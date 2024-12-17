После точной атаки дрона-камикадзе оккупант показывает средний палец украинскому оператору. ВИДЕО

На одном из направлений фронта украинские аэробомберы подразделения "Phoenix" 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады провели показательную "воспитательную работу" с российскими захватчиками.

Один из оккупантов решил осквернить последние мгновения своей жизни, демонстративно показывая средний палец оператору украинского дрона. Незадолго до этого FPV атаковал двух российских солдат, которые копошились в вещах, и даже не заметили беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, последние минуты жизни российского захватчика зафиксировали наши бойцы и опубликовали видео в телеграм-канале подразделения.

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