"Шершни Довбуша" ликвидировали россиянина, отбивавшегося от дрона автоматом, как палкой. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали российского захватчика точным ударом дрона-камикадзе. Оккупант пытался отбиться от беспилотника автоматом, как палкой - но промазал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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