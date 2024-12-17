Рашисты ударили по Белозерке: погибла женщина, еще одна ранена. ФОТО

Российские оккупанты сегодня нанесли удар по Белозерке Херсонской области, в результате чего погибла женщина, также есть раненая.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.

Погибшая - 59-летняя женщина, которая находилась на улице.

"В настоящее время также известно, что ранения получила 63-летняя женщина. Она госпитализирована", - добавили в прокуратуре.

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