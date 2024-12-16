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армия РФ (18042) ликвидация (3138) 68 отдельная егерская бригада (68)

"Шершни Довбуша" ликвидировали россиянина, отбивавшегося от дрона автоматом, как палкой. ВИДЕО

Бойцы роты ударных беспилотников "Шершни Довбуша" 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша ликвидировали российского захватчика точным ударом дрона-камикадзе. Оккупант пытался отбиться от беспилотника автоматом, как палкой - но промазал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы наших бойцов опубликована в телеграм-канале СтратКом ВСУ.

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Топ комментарии
+11
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16.12.2024 18:24
+6
"дистанційний підрив" собі організував...
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16.12.2024 18:33
+6
А нєхрен було казенне майно не по назначенію примєнять! 😁
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16.12.2024 18:38
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16.12.2024 18:24 Ответить
Ага посмакує та курва пельменями як і поїде на білій ладі-каліні , за втрату автомата хто буде відповідати ?
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16.12.2024 18:42 Ответить
"дистанційний підрив" собі організував...
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16.12.2024 18:33 Ответить
А нєхрен було казенне майно не по назначенію примєнять! 😁
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16.12.2024 18:38 Ответить
Прикольно закабзонился.
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16.12.2024 18:44 Ответить
Тепер автомат надто далеко, щоб покінчити життя самогубством. Ідіот. 😁
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16.12.2024 18:46 Ответить
У него нож еще остался чтобы себе горло перерезать. А если ножа нету он себя ремнем задушит. Рузгие ето умеют
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16.12.2024 19:50 Ответить
Можна вєну грызть!
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16.12.2024 23:27 Ответить
Да благословит его Кобзон и приветствует!
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16.12.2024 18:49 Ответить
Дурний я - повністю недооцінив російську винахідливість 😁
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16.12.2024 20:22 Ответить
По прикиду - вроде фраер, но не фраер... СпецьАназавец...
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16.12.2024 23:29 Ответить
 
 