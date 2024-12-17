Задача Министерства единства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые разбросаны по миру, – Зеленский
Министерство национального единства должно объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру, вокруг Украины.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский рассказал, что разговаривал с польским премьер-министром об украинцах в Польше.
"Сегодня здесь со мной в украинской команде министр национального единства Украины (Алексей Чернышов - Ред.). Мы работаем со всеми правительствами стран-партнеров, чтобы создать надежные системные основы работы нового министерства именно в тех обществах, где сейчас так много украинцев за пределами Украины. Это прежде всего Польша, это Германия и многие другие страны", - сказал Президент.
По его словам, задача новосозданного министерства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру, вокруг Украины.
"Чем больше связей с Украиной для наших людей мы создадим и сохраним, тем крепче будут и наши отношения с каждым таким государством-партнером. Наше единство - это наше преимущество и внутри украинского народа, и в отношениях с партнерами. Единство мы будем беречь", - резюмировал глава государства.
Напомним, 3 декабря 2024 года, Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.
Ранее о создании Министерства единства сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, новая институция должна обеспечить единство граждан Украины, которые находятся за рубежом.
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Сделаем, а там глядишь и беженцы из Германии подтянутся.
Осталось сделать для них достойную жизнь
П.С - а це міністерство може об'єднати солдат , які місяцями сидять в бліндажах , із генералами в теплих штабах ?
А ми три роки чекаємо Уряд Національної Єдності!!!
А ви зображуєте глухих шлангів.
Це я не про війну.
Хоча як ти можеш боротись зі своїми однодумцями?!
врєдності
виллы на берегу Средиземного моря ?
Де крім самозбагачення нічого не проглядається.
Подивіться, ми Вас цінуємо. Тому не можна вам жити в безпеці, працювати на вигідніших умовах та ще в більш розвинутих і комфортніших країнах.
Їдьте до вагончиків, шкільних спортзалів, занедбаних адмін установ бо не можемо грошей більше позичити для вас. Бо ви там, а гроші нам потрібні тут.
Один из обсуждаемых вариантов - электронное голосование для граждан, находящихся за границей или на оккупированных территориях. Также рассматривается возможность голосования по почте и личное голосование за рубежом. Изучается и голосование по доверенности - избиратель сможет назначить доверенное лицо, которое проголосует за него.