівників цього міністерства? нема куди гроші витрачати?
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17.12.2024 21:39 Ответить
Бреше
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17.12.2024 23:04 Ответить
В Украине планируют внедрить онлайн-голосование на выборах после окончания войны, - глава партии «СН» Елена Шуляк

Один из обсуждаемых вариантов - электронное голосование для граждан, находящихся за границей или на оккупированных территориях. Также рассматривается возможность голосования по почте и личное голосование за рубежом. Изучается и голосование по доверенности - избиратель сможет назначить доверенное лицо, которое проголосует за него.
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17.12.2024 23:08 Ответить
Зеленомародер.
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18.12.2024 00:24 Ответить
Никогда наша украинская диаспора США (Орегон) не станет объединяться с Украиной, где правит зелёная плесень. Помогать помогали и будем помогать целенаправленно, тем кому доверяем, но ни о каких контактах с зеленью не может быть и речи. Они - это реванш Антимайдана, пророссийские крысы. Это из-за них Украина истекает кровью. Это из-за них 6.5 миллионов украинских беженцев в Европе. Это они способствовали этой полномасштабной войне, они пропустили русских и дали им возможность захватить Мариуполь и другие украинские города. Это они сейчас сдают Украину быстрыми темпами. Это у них яйца по 17 и бракованные мины. Это при них коррупция цветёт небывало пышным цветом. Они враги Украины. зеля исполняет Оманские договорённости, трясётся каждый день, боится путин его убьёт! Ха! Да кому он нужен - ничтожество!
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18.12.2024 02:10 Ответить
 
 