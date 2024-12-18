Ни один лидер в мире не может вести переговоры с Путиным без Украины, мы никому не делегировали этот мандат, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не делегировала мандат на переговоры с Россией ни одному лидеру в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн общения с аудиторией Le Parisien.

"Я настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, при каких условиях он может сесть за стол переговоров с главой Кремля.

"Дело не в человеке, который перед вами. Важно то, в каком состоянии вы находитесь во время переговоров. Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно создать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. Затем мы можем представить его Путину или, шире, россиянам", - отметил глава государства.

Читайте: Трамп знает, что замораживать войну опасно, - Зеленский