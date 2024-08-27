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"Міністерство єдності" може з’явитися цієї осені, - Зеленський

«Міністерство єдності» може з’явитися цієї осені, - Зеленський

"Міністерство єдності" може зʼявитися вже восени цього року. Нова інституція має забезпечити єдність громадян України, які перебувають за кордоном.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції 27 серпня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що одному Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

Крім цього, глава держави сказав, що якщо не вивести з тіні платників податків, Україна зіткнеться із серйозними викликами після війни.

"Нам потрібно повернути доросле населення, дітей до України. Нам потрібно прийняти рішення восени", - сказав Зеленський.

Читайте також: Я за повернення українських чоловіків, які перебувають за кордоном, але без примусу, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) МЗС (4111) повернення (231)


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Топ коментарі
+38
давай міністєрство потужності
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27.08.2024 16:37
+28
Ще одна інституція задля відгодування кумів за державний рахунок?! З цього буде зиску так саме як з міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України котре незрозуміло чим займається і навіщо потрібно?!!! Так в нас замало грошей щоб допомагати ЗСУ чи забагато на стільки що треба вигадувати все нові міністерства, програми, аби цей "надлишок" витрачати?! Схамениться вже нарешті "слуги" чи ви дійсно бажаєте Україні загибелі від вашого бажання побільше вкрасти грошей та витрачати бюджет держави на що завгодно окрім того на що потрібно???!!!
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27.08.2024 16:40
+26
Шановний, Орвела проїхали декілька зупинок назад.. Підʼїзжаємо до зупинки Босх
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27.08.2024 16:47
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А план є?
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27.08.2024 16:33 Відповісти
Є! Потужний! Одразу в ульот!
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27.08.2024 16:38 Відповісти
Тонкий тролінг ліліпутіна про єднання Курська в Слобожанську область України.
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27.08.2024 16:47 Відповісти
Для цих довПАйоПів потрібно міністерство здорового глузду створити
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27.08.2024 16:39 Відповісти
У якійсь колонії суворого режиму!
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27.08.2024 20:49 Відповісти
Есть, причём "медицинский".
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27.08.2024 16:43 Відповісти
і не тільки))в лєнті є новина про Одеський наркокортель)вещдоков до зріна)
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27.08.2024 16:56 Відповісти
І план є(кашкарський), і люди є - з кварталу зроблять міністерство. Ну, як зроблять - переіменують той цирк в міністерство, а тих уЙопків в...міністри. При чому - всіх. І паЧпорта їм видадуть дипломатичні - міністри ж!
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27.08.2024 17:04 Відповісти
Скурили весь
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27.08.2024 17:14 Відповісти
Весь план був витрачений на видумування "міністерства єдності".
І взагалі, план все одно перестав допомагати, треба щось потужніше - мука якась наприклад!
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27.08.2024 17:33 Відповісти
А міністерство міністерств коли буде...?
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27.08.2024 16:34 Відповісти
Воно є в особі міністра кабінету міністрів
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Міністерство вкрасти може більше, ніж один міністр кабінету міністрів....
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27.08.2024 19:46 Відповісти
Но принесут все равно ему.
Как говорила терапевт из амбулатории, мне с этой кробки только 5 конфет идёт
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27.08.2024 22:24 Відповісти
Найвеличнійвшиве Міністерство Потужної Незламності
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28.08.2024 06:29 Відповісти
Головне, що "Міністерство правди" вже давно працює...
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27.08.2024 16:34 Відповісти
Міністр правди Мишко Підляк?
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27.08.2024 17:06 Відповісти
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27.08.2024 17:27 Відповісти
Ай молодець
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27.08.2024 16:35 Відповісти
це вже Орвел чи ще ні?
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27.08.2024 16:36 Відповісти
Шановний, Орвела проїхали декілька зупинок назад.. Підʼїзжаємо до зупинки Босх
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27.08.2024 16:47 Відповісти
Наступна зупинка - Дюрер...
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27.08.2024 20:10 Відповісти
блд...
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27.08.2024 16:36 Відповісти
давай міністєрство потужності
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27.08.2024 16:37 Відповісти
Вже є. Під іншою назвою, правда. Міністерство важкого машинобудування. Треба лише назву змінити, як канцелярію на охвіс.
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27.08.2024 16:40 Відповісти
Ще одна інституція задля відгодування кумів за державний рахунок?! З цього буде зиску так саме як з міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України котре незрозуміло чим займається і навіщо потрібно?!!! Так в нас замало грошей щоб допомагати ЗСУ чи забагато на стільки що треба вигадувати все нові міністерства, програми, аби цей "надлишок" витрачати?! Схамениться вже нарешті "слуги" чи ви дійсно бажаєте Україні загибелі від вашого бажання побільше вкрасти грошей та витрачати бюджет держави на що завгодно окрім того на що потрібно???!!!
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27.08.2024 16:40 Відповісти
А МЗС на... що робить? Тепер за кордоном буде ще МЄ.
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27.08.2024 16:41 Відповісти
Не буде. Для цього треба мати дипстатус, а там навіть перекладача зайвого ввіпхнути важко, бо розширення дипмісії. Так що вони будуть сидіти тут. Але потужно.
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27.08.2024 16:46 Відповісти
З Ізраїля повернуть?
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27.08.2024 16:43 Відповісти
так Дмитрук вже втік, чи він буде міністр в екзилі?
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27.08.2024 16:43 Відповісти
""Міністерство єдності" ... має забезпечити єдність громадян України, які перебувають за кордоном." - напевно і бронь буде, і виїзд за кордон.... Дорого будуть місця коштувати... Діточки підростають...

"Воювати будуть всі" (с)
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27.08.2024 16:44 Відповісти
Ох йооопт... міністерство єдності ... Зробіть краще міністерство здорового глузду..
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27.08.2024 16:45 Відповісти
На це міністерство у хєрпіду не вистачить людських ресурсів
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27.08.2024 18:47 Відповісти

Не думаю. Знову наберуть за оголошенням, як було з набором депутунів з депутанами.
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27.08.2024 20:09 Відповісти
А міністерство "счастья"?
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27.08.2024 16:45 Відповісти
Та не єдності, а **#ості! Але таке вже є - називається ОП!
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27.08.2024 16:45 Відповісти
Міністерства "єдності",міністерство щастя,міністерство щоб поржати.Дебіл квартальний.
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27.08.2024 16:45 Відповісти
Боже, ну за щооооо?????? Яка ницість та обмеженість, БОЖЕ, не реформи, не припинення корупції, а ПОТУЖНА НИЦІСТЬ
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27.08.2024 16:46 Відповісти
шмигаль сьогодні:на потреби Арміі додатково потрібно в цьому році 500млрд.гр!!!!що ми для цього робимо?-створюємо ще одне міністерство українських гнид, бо вакансій не вистачає для всіх мародерів(((икбойу
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27.08.2024 16:48 Відповісти
Воно як накуриться таке дурне стає.
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27.08.2024 16:52 Відповісти
А міністерство міністерств уже є, чи ще планується?
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27.08.2024 16:53 Відповісти
Міністерство журналу обліку міністерств
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27.08.2024 17:32 Відповісти
Ото хлопа несе..
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27.08.2024 16:54 Відповісти
А не можна відкрити спеціальний департамент у МЗС або просто набрати більший штат? Дайош ще міністерства незламності і безмежності.
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27.08.2024 16:55 Відповісти
Буба, если ты идиот, то это не значит, что остальные такие же.
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27.08.2024 16:55 Відповісти
Всё, что обладает сходными вибрациями, притягивается друг к другу. Каждая мысль обладает вибрационной природой, каждая мысль излучает сигнал и притягивает обратно точно такой же. Эстер Хикс назвала этот процесс Законом Притяжения. Закон Притяжения гласит: подобное притягивает подобное.
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27.08.2024 22:34 Відповісти
Треба десь родичів друзів тепер пристроїти. Бо для друзів існує вже міністерство інтеграції окупованих територій, яких я розумію, ми вже повністю звільнили і залишилось тільки інтегрувати.
Хто зна які ще міністерства з'являться, бо у ціх родичів є також друзі і родичі, а цих також годувати треба!
Так що фопам і айтішникам готуватись. Мусите годувати і цих.
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27.08.2024 16:57 Відповісти
Міністерство територій які ще не деокуповані і чекають.
Міністерство територій які можуть бути окуповані.
Міністерство територій які ніколи потужно не здадуть і точно ворог не пройде
Міністерство військових адміністрацій
Міністерство захисних споруд
Міністерство мобілізації
Міністерство надлишкового майна
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27.08.2024 17:11 Відповісти
А кто нам будет каждые три дня обновления виджета часов слать?
А углы в рамках Андроид12 вы сам будете закруглять?
А серой бы поймали новый фон?
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27.08.2024 22:39 Відповісти
Это они пакостят.
Серо-буро-малиновый фон.
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27.08.2024 22:40 Відповісти
Коли цей лицемір заспокоїться?
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27.08.2024 16:57 Відповісти
Ніколи. Бо торгувати ї..лом, то його професія. Хіба що хтось примусово заспокоїть
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27.08.2024 16:59 Відповісти
Санич,ти краще створи "потужне" міністерство Сонця,бо зима на носі,а обіцяних 3 ГВт вже розмародерили 5-ть "найефективніших".
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27.08.2024 16:58 Відповісти
У Зеленського сьогодні черговий бенефіс?
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27.08.2024 16:58 Відповісти
Коли цей лицемір заспокоїться?
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27.08.2024 16:58 Відповісти
Відразу, як до лихих парфумів потрапить.
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27.08.2024 20:07 Відповісти
Штаб-квартиру можно розмістити в Суджі.....
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27.08.2024 16:59 Відповісти
а може й не з'явитися. дєлаєм ставкі, господа! це вже державне управління чи бабці на ринку
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27.08.2024 17:03 Відповісти
Їпанаріум...
Більше міністерств!! Більше трешу!! Більше комісій та засідань!
ІБД - вся суть ЗЕ_шапітолію
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27.08.2024 17:07 Відповісти
День єднання - державна акція, що відбулася https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року згідно з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Указом Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 [1] .
Акція була оголошена «З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…», згідно з Указом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» від https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 14 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року № 53/2022https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-2 [2] .
Ідея Дня єднання виникла на початку лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року, коли з'явилася інформація про те, що саме https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого Росія може https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(2022) здійснити повномасштабне вторгнення в Україну .
Зовнішні та внутрішні виклики, що постали сьогодні перед Україною, вимагають від кожного громадянина відповідальності, впевненості та конкретних дій.
Відповідно, https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 14 лютого https://uk.wikipedia.org/wiki/2022 2022 року, з метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, Президент України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимир Зеленський видав Указ, згідно з яким https://uk.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 16 лютого 2022 року визначене Днем єднання в Україні. Про це він повідомив у відеозверненні до українців у понеділок, 14 лютого 2022 року. «Нам кажуть, що 16 лютого стане днем нападу. Ми зробимо його Днем єднання. Відповідний указ уже підписано. Цього дня ми вивісимо національні прапори, надягнемо синьо-жовті стрічки та покажемо всьому світу нашу єдність»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-3 [3] .
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27.08.2024 17:09 Відповісти
Так, це вже було.
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27.08.2024 17:26 Відповісти
Цій ЗЕлупі нікуди гроші дівати,одна половина українців ненавидить його інша половина виїхала з України.
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27.08.2024 17:22 Відповісти
Що воно курить ?
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27.08.2024 17:36 Відповісти
Схоже, вже не курить, а споживає взагалі якусь люту (експериментальну?) синтетику.
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27.08.2024 20:06 Відповісти
І для того, щоб це прекрасне і потрібне міністерство могло турбувалось про кожного українця, треба всього навсього на один деньочок приїхати в Україну і обновити дані. )
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27.08.2024 17:38 Відповісти
А не краще створити департамент єдності в одному із існуючих міністерств?
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27.08.2024 17:53 Відповісти
Позорище
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27.08.2024 18:03 Відповісти
Ї*ть довбо*.
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27.08.2024 18:22 Відповісти
Больше министров, хороших и разных!
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27.08.2024 18:23 Відповісти
Цей квартал уже з бав , скільки він може грабувати країну.
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27.08.2024 18:52 Відповісти
это какой то позор-швондер. яка єдність? з опзж і шарієм.
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27.08.2024 19:11 Відповісти
Уже был день едности,а через 3 дня начались шашлыки.
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27.08.2024 19:35 Відповісти
Навіщо те міністерство..... краще б новий асфальт поклали з Київа до Донецька ...
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27.08.2024 19:48 Відповісти
Асфальт - то само собою. А от на створенні міністерства, і пізніше на його "діяльності" можна стільки бабла розпиляти, що навіть наснитися нормальній людині не може.
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27.08.2024 20:03 Відповісти
Пля... От ще лиш цього міністерства нам не вистачає. От коли його створять, от же ж і заживемо! Ну геть чисто - аж сам собі заздрю від того, як заживемо ми усі.
.
...О! Є геніальна ідея! Навіщо обмежуватися напів-заходами? Одного новоствореного міністерства замало (хай навіть такого!). Тре' створити відразу ще одне - Міністерство Незламності. А щоб уже "двічі не вставати", то тре' створити і третє - Міністерство Потужності!
Во!
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27.08.2024 20:01 Відповісти
Давай,давай- розпорошуй кошти,праворуч ліворуч, асфальт клумби ,міністерства,офшори-аби тільки не на ЗСУ.
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27.08.2024 20:04 Відповісти
Та воно ще дурніше, ніж вважалось. Міністерство єдності..., дибіляка безтолковий.
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27.08.2024 22:10 Відповісти
Міністерство Єдності, Міністерство Незламності, Міністерство Потужності. Формула Миру, План Миру, Самміт Миру,,,,Нк який з цього практичний сенс чи рельна користь? Людина все життя бігала по сцені ********** руками, розважала олігархів в саунах, грала членом на роялі. Але ставши президентом він так і не зрозумів, що Украіна- це не рояль, і що крім олігархів є ще й інші прості люди про яких треба думати і пілкуватись, Тому воно й продовжує робити тільки те єдине що воно може робити в свому житті= бігати ********** руками, імітуючи бурхливу діяльність, уявляючі собі що він ще й досі на сцені свого шапіто 95-го кварталу, а не президент воюючоі краіни....
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28.08.2024 00:00 Відповісти
Потужно!
Ні, надпотужно!!!
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28.08.2024 09:47 Відповісти
 
 