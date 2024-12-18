Войска РФ ударили по Золочеву на Харьковщине КАБами, ранен человек

Вечером 17 декабря российская армия запустила КАБы по Золочеву Богодуховского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В результате обстрела поврежден частный дом. По информации медиков экстренки, ранения получил 76-летний мужчина.

По предварительным данным, с 19:50 по 20:40 армия рф выпустила по населенным пунктам Богодуховского района не менее 8 КАБов.

Часть авиабомб попали по открытой территории.

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