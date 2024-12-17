США не предупредили о ликвидации российского генерала Кириллова в Москве

Соединенные Штаты Америки не получали предварительных сообщений о подготовке ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Так он заметил, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Кириллов.

"Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей", - заявил собеседник AFP.

Напомним, 17 декабря СБУ провела спецоперацию, ликвидировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

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