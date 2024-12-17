Украине нужен настоящий мир, а не просто пауза в боевых действиях, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен настоящий мир, а не пауза в боевых действиях с Россией, и это может быть реализовано благодаря сильной общей позиции партнеров.

Об этом глава государства сказал во время совместной с премьер-министром Польши Дональдом Туском пресс-конференции во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

После инаугурации президента Трампа, очевидно, будут активизированы усилия, чтобы остановить войну. Нам всем в Европе нужна не просто пауза в боевых действиях, не просто что-то временное или неопределенное, нам нужна сильная общая позиция всех партнеров, нам нужен настоящий мир. Главное - что именно такой мир, мир благодаря силе, может быть обеспечен", - подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил Польшу за готовность помогать и за оказанную Украине поддержку с первых дней полномасштабной войны и на протяжении всех лет независимости.

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Также он поблагодарил за поддержку стремления Украины стать полноправным членом НАТО и как можно быстрее получить приглашение в Альянс.

"Польша понимает, как это важно в нашей части Европы, чтобы безопасность была действительно гарантирована и чтобы не было никакой геополитической неопределенности", - добавил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ему не нужны посредники в общении с Дональдом Трампом, ни вне Украины, ни внутри.

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