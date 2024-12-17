Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в Европейский Союз и НАТО, - Туск.

Во время председательства Польши в Евросоюзе будут шаги, которые будут ускорять вступление Украины в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Польши Роберт Туск.

"Польша с января следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина всегда может рассчитывать на поддержку с нашей стороны вхождения в Евросоюз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это длилось бы не дольше одного дня. Украина может рассчитывать на нашу дипломатию, мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была все ближе", - сказал он.

Туск заверил, что "не надо никого в Украине убеждать, что польское председательство - это также ускорение переговоров о вступлении".

Туск добавил, что переговорный процесс не будет легким.

"Когда начнем говорить конкретно, окажутся и конфликты интересов, и сложные для реализации стандарты. Но в Польше есть много специалистов, которые могут помочь в этом процессе, сделать его легче и проще", - резюмировал премьер.

Также читайте: Польша не может передать Украине все оружие, потому что мы в определенном смысле прифронтовое государство, - Туск