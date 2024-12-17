Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в Европейский Союз и НАТО, - Туск.
Во время председательства Польши в Евросоюзе будут шаги, которые будут ускорять вступление Украины в ЕС.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Польши Роберт Туск.
"Польша с января следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина всегда может рассчитывать на поддержку с нашей стороны вхождения в Евросоюз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это длилось бы не дольше одного дня. Украина может рассчитывать на нашу дипломатию, мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была все ближе", - сказал он.
Туск заверил, что "не надо никого в Украине убеждать, что польское председательство - это также ускорение переговоров о вступлении".
Туск добавил, что переговорный процесс не будет легким.
"Когда начнем говорить конкретно, окажутся и конфликты интересов, и сложные для реализации стандарты. Но в Польше есть много специалистов, которые могут помочь в этом процессе, сделать его легче и проще", - резюмировал премьер.
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О ні, дякую, дякую, але нам краще допомогу від фахівців з Нідерландів, Німеччини, Швеції, країн Балтії, і т.п. Але не з країни, котра є нашим найближчим конкурентом, має різні претензії до України, та отримує максимальний економічний зиск з нашого стану економіки. З польською допомогою, це шлях точно не буде ні легшим, ні простим.