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обстрел (25795) Сумская область (2702)

Россияне обстреляли Сумщину 41 раз в течение дня, поврежден дом

Ворожі обстріли Сумщини

17 декабря россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

  • Середино-Будская громада: враг бил из минометов (10 взрывов), из АГС (20 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов), удары FPV дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (11 взрывов), артобстрелы (9 взрывов), обстрел из БМП (10 взрывов).
  • Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из СПГ-9 (22 взрыва).
  • Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (11 взрывов). В результате обстрелов поврежден 1 частный дом.
  • Хутор-Михайловская община: нанесены удары FPV дронами (2 взрыва).
  • Эсманская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

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А де наші обстріли Бєлгорода?
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17.12.2024 23:20 Ответить
 
 