Задача Министерства единства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые разбросаны по миру, – Зеленский

Министерство национального единства должно объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру, вокруг Украины.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский на совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский рассказал, что разговаривал с польским премьер-министром об украинцах в Польше.

"Сегодня здесь со мной в украинской команде министр национального единства Украины (Алексей Чернышов - Ред.). Мы работаем со всеми правительствами стран-партнеров, чтобы создать надежные системные основы работы нового министерства именно в тех обществах, где сейчас так много украинцев за пределами Украины. Это прежде всего Польша, это Германия и многие другие страны", - сказал Президент.

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По его словам, задача новосозданного министерства - объединить весь наш народ, все поколения украинцев, которые рассеяны по миру, вокруг Украины.

"Чем больше связей с Украиной для наших людей мы создадим и сохраним, тем крепче будут и наши отношения с каждым таким государством-партнером. Наше единство - это наше преимущество и внутри украинского народа, и в отношениях с партнерами. Единство мы будем беречь", - резюмировал глава государства.

Напомним, 3 декабря 2024 года, Верховная Рада назначила Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины.

Ранее о создании Министерства единства сообщал президент Владимир Зеленский. По его словам, новая институция должна обеспечить единство граждан Украины, которые находятся за рубежом.

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