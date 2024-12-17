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Зеленский (19064) США (24862) Трамп (4020) война в Украине (1209)

Более "тесные контакты" с Трампом будут после его инаугурации в январе, - Зеленский

Зеленський розраховує на більш тісні контакти з Дональдом Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что более тесные контакты с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом начнутся после его инаугурации, которая состоится 20 января 2025 года.

Об этом глава государства сказал во время выступления на Конгрессе местных и региональных властей во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, сейчас у них с Трампом продолжается период так называемого "знакомства", а с администрацией действующего главы Белого дома Джо Байдена продолжается сотрудничество.

Это пока что знакомство. Он (Трамп, - ред.) не может отвечать на многие вещи с точки зрения своих юридических возможностей. Пока не было инаугурации нового президента США. И пока этого не было - мы работаем с президентом Байденом. Они (администрация Байдена, - ред.) увеличивают сейчас количество решений, количество военных пакетов и количество выделенных денег. Я очень рассчитываю, что у нас будут более тесные контакты после инаугурации нового президента США, будем встречаться, - сказал Зеленский.

Президент Украины ожидает, что команда Трампа после его инаугурации будет поддерживать Украину и не остановит помощь.

Читайте: Трамп: Буду говорить с Путиным и Зеленским о завершении войны, нужно остановить "кровавую бойню"

Также Зеленский выразил надежду, что новый президент США поддержит украинский "План победы", а возможно, захочет добавить в него что-то свое.

"Я очень верю и надеюсь, что он будет добавлять силы нашему Плану, добавлять силу в отношениях между Украиной и США. И только этот союз, сильный союз. Нам нужны прямые отношения с США. Мы сильная страна. Мы это показали на поле боя во время всей агрессии Путина", - резюмировал он.

Напомним, что 7 декабря в Париже состоялась трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Макрона. Она длилась более 30 минут.

Читайте также: Команда Трампа готова рассмотреть предложение Орбана о "рождественском перемирии" между Украиной и РФ, - Уолтц
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Топ комментарии
+13
Потужний готовий "прінімать с любой старани"...
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17.12.2024 15:10
+6
Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, ранее выступавший с обвинениями в получении взяток в адрес президента США Джо Байдена и его сына Хантера, на слушаниях в федеральном суде в Лос-Анджелесе в понедельник признал вину в даче ложных показаний.
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17.12.2024 15:20
+6
А коли вибори в Україні?
Бо особисто я хочу якогось іншого президента.
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17.12.2024 15:21
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Потужний готовий "прінімать с любой старани"...
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17.12.2024 15:10 Ответить
"Він (Трамп - ред.) не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних своїх

можливостей " - іноді краще промовчати , ніж говорити ,що попало.

Зуби людині дані в тому числі для того , щоб тримати за ними язика , чи " потужні " "думки" пруть так ,що не вспокоїть ?
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17.12.2024 16:12 Ответить
Предохранялся.
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17.12.2024 16:22 Ответить
Я так гадаю , що наступного разу Трамп повинен приймати Найвеличнішого Потужного та Незламного та його пророка Єрмака на американській базі в Гуантаномо , де Трампу можна буде комфортно в оточенні американських слідчих задати цій парочці неприємні запитання про зникнення мільярдів долярів американських платників податків, які були надані Україні для опору Орді за часів дідуся Байдена ... може Вова та Андрьйуша там і залишаться на цій базі на багато років після допитів.
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17.12.2024 17:32 Ответить
Цей варіант, на жаль, занадто оптимістичний...
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19.12.2024 05:50 Ответить
Які це контакти? Буде дрючити в хвіст і гриву? Жаль, не тільки Зє, а й Неньку.
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17.12.2024 15:10 Ответить
А це ще куди?
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17.12.2024 15:10 Ответить
"Я тєбя пацелую, ...патом, ...єслі захочєш..."©
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17.12.2024 15:13 Ответить
на інаврагурацію поїдеш?
трамп сказав, шо не викине, навіть як і без запрошення...
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17.12.2024 15:14 Ответить
А ви дасте йому свого смокінга потаскать? Бо у мілітарі йому вже невдобно... мабуть... хоча уявіть собі що він а)приперся і б) знов без костюма
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17.12.2024 15:19 Ответить
легко, але ж він в ньому утоне
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17.12.2024 15:21 Ответить
Та да... він же знову неголеним комбатантом попре у Вашингтон, щоб показати усім який він мачо, а Трамп вважає себе єдиним мачо там, і то носить костюм
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17.12.2024 17:29 Ответить
на самому ділі ця заява трампа була прямим приниженням і навіть не буби, плювать на обох нарцисів, це було приниженням України в бубіному,
ну давайте назвем оце те "ліцом в кедах".
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17.12.2024 15:20 Ответить
ну хз, какой-то полуглавный республиканец говорил, мол, послица тупая, гадит мелко, - ее тут не надо, меняйте. у нас ответили, типа, это незаменимые люди, держат украденное золото партии, пусть сидит в ресторане, у нас холопов много, не жалко. и какие претензии? может еще поменяют при официальной смене - хотя - с нашими то реалиями и уровнем совести и интеллекта у властьимущих - вряд ли.
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17.12.2024 21:44 Ответить
Дурень думкою багатіє...
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17.12.2024 15:14 Ответить
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17.12.2024 15:18 Ответить
вазелін візьми, зелідор
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17.12.2024 15:20 Ответить
вазелін - я зрозумів скорочення:
Валодя Зелінський?
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17.12.2024 15:34 Ответить
Бывший информатор ФБР Александр Смирнов, ранее выступавший с обвинениями в получении взяток в адрес президента США Джо Байдена и его сына Хантера, на слушаниях в федеральном суде в Лос-Анджелесе в понедельник признал вину в даче ложных показаний.
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17.12.2024 15:20 Ответить
https://www.svoboda.org/a/byvshiy-informator-fbr-soznalsya-vo-lzhi-o-dzho-i-hantere-baydenah/33242916.html
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17.12.2024 15:24 Ответить
https://www.svoboda.org/a/byvshiy-informator-fbr-soznalsya-vo-lzhi-o-dzho-i-hantere-baydenah/33242916.html
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17.12.2024 17:24 Ответить
когда в дверях пальцы защемят, все показания автоматически меняют свой статус...
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18.12.2024 08:29 Ответить
"Сідай і слухай"-ось як буде.
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17.12.2024 15:20 Ответить
Так. Того трампакса треба тримати в єжових рукавицях, щоб ніякої самодіяльності, бо руда паскуда все може зіпсувати
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17.12.2024 16:07 Ответить
А коли вибори в Україні?
Бо особисто я хочу якогось іншого президента.
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17.12.2024 15:21 Ответить
після 20 січня!
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17.12.2024 15:29 Ответить
Я також хочу, ще 2019 го року, дожити б!!
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17.12.2024 18:56 Ответить
выборы закончились с началом войны. и "депутаты" и их "законы" (которые во время войны менять вообще-то нельзя, думать раньше надо было) тоже не нужны, потому как права и так ограничены, любые "политические" финтифлюшки во время войны тоже накрылись медным тазом, когда речь уже идет тупо о выживании. а так у нас толпам народу платится ********* денег вместо построения нормальной обороны. к тому же - платится, когда они устраивают откровенные диверсии против обороноспособности (уменьшение мобилизационного ресурса, срыв мобилизации, вывод бабла закордон, отсутствие даже планов запилить какие-то нормальные законы о свободном обороте оружия\бк если на уровне государства "не смогли" и т.п.)
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17.12.2024 20:22 Ответить
смарагденський прhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB Ынц сам тепер, як німецька порноактриска. дореготався дятел, жаль, що нам за нього необхідно відгрібати.
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17.12.2024 15:27 Ответить
ТРАМП ненавидить ЗЕ як і Україну і любить РФ - він не раз казав що РФ перемогла Гітлера і тд і тд. ПРО ШО МОВА? Мир через силу - це Трамп казав нам про капітуляцію
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17.12.2024 15:36 Ответить
уова, Трамп, на ось таку хрінь, не купиться - https://www.youtube.com/watch?v=JUYfU0IRxpQ
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17.12.2024 15:41 Ответить
Стидобище!
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17.12.2024 17:27 Ответить
На інавгурацію можеш приїхати, тільки зі своїм піаніно
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17.12.2024 16:00 Ответить
ти бомжара небрита нікому не цікавий. 3б14д2р
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17.12.2024 16:09 Ответить
Vot interesno , kuda ZEkloun budet smetret , v ochi Tromba ili v dupu ? 🤔
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17.12.2024 16:46 Ответить
Трамп навряд чи хоче бачити цього бомжа в толстовці у себе на інавгурації.
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17.12.2024 17:21 Ответить
Та й завхоз бомжуватий їздив та підпортив імідж зелених!
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17.12.2024 17:32 Ответить
Якийсь не названий (источник) з О.П. казав що іміджмейкери намагались одіть його в костюм,
не дається, біга по бункеру і кричить що в костюмі його вирахують зі спутника і наведуть
ракету. Кажуть один раз одягли, поголили так він до вечора ходив в роскарячку ,чухався,а
вранці знову в якийсь обріганій футболці з секенда і трениках с пухирями на колінах. Прибиралиниці з Р ади кажуть що він костюми десь на дозу міняє.
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17.12.2024 19:42 Ответить
Дурень ти, на поріг тебе, токсичного, не пустять!
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17.12.2024 18:20 Ответить
От реально що може зробити Трамп
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17.12.2024 18:43 Ответить
єдине, шо може зробити трамп - припинити допомогу Україні.
жодного важелю на тиснути на ***** в нього нема....
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17.12.2024 21:37 Ответить
Маю надію шо Трамп вздрючить ЗЄгнид за розкрадання коштів американських платників податків. Шкода тільки шо через ціх гнид у Трампа погане відношення і до України
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17.12.2024 19:02 Ответить
а він поїде...
сі запросили, а він не поїде,
бубу не запрошували, а він в кальсонах поїде...
бачимо різницю, да?
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17.12.2024 20:52 Ответить
Після 20 січня Трамп буде посилати ішака прямим текстом.
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17.12.2024 21:46 Ответить
Дивна річ ці світлоносні мас-медіа. Досліджують глистів у задниці Трампа замість електромеханіки і ядерної фізики.
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18.12.2024 00:16 Ответить
Кому цікава електромеханіка чи ядерна фізика. Ви б ще згадали про КХД. А от срака Трампа цікава усім, хоча вона передбачувана не більше за кота Шредингера.
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18.12.2024 22:30 Ответить
 
 