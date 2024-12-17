Украине нужен настоящий мир, а не просто пауза в боевых действиях, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях с Россией, и это может быть реализовано благодаря сильной общей позиции партнеров.
Об этом глава государства сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
После инаугурации президента Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну. Нам всем в Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, не просто что-то временное или неопределенное, нам нужна сильная общая позиция всех партнеров, нам нужен настоящий мир. Главное - что именно такой мир, мир благодаря силе, может быть обеспечен", - подчеркнул президент.
Зеленский поблагодарил Польшу за готовность помогать и за оказанную Украине поддержку с первых дней полномасштабной войны и на протяжении всех лет независимости.
Также он поблагодарил за поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и как можно быстрее получить приглашение в Альянс.
"Польша понимает, как это важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было никакой геополитической неопределенности", - добавил Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Дональдом Трампом, ни вне Украины, ни внутри.
Пожалуйста, подождите...
може тобі щє і шахти понавиковувати, шо би ви в звичну середу залізли і заглохли вже?
Порошенко: Нам потрібен мир з Росією.
29 січ. 2019 р. - Президент Петро Порошенко заявив, що Україні потрібен мир із Російською Федерацією -
з логікою , в кацапських ботів , взагалі біда
а як тільки ввели штафи на відповідь кацапському вогню так ви,
казламорді, і поперли в повномiзшабку...
Чи заглядання в очко Трампу на думку ЗЄ дасть кращий результат?
а не полупоц паганінець кінцем по роялю....
бачимо різнуию да?
сі запросили, а він не поїде, бубу не запрашували , а він поїде...
Тепер, ваш офіс - це лише гурток по написанню мрійливих, нездійснених обіцянок майбутніх досягнень.
Компетентних людей була жменька, але була.
жодного іншого важелю на тиснути на ***** в нього нема....
і да ПрИстайко - не прЕ
Все інше буде залежить від фінансових інтересів. Не буде більше пустих чеків.
А стратегія послаблення ворогів у розвинутих країн завжди змінюється/коригується.
Якщо теперішні події США не влаштовують, то ці заяви і відрядження тільки як локшина для внутрішньої аудиторії.
ну як би так, шо би без матючні?
подивіться на дописи його синуліка і запитайте себе самі,
а чі не висказує синулік думкі папи?
шось мені підсказує, шо криворагатому кловану нам нема шо робити...
кацапнявий пупс плешивий осторонь стоїть і рже до валізу давай ...