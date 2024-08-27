"Министерство единства" может появиться этой осенью, - Зеленский

"Министерство единства" может появиться уже осенью этого года. Новая институция должна обеспечить единство граждан Украины, которые находятся за рубежом.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции 27 августа, сообщает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что одному Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллионов украинцев, которые находятся за рубежом.

Кроме этого, глава государства сказал, что если не вывести из тени налогоплательщиков, Украина столкнется с серьезными вызовами после войны.

"Нам нужно вернуть взрослое население, детей в Украину. Нам нужно принять решение осенью", - сказал Зеленский.

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