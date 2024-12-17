США не предупредили о ликвидации российского генерала Кириллова в Москве
Соединенные Штаты Америки не получали предварительных сообщений о подготовке ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.
Так он заметил, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Кириллов.
"Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей", - заявил собеседник AFP.
Напомним, 17 декабря СБУ провела спецоперацию, ликвидировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
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Власні витрати США склали 887 млрд., Ще витратили близько 143 млрд доларів на відбудову Афганістану. Більш ніж половина цих коштів (88,32 млрд доларів) пішла на створення афганських сил безпеки, зокрема Афганської національної армії та поліції. Майже 36 млрд доларів спрямовано на управління та розвиток. Трохи менші суми - на боротьбу з наркотиками та гуманітарну допомогу. Плюс гуманітарка, плюс витрати інших країн.
Який результат - як мінімум 19 млрд. вкрали (це офіційні висновки), 2300 лише американських військових загинуло і Афганська національна армія, потужно.....почала втікати від талібів та віддавати їм озброєння. І все це на фоні втоми американського суспільства від всього цього.
Якщо твій союзник не хоче захищати власну країну, а то чи варто самому воювати за неї?
Після 17 років допомоги, спостерігаючи за повним небажанням союзника воювати за власну державу - чи можна звинувачувати в чомусь США?
І до речі, саме висновки отримані пересічними американцями з Афганістану і "тиснуть" на Україну - в них досі немає впевненості, що всі ці витрати матимуть результат. А наша дипломатія говорить з ким завгодно - навіть з путлєром в Туреччині, але не з американським електоратом, пояснюючи йому, що ми інші.
Але знову таки - давайте дивитись на сьогодення. Тоді були інші проблеми, та і США були іншими.