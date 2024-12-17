Генерала РФ Кириллова ликвидировала СБУ, - источники. ВИДЕО+ФОТО
СБУ провела спецоперацию, ликвидировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Так, был подорван самокат со взрывчаткой в момент, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба были уничтожены.
Ликвидация Кириллова
Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.
Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".
Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.
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Кацапи теж вчаться.
Тепер їх обходити?
Да и хер с ним
В целом, обычный самокат без аккумулятора или электросамокат в хорошем состоянии не представляет опасности для взрыва, но важно соблюдать меры предосторожности и следить за состоянием аккумуляторов и зарядных устройств.
Спецслужбам стало відомо, що МО та ГШ РФ з міркувань безпеки вищого командування вирішили відмовитись від службових авто і замінити їх на електросамокати, бо їх важче відслідкувати.
Одна відома компанія запропонувала МО РФ невелику партію електросамокатів на умовах конфіденційності...
И взрывчатка в рации
Это все опять следы
Всем известной нации
ці загравання з російськими елементами погано закінчилось для попередній влади, і також погано закінчиться для Зеленського
Ви б таку маячню не писали!
Воно кричало про "бойових комарів", а боятись слід-було електросамокатів...
Гарна робота від СБУ!
і хто це зробив?
БОЙОВІ КОМАРІ
Собираем дроны для ВСУ,
самокаты для СБУ.
Bonjour
Barev dzez
На "яхоо" пишуть, що за мовного непорозуміння.
Можливо, ахматівці корейців з бурятами переплутали