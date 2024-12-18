В Польше зафиксировано 17 актов саботажа, организованных спецслужбами РФ, — Туск

В Польше зафиксировано 17 атак, связанных с полномасштабным саботажем, которые организовали российские службы.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским во Львове, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Когда мы решаемся на очередной транш помощи, все время должны помнить, что должны обеспечить большую границу с Беларусью и достаточно длинную границу с Россией. На белорусской границе почти ежедневно ощущается стрельба. Мы идентифицировали уже 17 атак, связанных с полномасштабным саботажем в Польше, организованным российскими службами", - отметил Туск.

Премьер-министр подчеркнул, что инциденты на границе с Беларусью являются регулярными, а ситуация требует постоянного внимания и усиления оборонных возможностей Польши.

"То, что мы инвестируем в возможности защиты Польши, - это также в общем интересе Украины и Польши", - подчеркнул Туск.

Также читайте: Польша не может передать Украине все оружие, потому что мы в определенном смысле прифронтовое государство, - Туск