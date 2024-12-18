Правоохранительный Комитет Рады оставил в законопроекте о реестрах нормы против журналистов, - Железняк
Правоохранительный Комитет Верховной Рады поддержал вынесение на повторное второе чтение законопроекта о реестрах №10242, который предусматривает ответственность для журналистов.
Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
"Правоохранительный Комитет поддержал к повторному повторному (то есть уже два раза проваливался) законопроект о реестрах #10242.
Нормы против журналистов остались. На этот раз добавили туда отмену "правок Лозового". Но НЕ в правильной редакции", - написал нардеп в фейсбуке.
Законопроект о реестрах №10242
Глава ЦПК Виталий Шабунин ранее сообщал, что в Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.
С призывом не принимать законопроект также выступил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, это даст возможность правоохранителями масштабно усилить контроль за источниками журналистов и самими журналистами.
4 декабря Верховная Рада не проголосовала законопроект №10242 об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. Законопроект отправили на повторное второе чтение.
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а сам робить усе щоби нас не приняли..
та в в нього вже в Італіі є вілла тож ЗЕно думає що вже у Європі