Бойцы 92 ОШБр ликвидировали группу оккупантов, а также уничтожили грузовик захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковском направлении пилоты БУБпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно ликвидировать оккупантов и их технику. Управляя тяжелыми ночными бомберами, воины нанесли точные удары по позициям противника.

В результате работы была ликвидирована группа оккупантов, некоторые были ранены, а также взорван грузовик захватчиков - "Урал-4320".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

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