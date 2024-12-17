РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9433 посетителя онлайн
Новости Видео Война
15 319 35
армия РФ (18059) ликвидация (3141) 5 ОШБр (58)

После точной атаки дрона-камикадзе оккупант показывает средний палец украинскому оператору. ВИДЕО

На одном из направлений фронта украинские аэробомберы подразделения "Phoenix" 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады провели показательную "воспитательную работу" с российскими захватчиками.

Один из оккупантов решил осквернить последние мгновения своей жизни, демонстративно показывая средний палец оператору украинского дрона. Незадолго до этого FPV атаковал двух российских солдат, которые копошились в вещах, и даже не заметили беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние минуты жизни российского захватчика зафиксировали наши бойцы и опубликовали видео в телеграм-канале подразделения.

Также смотрите: Бойцы 92 ОШБр ликвидировали группу оккупантов, а также уничтожили грузовик захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
здохни в муках
показать весь комментарий
17.12.2024 17:37
+11
..кацапи - ну от реально, тупе невиліковне ніщо..
показать весь комментарий
17.12.2024 17:40
+10
Кацап наркотою нафарширований
показать весь комментарий
17.12.2024 17:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
упс
показать весь комментарий
17.12.2024 17:36 Ответить
Ти диви живуча скотина!
показать весь комментарий
17.12.2024 17:37 Ответить
здохни в муках
показать весь комментарий
17.12.2024 17:37 Ответить
Кацап наркотою нафарширований
показать весь комментарий
17.12.2024 17:38 Ответить
Може і горілка. Я як два літри вип'ю можу двометрові паркани перестрибувати. Зі зламаною ступнею.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:43 Ответить
а пілотам *****, хто на чому і як довго..
показать весь комментарий
17.12.2024 17:47 Ответить
Мені теж. До речі, кого вони мародерили на початку? Мабуть третього, що горілку ніс.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:55 Ответить
хатка, на київських пагорбах, виявилася для кацапні неочікуваною...
не тей рієлтор...
показать весь комментарий
17.12.2024 17:40 Ответить
..кацапи - ну от реально, тупе невиліковне ніщо..
показать весь комментарий
17.12.2024 17:40 Ответить
Нащадки андрофагів, лишня хромосома.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:58 Ответить
Там цілком зрозуміла мова жестів.Перекладаю - "я адін у радітєлєв.Адін.Нє стрєляй в мєня.Я здаюсь..."
показать весь комментарий
17.12.2024 17:41 Ответить
адін яко пєрст.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:57 Ответить
Був !
показать весь комментарий
17.12.2024 17:59 Ответить
Висновок-не тільки психопат з боліт,а всі кацапи ***@@ті
показать весь комментарий
17.12.2024 17:42 Ответить
Ніт ...це він показав ,шо наш дрончик, класно йог друкнув ...бач який об'єктивний сподобалося ...
показать весь комментарий
17.12.2024 17:44 Ответить
Скоріш за все воно наривалося, щоб його добили.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:49 Ответить
Але пофантозувати можно ...шо зацінив оператора
показать весь комментарий
17.12.2024 17:53 Ответить
однопальцовоє сущєство
показать весь комментарий
17.12.2024 17:45 Ответить
та то воно просило добити - щоб не мучитися....
Інші пальці були "відірвані"
показать весь комментарий
17.12.2024 17:52 Ответить
Кацапи кажуть, що показувати середній палець "нє скєпно", у них є інший жест.
показать весь комментарий
17.12.2024 17:54 Ответить
пабадил нацистов)))
показать весь комментарий
17.12.2024 18:12 Ответить
Агалтєлая русофобія
показать весь комментарий
17.12.2024 18:16 Ответить
Ворога треба поважати. Гідно пішов, хоч і підор.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:18 Ответить
То не ворог, то шакал. Жив, як гімно й помер як гімно.
показать весь комментарий
17.12.2024 18:37 Ответить
нє скрєпний піндосскій жест
показать весь комментарий
17.12.2024 18:43 Ответить
красноречивые кадры для ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !! нато они и ОРКИ ,к жизни относятся с презрением !!! мы то это уже знаем за три года , а вот представьте это смотрит француз ,немец , швед ???? я вам говорю они от этих кадров ОБСЫРАЮТСЯ , потому что им хочется жить и РЕАЛЬНО будут бояться встретиться с рускими в бою !!!!
показать весь комментарий
17.12.2024 19:06 Ответить
Просто тут завжди просувається ненав'язлива героїзація русні-все по канонам геббельсового "англійського радіо"
показать весь комментарий
17.12.2024 19:13 Ответить
коменты под этим видео не очень , без смысла (((( Читайте мои коменты , там истина !!!
показать весь комментарий
17.12.2024 19:09 Ответить
Треба бути об'єктивним завжди : кацап помер гідно,як справжній воїн,на відміну від баранів,що вшестером здаються двом кацапам на заклання. Ці "новини" тут для того і розміщують-щоби ми всі відчули контраст
показать весь комментарий
17.12.2024 19:09 Ответить
Кабзону тоже самое передай.
показать весь комментарий
17.12.2024 22:10 Ответить
Да пусть хоть все пальцы показывает, включая 21-й, наше дело - ударными темпами перерабатывать русню в перегной, постоянно повышая КПД этого процесса.
показать весь комментарий
17.12.2024 23:43 Ответить
Подох с .уем в руке, выродок.
показать весь комментарий
18.12.2024 01:43 Ответить
To nie są ludzie. Zombie. 140 mln genetycznych mutantów. Wszystkich do grobu jak Bóg da .
показать весь комментарий
02.01.2025 04:47 Ответить
 
 