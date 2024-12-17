Россияне обстреляли Сумщину 41 раз в течение дня, поврежден дом

17 декабря россияне совершили 41 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 123 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности

Середино-Будская громада: враг бил из минометов (10 взрывов), из АГС (20 взрывов).

Краснопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (8 взрывов), удары FPV дронами (5 взрывов), минометные обстрелы (11 взрывов), артобстрелы (9 взрывов), обстрел из БМП (10 взрывов).

Белопольская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).

Хотинская громада: зафиксированы обстрелы из СПГ-9 (22 взрыва).

Великописаревская громада: осуществлен сброс ВОГ с БПЛА (3 взрыва), удары FPV дронами (3 взрыва), артиллерийские обстрелы (11 взрывов). В результате обстрелов поврежден 1 частный дом.

Хутор-Михайловская община: нанесены удары FPV дронами (2 взрыва).

Эсманская община: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.

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