РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9433 посетителя онлайн
Новости Видео Война
3 128 1
уничтожение (6257) 92 отдельная штурмовая бригада (236)

Бойцы 92 ОШБр ликвидировали группу оккупантов, а также уничтожили грузовик захватчиков на Харьковщине. ВИДЕО

На Харьковском направлении пилоты БУБпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады продолжают эффективно ликвидировать оккупантов и их технику. Управляя тяжелыми ночными бомберами, воины нанесли точные удары по позициям противника.

В результате работы была ликвидирована группа оккупантов, некоторые были ранены, а также взорван грузовик захватчиков - "Урал-4320".

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Оперативный ВСУ.

Также смотрите: Оккупант-тувинец с шевроном "Россия - мать ваша" получает сапогом по морде от своих сослуживцев из Республики Саха: "Что еще про якутов скажешь?! Отвечай, сука, нах#й!". ВИДЕО 18+
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто знає, що це таке - "декілька ворожих особових склади"?
показать весь комментарий
17.12.2024 16:44 Ответить
 
 