За последние 3 месяца в Херсонской области из-за атаки дронами погибли 30 человек, еще 350 - были ранены, - Мрочко

В результате дроновых атак российских войск на жителей Херсонской области за последние три месяца погибли 30 человек, еще 350 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, об этом на заседании Конгресса местных и региональных властей рассказал председатель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.



"Только за последние три месяца на Херсонщине ранены 350 человек, погибли 30. Это только только от дронов и сбросов. Все эти цифры - это гражданские люди. Россияне постоянно направляют новые подразделения, которые учатся на наших гражданских людях. Затем эти подразделения переходят на более активные участки фронта", - сообщил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Белозерке: погибла женщина, еще одна ранена. ФОТО

Мрочко призвал к созданию "условного купола" над городом Херсон или других способов борьбы с российскими дронами.

Напомним, российские военные регулярно из различных видов вооружения - ударными БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы. В частности, армия РФ регулярно атакует деоккупированную часть Херсонщины ударными дронами.

Украинские власти и международные организации квалифицируют эти удары как военные преступления Российской Федерации и отмечают, что они имеют целенаправленный характер.

Также читайте: Россия с начала года нанесла 12 масштабных ударов по энергетике Украины, использовала около 1100 крылатых и баллистических ракет, - Кислица