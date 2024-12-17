Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 17 декабря российские оккупанты запустили по Украине"шахеды" с севера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание!
БпЛА на Харьковщине, курс - западный;
БпЛА на Сумщине, курс - западный", - говорится в сообщении.
Обновление на 20:27
Обновление информации о вражеских ударных БПЛА:
🛵 БПЛА на Сумщине, курс - западный;
🛵 БПЛА на Харьковщине, курс - западный;
🛵 БПЛА на Черниговщине, курс - Чернигов.
🛵 БПЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный.
🛵 БПЛА на Полтавщине, курс - западный.
Напоминаем, утром 17 декабря 2024 года войска РФ атаковали Киев с использованием ударных "Шахедов". Обломки упали в 4 районах, повреждены автомобили и окна в домах.
Обновление на 20:49
Запорожская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с Днепропетровщины!
Донецкая область - угроза применения врагом ударных БПЛА.
Обновление
БПЛА на Киевщине, курс - западный;
БПЛА на Сумщине, курс - западный;
БПЛА на Харьковщине, курс - южный;
БПЛА на Запорожье, курс - южный;
БПЛА на Донетчине, курс - южный;
БПЛА на Черниговщине, курс - западный;
БПЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный;
БПЛА на Полтавщине, курс - западный.
"Житомирщина, движение ударных БПЛА в вашем направлении с Киевщины.
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - сообщили в ПС.
Обновление 22:17
Черкассы - в районе города вражеские БПЛА.
Находитесь в укрытиях!
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Якою є українська лазерна зброя
Жодних даних про розробника, характеристики і вид української бойової лазерної установки немає.
Однак у своїй промові полковник Сухаревський навів певні дані. Зокрема, він сказав, що "Тризуб" може збивати літаки на відстані 2 км.
Це доволі вагомий показник, адже, як уже згадувалося, британський DragonFire збиває об'єкти на відстані 1 км. Вдвічі більшу дальність має ізраїльський IronBeam, але і його потужність складає 100 кВт, а не 55, як у британців.
Якщо український "Тризуб" дійсно може уразити літак, то він повинен мати систему тривалого фокусування на рухомій цілі. Наприклад, DragonFire може фокусуватися на відстані у 1 км з точністю 23 мм.
Виходить, Україні за короткий час, ймовірно, вдалося створити прототип ефективного бойового лазера. Створити в умовах інформаційної тиші про цю розробку.
Український експерт з озброєння і колишній працівник "Укроборонпрому" Олег Катков каже ВВС, що це можливо. Він наводить низку аргументів. Найголовніший - технологій і компоненти для створення лазерної зброї стали доступніші і простіші за минулі півсторіччя.
Тож зараз український ОПК, а також приватний сектор, цілком могли розробити зразок бойової лазерної системи.
"Лазерна зброя насправді є в багатьох країн на стадії тестової експлуатації. Але є низка пересторог, зокрема й тому, що ніхто досі не випробував її в реальних умовах. Зараз країни намагаються банально "намацати", як саме її застосовувати на практиці", - пояснює експерт.
Якщо "Тризуб" є не просто дослідним зразком, а стане серійним продуктом з високою ефективністю в бойових умовах - це буде "справжня революція", каже він.