Более "тесные контакты" с Трампом будут после его инаугурации в январе, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что более тесные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.
Об этом глава государства сказал во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, сейчас у них с Трампом продолжается период так называемого "знакомства", а с администрацией действующего главы Белого дома Джо Байдена продолжается сотрудничество.
Это пока что знакомство. Он (Трамп, - ред.) не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических возможностей. Пока не было инаугурации нового президента США. И пока этого не было - мы работаем с президентом Байденом. Они (администрация Байдена, - ред.) увеличивают сейчас количество решений, количество военных пакетов и количество выделенных денег. Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться, - сказал Зеленский.
Президент Украины ожидает, что команда Трампа после его инаугурации будет поддерживать Украину и не остановит помощь.
Также Зеленский выразил надежду, что новый президент США поддержит украинский "План победы", а возможно, захочет добавить в него что-то свое.
"Я очень верю и надеюсь, что он будет добавлять силы нашему Плану, добавлять силу в отношениях между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина", - резюмировал он.
Напомним, что 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.
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можливостей " - іноді краще промовчати , ніж говорити ,що попало.
Зуби людині дані в тому числі для того , щоб тримати за ними язика , чи " потужні " "думки" пруть так ,що не вспокоїть ?
трамп сказав, шо не викине, навіть як і без запрошення...
ну давайте назвем оце те "ліцом в кедах".
украденноезолото партии, пусть сидит в ресторане, у нас холопов много, не жалко. и какие претензии? может еще поменяют при официальной смене - хотя - с нашими то реалиями и уровнем совести и интеллекта у властьимущих - вряд ли.
Валодя Зелінський?
Бо особисто я хочу якогось іншого президента.
не дається, біга по бункеру і кричить що в костюмі його вирахують зі спутника і наведуть
ракету. Кажуть один раз одягли, поголили так він до вечора ходив в роскарячку ,чухався,а
вранці знову в якийсь обріганій футболці з секенда і трениках с пухирями на колінах. Прибиралиниці з Р ади кажуть що він костюми десь на дозу міняє.
жодного важелю на тиснути на ***** в нього нема....
сі запросили, а він не поїде,
бубу не запрошували, а він в кальсонах поїде...
бачимо різницю, да?