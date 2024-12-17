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США не предупредили о ликвидации российского генерала Кириллова в Москве

Вибух у Москві 17 грудня: що відомо

Соединенные Штаты Америки не получали предварительных сообщений о подготовке ликвидации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Об этом пишет AFP со ссылкой на неназванного американского чиновника, передает Цензор.НЕТ.

Так он заметил, что "США не знали заранее об операции", в результате которой погиб Кириллов.

"Мы не поддерживаем такого рода деятельность и не способствуем ей", - заявил собеседник AFP.

Напомним, 17 декабря СБУ провела спецоперацию, ликвидировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.

Также смотрите: Как СБУ ликвидировала генерала химических войск РФ Кириллова | Юрий Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
Обидно, да? Там где США не предупредили там все получается. Совпадение?
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17.12.2024 20:44
+22
Цеж не далекобійна зброя, просто самокат !!
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17.12.2024 20:47
+19
не підтримуєте? а як же тоді ліквідація Бен Ладена? ви теж її не підтримували? іноді краще жувати...
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17.12.2024 20:46
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Так може сказати треба як США лажали часто і кидали союзників а?
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18.12.2024 00:05 Ответить
Може і треба. Але перед цим, варто поцікавитись відповіддю на просте питання - хто вважає себе союзником США, а кого самі США вважають своїм союзником. І чи є відмінності в цих групах країн. Бо в США є певний перелік союзників, і я не пам'ятаю, кого з них США кинуло, зокрема після надання їм статусу союзника.
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18.12.2024 00:28 Ответить
Ну давайте підемо в історії яскравий останній приклад Афганістан, до того був мега яскравий приклад Південний В'єтнам, який США віддали під окупацію комуністам.
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18.12.2024 13:23 Ответить
Щоб не піднімати старі історичні дані, зупинюсь на свіжому - Афганістані. По перше, вони дійсно були членами MNNA (Основні союзники поза НАТО). По друге - а точно США їх кинули? Чи може Афганістан кинув США?
Власні витрати США склали 887 млрд., Ще витратили близько 143 млрд доларів на відбудову Афганістану. Більш ніж половина цих коштів (88,32 млрд доларів) пішла на створення афганських сил безпеки, зокрема Афганської національної армії та поліції. Майже 36 млрд доларів спрямовано на управління та розвиток. Трохи менші суми - на боротьбу з наркотиками та гуманітарну допомогу. Плюс гуманітарка, плюс витрати інших країн.
Який результат - як мінімум 19 млрд. вкрали (це офіційні висновки), 2300 лише американських військових загинуло і Афганська національна армія, потужно.....почала втікати від талібів та віддавати їм озброєння. І все це на фоні втоми американського суспільства від всього цього.
Якщо твій союзник не хоче захищати власну країну, а то чи варто самому воювати за неї?
Після 17 років допомоги, спостерігаючи за повним небажанням союзника воювати за власну державу - чи можна звинувачувати в чомусь США?

І до речі, саме висновки отримані пересічними американцями з Афганістану і "тиснуть" на Україну - в них досі немає впевненості, що всі ці витрати матимуть результат. А наша дипломатія говорить з ким завгодно - навіть з путлєром в Туреччині, але не з американським електоратом, пояснюючи йому, що ми інші.
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18.12.2024 19:31 Ответить
Як на рахунок того коли кинули союзників у вигляді Південного В'єтнаму і уряду Чана Кайші в Китаї це були серйозні зради під час холодної війни ще
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18.12.2024 20:44 Ответить
Немає бажання піднімати історичні книги, витрачати на це час. Але якщо по простому - програли війну у В'єтнамі. США рвали на частини втрати на цій війні, а Південний В'єтнам сам її стрімко програв Щось подібне і в Китаї.
Але знову таки - давайте дивитись на сьогодення. Тоді були інші проблеми, та і США були іншими.
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18.12.2024 20:52 Ответить
Ага якби США не вивели війська комуністи б не окупували південний В'єтнам+ США за всю війну чомусь не наважились ввести війська на північний В'єтнам і взяти його під контроль і знищити комуністів
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20.12.2024 13:38 Ответить
Підтверджую! США дійсно не попереджали нікого про ліквідацію російського генерала Кірілова. Передивився усі новини за останній тиждень - не попереджали!
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17.12.2024 21:22 Ответить
Сам передивися - ніслова!
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17.12.2024 22:17 Ответить
А шо, надо було попередити? Це тільки мені здається, що це дурня?
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17.12.2024 22:04 Ответить
Про що йде гаряча дискусія? Можливо чогось не розумію, але судячи з крихт інформації в даній статті якийсь журналюга з "AFP" (так розумію агенція Франс Пресс?) конспірологічно запитав у "неназваного високопосадовця": "А чи попереджали США?" (нібито Україна на думку цього журналюги має попереджати про кожний свій крок), на що той цілком резонно дав зрозуміти, що такі речі офіційно ніхто не підтримує.
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17.12.2024 22:15 Ответить
*************!
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17.12.2024 22:16 Ответить
Робіть свою справу,меньше плескайте язиками як на зовні,так і в середині.
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17.12.2024 22:35 Ответить
як кажуть в таких випадках в цивілізованих суспільствах "we can neither confirm nor deny anything about anyone"
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17.12.2024 22:35 Ответить
Ну,звиняйте, що так вийшло,без вашого " ок".
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18.12.2024 05:20 Ответить
Комісія Саллввена- Дерьмака не знала, тому і не попередила болотний люд. Говорять, що саме цей чел, з метою прислужитись х..., об'явив про бойових комаріа в Україні. Коняра з Манькою довго тиражували нісенітницю. Про тифозні воші не встиг пред'явити. Помєр.
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17.12.2024 23:25 Ответить
Нашим ключевым лицам нужна хорошая охрана, русские же бросятся мстить . . .
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18.12.2024 00:11 Ответить
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