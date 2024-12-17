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Силы обороны ведут активные боевые действия на участке фронта протяженностью более 1170 километров, - Сырский

Сирський: Сили оборони ведуть бої на ділянці фронту протяжністю понад 1170 кілометрів

По состоянию на 17 декабря Силы обороны Украины ведут активные боевые действия на участке фронта общей протяженностью более 1170 километров.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время онлайн-выступления на заседании Конгресса местных и региональных властей, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты значительно усилили давление на Краматорском, Торецком и Времовском направлениях. Также продолжаются интенсивные наступательные действия россиян на территории Курской области, чтобы вытеснить украинские подразделения из РФ.

Украинские защитники стойко держат определенные рубежи, уничтожают личный состав и технику врага, за что я благодарен солдатам, сержантам и офицерам", - подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий добавил, что при нынешних обстоятельствах "все общество должно сплотиться" для поддержки войска.

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а може краще не на форумі бути - а на КП?
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17.12.2024 21:32 Ответить
То закриите вже Донбас - бо завтра напишуть шо нас знову вибивають і беруть в оточення
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17.12.2024 21:34 Ответить
"усе суспільство має згуртуватися" для підтримки війська.

та не питання .. тільки сирок ніякого відношення до ЗСУ не має.. сирок з кремлівських кротів покидьків
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17.12.2024 21:44 Ответить
 
 