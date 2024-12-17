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Новости Война
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Зеленский (19064) переговоры с Россией (727) война в Украине (1209)

Украине нужен настоящий мир, а не просто пауза в боевых действиях, - Зеленский

Зеленський заявив, що Україні потрібен справжній мир у війні з РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях с Россией, и это может быть реализовано благодаря сильной общей позиции партнеров.

Об этом глава государства сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После инаугурации президента Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну. Нам всем в Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, не просто что-то временное или неопределенное, нам нужна сильная общая позиция всех партнеров, нам нужен настоящий мир. Главное - что именно такой мир, мир благодаря силе, может быть обеспечен", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Польшу за готовность помогать и за оказанную Украине поддержку с первых дней полномасштабной войны и на протяжении всех лет независимости.

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Также он поблагодарил за поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и как можно быстрее получить приглашение в Альянс.

"Польша понимает, как это важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было никакой геополитической неопределенности", - добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Дональдом Трампом, ни вне Украины, ни внутри.

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Топ комментарии
+11
Це не той поц який казав " я в своїй голові війну закінчив"? Яке конче.....не.
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17.12.2024 19:16
+8
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17.12.2024 19:12
+7
Україні потрібен Головнокомандувач Залужний і Верховний Порошенко. Крапка. А ці, слугориги ведуть Україну не до перемоги. Це моя точка зору.
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17.12.2024 19:21
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17.12.2024 19:12 Ответить
Небензя там теж висрав, хо кацапам потрібна не заморозка, типу Мінська, а "справжній мир".
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17.12.2024 19:14 Ответить
Україні потрібен урядд народної довіри і старий зірковий склад Генштабу.
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17.12.2024 19:14 Ответить
може вам квадратним шахтецям щє хтось шо і повинен?
може тобі щє і шахти понавиковувати, шо би ви в звичну середу залізли і заглохли вже?
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17.12.2024 19:33 Ответить
Класне фото - і що тепер ?
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17.12.2024 19:37 Ответить
Безумовно потрібна. Але тіко разом з тцкунами. Вже скоро.
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17.12.2024 19:41 Ответить
Україні потрібна перемога, інше - то смерть. Але не з цим Головнокомандувачем ми можемо перемогти. Де там "плани" миру, стійкості, потужності? Хто нам має забезпечити мир, як не ми самі? Але з мінами, які не вибухають і не летять до перемоги далеко.
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17.12.2024 19:15 Ответить
11 років війни , а мантри тіж самі - "Україні потрібен мир" , а перемога не потрібна ?!
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17.12.2024 19:15 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2629546-porosenko-nam-potriben-mir-z-rosieu-holodnij-ale-mir.html&ved=2ahUKEwiWsPyLrq-KAxVAhv0HHV_yL_gQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw160iWQmVx1ZCpWFLKqamvH


Порошенко: Нам потрібен мир з Росією.



29 січ. 2019 р. - Президент Петро Порошенко заявив, що Україні потрібен мир із Російською Федерацією -
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17.12.2024 19:48 Ответить
Порошенко досвічений політик на відміну від зелупня московського.
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21.12.2024 08:58 Ответить
знову в кальсонах виступає, бідося...
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17.12.2024 19:16 Ответить
Це не той поц який казав " я в своїй голові війну закінчив"? Яке конче.....не.
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17.12.2024 19:16 Ответить
ех ти, дездемона, паУза....
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17.12.2024 19:17 Ответить
мир, памир, беломор канал
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17.12.2024 19:17 Ответить
шахтерскіє
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17.12.2024 19:20 Ответить
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17.12.2024 19:39 Ответить
кармільці...
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17.12.2024 19:40 Ответить
беломор канал і шахтерскіє - були такі цигарки при СРСР
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17.12.2024 19:42 Ответить
беломор канал були папіроси - друга назва "здохни бистріше, і шо б тебе як і не було "
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17.12.2024 19:51 Ответить
кацапська сродіна завжди любила своїх недоносків...
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17.12.2024 19:53 Ответить
Україні потрібен Головнокомандувач Залужний і Верховний Порошенко. Крапка. А ці, слугориги ведуть Україну не до перемоги. Це моя точка зору.
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17.12.2024 19:21 Ответить
Хутспа!
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17.12.2024 19:26 Ответить
***** московське а не київське визнало,що Порошенко мінськими угодами його переграв.
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17.12.2024 19:33 Ответить
Не пишіть неправду пане Петре. "Мінські" домовленості дали можливість Україні відновити армію і озброєння, бо в нас тоді не було нічого. А кацапи готувалися до нападу все життя і їх армія було озброєна і готова вдарити і тоді.
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17.12.2024 19:34 Ответить
А певно в 14-му ЗСУ вже були під москвою, і тільки клята влада їх зупинила, розвернула та підписала отой мінськ-666.
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17.12.2024 19:48 Ответить
Вава себе явно переоцінює, що Трамп з ним буде розмовляти. Нє по сенькє шапка, пройшов час бурхливих оплесків, пора знімати камуфляжну піжаму і слухати старших
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17.12.2024 19:36 Ответить
Рецепт миру: буцигарня доя зрадників, коаліційний уряд, спільні зузилля на міжнародній арені для здобудтя підтримки та створення механізмів притягнення до відповідальності причетних до трагедії Маріуполя та Бучі і т.д.. Повернення Залужного та його генералів
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17.12.2024 19:37 Ответить
Сашенька Романіщенко ,досить вже шмарклі розвішувати ,тут буде вирішувати дорослий дядько Трамп ,а не твоя улюблена зелена шмаркля пєрєсідєнт боневтік з його планамі" перемоги " та іншими хотєлкамі. Сашенька ,до а ти ще не мобілізувався ,чи ти в нас заброньований диванний патріот і вчиш тут нас всіх патріотизму ?
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17.12.2024 19:50 Ответить
для справжнього миру в Україні потрібен справжній український президент .а не "зелений прорашистський "птіса-говорун"
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17.12.2024 19:40 Ответить
Для настоящего мира Украине нужен настоящий народ, который будет выбирать настоящую власть, за которую он будет нести настоящую ответственность.
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17.12.2024 19:42 Ответить
щось Ти совкові тези про народ почав засовувати?Не видавай себе.
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17.12.2024 19:48 Ответить
То, что я написал, это не для среднего ума, поэтому, не стоит вам напрягаться.
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17.12.2024 20:18 Ответить
те, що Ви написаи "совковий опус" "совкового ума" і Ви вже "напряглися" .У країнах світу ,обрана народом влада,несе відповідальність за безпеку і добробут народу ,котрий дав їй ці повноваження , А "совок" оправдує владу ,та ще й звинувачує народ в тому, що ця влада торгує життям цього народу і територіями держави ,продаючи її за мзду ворогам.
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17.12.2024 21:09 Ответить
Так це вже Трампу вирішувати як закінчувати війну , а не тобі, "вєрховному гівнокомандуючому".
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17.12.2024 19:41 Ответить
Решать это должен украинский народ, а не какой-то дядька!
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17.12.2024 19:46 Ответить
Да ти шо , а нам скажуть -" хочете вирішувати самі - тоді і воюйте самі і без нашої допомоги " ,скільки в такому випадку протримається Україна ? Чи ти вмієш передбачати наперед ,як твій відомий однофамілець ?
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17.12.2024 19:56 Ответить
А якщо був мир навіщо тоді переставати стріляти ?
з логікою , в кацапських ботів , взагалі біда
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17.12.2024 19:45 Ответить
буба ж ваш....
а як тільки ввели штафи на відповідь кацапському вогню так ви,
казламорді, і поперли в повномiзшабку...
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17.12.2024 20:25 Ответить
не сси, колабарантюга прикокошнена - все буде Україна!
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17.12.2024 20:26 Ответить
А що заглядання в очко ***** вже не робе?

Чи заглядання в очко Трампу на думку ЗЄ дасть кращий результат?
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17.12.2024 19:42 Ответить
зеленського вже ніхто слухати не буде, мир підпишуть за нього.
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17.12.2024 19:50 Ответить
Україні потрібний справжній президент, а не його імітація у вигляді нікчемного гундоса.
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17.12.2024 19:52 Ответить
Україні потрібна пауза, вибори і Залужний
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17.12.2024 19:53 Ответить
Україні потрібен справжній Гетьман,
а не полупоц паганінець кінцем по роялю....
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17.12.2024 19:56 Ответить
Справжній мир ,це кордони 1991 року чи ,як пане в зєльоних галіфє???
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17.12.2024 20:49 Ответить
а він поїде...
бачимо різнуию да?
сі запросили, а він не поїде, бубу не запрашували , а він поїде...
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17.12.2024 20:55 Ответить
За три роки ви тільки забруднили поняття/значення дипломатії.
Тепер, ваш офіс - це лише гурток по написанню мрійливих, нездійснених обіцянок майбутніх досягнень.
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17.12.2024 21:14 Ответить
які 3? - 6
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17.12.2024 21:22 Ответить
Тоді ще був Престайко, живий Хмара, Чалий теж здається.
Компетентних людей була жменька, але була.
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17.12.2024 21:38 Ответить
єдине, шо може зробити трамп? - припинити або збільшити допомогу Україні.
жодного іншого важелю на тиснути на ***** в нього нема....
і да ПрИстайко - не прЕ
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17.12.2024 21:50 Ответить
Трампу до сраки, скільки в нас буде території чи людей.
Все інше буде залежить від фінансових інтересів. Не буде більше пустих чеків.
А стратегія послаблення ворогів у розвинутих країн завжди змінюється/коригується.
Якщо теперішні події США не влаштовують, то ці заяви і відрядження тільки як локшина для внутрішньої аудиторії.
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17.12.2024 22:22 Ответить
ви щє не уявляете як трампу на Україну все одно....
ну як би так, шо би без матючні?
подивіться на дописи його синуліка і запитайте себе самі,
а чі не висказує синулік думкі папи?
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17.12.2024 22:33 Ответить
На уяву не скаржусь. Його діти, жінка і порногріхи мене не цікавлять. Це далеко від моїх інтересів. Для мене це фонове сміття для обмеженої частки примітивно мислячого люду.
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17.12.2024 22:46 Ответить
вам би сподобалось як би вас назнали не Довбенко, а довбенько?
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17.12.2024 21:55 Ответить
Прохання не засмічувати чат питаннями дуже малого значення. Попросту меньше повітря, більше змісту.
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17.12.2024 22:14 Ответить
прохання, перед коментом вивчіти тему...
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17.12.2024 22:16 Ответить
срань між двох мачо - клованів?
шось мені підсказує, шо криворагатому кловану нам нема шо робити...
кацапнявий пупс плешивий осторонь стоїть і рже до валізу давай ...
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17.12.2024 22:06 Ответить
И нормальный президент
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18.12.2024 00:25 Ответить
 
 