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ликвидация (3141) москва (3044) россия (93025)

Генерала РФ Кириллова ликвидировала СБУ, - источники. ВИДЕО+ФОТО

СБУ провела спецоперацию, ликвидировав начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Генерала РФ Ігоря Кирилова ліквідовано у Москві
Генерала РФ Ігоря Кирилова ліквідовано у Москві

Так, был подорван самокат со взрывчаткой в момент, когда Кириллов с помощником заходили в подъезд дома на Рязанском проспекте в Москве. Оба были уничтожены.

Ликвидация Кириллова

Напомним, ранее Служба безопасности сообщила о подозрении Кириллову за массовое применение запрещенного химического оружия против Сил обороны на востоке и юге Украины.

Также сообщалось, что генерал армии РФ Кириллов заявлял о подготовке ВСУ "спецоперации" с применением "боевых комаров".

Утром 17 декабря стало известно, что начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник ликвидированы в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве.

Смотрите: "Шершни Довбуша" ликвидировали россиянина, отбивавшегося от дрона автоматом, как палкой. ВИДЕО
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Топ комментарии
+56
Гарна робота. "Жирний" кацап!
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17.12.2024 10:35
+40
Самокат з вибухівкою це креативно і практично. Хтось мізками попрацював.
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17.12.2024 10:37
+24
Ібо нєгуй хімічіть!
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17.12.2024 10:36
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Гарна робота. "Жирний" кацап!
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17.12.2024 10:35 Ответить
Свинорили є свинорили , сніг не почищено .
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17.12.2024 10:40 Ответить
Напевно за комуналку заборгував. Варвари
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17.12.2024 10:52 Ответить
Звісно , бабоси ж на бояришнік з орешніком пішли , яка нахрен комуналка .
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17.12.2024 10:56 Ответить
Неправильна парковка
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17.12.2024 11:44 Ответить
це як взяти гітлерівського генерала Паулюса, тільки ще краще.
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17.12.2024 12:40 Ответить
Кірілов генерал. Не Кырылов.
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17.12.2024 10:35 Ответить
Легко подох *****. Наші від хімічної зброї мучилися страшно.
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17.12.2024 10:58 Ответить
Ыфан,тут тебе водки не нальют,поди ка за хрюсским кораблем мац ква
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17.12.2024 11:38 Ответить
чого тебе плюще? він граматично правильно поправив - прізвища не перекладають, вони транслітіруються. то кацапи усім прізвища на свій лад перекручують.
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17.12.2024 20:22 Ответить
Ібо нєгуй хімічіть!
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17.12.2024 10:36 Ответить
Це не той генерал, який дав команду замінувати нашу захоплену кацапами АЕС, і заявив, що підірвуть її 'якщо...'?
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17.12.2024 10:36 Ответить
Самокат з вибухівкою це креативно і практично. Хтось мізками попрацював.
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17.12.2024 10:37 Ответить
Уже давно відпрацьований метод - тільки з велосипедами... Пустоти в рамі заливали тротилом... У Афгані так використовували ішаків та верблюдів... Привели в потрібне місце з вантажем, і прив"язали. В потрібний момент - підривали...
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17.12.2024 11:57 Ответить
Захисники тварин були проти.
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17.12.2024 12:35 Ответить
Вот еще один креативный способ доставлять "подарок" врагам
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17.12.2024 12:44 Ответить
Не знаю, де ви мешкаєте, але у нас в місті в теплу пору року в різних місцях стоять такі електро самокати, типу, бери і їдь.
Кацапи теж вчаться.
Тепер їх обходити?
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17.12.2024 18:10 Ответить
Помер Максим
Да и хер с ним
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17.12.2024 10:38 Ответить
Самокат підкотився непомітно ...
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17.12.2024 10:39 Ответить
CHAT GPT:
В целом, обычный самокат без аккумулятора или электросамокат в хорошем состоянии не представляет опасности для взрыва, но важно соблюдать меры предосторожности и следить за состоянием аккумуляторов и зарядных устройств.
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17.12.2024 10:54 Ответить
Операція готувалась давно.
Спецслужбам стало відомо, що МО та ГШ РФ з міркувань безпеки вищого командування вирішили відмовитись від службових авто і замінити їх на електросамокати, бо їх важче відслідкувати.
Одна відома компанія запропонувала МО РФ невелику партію електросамокатів на умовах конфіденційності...
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17.12.2024 11:16 Ответить
наверное опять венгерская компания
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17.12.2024 11:48 Ответить
Если в кране нет воды
И взрывчатка в рации
Это все опять следы
Всем известной нации
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17.12.2024 13:06 Ответить
ні, той хенерал хотів шпілі-вілі з помічником на самокаті, але китайська батарея не витримала і вибухнула.
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17.12.2024 16:07 Ответить
воопще-то у коменті стьоб
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17.12.2024 20:26 Ответить
Потужно
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17.12.2024 10:41 Ответить
Ну шо там, гєнєрал кірілаф, докладай как пагодка в Маскве?
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17.12.2024 10:41 Ответить
"ой , я чьот юмора т ні понял" )))))
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17.12.2024 11:09 Ответить
Якщо сбу таке креативне то чого *уйла не підірвете? Ще б сказали що танкери в морі теж сбу поламало. А як в середині держави купа зрадників то вони безсилі! Чого Бойко не загратами-він пряма загроза?!
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17.12.2024 10:42 Ответить
Десь у мацкві СБУ можуть дістати ворога, а Бойко ні . Раніше мертветчука в упор не бачили , дозволяли йому купляти ЗМІ і зайти фракцією у парламент.
ці загравання з російськими елементами погано закінчилось для попередній влади, і також погано закінчиться для Зеленського
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17.12.2024 10:55 Ответить
рф - зона беззаконня
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17.12.2024 20:27 Ответить
Якби ви бачили як тут оберігають Луку, як перевіряють всі дахи підвали та інше де можлива його появав радісні кілометра.... Як всюду розставяють КДБ-шників а якщо іх не вистачає то звичайних строковиків... Як ходять по квартирах і кажать, щоб на всіх вікнах були задернуті штори на певний період інакше....
Ви б таку маячню не писали!
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17.12.2024 11:25 Ответить
і все одно сдохне ваш лука як непотріб
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17.12.2024 23:30 Ответить
Будєт тєпєрь пєрєд канцертамі кабзона расказивать а баєвих українських гусях і камарах...
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17.12.2024 10:43 Ответить
"За чьто?"
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17.12.2024 10:47 Ответить
путлера та його дружбанів ліквідувати можна?
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17.12.2024 10:48 Ответить
Всьому свій час. Не швидіть...
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17.12.2024 10:58 Ответить
Почему нету у нас секретной службы 007 шобы ликвидировать детей высопоставленных русаков по всему миру?
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17.12.2024 10:53 Ответить
так агент кізяк із буратіно, ще за дзвінок бульбопюреру за вагнерівців не відповіли.
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17.12.2024 11:21 Ответить
брехня....це не ми
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17.12.2024 10:54 Ответить
Скорее всего свои же убрали.
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17.12.2024 15:09 Ответить
нєа, самокат китайський, значить китайці.
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17.12.2024 16:13 Ответить
Це йому помстилися бойові українські комарі за те шо він їх ображав. Вони пожертвували зимовим анабіозом за ради помсти. Прилетіли і помстились.
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17.12.2024 10:57 Ответить
Ти диви...)))
Воно кричало про "бойових комарів", а боятись слід-було електросамокатів...
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17.12.2024 10:58 Ответить
так и любителя вышек-бойко так же....................
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17.12.2024 11:04 Ответить
а між іншим, цікаво, що з тією справою по вишках, щось таке писали, ніби десь перед окупацією матеріали провадження завезлив Крим, бо вишки типа там, і все.
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17.12.2024 16:14 Ответить
Повстання машин. ''Бойові самокати'' почали полювання!
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17.12.2024 11:05 Ответить
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17.12.2024 11:18 Ответить
Порада "мірнаму насєлєнію "кацапії , тікайте звідти де є самокати і "ваєнниє"- тобто звідусіль.
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17.12.2024 11:19 Ответить
Десь пейджери, десь самокати....

Гарна робота від СБУ!
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17.12.2024 11:20 Ответить
московським поліцейськім дозволили стріляти по самокатчикам на ураження, якщо вони виклкають підозру.
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17.12.2024 11:24 Ответить
Добра робота почастіше так, що б в ворога земля під ногами горіла ,можливо до рашиського бидла дійде що треба позбутись рашиського виродка путіна це світове зло.
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17.12.2024 11:26 Ответить
А еще вчера речь путина на собрании конспектировал...
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17.12.2024 11:32 Ответить
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17.12.2024 11:35 Ответить
нормально , разом з підозрою направляємо спецзагін , це вже "ліга чемпіонів" серед кілерів, так тримати
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17.12.2024 11:36 Ответить
і який комар його вкусив ?
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17.12.2024 11:36 Ответить
в акумулятори Ніссан Ліф без критичного для великого міста зниження пробігу на одній зарядці легко поміщаються 20 кг ПВВ-4.
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17.12.2024 11:38 Ответить
Боевые комары на самокате добре знают свое дело!
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17.12.2024 11:45 Ответить
У ПЕКЛО, ПАДЛЮКА !!!!
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17.12.2024 11:48 Ответить
ряды боевых пейджеров и смартфонов пополнились боевыми самокатами
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17.12.2024 11:49 Ответить
самокат жалко)). Погиб бедненький..
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17.12.2024 11:52 Ответить
отак треба воювати! нас не хвате на їх гнус. а верхівка там пара сотень рил. їх треба знищувати, тоді вони думати почнуть. даєш дімачку? скабєє? патрушева? 5-6 таких і тон там ой як зміниться
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17.12.2024 11:55 Ответить
а вам не здається зебільним той факт, що батьки дЄрьмака чи Сирського, спокійно проживають у ерефії???
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17.12.2024 12:03 Ответить
Про призупинку війни горланять вже з кожного кутка, і тут зненацька, на заліссі почали пачками гинуть військові злочинці. І що характерно, відповідальними за вбивства об'являють СБУ . Тільки мені це здається підозрілим? Чи не схоже це на знищення організаторів військових злочинів, в інтересах замовників згаданих злочинів?
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17.12.2024 12:02 Ответить
Та зрозуміло,що це не сбу-вони з бойком в Києві впоратись не здатні. Або місцеві ентузіасти,або фсб "зачіщаєт отработанний матєріал"
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17.12.2024 12:45 Ответить
Ай-ай-ай, що ті бойві комарі витворяють!
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17.12.2024 12:03 Ответить
Красавцы . Кстати для кацапов которые по уши в долгах, лайфхак как закрыть кредит не идя добровольцем в росийскую армию на мясо. Можно выполнять за хорошие деньги задания СБУ у себя дома. А СБУ раздобыть у росийских банков списки должников- ето отличные работники
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17.12.2024 12:41 Ответить
який жах!

і хто це зробив?

БОЙОВІ КОМАРІ
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17.12.2024 12:43 Ответить
Це просто був неякісний китайський самокат, всі ж знають, що там вибуха батарея. Можливо генерал хотів звільнити (змародерити) чийсь самокат, а він вибухнув, хто знає. Якщо що, то Україна там ні до чого.
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17.12.2024 12:55 Ответить
"Поміччник" це так тепер у росії скрєпно називають бой-френда?
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17.12.2024 13:10 Ответить
Смотрите как поляки https://gazetko.com/blog/lidl-plus-logowanie экономят
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17.12.2024 13:34 Ответить
Потужно почав бойову роботу новий рід військ,- СВУ, або Самокатні Війська України
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17.12.2024 13:36 Ответить
І ніяких заочних розслідувань та вироків, та іншої маячні.
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17.12.2024 13:40 Ответить
Головне, що з жодною порядною людиною нічого не трапилося.
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17.12.2024 14:03 Ответить
Молодці наші хлопці. А то поки дійде до Гааги...
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17.12.2024 14:28 Ответить
Малюк бреше, то бойовий комар того кирила вкусив
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17.12.2024 14:54 Ответить
Для наших Украинских братьев :
Собираем дроны для ВСУ,
самокаты для СБУ.
Bonjour
Barev dzez
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17.12.2024 15:23 Ответить
Не того вони ліквідували! Пуйло хай ліквідують!
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17.12.2024 16:26 Ответить
Коли вiн у чiмаданчiк срать сяде.
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17.12.2024 17:53 Ответить
а корейці вісьмох ахматівців ліквідували.
На "яхоо" пишуть, що за мовного непорозуміння.
Можливо, ахматівці корейців з бурятами переплутали
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17.12.2024 17:42 Ответить
А пiд кремль такий самокат неможно пiдiгнати? Хоча краще КРАЗ.
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17.12.2024 17:51 Ответить
Piękne pierdolnięcie, "так по домашнему"
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17.12.2024 17:52 Ответить
молодцы хлопцы!СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.12.2024 21:20 Ответить
оце чотко, відразу двох наглухо, бо буває, ще встигають в лікарню завезти, а тут без варіантів.
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17.12.2024 21:50 Ответить
Бомбезний самокат,дуже вдала модель.
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17.12.2024 21:53 Ответить
Був корисний ідіот. Тепер можуть поставити розумнішого на його місце
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18.12.2024 01:30 Ответить
 
 