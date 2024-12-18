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Войска РФ ударили по Золочеву на Харьковщине КАБами, ранен человек

Обстріл Золочева 17 грудня

Вечером 17 декабря российская армия запустила КАБы по Золочеву Богодуховского района.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В результате обстрела поврежден частный дом. По информации медиков экстренки, ранения получил 76-летний мужчина.

По предварительным данным, с 19:50 по 20:40 армия рф выпустила по населенным пунктам Богодуховского района не менее 8 КАБов.

Часть авиабомб попали по открытой территории.

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