Мне не нужны посредники в общении с Трампом, ни вне Украины, ни внутри, - Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Дональдом Трампом, ни вне Украины, ни внутри.

Об этом глава государства заявил во время заседания Всеукраинского конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.

"Я общаюсь с президентом Трампом. У нас было несколько встреч, разговоров, посредников. В этом мне не нужны другие страны, разные политики, которые пиарятся на этом", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, "внутри нашей страны мне не нужны посредники".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что более тесные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

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