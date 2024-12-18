Ни один лидер в мире не может вести переговоры с Путиным без Украины, мы никому не делегировали этот мандат, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не делегировала мандат на переговоры с Россией ни одному лидеру в мире.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн общения с аудиторией Le Parisien.
"Я настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы", - сказал Зеленский.
Он также объяснил, при каких условиях он может сесть за стол переговоров с главой Кремля.
"Дело не в человеке, который перед вами. Важно то, в каком состоянии вы находитесь во время переговоров. Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно создать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. Затем мы можем представить его Путину или, шире, россиянам", - отметил глава государства.
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Козырьермак, наш мандат! (с)
одні понти і припущення )
Без посередників.
В середу у Брюсселі, Зеля буде пропонувати європейцям оформити рашистську окупацію частини території України, шляхом введення миротворчих європейських військових підрозділів на лінію розмежування.
Але Зеля повинен розуміти, що саме він особисто зменшив територію України а тому має відповідати по закону , як гарант цілісності та недоторканості України.
а цей вихлоп не виглас і не пафос і не наполеонський виглас?
скромності в жлобіка криворогатого - хоч займай.
вирастили хлопа лідора всесвіту.
мабуть американці винуваті....
А завгосп і агент ФСБ дєрмак не рахується? Це ФСБ- не чмо по лідерству вище ішака.