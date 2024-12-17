Мне не нужны посредники в общении с Трампом, ни вне Украины, ни внутри, - Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Дональдом Трампом, ни вне Украины, ни внутри.
Об этом глава государства заявил во время заседания Всеукраинского конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.
"Я общаюсь с президентом Трампом. У нас было несколько встреч, разговоров, посредников. В этом мне не нужны другие страны, разные политики, которые пиарятся на этом", - подчеркнул президент.
По словам Зеленского, "внутри нашей страны мне не нужны посредники".
Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что более тесные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.
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Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775
якщо без стьобу, то таки до трампа треба одєваться прілічно, бо той страждає на нарцисізм, бєлку кожен ранок на голові викладає та реально гарно вдягається
бо якби не Залужний і Червона Калина, то сиділи б ми у дупі у бурятів, і це в кращому випадку, а гіршому - кістки обглодані собаками валились у канаві.
маємо що
маємообрали у 2019
.
А неголений найвеличніший - піжаму.
Бо ніякі охоронці, навіть найкращі тобі вже не допоможуть.
С мужиком в трениках
Он на это согласился - потому что еще не президент
А если еще и понимать
Что срок МУЖИКА В ТРЕНИКАХ
Уже закончился.........
Давно.....
то мудрих і слухай.Не думай,що ти все знаєш і ти крутий перець Тільки де їх взяти мудрих?В твоїй команді точно нема таких.ДУМАЙ!