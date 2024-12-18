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Новости Война
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Зеленский (19064) переговоры с Россией (727) война в Украине (1209)

Ни один лидер в мире не может вести переговоры с Путиным без Украины, мы никому не делегировали этот мандат, - Зеленский

Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не делегировала мандат на переговоры с Россией ни одному лидеру в мире.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал во время онлайн общения с аудиторией Le Parisien.

"Я настаиваю, что ни один лидер в мире не имеет права вести переговоры с Путиным без Украины. Мы никогда и никому не делегировали этот мандат. Мы - жертвы. Было бы несправедливо, если бы каждый начал говорить, как должна жить страна. Французы во Франции, итальянцы в Италии или американцы в США знают, чего они хотят для себя. Так же и украинцы", - сказал Зеленский.

Он также объяснил, при каких условиях он может сесть за стол переговоров с главой Кремля.

"Дело не в человеке, который перед вами. Важно то, в каком состоянии вы находитесь во время переговоров. Я не думаю, что мы в слабой позиции, но и не в сильной. Мы в НАТО? Мы не знаем. Будем ли мы частью Европейского Союза? Да, в будущем, но когда? Сесть за стол переговоров с Путиным в таких условиях означало бы дать ему право решать все в нашей части мира. Сначала нам нужно создать модель, план действий или мирный план, называйте это как угодно. Затем мы можем представить его Путину или, шире, россиянам", - отметил глава государства.

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Топ комментарии
+12
Все правильно сказав, бо здати частину території України, Зеля зобов'язався особисто пуйлу.
Без посередників.
В середу у Брюсселі, Зеля буде пропонувати європейцям оформити рашистську окупацію частини території України, шляхом введення миротворчих європейських військових підрозділів на лінію розмежування.
Але Зеля повинен розуміти, що саме він особисто зменшив територію України а тому має відповідати по закону , як гарант цілісності та недоторканості України.
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18.12.2024 00:47
+8
Ніякого плану немає у преЗедента нашої краіни
одні понти і припущення )
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18.12.2024 00:23
+5
А зроблено навпаки - бюджет України до 22 року - 1,5 трл.гр - це і на армію і на красиве життя зеленского. Бюджет на 25 рік - десь 4,5 трл. гр. - на армію все тіж 1,5 трл.гр. - а от красиве життя гниди явно стало ще красівішим - рахувати можеш. І саме за цей бюджет голосували одностайно і сн і опзж.
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18.12.2024 02:58
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https://youtu.be/Ufx92DSxDWM?t=48 Козырьермак, наш мандат! (с)
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18.12.2024 00:19 Ответить
Ніякого плану немає у преЗедента нашої краіни
одні понти і припущення )
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18.12.2024 00:23 Ответить
Усе правильно сказано
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18.12.2024 00:31 Ответить
Все правильно сказав, бо здати частину території України, Зеля зобов'язався особисто пуйлу.
Без посередників.
В середу у Брюсселі, Зеля буде пропонувати європейцям оформити рашистську окупацію частини території України, шляхом введення миротворчих європейських військових підрозділів на лінію розмежування.
Але Зеля повинен розуміти, що саме він особисто зменшив територію України а тому має відповідати по закону , як гарант цілісності та недоторканості України.
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18.12.2024 00:47 Ответить
І три роки вже здає?
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18.12.2024 11:22 Ответить
да всё свое президенство зеленский здаёт страну и уничтожает ВСУ
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18.12.2024 11:44 Ответить
Долго, однако сдаёт 😎
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18.12.2024 14:10 Ответить
не долго сдаёт, а сдать хочет, но ВСУ не позволяют. А зачем ты манипулируешь зе-ру--пропагандой и мягко отбеливаешь зе-скотов? это же видно
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18.12.2024 14:24 Ответить
Т.е. ВСУ не подчиняется Зеленскому?
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18.12.2024 15:09 Ответить
А зроблено навпаки - бюджет України до 22 року - 1,5 трл.гр - це і на армію і на красиве життя зеленского. Бюджет на 25 рік - десь 4,5 трл. гр. - на армію все тіж 1,5 трл.гр. - а от красиве життя гниди явно стало ще красівішим - рахувати можеш. І саме за цей бюджет голосували одностайно і сн і опзж.
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18.12.2024 02:58 Ответить
Ага...особисто за 2 дні до початку війни...чи ти думаєш у всіх пам'ять як у рибок?
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18.12.2024 05:25 Ответить
Як там твій план? А скільки було пафосу ,скільку галосу було....
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18.12.2024 00:49 Ответить
чому було?
а цей вихлоп не виглас і не пафос і не наполеонський виглас?
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18.12.2024 00:57 Ответить
а жлобік буба себе вважає лідором?
скромності в жлобіка криворогатого - хоч займай.
вирастили хлопа лідора всесвіту.
мабуть американці винуваті....
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18.12.2024 00:51 Ответить
уова, ти обіцяв шо у 24 році буде ще один самміт миру від зеленского, але вже з запрошенням рф для того шоб об'явити їй шо вона програла війну і почала здаватись. Так він буде чи ні - бо люди чекають перемоги.
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18.12.2024 03:01 Ответить
Ми ніколи й нікому не делегували цей мандат. Джерело: https://censor.net/ua/n3525663
А завгосп і агент ФСБ дєрмак не рахується? Це ФСБ- не чмо по лідерству вище ішака.
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18.12.2024 07:37 Ответить
А дороги будувати може? Боневатіке, твої повноваження закінчилися ще у травні цього року. Дай мождливість Україні належно організувати свою оборону та знищення ворога, бери свої костюми мілітарі і дуй в окопи стріляти мінами 120 калібру, які виготовила твоя команда.
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18.12.2024 09:02 Ответить
Ой манюсєньке, без нього дорослі вирішують важливі питання, воно і досі не зрозуміло, що своїми рученятами за підказками єрмака перетворило Україну із суб'єкта політики в її об'єкт.Хлопчик вова, ти бездарно прогавив свій час і зруйнував усе для чого дотягнулися твої рученята, тепер будуть вирішувати без тебе, а підсумки тобі повідомлять
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18.12.2024 09:34 Ответить
Подумаешь какой-то там Трамп, вот Арахамия это потужный переговорщик, у него и мандат есть, это сразу видно!
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18.12.2024 10:06 Ответить
За будь яким словом, а також за будь якими перемовинами має бути сила (зброя) У України є достатньо своєї зброї? Чому її нема, це вже інше питання.
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18.12.2024 10:29 Ответить
 
 