Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 17 декабря российские оккупанты запустили по Украине"шахеды" с севера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание!

БпЛА на Харьковщине, курс - западный;

БпЛА на Сумщине, курс - западный", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 20 из 31 "Шахеда", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Обновление на 20:27

Обновление информации о вражеских ударных БПЛА:

🛵 БПЛА на Сумщине, курс - западный;

🛵 БПЛА на Харьковщине, курс - западный;

🛵 БПЛА на Черниговщине, курс - Чернигов.

🛵 БПЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный.

🛵 БПЛА на Полтавщине, курс - западный.

Напоминаем, утром 17 декабря 2024 года войска РФ атаковали Киев с использованием ударных "Шахедов". Обломки упали в 4 районах, повреждены автомобили и окна в домах.

Обновление на 20:49

Запорожская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с Днепропетровщины!

Донецкая область - угроза применения врагом ударных БПЛА.

Обновление

БПЛА на Киевщине, курс - западный;

БПЛА на Сумщине, курс - западный;

БПЛА на Харьковщине, курс - южный;

БПЛА на Запорожье, курс - южный;

БПЛА на Донетчине, курс - южный;

БПЛА на Черниговщине, курс - западный;

БПЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный;

БПЛА на Полтавщине, курс - западный.

"Житомирщина, движение ударных БПЛА в вашем направлении с Киевщины.

В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - сообщили в ПС.

Обновление 22:17

Черкассы - в районе города вражеские БПЛА.

Находитесь в укрытиях!