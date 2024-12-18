Правоохранительный Комитет Рады оставил в законопроекте о реестрах нормы против журналистов, - Железняк

Правоохранительный Комитет Верховной Рады поддержал вынесение на повторное второе чтение законопроекта о реестрах №10242, который предусматривает ответственность для журналистов.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

"Правоохранительный Комитет поддержал к повторному повторному (то есть уже два раза проваливался) законопроект о реестрах #10242.

Нормы против журналистов остались. На этот раз добавили туда отмену "правок Лозового". Но НЕ в правильной редакции", - написал нардеп в фейсбуке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги" хотят принять законопроект, который позволит "догонять" журналистов-расследователей, - Шабунин

Законопроект о реестрах №10242

Глава ЦПК Виталий Шабунин ранее сообщал, что в Раде предлагают принять законопроект №10242, который позволит правоохранителям проводить негласные следственные действия, в частности, против журналистов и медиа.

С призывом не принимать законопроект также выступил журналист-расследователь Михаил Ткач. По его словам, это даст возможность правоохранителями масштабно усилить контроль за источниками журналистов и самими журналистами.

4 декабря Верховная Рада не проголосовала законопроект №10242 об установлении уголовной ответственности за несанкционированное вмешательство, сбыт или распространение информации, обрабатываемой в публичных электронных реестрах. Законопроект отправили на повторное второе чтение.