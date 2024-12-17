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Туск (677) членство в ЕС (933)

Украина всегда может рассчитывать на поддержку со стороны Польши в вопросах вступления в Европейский Союз и НАТО, - Туск.

Дональд Туск

Во время председательства Польши в Евросоюзе будут шаги, которые будут ускорять вступление Украины в ЕС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил премьер-министр Польши Роберт Туск.

"Польша с января следующего года будет председательствовать в Европейском Союзе. Украина всегда может рассчитывать на поддержку с нашей стороны вхождения в Евросоюз и НАТО. Если бы это зависело от Польши, это длилось бы не дольше одного дня. Украина может рассчитывать на нашу дипломатию, мы сделаем все возможное, чтобы перспектива членства Украины в НАТО была все ближе", - сказал он.

Туск заверил, что "не надо никого в Украине убеждать, что польское председательство - это также ускорение переговоров о вступлении".

Туск добавил, что переговорный процесс не будет легким.

"Когда начнем говорить конкретно, окажутся и конфликты интересов, и сложные для реализации стандарты. Но в Польше есть много специалистов, которые могут помочь в этом процессе, сделать его легче и проще", - резюмировал премьер.

Также читайте: Польша не может передать Украине все оружие, потому что мы в определенном смысле прифронтовое государство, - Туск
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Алеж валинська трагедія та хфермерши будуть проти.
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17.12.2024 20:27 Ответить
Туск, перш за все, повинен виконати волю польских виборців та зупинити війну шляхом поступок польських територій на користь **********.
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17.12.2024 20:38 Ответить
у Польщі є багато фахівців, які можуть допомогти у цьому процесі
О ні, дякую, дякую, але нам краще допомогу від фахівців з Нідерландів, Німеччини, Швеції, країн Балтії, і т.п. Але не з країни, котра є нашим найближчим конкурентом, має різні претензії до України, та отримує максимальний економічний зиск з нашого стану економіки. З польською допомогою, це шлях точно не буде ні легшим, ні простим.
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17.12.2024 21:17 Ответить
оцей шлях в НАТО і в ЄЕС буде важким і " складні для реалізації стандарти" , тобто цей шлях буде вічним і можливо, Україна швидше стане членом Марсіанської співдружності, коли відповідну планету заселить колишніми землянами Ілон Маск. Для Польщі наша війна є прибутковою в багатьох питанннях, тому для Польщі чим довше ця війна тим краще
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18.12.2024 00:01 Ответить
 
 