Россияне обстреляли Сумщину 41 раз в течение дня, поврежден дом
17 декабря россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.
Обстрелам подверглись, в частности
- Середино-Будская громада: враг бил из минометов (10 взрывов), из АГС (20 взрывов).
- Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов), удары FPV дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (11 взрывов), артобстрелы (9 взрывов), обстрел из БМП (10 взрывов).
- Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
- Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из СПГ-9 (22 взрыва).
- Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (11 взрывов). В результате обстрелов поврежден 1 частный дом.
- Хутор-Михайловская община: нанесены удары FPV дронами (2 взрыва).
- Эсманская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
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Виктор Ле 97720435
показать весь комментарий17.12.2024 23:20 Ответить Мне нравится 0
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