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Зеленский (19064) США (24862) Трамп (4020)

Мне не нужны посредники в общении с Трампом, ни вне Украины, ни внутри, - Зеленский

Зеленському не потрібні посередники у спілкуванні з Трампом

Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Дональдом Трампом, ни вне Украины, ни внутри.

Об этом глава государства заявил во время заседания Всеукраинского конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.

"Я общаюсь с президентом Трампом. У нас было несколько встреч, разговоров, посредников. В этом мне не нужны другие страны, разные политики, которые пиарятся на этом", - подчеркнул президент.

По словам Зеленского, "внутри нашей страны мне не нужны посредники".

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что более тесные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

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Топ комментарии
+12
Трамп одягнув на зустріч с Макроном та Зеленським синій костюм з жовтою краваткою.
А неголений найвеличніший - піжаму.

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17.12.2024 16:07
+11
Про "посередники всередині" - це натяк на Порошенка? Так Порошенка ж Трамп хоч зрозуміть може - і за рівнем знання англійської, і за рівнем інтелекту... А у "Блазня" - "набір випадкових слів" при "володінні англійською з словником"...
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17.12.2024 16:15
+10
Як це воно не добавило, - Я ж нє лох! -
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17.12.2024 16:02
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"Трамп наш!"
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17.12.2024 15:58 Ответить
Ваш , ваш - підкацапний
Трамп проти ударів України по РФ далекобійною зброєю США: "Це тільки загострює війну" Джерело: https://censor.net/ua/n3524775
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17.12.2024 16:00 Ответить
Потрібний тільки костюм ....
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17.12.2024 15:59 Ответить
... і краватка!
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17.12.2024 16:02 Ответить
...а якщо ще й портянки поміняє разом із стоптаними на дорогах війни бутсами у окопній багнюці, то Трамп таки наш!

якщо без стьобу, то таки до трампа треба одєваться прілічно, бо той страждає на нарцисізм, бєлку кожен ранок на голові викладає та реально гарно вдягається
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17.12.2024 16:14 Ответить
Йому досить і простого мотузка.)
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17.12.2024 16:15 Ответить
Ну .... , а мило ?
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17.12.2024 17:10 Ответить
У вавчика є тіко з латексу...
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17.12.2024 16:08 Ответить
***** твою налево))))
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17.12.2024 16:02 Ответить
Піде з Трампом гребінь на гребінь - норм
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17.12.2024 16:02 Ответить
Як це воно не добавило, - Я ж нє лох! -
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17.12.2024 16:02 Ответить
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17.12.2024 16:08 Ответить
нажаль, він правий!

бо якби не Залужний і Червона Калина, то сиділи б ми у дупі у бурятів, і це в кращому випадку, а гіршому - кістки обглодані собаками валились у канаві.

маємо що маємо обрали у 2019

.
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17.12.2024 16:19 Ответить
І у мене є 5 піздєц яких потужних менеджерів!!!! Незміннних!!!!
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17.12.2024 16:22 Ответить
основатєль дінастії голобородьковічєй, бонєвтік пєрший
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17.12.2024 16:03 Ответить
Це він так "тонко" на Макрона наїхав???
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17.12.2024 16:03 Ответить
Для спілкування потрібна лише клізма та капельниця
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17.12.2024 16:03 Ответить
Нелегітимне обурилось.
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17.12.2024 16:05 Ответить
Так! Це пліснява реакція на розмову Портніква з Гетьманом Порошенко!
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17.12.2024 16:33 Ответить
З посередником було б краще. Трамп його терпіти не може. Ви бачили його обличчя коли запитали чи запросив він Зеленського на інавгурацію?
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17.12.2024 16:06 Ответить
Могло б і в такому костюмчику заявиться перед дядьком Донні. Донні оцінив би:
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17.12.2024 16:06 Ответить
Трамп одягнув на зустріч с Макроном та Зеленським синій костюм з жовтою краваткою.
А неголений найвеличніший - піжаму.

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17.12.2024 16:07 Ответить
готовиться.....
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17.12.2024 16:13 Ответить
Зєля на прямій лінії з Трампом..
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17.12.2024 16:09 Ответить
А звивин в голові вистачить? Це ж не ***** по клавішах піаніно. Хоча два коміки спільну мову знайдуть але це буде біда для України..
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17.12.2024 16:09 Ответить
Рано повзрослел Янелох.
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17.12.2024 16:10 Ответить
Моніка, лиш не надірвись при спілкуванні з Трампом без посередників.
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17.12.2024 16:10 Ответить
Посередники не потрібні? А він не розуміє що він Трампу не потрібен і без посередників? Що бажання спілкуватися з ним нульове?
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17.12.2024 16:13 Ответить
Звісно, бо Трамп з тобою, брехливе гундосе лайно, взагалі не збирається спілкуватися.
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17.12.2024 16:14 Ответить
Про "посередники всередині" - це натяк на Порошенка? Так Порошенка ж Трамп хоч зрозуміть може - і за рівнем знання англійської, і за рівнем інтелекту... А у "Блазня" - "набір випадкових слів" при "володінні англійською з словником"...
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17.12.2024 16:15 Ответить
Ого, який сурйозний дядько. Літакі літять,будєм всєх бамбіть.
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17.12.2024 16:18 Ответить
Правильне рішення. Трамп ще не переступив поріг, а в нас уже купа посередників намалювалася. За допомогою на бюджеті їх послали, послали і за допомогою у спілкуванні з Трампом.)
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17.12.2024 16:22 Ответить
Генератор випадкових слів? Чи просто ідіот?
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17.12.2024 16:40 Ответить
Скоро тобі буде потрібен хороший адвокат, дебіл зелений.
Бо ніякі охоронці, навіть найкращі тобі вже не допоможуть.
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17.12.2024 16:28 Ответить
Та ясний ..й !!! Тобі не потрібні ніхто , шоб не заважали Стамбул виконувати, бо ти 🤡 , падло обнюхане , здав вже пів України !!! Нарциз пожований !!!
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17.12.2024 16:36 Ответить
Це він мабуть намікнув на сивочолого
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17.12.2024 16:37 Ответить
- Ну возьмите меня! Можно без посредников! -
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17.12.2024 16:40 Ответить
Трамп не будет разговаривать
С мужиком в трениках
Он на это согласился - потому что еще не президент
А если еще и понимать
Что срок МУЖИКА В ТРЕНИКАХ
Уже закончился.........
Давно.....
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17.12.2024 16:42 Ответить
Буду сміятися коли команда Трампа та сам Трамп , буде вимагати зустрічі з Порохом ...і в загалі чмо зелене ,ти нелегітимне ніхто... навіть не юр особа
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17.12.2024 16:49 Ответить
Луиза, Трамп уже прямо сказал, что будет общаться с Порошенко! Отсюда и истерика у мальчонки-резидента!
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17.12.2024 17:01 Ответить
О як шо це правда ...це бальзам для душі ...такі є надія ,шо Трамп не буде здавати українські інтереси ...Господи допоможі !!!
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17.12.2024 17:22 Ответить
Ну тоді ЗЄ буде отримувати "маляви" Трампа циганською поштою.
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17.12.2024 16:56 Ответить
Не забудь на зустріч Трампа Єрмака взяти.Без нього ти пшик,а з ним ти ніхто.А якщо по-мудрому,
то мудрих і слухай.Не думай,що ти все знаєш і ти крутий перець Тільки де їх взяти мудрих?В твоїй команді точно нема таких.ДУМАЙ!
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17.12.2024 17:00 Ответить
"всередині нашої країни мені не потрібні посередники"... А ось тут дерьмак напружився
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17.12.2024 17:17 Ответить
Самовпевнене, брехливе, зелене лайно, яке нагадує головного персонажа повісті Гоголя "Ніс", а також цирульника Голохвастова з п'єси Старицького "За двома зайцями".
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17.12.2024 17:45 Ответить
Паписашин поц
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17.12.2024 17:59 Ответить
вочка думає,що Трамп "назначіт єго любімой жєной"
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17.12.2024 18:06 Ответить
Шмата тупорила.
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17.12.2024 21:40 Ответить
 
 