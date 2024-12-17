Россияне обстреляли Удачное в Донецкой области, ранены 4 человека, - прокуратура
В результате российского обстрела Удачного Покровского района Донецкой области ранены 4 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.
Так по данным следствия, 17 декабря 2024, в 15:50, оккупанты, вероятно, из артиллерии обстреляли поселок Удачное Покровского района. В зоне поражения оказался автобус. Четверо пассажиров в возрасте 26, 39, 41 и 46 лет получили ранения.
Отмечается, что у пострадавших диагностированы закрытый перелом, контузия, ушиб, осколочные и проникающие ранения. Мужчины доставлены в больницу для оказания помощи.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий17.12.2024 22:19 Ответить Мне нравится 0
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