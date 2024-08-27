«Міністерство єдності» може з’явитися цієї осені, - Зеленський

"Міністерство єдності" може зʼявитися вже восени цього року. Нова інституція має забезпечити єдність громадян України, які перебувають за кордоном.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що одному Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Крім цього, глава держави сказав, що якщо не вивести з тіні платників податків, Україна зіткнеться із серйозними викликами після війни.

"Нам потрібно повернути доросле населення, дітей до України. Нам потрібно прийняти рішення восени", - сказав Зеленський.

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