Рашисты ударили по Белозерке: погибла женщина, еще одна ранена. ФОТО
Российские оккупанты сегодня нанесли удар по Белозерке Херсонской области, в результате чего погибла женщина, также есть раненая.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Херсонщины, информирует Цензор.НЕТ.
Погибшая - 59-летняя женщина, которая находилась на улице.
"В настоящее время также известно, что ранения получила 63-летняя женщина. Она госпитализирована", - добавили в прокуратуре.
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