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Воздушные силы (2008) Шахед (572)

Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

уламки шахеда впали в Києві

Вечером 17 декабря российские оккупанты запустили по Украине"шахеды" с севера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание!
БпЛА на Харьковщине, курс - западный;

БпЛА на Сумщине, курс - западный", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожены 20 из 31 "Шахеда", еще 10 - локационно потеряны, - Воздушные силы

Обновление на 20:27
Обновление информации о вражеских ударных БПЛА:
🛵 БПЛА на Сумщине, курс - западный;
🛵 БПЛА на Харьковщине, курс - западный;
🛵 БПЛА на Черниговщине, курс - Чернигов.
🛵 БПЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный.
🛵 БПЛА на Полтавщине, курс - западный.

Напоминаем, утром 17 декабря 2024 года войска РФ атаковали Киев с использованием ударных "Шахедов". Обломки упали в 4 районах, повреждены автомобили и окна в домах.

Обновление на 20:49
Запорожская область - угроза применения врагом ударных БПЛА с Днепропетровщины!
Донецкая область - угроза применения врагом ударных БПЛА.

Обновление
БПЛА на Киевщине, курс - западный;
БПЛА на Сумщине, курс - западный;
БПЛА на Харьковщине, курс - южный;
БПЛА на Запорожье, курс - южный;
БПЛА на Донетчине, курс - южный;
БПЛА на Черниговщине, курс - западный;
БПЛА на Днепропетровщине, курс - юго-западный;
БПЛА на Полтавщине, курс - западный.

"Житомирщина, движение ударных БПЛА в вашем направлении с Киевщины.
В случае объявления тревоги направляйтесь в укрытие", - сообщили в ПС.

Обновление 22:17
Черкассы - в районе города вражеские БПЛА.
Находитесь в укрытиях!
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Їх усі зіб'ють лазерним "Тризубом". Чи не зіб'ють? Чи не усі?...
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17.12.2024 20:20 Ответить
BBC

Якою є українська лазерна зброя

Жодних даних про розробника, характеристики і вид української бойової лазерної установки немає.

Однак у своїй промові полковник Сухаревський навів певні дані. Зокрема, він сказав, що "Тризуб" може збивати літаки на відстані 2 км.

Це доволі вагомий показник, адже, як уже згадувалося, британський DragonFire збиває об'єкти на відстані 1 км. Вдвічі більшу дальність має ізраїльський IronBeam, але і його потужність складає 100 кВт, а не 55, як у британців.

Якщо український "Тризуб" дійсно може уразити літак, то він повинен мати систему тривалого фокусування на рухомій цілі. Наприклад, DragonFire може фокусуватися на відстані у 1 км з точністю 23 мм.

Виходить, Україні за короткий час, ймовірно, вдалося створити прототип ефективного бойового лазера. Створити в умовах інформаційної тиші про цю розробку.

Український експерт з озброєння і колишній працівник "Укроборонпрому" Олег Катков каже ВВС, що це можливо. Він наводить низку аргументів. Найголовніший - технологій і компоненти для створення лазерної зброї стали доступніші і простіші за минулі півсторіччя.

Тож зараз український ОПК, а також приватний сектор, цілком могли розробити зразок бойової лазерної системи.
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17.12.2024 20:31 Ответить
Однак, наголошує фахівець, ефективність лазерної зброї дуже комплексна і залежить від безлічі факторів. Мова йде і про вибір технології формування лазерного променя, про його фокусування на відповідній відстані і позиціонування на рухомій цілі. Плюс, звичайно, висока залежність від погодних умов.

"Лазерна зброя насправді є в багатьох країн на стадії тестової експлуатації. Але є низка пересторог, зокрема й тому, що ніхто досі не випробував її в реальних умовах. Зараз країни намагаються банально "намацати", як саме її застосовувати на практиці", - пояснює експерт.

Якщо "Тризуб" є не просто дослідним зразком, а стане серійним продуктом з високою ефективністю в бойових умовах - це буде "справжня революція", каже він.
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17.12.2024 20:33 Ответить
гиперболойдинженерагарина…..
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17.12.2024 23:12 Ответить
Літаки може збивати а дрони продовжують літати де хочуть
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17.12.2024 20:34 Ответить
Не погано під санкціями клепають, кожного дня по сто штук....
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17.12.2024 20:55 Ответить
Боневтік сказав, що МВГ працюють.... Але 1 000 000 ще не зробив
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17.12.2024 23:27 Ответить
 
 