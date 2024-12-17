Генерала РФ Кириллова ликвидировала СБУ, - источники. ВИДЕО+ФОТО

СБУ провела спецоперацию, ликвидировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.





Так, был подорван самокат со взрывчаткой в момент, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба были уничтожены.

Ликвидация Кириллова

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

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