"Министерство единства" может появиться этой осенью, - Зеленский
"Министерство единства" может появиться уже осенью этого года. Новая институция должна обеспечить единство граждан Украины, которые находятся за рубежом.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа, сообщает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что одному Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллионов украинцев, которые находятся за рубежом.
Кроме этого, глава государства сказал, что если не вывести из тени налогоплательщиков, Украина столкнется с серьезными вызовами после войны.
"Нам нужно вернуть взрослое население, детей в Украину. Нам нужно принять решение осенью", - сказал Зеленский.
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+38 Илья #579538
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+28 Виталий Танчик #518988
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+26 Зэлэный_Змий
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І взагалі, план все одно перестав допомагати, треба щось потужніше - мука якась наприклад!
Как говорила терапевт из амбулатории, мне с этой кробки только 5 конфет идёт
на...що робить? Тепер за кордоном буде ще МЄ.
"Воювати будуть всі" (с)
Не думаю. Знову наберуть за оголошенням, як було з набором депутунів з депутанами.
Хто зна які ще міністерства з'являться, бо у ціх родичів є також друзі і родичі, а цих також годувати треба!
Так що фопам і айтішникам готуватись. Мусите годувати і цих.
Міністерство територій які можуть бути окуповані.
Міністерство територій які ніколи потужно не здадуть і точно ворог не пройде
Міністерство військових адміністрацій
Міністерство захисних споруд
Міністерство мобілізації
Міністерство надлишкового майна
А углы в рамках Андроид12 вы сам будете закруглять?
А серой бы поймали новый фон?
Серо-буро-малиновый фон.
Більше міністерств!! Більше трешу!! Більше комісій та засідань!
ІБД - вся суть ЗЕ_шапітолію
Акція була оголошена «З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…», згідно з Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» від https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 14 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року № 53/2022https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-2 [2] .
Ідея Дня єднання виникла на початку лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого Росія може https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) здійснити повномасштабне вторгнення в Україну .
Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій.
Відповідно, https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 14 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року, з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський видав Указ, згідно з яким https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого 2022 року визначене Днем єднання в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні до українців у понеділок, 14 лютого 2022 року. «Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-3 [3] .
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...О! Є геніальна ідея! Навіщо обмежуватися напів-заходами? Одного новоствореного міністерства замало (хай навіть такого!). Тре' створити відразу ще одне - Міністерство Незламності. А щоб уже "двічі не вставати", то тре' створити і третє - Міністерство Потужності!
Во!
Ні, надпотужно!!!