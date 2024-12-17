Более "тесные контакты" с Трампом будут после его инаугурации в январе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что более тесные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, сейчас у них с Трампом продолжается период так называемого "знакомства", а с администрацией действующего главы Белого дома Джо Байдена продолжается сотрудничество.

Это пока что знакомство. Он (Трамп, - ред.) не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических возможностей. Пока не было инаугурации нового президента США. И пока этого не было - мы работаем с президентом Байденом. Они (администрация Байдена, - ред.) увеличивают сейчас количество решений, количество военных пакетов и количество выделенных денег. Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться, - сказал Зеленский.

Президент Украины ожидает, что команда Трампа после его инаугурации будет поддерживать Украину и не остановит помощь.

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Также Зеленский выразил надежду, что новый президент США поддержит украинский "План победы", а возможно, захочет добавить в него что-то свое.

"Я очень верю и надеюсь, что он будет добавлять силы нашему Плану, добавлять силу в отношениях между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина", - резюмировал он.

Напомним, что 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.

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